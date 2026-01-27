Τριήμερο δημοτικό πένθος κήρυξε ο Δήμος Τρικκαίων

Με βαθύτατη οδύνη, ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων αποδέχθηκε την εισήγηση του Δημάρχου Τρικκαίων Νίκου Σακκά και κήρυξε τριήμερο δημοτικό πένθος στον Δήμο Τρικκαίων, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Δήμου Τρικκαίων και προσθέτει:

«Σε συνεδρίαση την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, μία ημερολογιακή ημέρα μετά την τραγωδία με τον αδόκητο θάνατο πέντε εργαζομένων σε εργοστάσιο της εταιρείας ΒΙΟΛΑΝΤΑ, το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων, έχοντας ακυρώσει προγραμματισμένη διά ζώσης συνεδρίαση λόγω της τραγωδίας, πραγματοποίησε διά περιφοράς συνεδρίαση.

Σε αυτή, ο κ. Σακκάς εισηγήθηκε την κήρυξη τριήμερου Δημοτικού Πένθους στον Δήμο Τρικκαίων καθώς η τραγωδία «έχει συγκλονίσει το σύνολο των συμπολιτών μας και έχει προκαλέσει έντονα αισθήματα θλίψης και συλλογικού πένθους, υπενθυμίζοντας με τον πλέον οδυνηρό τρόπο τη θεμελιώδη αξία της ανθρώπινης ζωής».

Παράλληλα, συνέχισε ο Δήμαρχος Τρικκαίων, επανήλθε «με τον πλέον επώδυνο τρόπο στο προσκήνιο η σημασία της πρόληψης και της αυστηρής τήρησης των κανόνων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με μοναδικό γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Έτσι, ο Δήμος Τρικκαίων, «ως θεσμικός εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας, οφείλει να εκφράσει έμπρακτα τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και να αποδώσει τον προσήκοντα φόρο τιμής στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν τόσο άδικα».

Το τριήμερο Δημοτικό Πένθος στον Δήμο Τρικκαίων, σημαίνει ότι