Οι σειρήνες της Πάρου

Με αφορμή τα πλημμυρικά και σεισμικά φαινόμενα που σημειώθηκαν το 2025 στο νησί, ο Δήμος Πάρου, θέτοντας ως ύψιστη προτεραιότητα την προστασία των πολιτών και των επισκεπτών, προχώρησε – στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και άμεσης ειδοποίησης – στην προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) ηλεκτρονικών σειρήνων αναγγελιών και έγκαιρης ειδοποίησης με μεγάφωνα. Τα παραπάνω αναφέρει η Δημοτική Αρχή στην Πάρο σε ανακοίνωση της στην οποία προσθέτει:

«Οι σειρήνες έχουν τοποθετηθεί σε κομβικά σημεία του νησιού, τα οποία παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, κυρίως σε περιοχές πλησίον ρεμάτων και χειμάρρων.

Η χρήση μεγαφώνων αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την έγκαιρη και αποτελεσματική ενημέρωση του πληθυσμού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και προβλέπεται σε όλα τα σχέδια Πολιτικής Προστασίας. Μέσω της μετάδοσης ηχητικών σημάτων και ανακοινώσεων σε μεγάλη ακτίνα, διασφαλίζεται η άμεση ειδοποίηση των κατοίκων και ιδίως των επισκεπτών για επικείμενους κινδύνους.

Ο Δήμος Πάρου καλεί τους πολίτες να συμμορφώνονται με τις σχετικές αναγγελίες και οδηγίες, καθώς η ασφάλεια και η προστασία τους αποτελούν μείζον ζήτημα.

Που τοποθετήθηκαν οι σειρήνες

Τα σημεία στα οποία έχουν εγκατασταθεί οι σειρήνες είναι τα εξής:

Γήπεδο Παροικίας ΚΕΠ – Λιμάνι Παροικίας ΚΑΠΗ Παροικίας Β΄ Δημοτικό Σχολείο Παροικίας Γραφείο Ε.Ο.Δ., ποτάμι Νάουσας

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η εγκατάσταση σειρήνων και μεγαφώνων θα συνεχιστεί και σε άλλα σημαντικά σημεία του νησιού, όπου κρίνεται απαραίτητη, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των πολιτών».

*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Πάρου