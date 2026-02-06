newspaper
Σημαντική είδηση:
06.02.2026 | 09:40
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων σε βασικές οδικές αρτηρίες έως την Κυριακή
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Το ΝΑΤΟ και ο βρετανικός νόμος για απόστρατους που εργάζονται στην Κίνα
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Το ΝΑΤΟ και ο βρετανικός νόμος για απόστρατους που εργάζονται στην Κίνα

Η ρύθμιση για αυτούς που μπορούν να κηρυχθούν έκπτωτοι της ελληνικής ιθαγένειας, ο συναγερμός στο ΝΑΤΟ και τις χώρες της Συμμαχίας και τα μέτρα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μόνο «κεραυνός εν αιθρία» δεν μπορεί να θεωρηθεί η υπόθεση κατασκοπείας που αποκαλύφθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις, με ροή πληροφοριών προς την Κίνα. Ούτε ότι η υπόθεση αφορά μόνο τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Οι αναφορές Δένδια στη Βουλή που φωτογράφιζαν κατασκοπεία

Οι αναφορές του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια κατά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις στις αρχές Ιανουαρίου στην κριτική της αντιπολίτευσης για τη διάταξη περί των λόγων που κάποιος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος της ελληνικής ιθαγένειας, άφηναν αποχρώσες – ενδείξεις – αν όχι σαφή δήλωση του Υπουργού – ότι έχουν εντοπιστεί κρούσματα διαρροής πληροφοριών ΝΑΤΟϊκής φύσης προς τρίτη χώρα, εν προκειμένω προς την Κίνα, που υπαγόρευαν μία τέτοια ρύθμιση.

Κάτι που τότε είχε περάσει κάτω από τα ραντάρ των ΜΜΕ, αφού για λόγους ασφαλείας και προστασίας της υπόθεσης δεν είχαν δοθεί λεπτομέρειες.

Ο Δένδιας μάλιστα τότε στη Βουλή δήλωνε διατεθειμένος να ενημερώσει σε κλειστή συνεδρίαση, καθώς το ζήτημα όπως είναι σαφές θα εξέθετε τη χώρα και όπως είχε επισημάνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας η συζήτηση δεν μπορούσε να γίνει με κάμερες ανοιχτές, γνωρίζοντας ότι «μας ακούνε».

Υπάρχουν και άλλοι συνεργάτες της Κίνας;

Σύμφωνα με πληροφορίες του in απόστρατοι της Πολεμικής Αεροπορίας φέρονται να είχαν ήδη εντοπιστεί να έχουν συνάψει συμβόλαια με το Πεκίνο για εκπαίδευση πιλότων και παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο της συνήθους πρακτικής αποστράτων, αφού αφυπηρετήσουν, να αναζητούν εργασία εντός και εκτός Ελλάδας, με βάση την εμπειρία τους. Και αν αυτό για κάποιες χώρες δεν θεωρείται μεμπτό, στην περίπτωση αυτή με δεδομένο ότι η Κίνα έχει μπει στο στόχαστρο των ΗΠΑ, ως ο υπ’ αριθμόν ένας «εχθρός».

Οι απόστρατοι που φέρονται να εμπλέκονται, σύμφωνα με πληροφορίες που δεν επιβεβαιώνονται ακόμα, έχουν βρεθεί να έχουν εγκλωβιστεί λόγω της επιλογής τους, στην Κίνα, με σκιές περί κατασκοπείας να τους βαρύνουν. Ο ένας εξ αυτών μάλιστα ίσως πριν πάει στο Πεκίνο να είχε αναζητήσει εργασία και σε αραβική χώρα, σύμμαχο των ΗΠΑ, χωρίς επιτυχία, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες.

Η υπόθεση της σύλληψης του Σμήναρχου στο Καβούρι που ακολούθησε δεν είναι σαφές αν συνδέεται άμεσα με την υπόθεση αυτή, ωστόσο το ενδιαφέρον της Κίνας για τους ΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς και η ανάγκη της να χτίσει Αεροπορία φαίνεται ότι έχουν ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά χωρών της Συμμαχίας, πρωτίστως των ΗΠΑ, με τα πρώτα μέτρα ωστόσο να λαμβάνονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου επίσης είχαν εντοπιστεί απόστρατοι πιλότοι να εργάζονται για το Πεκίνο.

Η ανακοίνωση του Ηνωμένου Βασιλείου

Αυτό αποδεικνύει δελτίο τύπου της βρετανικής κυβέρνησης με ημερομηνία 17 Σεπτεμβρίου 2023 με τίτλο «πρώην μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων που εκπαιδεύουν ξένους στρατιωτικούς ενδέχεται να διωχθούν βάσει του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας».

Στην εν λόγω ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι «βάσει του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας, πρώην πιλότοι της RAF, του Βασιλικού Ναυτικού και του Στρατού που εκπαιδεύουν ξένους στρατιωτικούς ενδέχεται να διωχθούν για τη διαβίβαση στρατιωτικών τακτικών» προαναγγέλλοντας επί της ουσίας εξελίξεις και σε άλλες χώρες της Συμμαχίας και αποτελώντας ίσως προάγγελο και των εξελίξεων στην Ελλάδα.

Η αναφορά σε πιλότους της RAF και την Κίνα

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως «πρώην μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου που εκπαιδεύουν ξένους στρατιωτικούς σε όλο τον κόσμο ενδέχεται να διωχθούν βάσει νέων αδικημάτων που προβλέπονται στον Νόμο περί Εθνικής Ασφάλειας».

Και επισημαίνει πως «αυτό έρχεται μετά την έκδοση προειδοποίησης ασφαλείας από το Υπουργείο Άμυνας πέρυσι, η οποία αποκάλυψε ότι ένας αριθμός πρώην πιλότων της Βασιλικής Αεροπορίας, του Βασιλικού Ναυτικού και του Στρατού εκπαιδεύονταν την Πολεμική Αεροπορία του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας, έχοντας συμβληθεί μέσω μιας ιδιωτικής εταιρείας της Νότιας Αφρικής και προσελκύοντας υψηλούς μισθούς».

Το Ηνωμένο Βασίλειο τονίζει ότι «ο νέος νόμος περιλαμβάνει το αδίκημα του άρθρου 1 «απόκτηση ή αποκάλυψη προστατευόμενων πληροφοριών» και ορίζει ότι οι «πληροφορίες» περιλαμβάνουν τακτικές, τεχνικές και διαδικασίες».

Κίνδυνος διώξεων στη Βρετανία

Για να διευκρινίσει ότι «αυτό σημαίνει ότι οι πιλότοι κινδυνεύουν να διωχθούν για την κοινοποίηση τέτοιων ευαίσθητων πληροφοριών σε ξένες δυνάμεις. Μόλις οι εξουσίες τεθούν σε ισχύ, το Υπουργείο Άμυνας μπορεί να διαβιβάσει τις σχετικές πληροφορίες στις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες μπορούν να διερευνήσουν τα αδικήματα βάσει του νόμου».

Ο τότε βρετανός Υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς δήλωνε πως «όποιος διαπιστωθεί ότι ενεργεί κατά των συμφερόντων του Ηνωμένου Βασιλείου εκπαιδεύοντας τους στρατούς των ανταγωνιστών μας, μπορεί πλέον να αναμένει ότι θα διωχθεί και θα παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη. Η κυβέρνηση ενήργησε αποφασιστικά μετά την αναγνώριση αυτής της απειλής και προέβη σε ταχείες αλλαγές στη νομοθεσία για να συμβάλει στην εξάλειψή της».

Μετά την έκδοση της προειδοποίησης ασφαλείας, το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας σημείωνε ότι εκτιμά πως «η δημοσιότητα που έλαβε η πρακτική αυτή συνέβαλε επιτυχώς στο να ενθαρρύνει τους πιλότους να επανεξετάσουν τη δραστηριότητά τους και να αποθαρρύνει άλλα μέλη του προσωπικού από το να συμμετάσχουν».

Για απαίτηση μέτρων μιλούσε το Ηνωμένο Βασίλειο

Τονίζεται δε ότι κατά τη στιγμή της προειδοποίησης, το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου αναγνώρισε ότι απαιτούνται περαιτέρω μέτρα για να διακοπεί η δραστηριότητα.

Και ένα από αυτά τα κρίσιμα μέτρα ήταν η συμπερίληψη αυτής της δραστηριότητας στον Νόμο περί Εθνικής Ασφάλειας, ώστε να είναι δυνατή η άσκηση ποινικών διώξεων.

Επισημαίνεται δε ότι «εκτός από τη θέσπιση νομοθεσίας κατά της δραστηριότητας, το Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάζεται επίσης στενά με τους συμμάχους μας, ορισμένοι από τους οποίους αντιμετωπίζουν παρόμοια δραστηριότητα με πρώην στρατιωτικό προσωπικό τους, προκειμένου να βοηθήσει στην ανάδειξη και την αντιμετώπιση του προβλήματος σε διεθνές επίπεδο».

«Αντιμετωπίζουμε αυξανόμενες απειλές»

Δηλώσεις για το θέμα είχε κάνει και ο τότε Υπουργός Ασφάλειας της Βρετανίας, Tom Tugendhat ο οποίος είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «αντιμετωπίζουμε αυξανόμενες απειλές από ξένες χώρες. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει προσπάθειες να βλάψουν τον λαό μας, να καταστρέψουν την οικονομία μας και να υπονομεύσουν τη δημοκρατία μας. Έχουμε επίσης δει προσπάθειες από χώρες όπως η Κίνα να αποσπάσουν εθνικά μυστικά από πρώην στρατιωτικούς».

Υποστήριζε δε ότι ο νέος νόμος παρέχει «νέα και επικαιροποιημένα εργαλεία για την αντιμετώπιση τέτοιων προκλήσεων ασφαλείας και για την απόδοση ευθυνών στους υπεύθυνους».

Σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές ο νόμος για την εθνική ασφάλεια που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2023 συγκεντρώνει νέα μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των νόμων περί κατασκοπείας και την αντιμετώπιση των εξελισσόμενων απειλών για την εθνική ασφάλεια της χώρας.

Με την εν λόγω νομοθεσία όπως αναφερόταν το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί πλέον «έναν πιο δύσκολο στόχο για τα κράτη που επιδιώκουν να διαπράξουν εχθρικές ενέργειες εναντίον του, όπως κατασκοπεία, ξένη παρέμβαση (συμπεριλαμβανομένου του πολιτικού μας συστήματος), σαμποτάζ και πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή, όπως δολοφονίες. Παρέχει στις αρχές επιβολής του νόμου και στις υπηρεσίες πληροφοριών νέα και επικαιροποιημένα εργαλεία για την αποτροπή, τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση των σύγχρονων κρατικών απειλών».

Η Κίνα διαρκής πρόκληση για τα βρετανικά

Σύμφωνα δε με το Έγγραφο Διοίκησης Άμυνας 2023 και την Επισκόπηση Ολοκληρωμένης Αναθεώρησης του 2023 καθορίζεται η προσέγγιση του Ηνωμένου Βασιλείου έναντι της Κίνας η οποία χαρακτηρίζεται ως μια διαρκής πρόκληση για τα βρετανικά συμφέροντα, «λόγω της όλο και πιο επιθετικής και καταναγκαστικής συμπεριφοράς της».

Ο συναγερμός δεν αφορά χώρες που χρησιμοποιούν συστήματα made in ΝΑΤΟ

Όπως ανέφεραν πηγές με γνώση των εξελίξεων στο in, στην περίπτωση των απόστρατων, στο στόχαστρο των κρατών – μελών του ΝΑΤΟ μπαίνουν όσοι εργάζονται για χώρες που δεν χρησιμοποιούν αμερικανικά συστήματα ή συστήματα παραγωγής εκτός κρατών της Συμμαχίας, που σημαίνει ότι δεν έχουν την τεχνογνωσία και τις πληροφορίες των συστημάτων αυτών και άρα η διαρροή τους χαρακτηρίζεται ενάντια στα ΝΑΤΟϊκά συμφέροντα.

Σε αυτό το πλαίσιο κάθε υπηρεσία ακόμα και εκπαίδευσης μπορεί να θεωρηθεί κατασκοπεία.

Όπως αναφέρουν κάποιες πληροφορίες εμπλοκή στην αποκάλυψη της υπόθεσης κατασκοπείας στην Ελλάδα δεν αποκλείεται να είχαν και οι βρετανικές αρχές.

Οι προθέσεις της Αθήνας

Σε κάθε περίπτωση οι πρόνοιες στο νόμο Δένδια που φωτογραφίζουν ποινές που φτάνουν έως και την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας, που στην πραγματικότητα φέρνει τον άνθρωπο που θα το υποστεί, εφόσον καταδικαστεί αμετάκλητα για συγκεκριμένα αδικήματα σε μία γκρίζα ζώνη, δείχνουν το συναγερμό που έχει σημάνει στα κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ, αλλά και την πρόθεση της Αθήνας να αποδείξει ότι συμμορφώνεται με τις επιταγές της Συμμαχίας λαμβάνοντας μέτρα που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ακραία, ωστόσο η θεσμοθέτηση τους δείχνει πρόθεση της κυβέρνησης για μηδενική ανοχή.

