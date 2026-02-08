Μέχρι την ερχόμενη Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, στις 10:00 το πρωί, έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις για λογαριασμό της Κίνας.

Ο Κινέζος σύνδεσμος παρουσιάστηκε αρχικά στον σμήναρχο ως επιχειρηματίας

H υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, με στρατιωτικές πηγές να ξεκαθαρίζουν ότι ο κατηγορούμενος αξιωματικός δικαιούται συνήγορο πολίτη.

Ανακριτής και Εισαγγελέας θα αποφασίσουν εάν θα κριθεί προφυλακιστέος ή όχι. Εάν αποφασιστεί η προφυλάκιση του αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Κορίνθου, όπου προβλέπεται η κράτηση στρατιωτικών.

Υπενθυμίζεται ότι ο σμήναρχος συνελήφθη την Πέμπτη στη μοίρα του στο Καβούρι, φέρεται να έχει ομολογήσει, ενώ την Παρασκευή βρέθηκε στο Αεροδικείο, όταν και πήρε την προαναφερόμενη προθεσμία.

Συνεργάσιμος ο σμήναρχος

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο σμήναρχος, ο οποίος κρατείται στο Αεροδικείο Καρέα, εμφανίζεται συνεργάσιμος.

Έχει δώσει λεπτομέρειες για τον τρόπο επικοινωνίας, τη μεταβίβαση απόρρητων εγγράφων και το πρόσωπο που φέρεται να λειτουργούσε ως σύνδεσμός του.

Η επαφή του με τον Κινέζο σύνδεσμό του φαίνεται να έγινε σε ιδιωτικό ταξίδι στο Πεκίνο το 2024.

Ο σύνδεσμος του σμηνάρχου είναι ηλικίας 40 έως 45 ετών και διαμένει στην κινεζική πρωτεύουσα.

Με βάση όσα φαίνεται να έχει πει ο σμήναρχος, ο Κινέζος κατάσκοπος ταξίδεψε στην Αθήνα έναν χρόνο μετά την πρώτη τους επαφή.

Σε αυτή τη συνάντηση έδωσε στον σμήναρχο ένα κρυπτογραφημένο κινητό τηλέφωνο μάρκας Samsung, μέσω του οποίου πραγματοποιούνταν η επικοινωνία και η διαβίβαση των απόρρητων στοιχείων.

Το συγκεκριμένο κινητό εντοπίστηκε στην κατοχή του 54χρονου σμηνάρχου κατά τη σύλληψή του.

Δείτε σχετικό βίντεο:

<br />

Το ταξίδι στην Κίνα

Το 2024 ο σμήναρχος είχε ταξιδέψει στην Κίνα, επικαλούμενος τη συμμετοχή του σε σεμινάρια.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο 54χρονος δεν είχε ενημερώσει, ως όφειλε λόγω της ιδιότητάς του, την υπηρεσία του.

Ο Κινέζος σύνδεσμος παρουσιάστηκε αρχικά στον σμήναρχο ως επιχειρηματίας, ενώ σταδιακά κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του.

Πώς γινόταν η επικοινωνία των δύο

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο άνδρες επικοινωνούσαν μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

Ο 54χρονος σμήναρχος φωτογράφιζε απόρρητα έγγραφα και τα έστελνε στον σύνδεσμό του στην Κίνα μόνο μέσω του κρυπτογραφημένου κινητού τηλεφώνου.

Στο κινητό αυτό εντοπίστηκαν τόσο τα αρχεία με τα στρατιωτικά έγγραφα όσο και οι οικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με την υπόθεση κατασκοπείας.

Ο 54χρονος πληρωνόταν μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής στο κινητό σε ευρώ, δολάρια και κρυπτονομίσματα.

Οι καταβολές ήταν μηνιαίες ή τριμηνιαίες και κυμαίνονταν από πέντε έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με τη διαβάθμιση των στρατιωτικών εγγράφων που είχε αποστείλει ο 54χρονος σμήναρχος.

Ερευνώνται δύο απόστρατοι

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ερευνάται το σενάριο να υπάρχει ενδιάμεσος ανάμεσα στον 54χρονο και τον Κινέζο σύνδεσμό του.

Επίσης, ερευνώνται δύο απόστρατοι αξιωματικοί, οι οποίοι φέρεται να διατηρούν διαύλους επικοινωνίας με την Κίνα.

Με βάση τις πληροφορίες, ο ένας από αυτούς είχε εργασιακή σχέση με την κινέζικη αεροπορία.

Τι επισημαίνουν στρατιωτικές πηγές

Στρατιωτικές πηγές, που επικαλείται η ΕΡΤ, επισημαίνουν ότι η έρευνα εστιάζει στα αρχεία που έχουν αποσταλεί, διευκρινίζοντας πάντως ότι άκρως απόρρητα στοιχεία επιπέδου συμμαχίας δεν περιλαμβάνονταν στη διαχειριστική αρμοδιότητα του αξιωματικού.