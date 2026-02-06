newspaper
Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
06.02.2026 | 08:21
Διακοπή κυκλοφορίας σε δύο λωρίδες της Ε.Ο Αθηνών - Λαμίας λόγω τροχαίου
«Θρίλερ» κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι πρόδωσε τον Σμήναρχο – Τι έλεγε ο Δένδιας στη Βουλή
Πολιτική 06 Φεβρουαρίου 2026, 09:12

«Θρίλερ» κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι πρόδωσε τον Σμήναρχο – Τι έλεγε ο Δένδιας στη Βουλή

Η υπόθεση κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις με ροή πληροφοριών προς την Κίνα φαίνεται να είχε μπει στο στόχαστρο της Αθήνας εδώ και καιρό, για μηδενική ανοχή μιλούν ανώτατες πηγές, ενώ ερευνάται η ύπαρξη κυκλώματος.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ένα «θρίλερ» κατασκοπείας που το μέγεθος του ακόμα δεν έχει αποκρυσταλλωθεί είδε το φως της δημοσιότητας την Πέμπτη το μεσημέρι, με την ανακοίνωση της σύλληψης του 50χρονου σμήναρχου από το ΓΕΕΘΑ. Το κουβάρι ξετυλίχθηκε όπως αναφέρουν οι πληροφορίες και με αμερικανική συνδρομή, με τον αξιωματικό της Πολεμμικής Αεροπορίας να μπαίνει αρχικά στο ραντάρ της ΕΥΠ και αμέσως να ενημερώνονται οι στρατιωτικές Αρχές που έδρασαν από κοινού. Με δεδομένο δε ότι αποδέκτης των πληροφοριών που μετέφερε ο αξιωματικός ήταν η Κίνα η υπόθεση απέκτησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ουάσιγκτον αλλά και για το ΝΑΤΟ. Σε μία περίοδο μάλιστα που για τις ΗΠΑ ο «εχθρός» είναι το Πεκίνο.

Η διάταξη για την ιθαγένεια και οι αναφορές Δένδια

Το θέμα της διαρροής πληροφοριών προς την Κίνα άλλωστε φαίνεται να έχει σημάνει συναγερμό στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εδώ και καιρό, με τις αιχμές του Νίκου Δένδια στη Βουλή, κατά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις στις αρχές Ιανουαρίου, με αφορμή και την διάταξη περί απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας και της κριτικής που δέχτηκε, να αποκαλύπτουν εκ των υστέρων, ότι η υπόθεση – αν όχι ο συγκεκριμένος σμήναρχος – είναι γνωστή στην Αθήνα επί σειρά μηνών.

Το ερώτημα είναι αν εμπλέκονται και άλλοι, με πληροφορίες του in να αναφέρονται και σε απόστρατους της Πολεμικής Αεροπορίας που ενδέχεται έχουν σχέση με το δίκτυο πληροφοριών προς την Κίνα, το οποίο μάλιστα έθεσε σε κίνδυνο την αξιοπιστία της Ελλάδας, με προειδοποιήσεις ακόμα και για συνέπειες από το ΝΑΤΟ εάν δεν λυνόταν το ζήτημα.

Ο Δένδιας μάλιστα κατά τη συζήτηση στη Βουλή και την κριτική για τη διάταξη που αφορούσε τους λόγους που κάποιος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος της ελληνικής ιθαγένειας είχε δηλώσει πρόθυμος να ενημερώσει, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτά δεν μπορούν να ειπωθούν σε ανοιχτή συνεδρίαση, η οποία μεταδίδεται ζωντανά και «μας ακούνε» καθώς μπορεί να εκθέσει ανεπανόρθωτα τη χώρα. Γεγονός που αποτελεί σαφή ένδειξη, αν όχι απόδειξη ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει ενεργοποιηθεί προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση πριν από μήνες.

Πληροφορίες έναντι αμοιβής

Η ροή πληροφοριών προς το Πεκίνο γινόταν σαφώς έναντι αδράς αμοιβής, με τον συγκεκριμένο αξιωματικό, να φέρεται, σύμφωνα με κάποιες πηγές να επιχειρεί να στρατολογήσει και άλλους.

Η ανησυχία του ΝΑΤΟ

Όπως αποκάλυψε το in ο Σμήναρχος έστελνε πληροφορίες που αφορούσαν και ΝΑΤΟϊκά σχέδια. Πληροφορίες για συχνότητες επικοινωνίας της Ελλάδας, χωρών της Συμμαχίας, ΝΑΤΟικές κινήσεις σε ξηρά, αέρα και θάλασσα ήταν στα στοιχεία που ενδιέφεραν κυρίως τα κινεζικά συμφέροντα που είχαν στρατολογήσει τον αξιωματικό, ο οποίος λόγω και της θέσης του είχε πρόσβαση σε αυτές.

Στόχος των στρατιωτικών υπηρεσιών όσο και της ΕΥΠ είναι να αποκαλύψουν το μέγεθος του προβλήματος, που σχετίζεται με το βάθος χρόνου της δράσης του αξιωματικού, καθώς και της αποκάλυψης των πληροφοριών που έχει στείλει ο ίδιος, καθώς και άλλοι εφόσον αποδειχθεί΄ότι υπάρχουν. Στοιχεία για τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει έχουν ζητήσει τόσο οι ΗΠΑ όσο και το ΝΑΤΟ.

Ανώτατες πηγές μιλώντας στο in έκαναν λόγο για «καραμπινάτη υπόθεση κατασκοπείας», τονίζοντας ότι «το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκκαλο», αφού για την Αθήνα δεν υπάρχει ζήτημα να επιτρέψει σκιές για την αξιοπιστία της εντός ΝΑΤΟ, αλλά και σε σχέση με τις ΗΠΑ.

Η σύλληψη με την κατηγορία της κατασκοπείας

Ο αξιωματικός σύμφωνα και με την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ συνελήφθη «εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου),  κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».

Η επιχείρηση μάλιστα έγινε υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας και με τις ανακοινώσεις να επιλέγεται σκόπιμα να γίνουν από το ΓΕΕΘΑ, ενώ ακόμα και οι εκπρόσωποι των Γενικών Επιτελείων, μέχρι την στιγμή εκείνη δεν γνώριζαν τι αφορά η υπόθεση. Ακόμα και τώρα οι πληροφορίες που δίνονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το ΓΕΕΘΑ είναι ελάχιστες.

Ο αξιωματικός

Η υπόθεση αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο της κύριας ανάκρισης από τις στρατιωτικές αρχές, με το Σμήναρχο να συλλαμβάνεται στη μονάδα αεροπορίας της οποίας υπηρετούσε ως διοικητής στο Καβούρι Αττικής και το περιβάλλον του να τελεί επίσης υπό στενή παρκακολούθηση.

Ο Σμήναρχος άλλωστε είχε πλούσιο βιογραφικό ως αξιωματικός με εξειδίκευση στις τηλεπικοινωνίες και τα συστήματα πληροφορικής, που είχε γνώσεις για τα ραντάρ έρευνας, τα συστήματα επικοινωνίας και ήταν ειδικός στον ηλεκτρονικό πόλεμο και συστήματα που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες.

Αυτό του επέτρεπε να μεταφέρει κρίσιμες πληροφορίες προς συμφέροντα στο Πεκίνο υψηλής αμυντικής τεχνολογίας και πληροφορίες που σχετίζονταν με το ΝΑΤΟ.

Οι πληροφορίες που υπέκλεπτε σύμφωνα με πληροφορίες αποστέλλονταν στην Κίνα με κρυπτογραφημένο λογισμικό ωστόσο τον πρόδοσαν τα ίχνη που άφηνε μέσω του κωδικού QR του οποίου έκανε χρήση.

Ο αξιωματικός φέρεται να έχει παραδεχτεί τις πράξεις του μετά την ανακοίνωση της κατηγορίας ενώ αξίζει να σημειθεί ότι συλλήψεις για κατασκοπεία υπέρ του Πεκίνου διατάχθηκαν και στη Γαλλία. Οι ύποπτοι ερευνώνται από τις γαλλικές αρχές για συλλογή δεδομένων στρατιωτικού ενδιαφέροντος.

Economy
Νόμος Κατσέλη: Τι αλλάζει στις δόσεις, η ζημιά και ο κίνδυνος από την απόφαση του Αρείου Πάγου

Νόμος Κατσέλη: Τι αλλάζει στις δόσεις, η ζημιά και ο κίνδυνος από την απόφαση του Αρείου Πάγου

World
Ευρώ: Τι κίνδυνοι ελλοχεύουν από την ενίσχυση του ευρωπαϊκού νομίσματος έναντι του δολαρίου

Ευρώ: Τι κίνδυνοι ελλοχεύουν από την ενίσχυση του ευρωπαϊκού νομίσματος έναντι του δολαρίου

inWellness
inTown
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Παύλος Μαρινάκης: Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα
Επίσημη επιβεβαίωση 05.02.26

Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Άγκυρα

Την ημερομηνία για τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης

Σύνταξη
Τουρκία: Οι μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και απαράδεκτες
«Απαράδεκτες» 05.02.26

Τουρκία για τα 12 μίλια: Οι μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο

Η Τουρκία, μέσω ανακοίνωσης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σχολίασε πρόσφατες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη - Τι αναφέρει για τα 12 μίλια - Κάνει λόγο για στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Σύνταξη
Λαβρόφ: Η Αθήνα διέκοψε σχέσεις δεκαετιών – Οι αντιρωσικές ενέργειες τυγχάνουν της δέουσας αξιολόγησης
Σκληρή δήλωση 05.02.26

Λαβρόφ: Η Αθήνα διέκοψε σχέσεις δεκαετιών – Οι αντιρωσικές ενέργειες τυγχάνουν της δέουσας αξιολόγησης

Ο ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, εξαπολύει επίθεση στην Αθήνα την οποία κατηγορεί για αντιρωσικές ενέργειες και για υποταγή στις απατήσεις στην ΕΕ με την αγορά αμερικανικών όπλων για ενίσχυση της Ουκρανίας

Σύνταξη
Δένδιας και Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ θα συζητήσουν εξοπλιστικά και στρατηγική αμυντική συνεργασία
Διπλωματία 03.02.26

Δένδιας και Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ θα συζητήσουν εξοπλιστικά και στρατηγική αμυντική συνεργασία

Η στρατηγική αμυντική σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ, τα εξοπλιστικά και οι διεθνείς εξελίξεις είναι στην ατζέντα του ραντεβού Δένδια - Χέγκσεθ στην Ουάσιγκτον.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης: Πιο κρίσιμο από ποτέ να υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, να διαφυλάξουμε το διεθνές δίκαιο
Διπλωματία 03.02.26

Γεραπετρίτης: Πιο κρίσιμο από ποτέ να υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, να διαφυλάξουμε το διεθνές δίκαιο

Κατά τη συνάντηση του με τον Ισπανό ομόλογο του, στη Μαδρίτη ο Γεραπετρίτης χαρακτήρισε την πολιτική Τραμπ ως κίνητρο να επανεξετάσει η Ευρώπη τις ιδέες για το μέλλον και την αυτονομία της.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υπουργείο Εξωτερικών: Χαιρετίζει το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας περί ανανέωσης της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο
ΟΗΕ 31.01.26

Υπουργείο Εξωτερικών: Χαιρετίζει το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας περί ανανέωσης της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο

«H Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, κατέβαλε εργώδεις προσπάθειες κατά τη διεξαγωγή των εντατικών διαβουλεύσεων για την ανανέωση της εντολής της UNFICYP, παρά τις απόπειρες αλλοίωσης του περιεχομένου του ψηφίσματος», τονίζει χαρακτηριστικά το Υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Γαλλία: Εκτενής κάλυψη ΜΜΕ της επίσκεψης Βοτρίν στην Αθήνα – Υψηλό το επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών στην άμυνα
Διπλωματία 30.01.26

Γαλλία: Εκτενής κάλυψη ΜΜΕ της επίσκεψης Βοτρίν στην Αθήνα – Υψηλό το επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών στην άμυνα

Στην Γαλλία τα μέσα ενημέρωσης τονίζουν πως «η προτεραιότητα δεν περιορίζεται στην υπογραφή συμφωνιών, αλλά στη λήψη επιλογών που ενισχύουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τις διμερείς σχέσεις, χωρίς προσφυγή σε εντυπωσιασμούς»

Σύνταξη
Δένδιας: Ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την άμυνα και την ασφάλεια
Διπλωματία 29.01.26

Δένδιας: Ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την άμυνα και την ασφάλεια

Η γαλλίδα ΥΠΑΜ, Κατρίν Βοτρίν συπλήρωσε τις δηλώσες Δένδια λέγοντας ότι «η ελληνογαλλική συνεργασία είναι ένας παράγων σταθερότητας, αξιοπιστίας, ασφαλείας για ολόκληρη την Ευρώπη»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας: Στόχος η διατήρηση ήρεμων νερών και ανοιχτών διαύλων
Πολιτική 29.01.26

Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας: Στόχος η διατήρηση ήρεμων νερών και ανοιχτών διαύλων

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας έρχεται σε μία ρευστή γεωπολιτική κατάσταση, που δεν επιτρέπει, όπως παραδέχονται διπλωμάτες πρωτοβουλίες και ακροβατισμούς.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ρουμανία – Ελληνίδα πρέσβης: Το συντομότερο ο επαναπατρισμός των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους
Ενημέρωση 28.01.26

Ρουμανία – Ελληνίδα πρέσβης: Το συντομότερο ο επαναπατρισμός των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους

Η Ελληνίδα πρέσβης στη Ρουμανία ενημέρωσε για την κατάσταση των τραυματιών και την προετοιμασία για τον επαναπατρισμό των οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο σοκαριστικό τροχαίο

Σύνταξη
Δύο Ελληνίδες στην καλύτερη ομάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος
Πόλο γυναικών 06.02.26

Δύο Ελληνίδες στην καλύτερη ομάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος

Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη και Έλενα Ξενάκη συμπεριλήφθησαν στην καλύτερη επτάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο της Πορτογαλίας, στο οποίο η Εθνική μας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Σύνταξη
Τα θύματα μιλούν για τις κτηνωδίες Έπσταϊν εδώ και δεκαετίες – Και ακόμα και τώρα εξακολουθούν να αγνοούνται
Καμία δικαιοσύνη 06.02.26

Τα θύματα μιλούν για τις κτηνωδίες Έπσταϊν εδώ και δεκαετίες – Και ακόμα και τώρα εξακολουθούν να αγνοούνται

Οι επιζώσες της κακοποίησης του Έπσταϊν μίλησαν ανοιχτά χρόνια πριν το κοινό γοητευτεί από τα εγκλήματα του ίδιου και των επιφανών ανδρών του δικτύου του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Όταν ζητήθηκε στον Τζέιμς Κάμερον να μοιράσει κοκαΐνη στο κινηματογραφικό συνεργείο – «Έτσι γινόταν τότε»
1980 06.02.26

Όταν ζητήθηκε στον Τζέιμς Κάμερον να μοιράσει κοκαΐνη στο κινηματογραφικό συνεργείο - «Έτσι γινόταν τότε»

Ο Τζέιμς Κάμερον θυμήθηκε ότι η πρώτη του δουλειά σε ένα μεγάλο κινηματογραφικό πλατό συνοδεύτηκε από μια ενδιαφέρουσα αποστολή: να διανέμει κοκαΐνη στο συνεργείο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού
Τα Νέα της Αγοράς 06.02.26

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες με καταγεγραμμένο μεταλλευτικό δυναμικό σε χαλκό, χρυσό και άλλα μέταλλα στρατηγικής σημασίας

Σύνταξη
Ρωσία: Επέστρεψαν πολίτες που είχαν απαχθεί από το Κουρσκ μετά την εισβολή της Ουκρανίας
Νέα εξέλιξη 06.02.26

Επέστρεψαν στη Ρωσία πολίτες που είχαν απαχθεί από το Κουρσκ μετά την εισβολή της Ουκρανίας

Χθες ολοκληρώθηκαν οι τριμερείς συνομιλίες για τον πόλεμο όπου συμμετείχαν Ουκρανία, Ρωσία και ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι - Ανακουφισμένοι οι πολίτες που επέστρεψαν στο Κουρσκ

Σύνταξη
Κρήτη: Στον ανακριτή 20χρονος φαντάρος που «γάζωσε» σπίτι και αυτοκίνητο στο Ηράκλειο
Σχηματίστηκε δικογραφία 06.02.26

Στον ανακριτή 20χρονος φαντάρος που «γάζωσε» σπίτι και αυτοκίνητο στο Ηράκλειο

Το ένοπλο περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στο χωριό Παράνυμφοι στο Ηράκλειο Κρήτης - Εις βάρος του 20χρονου έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος

Σύνταξη
Χιλή: Ο ακροδεξιός εκλεγμένος πρόεδρος Καστ θέλει να «εμπνευστεί» από Μελόνι, Όρμπαν και Μιλέι
Πότε αναλαμβάνει 06.02.26

Ο ακροδεξιός εκλεγμένος πρόεδρος Καστ της Χιλής θέλει να «εμπνευστεί» από Μελόνι, Όρμπαν και Μιλέι

Ο Χοσέ Αντόνιο Καστ σκοπεύει να υιοθετήσει σκληρή γραμμή για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της παράτυπης μετανάστευσης, όπως εξήγγειλε προεκλογικά

Σύνταξη
6 Φεβρουαρίου 2026: Η ημερομηνία που κανείς δεν προσέxει, αλλά ξαναβάζει τον κόσμο στον εφιάλτη
Πίσω στο 1960 06.02.26

6 Φεβρουαρίου 2026: Η ημερομηνία που κανείς δεν προσέxει, αλλά ξαναβάζει τον κόσμο στον εφιάλτη

Εάν δεν συνεννοηθούν οι δύο πυρηνικές υπερδυνάμεις ΗΠΑ και Ρωσία, η ανθρωπότητα θα επιστρέψει στη δεκαετία του 1960, δηλαδη στον πυρηνικό εφιάλτη.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Τροία δεν ήταν πόλη πολέμου: Πώς άντεξε αιώνες πριν καεί ολοσχερώς μέσα σε ένα βράδυ
Εποχή του Χαλκού 06.02.26

Η Τροία δεν ήταν πόλη πολέμου: Πώς άντεξε αιώνες πριν καεί ολοσχερώς μέσα σε ένα βράδυ

Πολύ πριν ο Όμηρος καθιερώσει την εικόνα της φλεγόμενης Τροίας, η πόλη λειτουργούσε ως σταθερός κόμβος συνεργασίας και εμπορίου. Ανάλυση του Στέφαν Μπλουμ δείχνει γιατί η ειρήνη, όχι ο πόλεμος, εξηγεί τη μακρά της αντοχή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
