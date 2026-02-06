«Θρίλερ» κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι πρόδωσε τον Σμήναρχο – Τι έλεγε ο Δένδιας στη Βουλή

Ένα «θρίλερ» κατασκοπείας που το μέγεθος του ακόμα δεν έχει αποκρυσταλλωθεί είδε το φως της δημοσιότητας την Πέμπτη το μεσημέρι, με την ανακοίνωση της σύλληψης του 50χρονου σμήναρχου από το ΓΕΕΘΑ. Το κουβάρι ξετυλίχθηκε όπως αναφέρουν οι πληροφορίες και με αμερικανική συνδρομή, με τον αξιωματικό της Πολεμμικής Αεροπορίας να μπαίνει αρχικά στο ραντάρ της ΕΥΠ και αμέσως να ενημερώνονται οι στρατιωτικές Αρχές που έδρασαν από κοινού. Με δεδομένο δε ότι αποδέκτης των πληροφοριών που μετέφερε ο αξιωματικός ήταν η Κίνα η υπόθεση απέκτησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ουάσιγκτον αλλά και για το ΝΑΤΟ. Σε μία περίοδο μάλιστα που για τις ΗΠΑ ο «εχθρός» είναι το Πεκίνο.

Η διάταξη για την ιθαγένεια και οι αναφορές Δένδια

Το θέμα της διαρροής πληροφοριών προς την Κίνα άλλωστε φαίνεται να έχει σημάνει συναγερμό στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εδώ και καιρό, με τις αιχμές του Νίκου Δένδια στη Βουλή, κατά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις στις αρχές Ιανουαρίου, με αφορμή και την διάταξη περί απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας και της κριτικής που δέχτηκε, να αποκαλύπτουν εκ των υστέρων, ότι η υπόθεση – αν όχι ο συγκεκριμένος σμήναρχος – είναι γνωστή στην Αθήνα επί σειρά μηνών.

Το ερώτημα είναι αν εμπλέκονται και άλλοι, με πληροφορίες του in να αναφέρονται και σε απόστρατους της Πολεμικής Αεροπορίας που ενδέχεται έχουν σχέση με το δίκτυο πληροφοριών προς την Κίνα, το οποίο μάλιστα έθεσε σε κίνδυνο την αξιοπιστία της Ελλάδας, με προειδοποιήσεις ακόμα και για συνέπειες από το ΝΑΤΟ εάν δεν λυνόταν το ζήτημα.

Ο Δένδιας μάλιστα κατά τη συζήτηση στη Βουλή και την κριτική για τη διάταξη που αφορούσε τους λόγους που κάποιος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος της ελληνικής ιθαγένειας είχε δηλώσει πρόθυμος να ενημερώσει, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτά δεν μπορούν να ειπωθούν σε ανοιχτή συνεδρίαση, η οποία μεταδίδεται ζωντανά και «μας ακούνε» καθώς μπορεί να εκθέσει ανεπανόρθωτα τη χώρα. Γεγονός που αποτελεί σαφή ένδειξη, αν όχι απόδειξη ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει ενεργοποιηθεί προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση πριν από μήνες.

Πληροφορίες έναντι αμοιβής

Η ροή πληροφοριών προς το Πεκίνο γινόταν σαφώς έναντι αδράς αμοιβής, με τον συγκεκριμένο αξιωματικό, να φέρεται, σύμφωνα με κάποιες πηγές να επιχειρεί να στρατολογήσει και άλλους.

Η ανησυχία του ΝΑΤΟ

Όπως αποκάλυψε το in ο Σμήναρχος έστελνε πληροφορίες που αφορούσαν και ΝΑΤΟϊκά σχέδια. Πληροφορίες για συχνότητες επικοινωνίας της Ελλάδας, χωρών της Συμμαχίας, ΝΑΤΟικές κινήσεις σε ξηρά, αέρα και θάλασσα ήταν στα στοιχεία που ενδιέφεραν κυρίως τα κινεζικά συμφέροντα που είχαν στρατολογήσει τον αξιωματικό, ο οποίος λόγω και της θέσης του είχε πρόσβαση σε αυτές.

Στόχος των στρατιωτικών υπηρεσιών όσο και της ΕΥΠ είναι να αποκαλύψουν το μέγεθος του προβλήματος, που σχετίζεται με το βάθος χρόνου της δράσης του αξιωματικού, καθώς και της αποκάλυψης των πληροφοριών που έχει στείλει ο ίδιος, καθώς και άλλοι εφόσον αποδειχθεί΄ότι υπάρχουν. Στοιχεία για τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει έχουν ζητήσει τόσο οι ΗΠΑ όσο και το ΝΑΤΟ.

Ανώτατες πηγές μιλώντας στο in έκαναν λόγο για «καραμπινάτη υπόθεση κατασκοπείας», τονίζοντας ότι «το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκκαλο», αφού για την Αθήνα δεν υπάρχει ζήτημα να επιτρέψει σκιές για την αξιοπιστία της εντός ΝΑΤΟ, αλλά και σε σχέση με τις ΗΠΑ.

Η σύλληψη με την κατηγορία της κατασκοπείας

Ο αξιωματικός σύμφωνα και με την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ συνελήφθη «εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».

Η επιχείρηση μάλιστα έγινε υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας και με τις ανακοινώσεις να επιλέγεται σκόπιμα να γίνουν από το ΓΕΕΘΑ, ενώ ακόμα και οι εκπρόσωποι των Γενικών Επιτελείων, μέχρι την στιγμή εκείνη δεν γνώριζαν τι αφορά η υπόθεση. Ακόμα και τώρα οι πληροφορίες που δίνονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το ΓΕΕΘΑ είναι ελάχιστες.

Ο αξιωματικός

Η υπόθεση αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο της κύριας ανάκρισης από τις στρατιωτικές αρχές, με το Σμήναρχο να συλλαμβάνεται στη μονάδα αεροπορίας της οποίας υπηρετούσε ως διοικητής στο Καβούρι Αττικής και το περιβάλλον του να τελεί επίσης υπό στενή παρκακολούθηση.

Ο Σμήναρχος άλλωστε είχε πλούσιο βιογραφικό ως αξιωματικός με εξειδίκευση στις τηλεπικοινωνίες και τα συστήματα πληροφορικής, που είχε γνώσεις για τα ραντάρ έρευνας, τα συστήματα επικοινωνίας και ήταν ειδικός στον ηλεκτρονικό πόλεμο και συστήματα που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες.

Αυτό του επέτρεπε να μεταφέρει κρίσιμες πληροφορίες προς συμφέροντα στο Πεκίνο υψηλής αμυντικής τεχνολογίας και πληροφορίες που σχετίζονταν με το ΝΑΤΟ.

Οι πληροφορίες που υπέκλεπτε σύμφωνα με πληροφορίες αποστέλλονταν στην Κίνα με κρυπτογραφημένο λογισμικό ωστόσο τον πρόδοσαν τα ίχνη που άφηνε μέσω του κωδικού QR του οποίου έκανε χρήση.

Ο αξιωματικός φέρεται να έχει παραδεχτεί τις πράξεις του μετά την ανακοίνωση της κατηγορίας ενώ αξίζει να σημειθεί ότι συλλήψεις για κατασκοπεία υπέρ του Πεκίνου διατάχθηκαν και στη Γαλλία. Οι ύποπτοι ερευνώνται από τις γαλλικές αρχές για συλλογή δεδομένων στρατιωτικού ενδιαφέροντος.