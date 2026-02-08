Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Οι αμοιβές του σμήναρχου και το κρυπτογραφημένο κινητό τηλέφωνο

Νέες πληροφορίες για τη δράση του αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας που κατηγορείται για κατασκοπεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η επαφή του σμήναρχου -που συνελήφθη την Πέμπτη στη μονάδα που υπηρετούσε στο Καβούρι- με το κινεζικό δίκτυο κατασκοπείας έγινε το 2025 κατά τη διάρκεια ιδιωτικού του ταξιδιού στο Πεκίνο.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν αρχικά το ενδεχόμενο συνεργασίας, καθώς η επαφή του σμηνάρχου δεν εμφανίστηκε ως στέλεχος των μυστικών υπηρεσιών, αλλά ως Κινέζος επιχειρηματίας.

Στη συνέχεια και αφού επέστρεψε στην Ελλάδα, ξεκίνησε η κατασκοπεία με διαρροή νατοϊκών μυστικών ή άλλων μυστικών των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, που ακόμα δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Το κρυπτογραφημένο κινητό

Οι επικοινωνίες των δύο πλευρών γίνονταν μέσω κρυπτογραφημένου λογισμικού. Το λογισμικό αυτό δεν είχε εγκατασταθεί στο νόμιμο κινητό του Έλληνα αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας, αλλά σε ένα δεύτερο κινητό τηλέφωνο.

Με βάση όσα φαίνεται να έχει αναφέρει μέχρι στιγμής ο σμήναρχος, ο Κινέζος κατάσκοπος που είναι ηλικίας 40-45 ετών ταξίδεψε στην Αθήνα έναν χρόνο μετά την πρώτη τους επαφή. Σε αυτή τη συνάντηση έδωσε στον σμήναρχο ένα κρυπτογραφημένο κινητό τηλέφωνο μάρκας Samsung, μέσω του οποίου πραγματοποιούνταν η επικοινωνία και η διαβίβαση των απόρρητων στοιχείων.

Όταν οι Αρχές τον συνέλαβαν, ο σμήναρχος αρχικά αρνήθηκε πως έχει εγκαταστημένο λογισμικό στο κινητό του, ωστόσο, καθώς οι Αρχές είχαν ήδη ενημερωθεί για την ύπαρξη του δεύτερου κινητού από τις ξένες υπηρεσίες, τον πίεσαν έως ότου εκείνος ομολόγησε.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν οι αξιωματικοί που τον συνέλαβαν κατάφεραν να «ξεκλειδώσουν» το ειδικό λογισμικό, ο 54χρονος σμήναρχος αποκάλυψε όσα συνέβαιναν.

Πώς γινόταν η επικοινωνία των δύο πλευρών

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο άνδρες επικοινωνούσαν μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

Ο 54χρονος σμήναρχος φωτογράφιζε απόρρητα έγγραφα και τα έστελνε στον σύνδεσμό του στην Κίνα μόνο μέσω του κρυπτογραφημένου κινητού τηλεφώνου.

Στο κινητό αυτό εντοπίστηκαν τόσο τα αρχεία με τα στρατιωτικά έγγραφα όσο και οι οικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με την υπόθεση κατασκοπείας.

Οι αμοιβές του σμήναρχου σε crypto

Μέσω εφαρμογής στο συγκεκριμένο κινητό τηλεφώνο γίνονταν και οι πληρωμές του 54χρονου για τις πληροφορίες που διέρρεε στην κινεζική πλευρά.

Ο Έλληνας αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας προσπαθούσε να αποκρύψει τις συναλλαγές του και για το λόγο αυτό, όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, λάμβανε τις αμοιβές του σε διάφορα νομίσματα, καθώς και σε κρυπτονομίσματα.

Μάλιστα, χρησιμοποιούσε μια ειδική διαδικασία, με ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι μέσα από τα ATM, και έπαιρνε κρυπτονομίσματα αλλά και άλλα νομίσματα σε μικρά ποσά, προκειμένου να μην φανεί ότι κάνει κάποια παράνομη διαδικασία και να μην ελεγχθεί για το ξέπλυμα χρήματος.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, για τις υπηρεσίες του ο σμήναρχος είχε εισπράξει περισσότερα από 20.000 ευρώ.

Βαρύ το κατηγορητήριο

Υπενθυμίζεται ότι ο 54χρονος σμήναρχος κατηγορείται μεταξύ άλλων για «συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στα εθνικά συμφέροντα», αντιμετωπίζοντας μέχρι και την ποινή της ισόβιας κάθειρξης αν κριθεί ένοχος, ενώ παράλληλα, σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις, υπάρχει η δυνατότητα αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας για υποθέσεις κατασκοπείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με εντολή του Α/ΓΕΕΘΑ στρατηγού Δημήτριου Χούπη ο σμήναρχος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα και κρατείται σε στρατιωτική βάση της Αερονομίας στον Καρέα, καθώς έχει λάβει προθεσμία και θα απολογηθεί την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου.

Την ίδια στιγμή, ερευνάται εάν ο σμήναρχος προσπάθησε να στρατολογήσει και άλλα άτομα από τον κύκλο των γνωριμιών του, εκμεταλλευόμενος τα μεγάλα κέρδη από την παράδοση των μυστικών, προκειμένου να παρέχουν και αυτοί πληροφορίες στην Κίνα.