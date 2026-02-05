Αποκάλυψη in: Πληροφορίες που συνδέονται και με το ΝΑΤΟ έδινε ο αξιωματικός που συνελήφθη για κατασκοπεία

Με μία λιτή ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας δημοσιοποιήθηκε στο κοινό ότι «την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων».

Όπως επισημαίνεται «η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».

Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας

Σύμφωνα με πληροφορίες του in η σύλληψη αφορά άνδρα Αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος φέρεται σύμφωνα πάντα με τις ενδείξεις που έχει στη διάθεση του η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, να συνέλεγε και να μετέδιδε μυστικές πληροφορίες στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Πληροφορίες που συνδέονται και με το ΝΑΤΟ

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές αποκλειστικά στο in η διαρροή πληροφοριών αφορούσε και ζητήματα που συνδέονται με το ΝΑΤΟ και θα μπορούσαν να πλήξουν άμεσα την αξιοπιστία της χώρας.

Σημείωναν δε ότι πρόκειται – εφόσον αποδειχθεί – για υπόθεση που θα αφορά «καραμπινάτη κατασκοπεία» και θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή και να υπάρξουν οι ανάλογες συνέπειες.

AΑξίζιε να σημειωθεί ότι η υπόθεση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τις ΗΠΑ.

Δεν αφορά την Τουρκία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του in η υπόθεση δεν συνδέεται με την Τουρκία.

Η διάταξη για την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας

Υπενθυμίζεται ότι σχετική νύξη είχε κάνει και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, κατά τη συζήτηση του ψηφισθέντος στις αρχές Ιανουαρίου νομοσχεδίου με τίτλο «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή (Σταδιοδρομία και εξέλιξη Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αναδιοργάνωση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατολογία των Ελλήνων, εθελοντική στράτευση γυναικών και άλλες διατάξεις)», όταν τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με το άρθρο 298 που αφορούσε τους λόγους που ένας Έλληνας πολίτης μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος της ελληνικής ιθαγένειας.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο έκπτωτος της ελληνικής ιθαγένειας μπορεί να κηρυχθεί όποιος μεταξύ άλλων «τελεί το αδίκημα του άρθρου 146 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95), περί παραβίασης μυστικών της Πολιτείας, ή του άρθρου 144 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ν. 2287/1995, Α’ 20), περί μετάδοσης στρατιωτικών μυστικών, εφόσον έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα αυτά».

Τότε ο Δένδιας άφηνε να εννοηθεί ότι πρόκειται για στρατιωτικούς, οι οποίοι έχουν εντοπιστεί να δίνουν πληροφορίες σε χώρες του εξωτερικού και να θέτουν σε κίνδυνο της αξιοπιστία της χώρας και εντός της ΝΑΤΟικής συμμαχίας.