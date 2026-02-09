Αύριο Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, στις 10:00 το πρωί, θα απολογηθεί ο σμήναρχος που έχει συλληφθεί και κατηγορείται για κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις για λογαριασμό της Κίνας.

Το κατασκοπευτικό δίκτυο δρούσε με τη μορφή πυραμίδας

Ο σμήναρχος είχε συλληφθεί την περασμένη Πέμπτη στη μοίρα του στο Καβούρι. Ο ίδιος φαίνεται να έχει ομολογήσει τις πράξεις του.

Ανακριτής και Εισαγγελέας θα αποφασίσουν εάν θα κριθεί προφυλακιστέος ή όχι. Εάν αποφασιστεί η προφυλάκιση του, αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Κορίνθου, όπου προβλέπεται η κράτηση στρατιωτικών.

Η γυναίκα – σκιά

Όσο περνούν οι ημέρες, τόσο ξετυλίγεται το κουβάρι, γύρω από την υπόθεση κατασκοπείας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το κατασκοπευτικό δίκτυο δρούσε με τη μορφή πυραμίδας, στην κορυφή της οποίας δεν ήταν ο 54χρονος σμήναρχος, αλλά μια γυναίκα που δεν έχει σχέση με τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η γυναίκα – σκιά πίσω από τον σμήναρχο φαίνεται ότι έπαιζε καθοριστικό ρόλο και στην στρατολόγηση των μελών του δικτύου, όσο και στην καθοδήγησή του.

Με βάση το ρεπορτάζ, η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να ήταν παρούσα σε συνάντηση που έγινε το 2025 στην Αθήνα.

Σε αυτή ο σμήναρχος συναντήθηκε τετ α τετ με τον Κινέζο κατάσκοπο. Κλιμάκια του ΓΕΕΘΑ και της ΕΥΠ διαθέτουν φωτογραφικό υλικό που απεικονίζει τη γυναίκα μαζί με τον συγκεκριμένο άνδρα.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο εάν ήταν αυτή που προσέγγισε αρχικά τον 54χρονο σμήναρχο, αλλά και στο πότε και με ποιον τρόπο ήρθε σε επαφή με τον Κινέζο πράκτορα.

Δείτε σχετικό ρεπορτάζ:

Το επίθετο του Κινέζου κατασκόπου είναι αμερικάνικο

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, το επίθετο του Κινέζου κατασκόπου – που είχε βρεθεί στην Αθήνα – δεν φαίνεται να είναι κινέζικο, αλλά αμερικάνικο. Αυτό που ερευνούν οι Αρχές είναι πού κατέληγαν τα όσα διέρρεε ο σμήναρχος.

Οι Αρχές έχουν στη διάθεσή τους φωτογραφίες από τουλάχιστον δύο συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2025 σε κεντρικά καταστήματα της Αθήνας, μεταξύ του 54χρονου σμήναρχου και του Κινέζου συνδέσμου του.

Το κρυπτογραφημένο κινητό

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, όταν έγινε η έρευνα στο γραφείο του σμηνάρχου από την ΕΥΠ και το ΓΕΕΘΑ, ένας από τους συμμετέχοντες ήταν και νεαρός αξιωματικός της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ, εξειδικευμένος στην ασφάλεια δικτύων.

Αυτός ήταν που κατάφερε να ανακτήσει σβησμένα αρχεία από δεύτερο κινητό τηλέφωνο – σκιά μάρκας Samsung, στο οποίο είχε εγκατασταθεί κρυπτογραφημένη εφαρμογή επικοινωνίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι πληρωμές προς τον σμήναρχο πραγματοποιούνται μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής στο συγκεκριμένο κινητό.

Έρευνα και για δύο απόστρατους

Εκτός από τη γυναίκα – σκιά, στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει δύο απόστρατοι που φαίνεται να διατηρούν διαύλους επικοινωνίας με την Κίνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ένας από αυτούς είχε εργασιακή σχέση με την κινέζικη αεροπορία.