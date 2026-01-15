Εξιτήριο από το νοσοκομείο στο Τορίνο όπου υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος πήρε ο 18χρονος Μάριος από το Αγρίνιο, ο οποίος αντιμετώπιζε μια σπάνια ασθένεια.

Μετά μάλιστα από την πρώτη επέμβαση και αφού σταθεροποιήθηκε, οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να υποβληθεί σε νέο χειρουργείο ώστε να συνεχιστεί η αποκατάσταση, το οποίο ολοκληρώθηκε και αυτό με επιτυχία.

Η μητέρα του ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από τον ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο με τον οποίο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του ιταλικού νοσοκομείου αποχαιρέτησε τον 18χρονο, έπειτα από τη μακρά νοσηλεία του.

«Μια νέα ζωή, μια νέα αρχή – Σας ευχαριστούμε γιατί είστε υπέροχοι άνθρωποι» το μήνυμα της μητέρας του Μάριου

«Με αυτό τον συγκινητικό τρόπο αποχαιρέτησαν τον Μάριο γιατροί και νοσηλευτές. Ξαναγεννήθηκε, λοιπόν! Μια νέα ζωή, μια νέα αρχή! Σας ευχαριστούμε, γίνατε οικογένειά μας. Μας αγαπήσατε, μας φροντίσατε και κάνατε το αδύνατο δυνατό. Σας ευχαριστούμε γιατί είστε υπέροχοι άνθρωποι. Δεν υπάρχουν λόγια να πούμε για τον γιατρό της ζωής μας, τον καθηγητή Romagnoli, απλά ότι είναι μοναδικός!», έγραψε η Εύη Βέρρη.

Το ίδιο συγκινητική είναι και η προηγούμενη ανάρτησή της: «Όταν φτάσαμε στο νοσοκομείο, πριν από δύο μήνες περίπου, μπήκαμε χωριστά ο ένας από τον άλλο. Εσύ σε κρίσιμη κατάσταση και εγώ 11 ώρες μετά με την αγωνία γι’ αυτό που θα ακούσω. Απόψε βγήκαμε μαζί, το δέντρο είναι ακόμη στολισμένο και εμείς αποχαιρετούμε το νοσοκομείο αυτό με ευγνωμοσύνη και αγάπη!».

Το σπάνιο σύνδρομο Alagille

Ο νεαρός γεννήθηκε με το σπάνιο σύνδρομο Alagille και νοσηλευόταν διασωληνωμένος αρκετές ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, προτού ταξιδέψει στην Ιταλία.

Η κύρια επιπλοκή της πάθησής του Μάριου είχε να κάνει με το ήπαρ, καθιστώντας τη μεταμόσχευση απαραίτητη για τη ζωή του. Οι γιατροί στην Πάτρα ήλπιζαν ότι θα μπορέσει να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο στο Τορίνο, όπου θα μπορούσε να βρεθεί συμβατό μόσχευμα, κάτι που όντως συνέβη.