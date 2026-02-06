Κατασκοπεία: Πώς στρατολογήθηκε ο σμήναρχος – Τα βιογραφικά στα social media και το ταξίδι στην Κίνα

Τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να στρατολογηθεί από κύκλους των μυστικών υπηρεσιών της Κίνας ερευνούν οι Αρχές για τον 54χρονο σμήναρχο που συνελήφθη κατηγορούμενος για κατασκοπεία.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας το τελευταίο χρονικό διάστημα έκανε αναρτήσεις σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, όπου παρουσίαζε το βιογραφικό του.

Η πρώτη επαφή

Αυτό το έκανε προκειμένου να προσεγγίσει το ενδιαφέρον εξειδικευμένων ιδιωτικών εταιριών μετά την αποστρατεία του σε Ελλάδα ή εξωτερικό.

Από αυτή τη διαδικασία το 2024 ήρθε σε επαφή διαδικτυακά με εκπροσώπους κινεζικών εταιρειών, αρχικά για θέματα γεωστρατηγικής πολιτικής. Ακολούθησε συνάντηση σε συνέδριο του ΝΑΤΟ σε ευρωπαϊκή χώρα, όπου εκεί όπως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων υπήρχαν και Κινέζοι κατάσκοποι.

Το σημείο καμπής για την εξέλιξη του 54χρονου, ήταν στη συνέχεια ένα ταξίδι που έκανε στην Κίνα.

Τότε είχε παρουσιάσει ως δικαιολογία ότι θα πήγαινε στην Κίνα για να μάθει την κινεζική γλώσσα, γεγονός που αρχικά θεωρήθηκε ως μέρος της διαδικασίας εύρεσης εργασίας. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, μυήθηκε σε λογισμικά και άλλες πληροφορίες, μεταβαίνοντας έτσι σε μια νέα φάση συνεργασίας με τους Κινέζους.

Η επιστροφή από την Κίνα

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, άρχισε να αποστέλλει απόρρητα αρχεία έναντι μεγάλων αμοιβών. Οι ελληνικές αρχές (ΕΥΠ) ξεκίνησαν να τον παρακολουθούν μετά τον Οκτώβριο, με αποτέλεσμα να μην επισκεφθεί ξανά την Κίνα, αλλά η παράδοση ηλεκτρονικών αρχείων είχε ήδη ξεκινήσει.

Την ίδια στιγμή, ερευνάται εάν ο σμήναρχος προσπάθησε να στρατολογήσει και άλλα άτομα από τον κύκλο των γνωριμιών του, εκμεταλλευόμενος τα μεγάλα κέρδη από την παράδοση των μυστικών, προκειμένου να παρέχουν και αυτοί πληροφορίες στην Κίνα.

<br />

Το «βαρύ» βιογραφικό του σμηνάρχου

Ο 54χρομος σμήναρχος είχε ένα ιδιαίτερα πλούσιο βιογραφικό. Είναι πιστοποιημένος τακτικός αξιολογητής του ΝΑΤΟ στον τομέα των Επικοινωνιών και Συστημάτων Πληροφορικής (CIS), έχει υπηρετήσει σε μονάδες ραντάρ και τηλεπικοινωνιών, υπηρέτησε ως τμηματάρχης Υποστήριξης και επιτελής υλοποίησης συμβάσεων πυραυλικών συστημάτων.

Υπηρέτησε και ως Τμηματάρχης Επικοινωνιών της Διοίκησης Αεροπορίας του ΓΕΕΦ στην Κύπρο, ενώ υπήρξε Τμηματάρχης Ηλεκτρονικού Πολέμου και Εξομοιωτών Πτήσης της Διεύθυνσης Επικοινωνιών του ΓΕΑ.

«Το ζήτημα δεν είναι μόνο το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ή το Μικτό Γενικό Επιτελείο της Κίνας που διενεργεί τέτοιες πράξεις συλλογής πληροφοριών και κατασκοπείας, αλλά και μια σειρά από εταιρείες που εμφανίζονται ως «μπροστινές» και αν και δραστηριοποιούμενες στον ιδιωτικό τομέα διενεργούν και αυτές συλλογή πληροφοριών», είπε ο Πολύκαρπος Αδαμίδης, καθηγητής Στρατιωτικών Σχολών.

Η μέθοδος συλλογής πληροφοριών

Έχοντας συσσωρεύσει όλες αυτές τις γνώσεις και προσβάσεις η μέθοδος που ακολουθούσε για να συλλέγει τις απόρρητες πληροφορίες, ήταν σύμφωνα με πληροφορίες ως εξής:

-Πρόσβαση σε δίκτυο ευαίσθητων πληροφοριών με κωδικούς που έχουν όλα τα στελέχη ανάλογα με την διαβάθμισή τους

-Συλλογή πληροφοριών

-Μετατροπή τους σε QR CODE

-Αποστολή μέσω κρυπτογραφημένου λογισμικού

Ανώτατη πηγή της Πολεμικής Αεροπορίας επεσήμανε στο MEGA πως πέρα από την ποινική δίωξη που έχει ασκήσει ο εισαγγελέας και τη διαθεσιμότητα στην οποία έχει τεθεί ο σμήναρχος, έχει διαταχθεί ΕΔΕ και είναι σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθεί η έκταση και η βαρύτητα των πληροφοριών που είχε μεταδώσει προς την Κίνα.