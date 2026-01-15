newspaper
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
15.01.2026 | 08:41
«Κόκκινος» ο Κηφισός, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Επιστρέφει νικητής ο 18χρονος Μάριος μετά τη μεταμόσχευση ήπατος – Συγκινεί το μήνυμα της μητέρας του
15 Ιανουαρίου 2026 | 11:49

Επιστρέφει νικητής ο 18χρονος Μάριος μετά τη μεταμόσχευση ήπατος – Συγκινεί το μήνυμα της μητέρας του

Βίντεο από τον ξεχωριστό τρόπο που γιατροί και νοσηλευτές στο νοσοκομείο του Τορίνο αποχαιρέτησαν τον 18χρονο Μάριο, ανήρτησε η μητέρα του εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την επιτυχή μεταμόσχευση

Σύνταξη
Εξιτήριο από το νοσοκομείο στο Τορίνο όπου υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος πήρε ο 18χρονος Μάριος από το Αγρίνιο, ο οποίος αντιμετώπιζε μια σπάνια ασθένεια.

Μετά μάλιστα από την  πρώτη επέμβαση και αφού σταθεροποιήθηκε, οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να υποβληθεί σε νέο χειρουργείο ώστε να συνεχιστεί η αποκατάσταση, το οποίο ολοκληρώθηκε και αυτό με επιτυχία.

Η μητέρα του ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από τον ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο με τον οποίο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του ιταλικού νοσοκομείου αποχαιρέτησε τον 18χρονο, έπειτα από τη μακρά νοσηλεία του.

«Μια νέα ζωή, μια νέα αρχή – Σας ευχαριστούμε γιατί είστε υπέροχοι άνθρωποι» το μήνυμα της μητέρας του Μάριου

«Με αυτό τον συγκινητικό τρόπο αποχαιρέτησαν τον Μάριο γιατροί και νοσηλευτές. Ξαναγεννήθηκε, λοιπόν! Μια νέα ζωή, μια νέα αρχή! Σας ευχαριστούμε, γίνατε οικογένειά μας. Μας αγαπήσατε, μας φροντίσατε και κάνατε το αδύνατο δυνατό. Σας ευχαριστούμε γιατί είστε υπέροχοι άνθρωποι. Δεν υπάρχουν λόγια να πούμε για τον γιατρό της ζωής μας, τον καθηγητή Romagnoli, απλά ότι είναι μοναδικός!», έγραψε η Εύη Βέρρη.

Το ίδιο συγκινητική είναι και η προηγούμενη ανάρτησή της: «Όταν φτάσαμε στο νοσοκομείο, πριν από δύο μήνες περίπου, μπήκαμε χωριστά ο ένας από τον άλλο. Εσύ σε κρίσιμη κατάσταση και εγώ 11 ώρες μετά με την αγωνία γι’ αυτό που θα ακούσω. Απόψε βγήκαμε μαζί, το δέντρο είναι ακόμη στολισμένο και εμείς αποχαιρετούμε το νοσοκομείο αυτό με ευγνωμοσύνη και αγάπη!».

Το σπάνιο σύνδρομο Alagille

Ο νεαρός γεννήθηκε με το σπάνιο σύνδρομο Alagille και νοσηλευόταν διασωληνωμένος αρκετές ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, προτού ταξιδέψει στην Ιταλία.

Η κύρια επιπλοκή της πάθησής του Μάριου είχε να κάνει με το ήπαρ, καθιστώντας τη μεταμόσχευση απαραίτητη για τη ζωή του. Οι γιατροί στην Πάτρα ήλπιζαν ότι θα μπορέσει να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο στο Τορίνο, όπου θα μπορούσε να βρεθεί συμβατό μόσχευμα, κάτι που όντως συνέβη.

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Πράσινο από το ελεγκτικό στις συμβάσεις της Chevron

Υδρογονάνθρακες: Πράσινο από το ελεγκτικό στις συμβάσεις της Chevron

Economy
Προϋπολογισμός: Σχεδόν 72 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα το 2025 – Στα 8 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα

Προϋπολογισμός: Σχεδόν 72 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα το 2025 – Στα 8 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα

inWellness
inTown
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
Κίνδυνος νέου μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών
«Συστήματα - αντίκες» 15.01.26

Κίνδυνος νέου μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών

Το απαρχαιωμένο σύστημα ραδιοεπικοινωνιών ευθύνεται για το πρωτοφανές μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, σύμφωνα με το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων - Διαπιστώνουν προβλήματα και στη συνεργασία ΥΠΑ - ΟΤΕ

Κώστας Ντελέζος
Σοβαρό περιστατικό σε πτήση από Λάρνακα προς Αθήνα – Καρδιοχτύπησαν οι επιβάτες
Απότομη πτώση 15.01.26

Θρίλερ σε πτήση από Λάρνακα προς Αθήνα - Λαχτάρησαν οι επιβάτες

Αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από Λάρνακα προς Αθήνα αναγκάστηκε να επιστρέψει στο κυπριακό αεροδρόμιο εξαιτίας σοβαρού περιστατικού στην καμπίνα, που αναστάτωσε τους επιβάτες.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού
Θεσσαλονίκη 15.01.26

Οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού

Οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και ενημερώθηκε η αρμόδια υπηρεσία του Στρατού προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Σύνταξη
Σύλλογος Τεμπών: Αποδεκτή η παραίτηση Καρυστιανού – Δρομολογούνται σύντομα εξελίξεις
Νέος πρόεδρος ο Ασλανίδης 14.01.26

Αποδεκτή η παραίτηση Καρυστιανού από το Σύλλογο Τεμπών - Δρομολογούνται σύντομα εξελίξεις

Αποδεκτή έγινε η παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από το ΔΣ του Συλλόγου των Τεμπών. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση η θέση της αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Προσωρινά χρέη προέδρου αναλαμβάνει ο Παύλος Ασλανίδης.

Σύνταξη
Αγρότες: Διάλογος με «γραμμές» που δεν «σπάνε» – Το blame game του Μαξίμου εν αναμονή της συνάντησης
Λευκός και γκρίζος καπνός 14.01.26

Διάλογος με «γραμμές» που δεν «σπάνε» - Το blame game του Μαξίμου εν αναμονή της συνάντησης με τους αγρότες

Η βασική γραμμή της κυβέρνησης και οι όροι για να κάτσει στο ίδιο τραπέζι ο πρωθυπουργός με τους αγρότες. Το «πράσινο φως» από την Πανελλαδική Επιτροπή και οι «κόκκινες γραμμές» των μπλόκων. Κυβερνητικό «καψόνι» για τον ορισμός ώρας και ημέρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τίμοθι Μπάσφιλντ: Κράτηση χωρίς εγγύηση για κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου – Νέα καταγγελία στο φόντο
Νέο Μεξικό 15.01.26

Τίμοθι Μπάσφιλντ: Κράτηση χωρίς εγγύηση για κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου – Νέα καταγγελία στο φόντο

Χωρίς εγγύηση κρατείται ο ηθοποιός Τίμοθι Μπάσφιλντ, που εμφανίστηκε στο δικαστήριο από το κρατητήριο, μέσω ζωντανής σύνδεσης, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νάξος: Στην κορυφή της λίστας με τους καλύτερους προορισμούς του 2026
Διεθνής διάκριση 15.01.26

Το ελληνικό νησί που κατέκτησε την κορυφή των καλύτερων προορισμών του 2026

«Η Νάξος είναι το νησί των χρυσών παραλιών, οι ντόπιοι λατρεύουν τα παιδιά, τα εστιατόρια δεν σε κάνουν ποτέ να νιώθεις ανεπιθύμητος» γράφει η βραβευμένη blogger Μάρτα Οστόγια

Σύνταξη
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε εξέλιξη η συνεδρίαση – Ποιοι καταθέτουν
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

Σε εξέλιξη η συνεδρίαση της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Καταθέτει ο Καραμίχας, πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ

Η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει τις εργασίες της - Ο Τζανέτος Καραμίχας, πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ είναι ο πρώτος μάρτυρας

Σύνταξη
Λέσβος: Διάσωση ή έγκλημα; Aκτιβιστές στο εδώλιο
Deutsche Welle 15.01.26

Λέσβος: Διάσωση ή έγκλημα; Aκτιβιστές στο εδώλιο

Στη μεγαλύτερη υπόθεση ποινικοποίησης της αλληλεγγύης στην Ευρώπη, η Σάρα Μαρντίνι από τη Συρία και άλλοι ακτιβιστές κινδυνεύουν με κάθειρξη έως και 20 χρόνια για τη διάσωση ανθρώπων στο Αιγαίο.

Σύνταξη
Το NBA στην Ευρώπη: Το τελετουργικό που επαναλαμβάνεται εδώ και 15 χρόνια
Μπάσκετ 15.01.26

Το NBA στην Ευρώπη: Το τελετουργικό που επαναλαμβάνεται εδώ και 15 χρόνια

Από ένα πείραμα ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 σε έναν σταθερό πυλώνα του παγκόσμιου NBA – γιατί οι αγώνες regular season στο ευρωπαϊκό έδαφος γνωρίζουν τόσο μεγάλη επιτυχία

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μπλόκα: Στάση αναμονής από τους αγρότες ενόψει της συνάντησης με Μητσοτάκη – Οι κόκκινες γραμμές
Agro-in 15.01.26

Μπλόκα: Στάση αναμονής από τους αγρότες ενόψει της συνάντησης με Μητσοτάκη – Οι κόκκινες γραμμές

Οι αγρότες ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό σημειώνουν ότι «δεν θα υπάρξει κλιμάκωση, αλλά τα μπλόκα δεν φεύγουν» - Επικρατέστερες ημερομηνίες για τη συνάντηση, είναι η Παρασκευή ή η Δευτέρα 19/1

Σύνταξη
Νικητές οι απεργοί πείνας στο Ην. Βασίλειο: Μπλόκαραν συμφωνία 2 δισ. με ισραηλινή αμυντική βιομηχανία
«Ντροπή» 15.01.26

Νικητές οι απεργοί πείνας στο Ην. Βασίλειο: Μπλόκαραν συμφωνία 2 δισ. με ισραηλινή αμυντική βιομηχανία

Οι απεργοί πείνας θα μείνουν στη μνήμη πολλών στο Ηνωμένο Βασίλειο και όχι μόνο, «ως μια καθοριστική στιγμή ξεκάθαρης ανυπακοής, μια ντροπή για το βρετανικό κράτος»

Σύνταξη
Γιατί ο Λεβαδειακός και ο ΟΦΗ μπορούν να εξασφαλίσουν League Phase στην Ευρώπη αν κατακτήσουν το Κύπελλο
Ποδόσφαιρο 15.01.26

Γιατί ο Λεβαδειακός και ο ΟΦΗ μπορούν να εξασφαλίσουν League Phase στην Ευρώπη αν κατακτήσουν το Κύπελλο

Ο Λεβαδειακός και ο ΟΦΗ έχουν μπροστά τους μια σπουδαία ευκαιρία να παίξουν σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης – Τι ισχύει αν μία εκ των δύο κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Σύνταξη
