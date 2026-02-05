newspaper
Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η σύλληψη Σμήναρχου για κατασκοπεία, το ΝΑΤΟ και οι υπαινιγμοί Δένδια στη Βουλή
Διπλωματία 05 Φεβρουαρίου 2026, 21:28

Η σύλληψη Σμήναρχου για κατασκοπεία, το ΝΑΤΟ και οι υπαινιγμοί Δένδια στη Βουλή

Οι αποκαλύψεις στην υπόθεση για κατασκοπεία, ο παράγοντας Κίνα και οι εξελίξεις που ξετυλίγουν το κουβάρι.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΡεπορτάζΑλεξάνδρα Φωτάκη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δουλειά: Μειώστε το εργασιακό στρες με αυτή τη σκέψη

Δουλειά: Μειώστε το εργασιακό στρες με αυτή τη σκέψη

Spotlight

Μηδενική ανοχή διαμηνύουν αρμόδιες πηγές ότι θα επιδείξουν στην περίπτωση της υπόθεσης κατασκοπείας που οδήγησε και στη σύλληψη 50χρονου Σμήναρχου της Πολεμικής Αεροπορίας, στο Καβούρι της Αττικής, στη μονάδα στην οποία υπηρετούσε.

Όπως ανέφερε η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ που έκανε λόγο για στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων, η σύλληψη έγινε «εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».

Έδινε πληροφορίες στην Κίνα

Πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας θέλουν τον 50χρονο Σμήναρχο να έχει ήδη ομολογήσει τη δράση του και το ότι η χώρα στην οποία έστελνε πληροφορίες ήταν η Κίνα.

Οι πληροφορίες όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, οι οποίες δεν επιβεβαιώνονται ούτε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ούτε από το ΓΕΕΘΑ, που επιλέγουν να κρατούν το στόμα τους κλειστό, μετά τη σχετική ανακοίνωση, στέλνονταν στην Κίνα μέσω κρυπτογραφημένου λογισμικού.

Ο ίδιος ο Σμήναρχος φέρεται να συνεργάστηκε με τις Αρχές και να έχει ομολογήσει αναλυτικά.

Οι πληροφορίες συνδέονταν και με το ΝΑΤΟ

Ειδικός όπως λένε στον ηλεκτρονικό πόλεμο και τα συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης φέρεται να είχε πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούσαν συστήματα υψηλής τεχνολογίας, επικοινωνίας και καινοτόμων συστημάτων, με κάποιες από τις πληροφορίες που μετέδιδε να συνδέονται και με το ΝΑΤΟ, όπως αποκάλυψε το in.

Ο Ανώτερος Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας φαίνεται ότι είχε μάλιστα πρόσβαση σε πολλά απόρρητα στοιχεία και όχι μόνο του κλάδου του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν ο εν λόγω αξιωματικός ήταν υπό στενή παρακολούθηση καθώς είχε τραβήξει την προσοχή της ΕΥΠ, η οποία συνεργάστηκε με τις στρατιγικές αρχές, εδώ και λίγους μήνες, καθώς όπως αναφέρεται από κάποιες πηγές επιχείρησε να επεκτείνει το δίκτυο του, στρατολογώντας και άλλους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υπόθεση φαίνεται ότι έχουν επιδείξει και οι Αμερικανοί, με την φερόμενη διασύνδεση του με το Πεκίνο να δικαιολογεί απόλυτα το γεγονός ότι τράβηξε το ενδιαφέρον όχι μόνο της Συμμαχίας, αλλά και της Ουάσιγκτον η συγκεκριμένη υπόθεση.

Εμπλέκονται και άλλοι;

Εκτιμήσεις αναφέρονται σε μία υπόθεση στην οποία δεν αποκλείεται να εμπλέκονται και άλλα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, με το ενδιαφέρον να τραβάνε ενδεχομένως και κάποιοι απόστρατοι.

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι η έρευνα θα φτάσει μέχρι τέλους και δεν υπάρχει πρόθεση να επιδειχθεί η παραμικρή ανοχή.

Μιλώντας στο in οι ίδιες πηγές υπογράμμιζαν ότι η διαρροή πληροφοριών που φαίνεται να έχει λάβει χώρα και οδήγησε στη σύλληψη του Σμήναρχου, εξέθετε τη χώρα, θέτοντας μεταξύ όλων των άλλων σε κίνδυνο και την αξιοπιστία της στη Συμμαχία.

Οι υπαινιγμοί Δένδια και το άρθρο περί ελληνικής ιθαγένειας

Υπενθυμίζεται ότι σχετική νύξη είχε κάνει και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, κατά τη συζήτηση του ψηφισθέντος στις αρχές Ιανουαρίου νομοσχεδίου με τίτλο «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή (Σταδιοδρομία και εξέλιξη Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αναδιοργάνωση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατολογία των Ελλήνων, εθελοντική στράτευση γυναικών και άλλες διατάξεις)», όταν τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με το άρθρο 298 που αφορούσε τους λόγους που ένας Έλληνας πολίτης μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος της ελληνικής ιθαγένειας.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο έκπτωτος της ελληνικής ιθαγένειας μπορεί να κηρυχθεί όποιος μεταξύ άλλων «τελεί το αδίκημα του άρθρου 146 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95), περί παραβίασης μυστικών της Πολιτείας, ή του άρθρου 144 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ν. 2287/1995, Α’ 20), περί μετάδοσης στρατιωτικών μυστικών, εφόσον έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα αυτά».

Τότε ο Δένδιας άφηνε να εννοηθεί ότι πρόκειται για στρατιωτικούς, οι οποίοι έχουν εντοπιστεί να δίνουν πληροφορίες σε τρίτες χώρες.

Το αν υπάρχει σύνδεση των αναφορών Δένδια, αλλά και του συγκεκριμένου άρθρου στο νόμο, με την εν λόγω υπόθεση δεν είναι ακόμα σαφές.

Ένας αξιωματικός με δυνατότητες

Όσοι γνωρίζουν τον συγκεκριμένο αξιωματικό κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με εξαιρετικές δυνατότητες, μόρφωση και εκπαίδευση, με αρκετούς μάλιστα να δηλώνουν μιλώντας στο in έκπληκτοι με τις αποκαλύψεις.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το ΓΕΕΘΑ πέραν της επίσημης ανακοίνωσης δεν δίνουν περαιτέρω πληροφορίες και αρνούνται να επιβεβαιώσουν όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι στιγμής.

Αυτό που παραδέχονται ανώτατες αρμόδιες πηγές είναι πως έχουμε μπροστά μας μία «καραμπινάτη υπόθεση κατασκοπείας», η οποία και διαβεβαιώνουν ότι θα αντιμετωπιστεί με την ανάλογη σοβαρότητα και αυστηρότητα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Συνάλλαγμα
Δολάριο: Ανέτειλε η εποχή της αστάθειας

Δολάριο: Ανέτειλε η εποχή της αστάθειας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δουλειά: Μειώστε το εργασιακό στρες με αυτή τη σκέψη

Δουλειά: Μειώστε το εργασιακό στρες με αυτή τη σκέψη

Business
ΑΔΜΗΕ: Πατήθηκε το κουμπί για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ: Πατήθηκε το κουμπί για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ

inWellness
inTown
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream newspaper
Παύλος Μαρινάκης: Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα
Επίσημη επιβεβαίωση 05.02.26

Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Άγκυρα

Την ημερομηνία για τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης

Σύνταξη
Τουρκία: Οι μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και απαράδεκτες
«Απαράδεκτες» 05.02.26

Τουρκία για τα 12 μίλια: Οι μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο

Η Τουρκία, μέσω ανακοίνωσης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σχολίασε πρόσφατες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη - Τι αναφέρει για τα 12 μίλια - Κάνει λόγο για στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Σύνταξη
Λαβρόφ: Η Αθήνα διέκοψε σχέσεις δεκαετιών – Οι αντιρωσικές ενέργειες τυγχάνουν της δέουσας αξιολόγησης
Σκληρή δήλωση 05.02.26

Λαβρόφ: Η Αθήνα διέκοψε σχέσεις δεκαετιών – Οι αντιρωσικές ενέργειες τυγχάνουν της δέουσας αξιολόγησης

Ο ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, εξαπολύει επίθεση στην Αθήνα την οποία κατηγορεί για αντιρωσικές ενέργειες και για υποταγή στις απατήσεις στην ΕΕ με την αγορά αμερικανικών όπλων για ενίσχυση της Ουκρανίας

Σύνταξη
Δένδιας και Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ θα συζητήσουν εξοπλιστικά και στρατηγική αμυντική συνεργασία
Διπλωματία 03.02.26

Δένδιας και Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ θα συζητήσουν εξοπλιστικά και στρατηγική αμυντική συνεργασία

Η στρατηγική αμυντική σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ, τα εξοπλιστικά και οι διεθνείς εξελίξεις είναι στην ατζέντα του ραντεβού Δένδια - Χέγκσεθ στην Ουάσιγκτον.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης: Πιο κρίσιμο από ποτέ να υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, να διαφυλάξουμε το διεθνές δίκαιο
Διπλωματία 03.02.26

Γεραπετρίτης: Πιο κρίσιμο από ποτέ να υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, να διαφυλάξουμε το διεθνές δίκαιο

Κατά τη συνάντηση του με τον Ισπανό ομόλογο του, στη Μαδρίτη ο Γεραπετρίτης χαρακτήρισε την πολιτική Τραμπ ως κίνητρο να επανεξετάσει η Ευρώπη τις ιδέες για το μέλλον και την αυτονομία της.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υπουργείο Εξωτερικών: Χαιρετίζει το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας περί ανανέωσης της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο
ΟΗΕ 31.01.26

Υπουργείο Εξωτερικών: Χαιρετίζει το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας περί ανανέωσης της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο

«H Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, κατέβαλε εργώδεις προσπάθειες κατά τη διεξαγωγή των εντατικών διαβουλεύσεων για την ανανέωση της εντολής της UNFICYP, παρά τις απόπειρες αλλοίωσης του περιεχομένου του ψηφίσματος», τονίζει χαρακτηριστικά το Υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Γαλλία: Εκτενής κάλυψη ΜΜΕ της επίσκεψης Βοτρίν στην Αθήνα – Υψηλό το επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών στην άμυνα
Διπλωματία 30.01.26

Γαλλία: Εκτενής κάλυψη ΜΜΕ της επίσκεψης Βοτρίν στην Αθήνα – Υψηλό το επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών στην άμυνα

Στην Γαλλία τα μέσα ενημέρωσης τονίζουν πως «η προτεραιότητα δεν περιορίζεται στην υπογραφή συμφωνιών, αλλά στη λήψη επιλογών που ενισχύουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τις διμερείς σχέσεις, χωρίς προσφυγή σε εντυπωσιασμούς»

Σύνταξη
Δένδιας: Ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την άμυνα και την ασφάλεια
Διπλωματία 29.01.26

Δένδιας: Ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την άμυνα και την ασφάλεια

Η γαλλίδα ΥΠΑΜ, Κατρίν Βοτρίν συπλήρωσε τις δηλώσες Δένδια λέγοντας ότι «η ελληνογαλλική συνεργασία είναι ένας παράγων σταθερότητας, αξιοπιστίας, ασφαλείας για ολόκληρη την Ευρώπη»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας: Στόχος η διατήρηση ήρεμων νερών και ανοιχτών διαύλων
Πολιτική 29.01.26

Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας: Στόχος η διατήρηση ήρεμων νερών και ανοιχτών διαύλων

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας έρχεται σε μία ρευστή γεωπολιτική κατάσταση, που δεν επιτρέπει, όπως παραδέχονται διπλωμάτες πρωτοβουλίες και ακροβατισμούς.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ρουμανία – Ελληνίδα πρέσβης: Το συντομότερο ο επαναπατρισμός των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους
Ενημέρωση 28.01.26

Ρουμανία – Ελληνίδα πρέσβης: Το συντομότερο ο επαναπατρισμός των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους

Η Ελληνίδα πρέσβης στη Ρουμανία ενημέρωσε για την κατάσταση των τραυματιών και την προετοιμασία για τον επαναπατρισμό των οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο σοκαριστικό τροχαίο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σάρωσε η κακοκαιρία: Καταστροφές και μεγάλα προβλήματα σε πολλές περιοχές – Live η πορεία των φαινομένων
Στις λάσπες η χώρα 05.02.26

Σάρωσε η κακοκαιρία: Καταστροφές και μεγάλα προβλήματα σε πολλές περιοχές - Live η πορεία των φαινομένων

Υποδομές υπό κατάρρευση και αποκομμένοι πολίτες σε ένα εφιαλτικό 24ωρο - Γκρεμισμένες γέφυρες, αποκομμένα χωριά και εικόνες βιβλικής καταστροφής από την κακοκαιρία

Σύνταξη
Όμοιος τον όμοια αγαπά – Ο Τραμπ ανακοίνωσε την «πλήρη και αμέριστη στήριξή» του στον Όρμπαν
«Πάρτο όλο δεξιά» 05.02.26

Όμοιος τον όμοια αγαπά – Ο Τραμπ ανακοίνωσε την «πλήρη και αμέριστη στήριξή» του στον Όρμπαν

Ο Βίκτορ Όρμπαν είναι ένας από τους ελάχιστους Ευρωπαίους ηγέτες που διατηρούν στενές σχέσεις ταυτόχρονα με τον Ντόναλντ Τραμπ και με τον Βλαντίμιρ Πούτιν

Σύνταξη
Ειδικός στον ηλεκτρονικό πόλεμο ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη για κατασκοπεία
Ελλάδα 05.02.26

Ειδικός στον ηλεκτρονικό πόλεμο ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη για κατασκοπεία

Ο αξιωματικός ανακρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία των ενόπλων δυνάμεων και την ΕΥΠ και φέρεται να έχει αναγνωρίσει το παράνομο των πράξεών του με τη διαρροή προς τρίτους των άκρως απόρρητων στρατιωτικών πληροφοριών.

Σύνταξη
Τραγωδία στην Κομοτηνή: Νεκρός ο οδηγός που παρασύρθηκε από χείμαρρο στην περιοχή Ήφαιστος
Τι συνέβη 05.02.26

Τραγωδία στην Κομοτηνή: Νεκρός ο οδηγός που παρασύρθηκε από χείμαρρο στην περιοχή Ήφαιστος

Ο άνδρας, 55 ετών, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του ποταμού Βοζβόζη - Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής είχε ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του από το απόγευμα της Πέμπτης (5/2)

Σύνταξη
Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκαρέ
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκαρέ

Παίκτης του Άρη κι επίσημα ο Μπέντζαμιν Γκαρέ καθώς οι κίτρινοι τον ανακοίνωσαν με τη μορφή δανεισμού για ένα ημερολογιακό έτος από τη Βάσκο, ενώ στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς.

Σύνταξη
Τζέφρι Έπσταϊν: Αποκαλύψεις «φωτιά» για την ενίσχυση ευρωπαϊκών ακροδεξιών κομμάτων
«Καταιγίδα» 05.02.26

Αποκαλύψεις «φωτιά» από τα αρχεία Έπσταϊν για την ενίσχυση ευρωπαϊκών ακροδεξιών κομμάτων

«Σεισμό» προκαλεί η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν. Οι νέες αποκαλύψεις φωτίζουν ακόμα περισσότερο τον ρόλο που έχει ο πρώην επικεφαλής στρατηγικού σχεδιασμού του Ντόναλντ Τραμπ και γιατί είχε τακτικές επισκέψεις στην Ευρώπη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο άνθρωπος που οραματίστηκε τη νύχτα και όρισε τη διασκέδαση για τέσσερις δεκαετίες: Ο «θρύλος» Λάκης Ραπτάκης δεν μένει πια εδώ
Stories 05.02.26

Ο άνθρωπος που οραματίστηκε τη νύχτα και όρισε τη διασκέδαση για τέσσερις δεκαετίες: Ο «θρύλος» Λάκης Ραπτάκης δεν μένει πια εδώ

Για περισσότερα από 40 χρόνια συνέδεσε το όνομά του με τη διασκέδαση, τους διάσημους, τα μαγαζιά που έγραψαν ιστορία. Ο Λάκης Ραπτάκης, ο θρύλος της νυχτερινής ζωής της Ελλάδας, «έφυγε» από τη ζωή.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
LIVE: Παρτιζάν – Παναθηναϊκός
Euroleague 05.02.26

LIVE: Παρτιζάν – Παναθηναϊκός

LIVE: Παρτιζάν – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρτιζάν – Παναθηναϊκός για την 27η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Τραμπ: λέει ότι έχει ανάγκη να κερδίζει τις εκλογές για το εγώ του – «Στον στρατό μας όλοι μοιάζουν με τον Τομ Κρουζ»
Ντελίριο 05.02.26

Ο Τραμπ λέει ότι έχει ανάγκη να κερδίζει τις εκλογές για το εγώ του - «Στον στρατό μας όλοι μοιάζουν με τον Τομ Κρουζ»

«Έπρεπε να τις κερδίσω. Το χρειαζόμουν για το εγώ μου. Τώρα έχω πραγματικά μεγάλο εγώ. Το να νικήσω αυτούς τους σνομπ ήταν απίστευτο», είπε για τις εκλογές του 2020 ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μία παραληρηματική ομιλία

Σύνταξη
Παυλίδης: «Θα έρθει και το χρυσό όταν πρέπει, εκεί που πρέπει» (vid)
Πόλο γυναικών 05.02.26

Παυλίδης: «Θα έρθει και το χρυσό όταν πρέπει, εκεί που πρέπει» (vid)

Η Εθνική ομάδα νίκησε την Ιταλία στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και μετά το τέλος του αγώνα, ο Χάρης Παυλίδης δήλωσε ότι η ομάδα του έχει πολύ μέλλον και πως το χρυσό θα έρθει στο κατάλληλο σημείο...

Σύνταξη
Ο Γιαπ Σταμ βρήκε τον ιδανικό προπονητή για την Γιουνάιτεντ
On Field 05.02.26

Ο Γιαπ Σταμ βρήκε τον ιδανικό προπονητή για την Γιουνάιτεντ

Ο παλαίμαχος κεντρικός αμυντικός έδωσε την… συμβουλή του στην διοίκηση του αγγλικού συλλόγου για τον προπονητή που πρέπει ν’ αναλάβει το καλοκαίρι, την τεχνική ηγεσία της Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τζάνετ Τζάκσον: Χειραφέτηση, πατροκτονία και η ιστορία του άλμπουμ που άλωσε την ποπ – «40 χρόνια Control»
The Good Life 05.02.26

Τζάνετ Τζάκσον: Χειραφέτηση, πατροκτονία και η ιστορία του άλμπουμ που άλωσε την ποπ – «40 χρόνια Control»

40 χρόνια πριν, η Τζάνετ Τζάκσον κοίταξε κατάματα το παγκόσμιο στερέωμα της μουσικής βιομηχανίας και δήλωσε πως το μέλλον της ανήκει αποκλειστικά στην ίδια, μακριά από τη σκιά των αδελφών της και βέβαια του Μάικλ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εθνική πόλο Γυναικών: Έφτασε τα 16 μετάλλια – Αναλυτικά οι «Γαλανόλευκες» διακρίσεις
Πόλο Γυναικών 05.02.26

Εθνική πόλο Γυναικών: Έφτασε τα 16 μετάλλια – Αναλυτικά οι «Γαλανόλευκες» διακρίσεις

Μετά τη νίκη επί της Ιταλίας στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, Εθνική ομάδα πόλο γυναικών έφτασε τα 16 μετάλλια σε επίσημες διοργανώσεις. Αναλυτικά τα μετάλλια της «γαλανόλευκης».

Σύνταξη
Βιολάντα: Βίντεο-ντοκουμέντα από το «σημείο μηδέν» της έκρηξης – Η ρωγμή στην ένωση των σωλήνων του προπανίου
Ελλάδα 05.02.26

Βιολάντα: Βίντεο-ντοκουμέντα από το «σημείο μηδέν» της έκρηξης – Η ρωγμή στην ένωση των σωλήνων του προπανίου

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού κατόρθωσε να εντοπίσει το ακριβές σημείο όπου έγινε η διαρροή η οποία προκάλεσε τη μοιραία έκρηξη στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα»

Σύνταξη
Νέες αποκαλύψεις για τη δασκάλα γιόγκα – Οι περίεργες αναρτήσεις της στα social media για τις εμπρηστικές επιθέσεις
Ελλάδα 05.02.26

Νέες αποκαλύψεις για τη δασκάλα γιόγκα – Οι περίεργες αναρτήσεις της στα social media για τις εμπρηστικές επιθέσεις

Την ίδια ώρα, συγγενείς θύματος της γυναίκας περιγράφει πως η ίδια «καραδοκούσε στην γειτονιά» για να τοποθετήσει τους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Σύνταξη
Μακρόν: Έστειλε τον διπλωματικό του σύμβουλο στη Μόσχα για να προετοιμάσει τον διάλογο με τον Πούτιν
Κόσμος 05.02.26

Μακρόν: Έστειλε τον διπλωματικό του σύμβουλο στη Μόσχα για να προετοιμάσει τον διάλογο με τον Πούτιν

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησαν τελευταία φορά στις αρχές Ιουλίου, κυρίως για τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίβλεψη του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος

Σύνταξη
Κομοτηνή: Οδηγός παρασύρθηκε από χείμαρρο – Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του
Ελλάδα 05.02.26

Κομοτηνή: Οδηγός παρασύρθηκε από χείμαρρο – Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Έρευνες διεξάγει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής για τον εντοπισμό οδηγού ΙΧ που σύμφωνα με μαρτυρία προσπάθησε να διασχίσει ιρλανδική διάβαση, στην περιοχή του Ηφαίστου

Σύνταξη
Είναι οριστικό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παραμένει στους Μπακς!
Μπάσκετ 05.02.26

Είναι οριστικό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παραμένει στους Μπακς!

Με ανάρτησή του ο γνωστός αναλυτής του NBA Σαμς Σαράνια γνωστοποίησε ότι οι Μιλγουόκι Μπας ξεκαθάρισαν πως δεν προτίθενται να παραχωρήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τη δεδομένη μεταγραφική περίοδο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Γιάννης Παναγόπουλος: Τα ποσά και οι διαδρομές χρήματος που ερευνά η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΓΣΕΕ 05.02.26

Γιάννης Παναγόπουλος: Τα ποσά και οι διαδρομές χρήματος που ερευνά η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

«Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της Δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου», απαντά ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο