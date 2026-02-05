newspaper
Ειδικός στον ηλεκτρονικό πόλεμο ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη για κατασκοπεία
Ελλάδα 05 Φεβρουαρίου 2026, 22:10

Ειδικός στον ηλεκτρονικό πόλεμο ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη για κατασκοπεία

Ο αξιωματικός ανακρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία των ενόπλων δυνάμεων και την ΕΥΠ και φέρεται να έχει αναγνωρίσει το παράνομο των πράξεών του με τη διαρροή προς τρίτους των άκρως απόρρητων στρατιωτικών πληροφοριών.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Την πλήρη δράση του 50χρονου αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη για κατασκοπεία προσπαθούν να διακριβώσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν αναλάβει την υπόθεση.

Ο Σμήναρχος φέρεται να υπέκλεπτε πληροφορίες για ΝΑΤΟϊκά σχέδια και με ένα ειδικό λογισμικό τις προωθούσε σε παραλήπτες που φέρεται να σχετίζονται με τις μυστικές υπηρεσίες της Κίνας.

Έμπειρος στον ηλεκτρονικό πόλεμο

Ο αξιωματικός υπηρετούσε σε θέση ευθύνης και κατηγορείται ότι συνειδητά μετέδιδε σε τρίτους άκρως απόρρητες στρατιωτικές πληροφορίες, που θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, ο 50χρονος είναι ειδικός στον ηλεκτρονικό πόλεμο και στα στρατιωτικά συστήματα καταγραφής ηλεκτρονικής παρακολούθησης ενώ θεωρείται έμπειρο στέλεχος με σχεδόν 30 χρόνια υπηρεσίας.

Ο 50χρονος Σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι έχει ταξιδέψει στην Κίνα ενώ η υπόθεση φαίνεται να μην έχει μεγάλο χρονικό βάθος σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.

Ωστόσο εξετάζεται αν και πόσα άτομα είχε στρατολογήσει ο 50χρονος. Κατά τον έλεγχο που έγινε στην οικία στην ευρύτερη περιοχή της Βάρκιζας παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και κλιμάκιο αξιωματικών από τη Ένοπλες Δυνάμεις, την ΕΛ.ΑΣ. και την ΕΥΠ κατασχέθηκε ένα λάπτοπ.

Εξήγησε τον τρόπο δράσης του

Ωστόσο ο ίδιος ομολόγησε και εξήγησε ακριβώς πώς, με ποιες διαδικασίες και σε ποιους έστελνε τις απόρρητες πληροφορίες που αντλούσε από τις θέσεις ευθύνης που κατείχε.

Οι ελληνικές Αρχές έφθασαν στα ίχνη μετά από σχετική πληροφορία που έλαβαν από ξένη υπηρεσία περίπου πριν τρεις μήνες. Άμεσα ξεκίνησε έρευνα από την ΕΥΠ ενώ τις τελευταίες ημέρες ο 50χρονος είχε τεθεί και σε διακριτική φυσική παρακολούθηση.

Η ΕΥΠ έδωσε τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων και ακολούθησε επιχείρηση για τη σύλληψή του εντός στρατιωτικού χώρου. Παρόντες στην επιχείρηση ήταν εξουσιοδοτημένος εισαγγελικός λειτουργός, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της ΕΥΠ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων είχε πρόσβαση σε ιδιαίτερα ευαίσθητες πληροφορίες, που αφορούν την εθνική ασφάλεια, την άμυνα, αλλά και την ανάπτυξη τεχνολογίας και φέρεται να έστελνε ηλεκτρονικά, τις διαβαθμισμένες πληροφορίες σε τρίτη χώρα, εκτός ΝΑΤΟ, μέσα από την μονάδα του.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, η σύλληψη του αξιωματικού αποφασίστηκε λίγο πριν αποδεσμεύσει προς τρίτους, πληροφορίες οι οποίες αφορούν υψηλή τεχνολογία της Ελλάδας.

Ο αξιωματικός ανακρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία των ενόπλων δυνάμεων και την ΕΥΠ και φέρεται να έχει αναγνωρίσει το παράνομο των πράξεών του με τη διαρροή προς τρίτους των άκρως απόρρητων στρατιωτικών πληροφοριών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή τη στιγμή γίνονται έλεγχοι και στο υπηρεσιακό περιβάλλον του ανωτέρου αξιωματικού, καθώς υπάρχουν ενδείξεις στις στρατιωτικές αρχές ότι προσπάθησε ο ίδιος να στήσει ένα δίκτυο πληροφοριών για να τροφοδοτούν ακόμη περισσότερο τους «τρίτους».

