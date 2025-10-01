Τι ώρα θα ηχήσουν οι σειρήνες για την άσκηση Παρμενίων 2025
Η άσκηση Παρμενίων 2025 στο πλαίσιο της οποίας θα ενεργοποιηθούν οι σειρήνες έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας του κοινού
Σειρήνες συναγερμού Πολιτικής Άμυνας πρόκειται να ηχήσουν σήμερα, Τετάρτη, στο πλαίσιο της στρατιωτικής άσκησης «Παρμενίων 2025», όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ.
Επισημαίνεται ότι η άσκηση έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας του κοινού, ενώ ταυτοχρόνως θα χτυπήσουν οι καμπάνες στις εκκλησίες της επικράτειας με σειρά βραχέων κωδωνισμών σε ταχύ ρυθμό διάρκειας τριών λεπτών.
Αναλυτικά οι ώρες
Αναλυτικά οι σειρήνες την Τετάρτη θα ηχήσουν ως εξής:
• τοπική ώρα 11:00, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας,
• τοπική ώρα 11:05, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας,
• τοπική ώρα 11:10, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων στον Βορειοανατολικό Τομέα,
• τοπική ώρα 11:15, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων στον Βορειοανατολικό Τομέα,
• τοπική ώρα 11:20, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων στον Νότιο Τομέα,
• τοπική ώρα 11:25, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων στον Νότιο Τομέα,
• τοπική ώρα 11:30, σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων στο σύνολο της Επικράτειας,
• τοπική ώρα 11:35, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων στο σύνολο της Επικράτειας,
• τοπική ώρα 12:20, σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων στον Δυτικό Τομέα,
• τοπική ώρα 12:25, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων στον Δυτικό Τομέα,
• τοπική ώρα 12:30, σήμανση συναγερμού ΧΒΡΠ προσβολής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων στον Κεντρικό Τομέα,
• τοπική ώρα 12:35, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων στον Κεντρικό Τομέα,
• τοπική ώρα 12:40, σήμανση συναγερμού ΧΒΡΠ προσβολής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων στην Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης,
• τοπική ώρα 12:45, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων στην Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης,
• τοπική ώρα 12:50, σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων στον Ανατολικό Τομέα,
• τοπική ώρα 12:55, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων στον Ανατολικό Τομέα.
