Η σύλληψη Σμήναρχου για κατασκοπεία, το ΝΑΤΟ και οι υπαινιγμοί Δένδια στη Βουλή

Μηδενική ανοχή διαμηνύουν αρμόδιες πηγές ότι θα επιδείξουν στην περίπτωση της υπόθεσης κατασκοπείας που οδήγησε και στη σύλληψη 50χρονου Σμήναρχου της Πολεμικής Αεροπορίας, στο Καβούρι της Αττικής, στη μονάδα στην οποία υπηρετούσε.

Όπως ανέφερε η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ που έκανε λόγο για στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων, η σύλληψη έγινε «εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».

Έδινε πληροφορίες στην Κίνα

Πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας θέλουν τον 50χρονο Σμήναρχο να έχει ήδη ομολογήσει τη δράση του και το ότι η χώρα στην οποία έστελνε πληροφορίες ήταν η Κίνα.

Οι πληροφορίες όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, οι οποίες δεν επιβεβαιώνονται ούτε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ούτε από το ΓΕΕΘΑ, που επιλέγουν να κρατούν το στόμα τους κλειστό, μετά τη σχετική ανακοίνωση, στέλνονταν στην Κίνα μέσω κρυπτογραφημένου λογισμικού.

Ο ίδιος ο Σμήναρχος φέρεται να συνεργάστηκε με τις Αρχές και να έχει ομολογήσει αναλυτικά.

Οι πληροφορίες συνδέονταν και με το ΝΑΤΟ

Ειδικός όπως λένε στον ηλεκτρονικό πόλεμο και τα συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης φέρεται να είχε πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούσαν συστήματα υψηλής τεχνολογίας, επικοινωνίας και καινοτόμων συστημάτων, με κάποιες από τις πληροφορίες που μετέδιδε να συνδέονται και με το ΝΑΤΟ, όπως αποκάλυψε το in.

Ο Ανώτερος Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας φαίνεται ότι είχε μάλιστα πρόσβαση σε πολλά απόρρητα στοιχεία και όχι μόνο του κλάδου του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν ο εν λόγω αξιωματικός ήταν υπό στενή παρακολούθηση καθώς είχε τραβήξει την προσοχή της ΕΥΠ, η οποία συνεργάστηκε με τις στρατιγικές αρχές, εδώ και λίγους μήνες, καθώς όπως αναφέρεται από κάποιες πηγές επιχείρησε να επεκτείνει το δίκτυο του, στρατολογώντας και άλλους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υπόθεση φαίνεται ότι έχουν επιδείξει και οι Αμερικανοί, με την φερόμενη διασύνδεση του με το Πεκίνο να δικαιολογεί απόλυτα το γεγονός ότι τράβηξε το ενδιαφέρον όχι μόνο της Συμμαχίας, αλλά και της Ουάσιγκτον η συγκεκριμένη υπόθεση.

Εμπλέκονται και άλλοι;

Εκτιμήσεις αναφέρονται σε μία υπόθεση στην οποία δεν αποκλείεται να εμπλέκονται και άλλα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, με το ενδιαφέρον να τραβάνε ενδεχομένως και κάποιοι απόστρατοι.

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι η έρευνα θα φτάσει μέχρι τέλους και δεν υπάρχει πρόθεση να επιδειχθεί η παραμικρή ανοχή.

Μιλώντας στο in οι ίδιες πηγές υπογράμμιζαν ότι η διαρροή πληροφοριών που φαίνεται να έχει λάβει χώρα και οδήγησε στη σύλληψη του Σμήναρχου, εξέθετε τη χώρα, θέτοντας μεταξύ όλων των άλλων σε κίνδυνο και την αξιοπιστία της στη Συμμαχία.

Οι υπαινιγμοί Δένδια και το άρθρο περί ελληνικής ιθαγένειας

Υπενθυμίζεται ότι σχετική νύξη είχε κάνει και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, κατά τη συζήτηση του ψηφισθέντος στις αρχές Ιανουαρίου νομοσχεδίου με τίτλο «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή (Σταδιοδρομία και εξέλιξη Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αναδιοργάνωση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατολογία των Ελλήνων, εθελοντική στράτευση γυναικών και άλλες διατάξεις)», όταν τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με το άρθρο 298 που αφορούσε τους λόγους που ένας Έλληνας πολίτης μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος της ελληνικής ιθαγένειας.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο έκπτωτος της ελληνικής ιθαγένειας μπορεί να κηρυχθεί όποιος μεταξύ άλλων «τελεί το αδίκημα του άρθρου 146 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95), περί παραβίασης μυστικών της Πολιτείας, ή του άρθρου 144 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ν. 2287/1995, Α’ 20), περί μετάδοσης στρατιωτικών μυστικών, εφόσον έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα αυτά».

Τότε ο Δένδιας άφηνε να εννοηθεί ότι πρόκειται για στρατιωτικούς, οι οποίοι έχουν εντοπιστεί να δίνουν πληροφορίες σε τρίτες χώρες.

Το αν υπάρχει σύνδεση των αναφορών Δένδια, αλλά και του συγκεκριμένου άρθρου στο νόμο, με την εν λόγω υπόθεση δεν είναι ακόμα σαφές.

Ένας αξιωματικός με δυνατότητες

Όσοι γνωρίζουν τον συγκεκριμένο αξιωματικό κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με εξαιρετικές δυνατότητες, μόρφωση και εκπαίδευση, με αρκετούς μάλιστα να δηλώνουν μιλώντας στο in έκπληκτοι με τις αποκαλύψεις.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το ΓΕΕΘΑ πέραν της επίσημης ανακοίνωσης δεν δίνουν περαιτέρω πληροφορίες και αρνούνται να επιβεβαιώσουν όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι στιγμής.

Αυτό που παραδέχονται ανώτατες αρμόδιες πηγές είναι πως έχουμε μπροστά μας μία «καραμπινάτη υπόθεση κατασκοπείας», η οποία και διαβεβαιώνουν ότι θα αντιμετωπιστεί με την ανάλογη σοβαρότητα και αυστηρότητα.