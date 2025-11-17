Ξεκίνησε το ταξίδι ελπίδας για τον 17χρονο Μάριο – Στο Τορίνο για εύρεση μοσχεύματος
Το πιο σημαντικό ταξίδι για τον 17χρονο Μάριο ξεκίνησε, με στόχο να του δοθεί η ευκαιρία να βρει μόσχευμα ήπατος
Ξεκίνησε το «μεγαλύτερο» ταξίδι για τον 17χρονο Μάριο από το Αγρίνιο προς την Ιταλία, με στόχο να αντιμετωπίσει το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.
Ο 17χρονος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ρίο.
Το ταξίδι ανεύρεσης μοσχεύματος για τον Μάριο
Ο 17χρονος ταξίδεψε χθες από τον Άραξο με προορισμό το Τορίνο της Ιταλίας, με την ελπίδα να βρεθεί το πολυπόθητο μόσχευμα που θα του χαρίσει πίσω την ζωή του. Ο 17χρονος κατάφερε να μπει στην λίστα μεταμοσχεύσεων ως ένα επιπλέον και «υπερεπείγον» περιστατικό.
Ο Μάριος έχει γεννηθεί με μία σπάνια ασθένεια στο ήπαρ του. Η ασθένειά του δεν τον εμπόδισε να κάνει όλες τις δραστηριότητές του.
Η μητέρα του το καλοκαίρι κατήγγειλε πως από ιατρικά λάθη, ο νεαρός παρουσίασε επιπλοκές με αποτέλεσμα η υγεία του να επιδεινωθεί και μέχρι και χθες να είναι διασωλημένος στο νοσοκομείο του Ρίου.
Αυτό που καταγγέλλει η μητέρα του 17χρονου είναι η αδιαφορία όχι από την πλευρά των γιατρών αλλά από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Δύο φορές, οι γιατροί έκαναν αίτηση στον ΕΟΜ προκειμένου ο νεαρός να μπει στη λίστα ως επείγον περιστατικό προκειμένου να έχει ελπίδα για μεταμόσχευση στο συκώτι του.
Τραγική ειρωνεία το γεγονός ότι την ώρα που πετούσε για την Ιταλία έγινε δεκτός από τον ΕΟΜ, μετά από 5 μήνες.
