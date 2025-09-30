newspaper
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 13:10
Σεισμός στην Πύλο
Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 11:50
Γιατί θα ηχήσουν την Τετάρτη οι σειρήνες σε όλη τη χώρα
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Άσκηση Παρμενίων 2025: Σειρήνες θα ηχήσουν σε όλη τη χώρα την Τετάρτη
Ελλάδα 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:50

Άσκηση Παρμενίων 2025: Σειρήνες θα ηχήσουν σε όλη τη χώρα την Τετάρτη

Σύμφωνα με την αστυνομία, η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, στο πλαίσιο της άσκησης «Παρμενίων 2025» έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Είναι η μακροζωία θέμα προσωπικότητας; Ποιοι ζουν περισσότερο;

Είναι η μακροζωία θέμα προσωπικότητας; Ποιοι ζουν περισσότερο;

Spotlight

Δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, σε όλη τη χώρα, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της στρατιωτικής άσκησης «Παρμενίων 2025», όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ., η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, στο πλαίσιο της άσκησης «Παρμενίων 2025» έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας του κοινού.

Ταυτόχρονα με την ήχηση των σειρήνων συναγερμού, θα χτυπήσουν οι καμπάνες στις εκκλησίες της επικράτειας με σειρά βραχέων κωδωνισμών σε ταχύ ρυθμό διάρκειας τριών λεπτών.

Πότε και πού θα ηχήσουν οι σειρήνες

Αναλυτικά οι σειρήνες θα ηχήσουν ως εξής:

Τοπική ώρα 11:00, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας,

Τοπική ώρα 11:05, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας,

Τοπική ώρα 11:10, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στον Βορειοανατολικό Τομέα (Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Λήμνου).

Τοπική ώρα 11:15, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στον Βορειοανατολικό Τομέα.

Τοπική ώρα 11:20, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στον Νότιο Τομέα (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας).

Τοπική ώρα 11:25, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στον Νότιο Τομέα.

Τοπική ώρα 11:30, σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας.

Τοπική ώρα 11:35, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας,

Τοπική ώρα 12:20, σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στον Δυτικό Τομέα (Περιφέρεια Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και Περιφέρεια Ηπείρου).

Τοπική ώρα 12:25, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στον Δυτικό Τομέα.

Τοπική ώρα 12:30, σήμανση συναγερμού ΧΒΡΠ προσβολής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στον Κεντρικό Τομέα (Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας).

Τοπική ώρα 12:35, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στον Κεντρικό Τομέα.

Τοπική ώρα 12:40, σήμανση συναγερμού ΧΒΡΠ προσβολής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στην Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Τοπική ώρα 12:45, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στην Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Τοπική ώρα 12:50, σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στον Ανατολικό Τομέα (Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Βορείου κ’ Νότιου Αιγαίου και Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας και Αργολίδας),

Τοπική ώρα 12:55, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στον Ανατολικό Τομέα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Alpha Bank: Οι άνεργοι μειώνονται, η διαρθρωτική ανεργία παραμένει – Ποιοι κλάδοι «υποφέρουν»

Alpha Bank: Οι άνεργοι μειώνονται, η διαρθρωτική ανεργία παραμένει – Ποιοι κλάδοι «υποφέρουν»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Είναι η μακροζωία θέμα προσωπικότητας; Ποιοι ζουν περισσότερο;

Είναι η μακροζωία θέμα προσωπικότητας; Ποιοι ζουν περισσότερο;

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πρεμιέρα του ομολόγου στα 149α γενέθλια του ΧΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πρεμιέρα του ομολόγου στα 149α γενέθλια του ΧΑ

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ – Εντοπίστηκε μισό εκατ. σε μετρητά
Εμπλεκόμενοι λογιστές 30.09.25

Αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ – Εντοπίστηκε μισό εκατ. σε μετρητά

Λογιστές εντοπίστηκαν να έχουν εμπλοκή σε κύκλωμα που διέπραττε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ, με την αστυνομία να έχει κατασχέσει 500.000 ευρώ σε μετρητά

Σύνταξη
Δημογλίδου για Μπισμπίκη: «Δεν επικοινώνησε ο ίδιος με τις Αρχές – Τρίτο άτομο ενημέρωσε το ΑΤ Φιλοθέης»
Ελλάδα 30.09.25

Δημογλίδου για Μπισμπίκη: «Δεν επικοινώνησε ο ίδιος με τις Αρχές - Τρίτο άτομο ενημέρωσε το ΑΤ Φιλοθέης»

Η Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μίλησε για το τροχαίο όπου ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης προκάλεσε φθορές σε παρκαρισμένα ΙΧ και στη συνέχεια αποχώρησε

Σύνταξη
Τέμπη: Επιμένει η ΕΔΑΠΟ για τις τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα – Το παράδειγμα Τσολάκη στην τραγωδία του Helios
Ελλάδα 30.09.25

Επιμένει η ΕΔΑΠΟ για τις τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα των Τεμπών - Το παράδειγμα Τσολάκη στην τραγωδία του Helios

Ενώ οι Αρχές δεν εγκρίνουν τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, η ΕΔΑΠΟ επαναλαμβάνει πως πρόκειται για ορθή πρακτική διερεύνησης ενός δυστυχήματος.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σύλληψη στην Πολωνία αναζωπυρώνει τις έρευνες για το σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream
Κόσμος 30.09.25

Σύλληψη στην Πολωνία αναζωπυρώνει τις έρευνες για το σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream

Η σύλληψη ενός Ουκρανού πολίτη στην Πολωνία φέρνει νέα δεδομένα στην πολύκροτη υπόθεση των εκρήξεων που κατέστρεψαν τους αγωγούς Nord Stream το 2022, προκαλώντας γεωπολιτικούς τριγμούς στην Ευρώπη

Σύνταξη
Καθόλου σέξι, πολύ άνετα, πανταχού παρόντα – Το μυστικό της άκομψης γοητείας των Birkenstock
Παράδοξο της μόδας 30.09.25

Καθόλου σέξι, πολύ άνετα, πανταχού παρόντα – Το μυστικό της άκομψης γοητείας των Birkenstock

Όταν δύο αδέλφια, ο Johannes και ο Johann Adam Birkenstock, άρχισαν να κατασκευάζουν παπούτσια σε ένα μικρό χωριουδάκι κοντά στη Φρανκφούρτη τη δεκαετία του 1770, δεν μπορούσαν να φανταστούν τι ξεκινούσαν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Super League: Επίσημα στην Τρίπολη και με αλλαγή ώρας το ΟΦΗ – Άρης
Ποδόσφαιρο 30.09.25

Super League: Επίσημα στην Τρίπολη και με αλλαγή ώρας το ΟΦΗ – Άρης

Με ανακοίνωση της η Super League έκανε γνωστό ότι αλλάζει έδρα η σαββατιάτικη αναμέτρηση των κιτρινόμαυρων με την ομάδα της Κρήτης και θα διεξαχθεί στην πόλη της Αρκαδίας, ενώ θα ξεκινήσει και μισή ώρα νωρίτερα (18.00).

Σύνταξη
ΒορΟινά στη Θεσσαλονίκη
Τα Νέα της Αγοράς 30.09.25

ΒορΟινά στη Θεσσαλονίκη

Τα αγαπημένα ΒορΟινά, η κορυφαία οινική εκδήλωση της Θεσσαλονίκης, στο ετήσιο ραντεβού του Φθινοπώρου!!!

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ – Εντοπίστηκε μισό εκατ. σε μετρητά
Εμπλεκόμενοι λογιστές 30.09.25

Αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ – Εντοπίστηκε μισό εκατ. σε μετρητά

Λογιστές εντοπίστηκαν να έχουν εμπλοκή σε κύκλωμα που διέπραττε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ, με την αστυνομία να έχει κατασχέσει 500.000 ευρώ σε μετρητά

Σύνταξη
Νιώθετε ότι βαλτώσατε στη δουλειά σας, αλλά δεν μπορείτε να παραιτηθείτε; Ίσως και να αλλάζει αυτό…
Κόσμος 30.09.25

Νιώθετε ότι βαλτώσατε στη δουλειά σας, αλλά δεν μπορείτε να παραιτηθείτε; Ίσως και να αλλάζει αυτό…

Όλοι οι εργαζόμενοι σε κάποιες φάσεις τη ζωής τους βρίσκονται αντιμέτωποι με στασιμότητα στη δουλειά τους, χωρίς ωστόσο να έχουν τη δυνατότητα να παραιτηθούν. Αλλάζει αυτό;

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πώς η Γη κάνει τη Σελήνη να σκουριάζει
Κόκκινο φεγγάρι 30.09.25

Πώς η Γη κάνει τη Σελήνη να σκουριάζει

Αέρια που διαφεύγουν από τη γήινη ατμόσφαιρα φτάνουν μέχρι τη Σελήνη και προκαλούν χημικές αντιδράσεις στην επιφάνεια.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Υπουργικό – Μητσοτάκης: Επανέλαβε τις εξαγγελίες της ΔΕΘ – «Είδε» fake news για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ
Υπουργικό συμβούλιο 30.09.25

Ξαναζεσταμένο φαγητό από Μητσοτάκη: Επανέλαβε τις εξαγγελίες της ΔΕΘ - «Είδε» fake news για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ

Η προβολή των μέτρων που είχε ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, τα οποία στις δημοσκοπήσεις παίρνουν χαμηλό βαθμό, βασική στόχευση του υπουργικού συμβουλίου

Σύνταξη
Πόθεν έσχες: «Πλουσιότεροι» και «φτωχότεροι»- Ακίνητα, καταθέσεις και αγορές επενδυτικών προϊόντων
Πολιτική 30.09.25

Πόθεν έσχες: «Πλουσιότεροι» και «φτωχότεροι»- Ακίνητα, καταθέσεις και αγορές επενδυτικών προϊόντων

Καταγράφηκαν μεταβολές περιουσιακών στοιχείων και αγοραπωλησίες. Τα πόθεν έσχες έδειξαν εντυπωσιακά εισοδήματα, επενδυτικά χαρτοφυλάκια και αρκετά ακίνητα.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Δημογλίδου για Μπισμπίκη: «Δεν επικοινώνησε ο ίδιος με τις Αρχές – Τρίτο άτομο ενημέρωσε το ΑΤ Φιλοθέης»
Ελλάδα 30.09.25

Δημογλίδου για Μπισμπίκη: «Δεν επικοινώνησε ο ίδιος με τις Αρχές - Τρίτο άτομο ενημέρωσε το ΑΤ Φιλοθέης»

Η Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μίλησε για το τροχαίο όπου ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης προκάλεσε φθορές σε παρκαρισμένα ΙΧ και στη συνέχεια αποχώρησε

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου ξαναχτυπά: «Δεν συμφωνήσαμε με Τραμπ για δημιουργία παλαιστινιακού κράτους»
Αναιρεί; 30.09.25

Ο Νετανιάχου ξαναχτυπά: «Δεν συμφωνήσαμε με Τραμπ για δημιουργία παλαιστινιακού κράτους»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αμφισβητεί ότι αναφέρεται στη συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ η δημιουργία παλαιστινιακής κρατικής οντότητας.

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο