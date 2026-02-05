Σύλληψη στρατιωτικού για κατασκοπεία

Στη σύλληψη ενός στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων, τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, προχώρησαν οι αρμόδιες στρατιωτικές Αρχές.

Όπως αναφέρει σχετική ενημέρωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, «η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου)».

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του στρατιωτικού «κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».

Σύμφωνα με πληροφορίες το στέλεχος των ενόπλων Δυνάμεων που συνελήφθη και εξετάζεται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα ανήκει στην πολεμική αεροπορία.

Η ΕΥΠ εντόπισε πρώτη τη δραστηριότητα και ξεκίνησε την παρακολούθηση

Ενημερώθηκαν οι στρατιωτικές αρχές και υπήρξε άμεση συνεργασία.

Η παρακολούθηση διήρκεσε λίγους μήνες και οι στρατιωτικές αρχές προχώρησαν σε σύλληψη

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ:

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».