Ομολόγησε κατασκοπεία ο 50χρονος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας

Στην Κίνα φέρεται να έδινε πληροφορίες για ΝΑΤΟϊκά σχέδια ο 50χρονος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπείας.

Μάλιστα τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 50χρονος φέρεται να ομολόγησε τις πράξεις του.

Ο 50χρονος σμήναρχος, λόγω της ιδιότητάς του και της θέσης του είχε πρόσβαση σε κρίσιμες νατοϊκές πληροφορίες και με ένα ειδικό λογισμικό τις έστελνε στην Κίνα έναντι αμοιβής.

Πώς εντοπίστηκε από την ΕΥΠ

Σύμφωνα με πληροφορίες η δράση του αξιωματικού είχε γίνει αντιληπτή εδώ και μήνες μετά από ενημέρωση που είχαν οι ελληνικές αρχές από ξένες υπηρεσίες.

Μόλις η ΕΥΠ έλαβε το σήμα για την δραστηριότητά του, έθεσε τον σμήναρχο υπό παρακολούθηση. Η απόφαση να επέμβει και να τον συλλάβει σήμερα ελήφθη καθώς υπήρξε η εκτίμηση ότι οι πληροφορίες που διοχέτευε αφορούσαν ολοένα και περισσότερα «ευαίσθητα» θέματα. Ο αξιωματικός ομολόγησε και ερευνάται και για άλλα πρόσφατα αντίστοιχα περιστατικά.

Πληροφορίες για το NATO

Όπως αποκάλυψε νωρίτερα το in η διαρροή πληροφοριών αφορούσε και ζητήματα που συνδέονται με το ΝΑΤΟ και θα μπορούσαν να πλήξουν άμεσα την αξιοπιστία της χώρας. Μάλιστα η υπόθεση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τις ΗΠΑ.

Η διάταξη για την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας

Υπενθυμίζεται ότι σχετική νύξη είχε κάνει και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, κατά τη συζήτηση του ψηφισθέντος στις αρχές Ιανουαρίου νομοσχεδίου με τίτλο «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή (Σταδιοδρομία και εξέλιξη Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αναδιοργάνωση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατολογία των Ελλήνων, εθελοντική στράτευση γυναικών και άλλες διατάξεις)», όταν τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με το άρθρο 298 που αφορούσε τους λόγους που ένας Έλληνας πολίτης μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος της ελληνικής ιθαγένειας.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο έκπτωτος της ελληνικής ιθαγένειας μπορεί να κηρυχθεί όποιος μεταξύ άλλων «τελεί το αδίκημα του άρθρου 146 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95), περί παραβίασης μυστικών της Πολιτείας, ή του άρθρου 144 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ν. 2287/1995, Α’ 20), περί μετάδοσης στρατιωτικών μυστικών, εφόσον έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα αυτά».

Τότε ο Δένδιας άφηνε να εννοηθεί ότι πρόκειται για στρατιωτικούς, οι οποίοι έχουν εντοπιστεί να δίνουν πληροφορίες σε χώρες του εξωτερικού και να θέτουν σε κίνδυνο της αξιοπιστία της χώρας και εντός της ΝΑΤΟικής συμμαχίας.