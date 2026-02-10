Ιστορίες κατασκοπείας αλά ελληνικά

Μέχρι σήμερα οι ιστορίες κατασκοπείας ήταν σενάριο ταινίας, ή αν ήταν αληθινές ιστορίες αφορούσαν ξένες χώρες. Το μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα των στρατιωτικών συντακτών την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου στις 13:17, με τίτλο «σύλληψη στρατιωτικού προσωπικού» απέδειξε ότι ιστορίες κατασκοπείας γράφονται και στην Ελλάδα.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ περιοριζόταν στην αναφορά ότι «η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».

Η «βόμβα»

Δεν άργησε να αποκαλυφθεί ότι η «βόμβα» για την οποία όλοι συζητούσαν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από το πρωί της ίδιας μέρας αφορούσε ανώτερο αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας.

Και πιο συγκεκριμένα τον Σμήναρχο, που υπηρετούσε ως διοικητής στην 128 μοίρα της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι.

Οι αποκαλύψεις είχαν σαν αποτέλεσμα να αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι, μέσω διαρροών εκτός Πενταγώνου, αφού εκεί όλοι κρατούσαν τα στόματα τους κλειστά, φέρνοντας στο φως ότι ο Σμήναρχος συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Σύμφωνα μάλιστα με τις πληροφορίες, όπως αποκάλυψε πρώτο το in τα δεδομένα που έστελνε στην Κίνα σχετίζονταν με το ΝΑΤΟ.

Η σύλληψη του δε έγινε με τη συνδρομή «σύμμαχης χώρας», όπως αναφέρουν οι πληροφορίες των ΗΠΑ.

Και από εκεί άρχισε να γράφεται το σενάριο. Πώς στρατολογήθηκε, πώς έστελνε τις πληροφορίες κλπ κλπ.

Την είδηση είχε δώσει ο Δένδιας στη Βουλή

Στην πραγματικότητα όμως την είδηση την είχε δώσει ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στη Βουλή, κατά την συζήτηση του πολυνομοσχεδίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις, το οποίο πλέον αποτελεί νόμο του ελληνικού κράτους, υπό τον τίτλο «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή (Σταδιοδρομία και εξέλιξη Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αναδιοργάνωση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατολογία των Ελλήνων, εθελοντική στράτευση γυναικών και άλλες διατάξεις)», στις αρχές Ιανουαρίου.

Αφορμή για τον υπαινιγμό Δένδια υπήρξε η διαμαρτυρία βουλευτών της αντιπολίτευσης για το άρθρο 298 του εν λόγω νόμου, που προβλέπει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες κάποιος μπορεί να κριθεί έκπτωτος της ελληνικής ιθαγένειας.

Αυτό το άρθρο είναι αυτό που φέρνει τον Σμήναρχο, εφόσον καταδικαστεί αμετάκλητα αντιμέτωπο και με τον κίνδυνο αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας.

Πέραν του Σμήναρχου οι πληροφορίες θέλουν και δύο απόστρατους της Πολεμικής Αεροπορίας, όπως έχει ήδη γράψει το in να έχουν μπει στο ραντάρ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επίσης για συνεργασία με την Κίνα.

Αυτό που δεν έχει γίνει γνωστό είναι αν ελέγχονται και άλλα εν ενεργεία ή εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και πόσο είχε απλωθεί το δίκτυο του Πεκίνου στην Αθήνα.

Τα ερωτήματα περί ιθαγένειας

Και εδώ αρχίζουν τα ερωτήματα, με δεδομένο ότι είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί. Η πρόνοια στο νόμο περί αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας, επίσης δημιουργεί σειρά νομικών ερωτημάτων που θα πρέπει να απαντηθούν. Είτε πρόκειται για την περίπτωση του Σμήναρχου είτε για άλλες εφόσον υπάρξουν.

Για τους ανθρώπους που φέρουν το εθνόσημο, η αφαίρεση της ιθαγένειας είναι η πλέον ατιμωτική ποινή.

Πέραν αυτού ωστόσο τι σημαίνει στερώ από κάποιον την ελληνική ιθαγένεια;

Χάνει την ταυτότητα, το διαβατήριο του, άρα και τα πολιτικά του δικαιώματα.

Χάνει όμως και θεμελιωμένα δικαιώματα;

Θεωρείται μόνιμος κάτοικος Ελλάδας ή δύναται να απελαθεί και πού;

Θεωρείται άπατρις;

Επίσης μέχρι σήμερα, έλληνας στρατιωτικός είναι σχεδόν αδύνατο να εκδοθεί σε ξένη χώρα. Εάν ωστόσο του έχει αφαιρεθεί η ιθαγένεια, οι αποφάσεις λαμβάνονται πιο εύκολα. Για ποια αδικήματα θα μπορούσε να εκδοθεί εφόσον το βασικό αδίκημα έχει τελεστεί στην Ελλάδα;

Η υπόθεση κατασκοπείας και οι «σύμμαχες χώρες»

Το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να ζητήσει την έκδοση του, ωστόσο άλλες «σύμμαχες χώρες», όπως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν αίτημα έκδοσης οποιουδήποτε αντιμετωπίσει ανάλογες κατηγορίες;

Πέραν του Σμήναρχου, στον οποίο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, ωστόσο αυτό που συζητείται ήδη είναι αν η υπόθεση μπορεί να προκαλέσει «κρίσεις» στις Ένοπλες Δυνάμεις και ποιους θα αγγίξουν αυτές.

Το παράδειγμα του Σμήναρχου και οι σχέσεις Ελλάδας – Κίνας

Στο τέλος της ημέρας ένα ακόμα ερώτημα είναι αν η υπόθεση κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις προορίζεται για να γίνει παράδειγμα, με ότι σημαίνει αυτό και εάν η δημοσιότητα θα χρησιμοποιηθεί για αποτροπή παρόμοιων φαινόμενων ή ακόμα και την αποκάλυψη τους.

Στα ερωτήματα είναι και το τι μέλλει γενέσθαι στις σχέσεις της Ελλάδας με την Κίνα. Το Υπουργείο Εξωτερικών, έως την Δευτέρα, τουλάχιστον, δεν είχε παραλάβει φάκελο προκειμένου να πράξει τα δέοντα, ωστόσο αυτό αναμένεται να συμβεί. Και αυτό θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Αθήνας – Πεκίνου.