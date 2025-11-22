Σε σταθερή κατάσταση ο 18χρονος Μάριος – Γιατί μπαίνει ξανά στο χειρουργείο

Σε σταθερή κατάσταση παραμένει ο 18χρονος Μάριος από το Αγρίνιο που νοσηλεύεται στο Τορίνο, μετά τη μεταμόσχευση ήπατος που πραγματοποιήθηκε σε ιταλικό νοσοκομείο.

Οι γιατροί έκριναν ότι αύριο πρέπει να υποβληθεί σε νέα επέμβαση, ώστε να συνεχιστεί η αποκατάστασή του.

Χειρουργείται ξανά ο Μάριος

Η μητέρα του, Εύη Βέρρη, ενημέρωσε μέσω Facebook ότι η κατάσταση του γιου της είναι σταθερή, ωστόσο οι γιατροί αποφάσισαν πως χρειάζεται ακόμη ένα χειρουργείο.

«Σας ευχαριστούμε όλους για την αγάπη σας. Οι γιατροί θεώρησαν ότι είναι καλύτερο ο Μάριος να μπει αύριο στο χειρουργείο. Είναι σταθερός μετά την πρώτη επέμβαση, έχουμε ακόμη μάχες να δώσουμε, αλλά τώρα εδώ που είμαστε έχουμε και τα όπλα για να παλέψουμε. Θα σας ενημερώνω για να ξέρετε την αλήθεια», αναφέρει η ανάρτηση της μητέρας του Μάριου.

Η υγεία του Μάριου

Ο νεαρός γεννήθηκε με το σπάνιο σύνδρομο Alagille και νοσηλευόταν διασωληνωμένος τις τελευταίες ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.

Η σοβαρότητα της κατάστασής του οδήγησε τους γιατρούς να ελπίζουν σε μια μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο στο Τορίνο, όπου θα μπορούσε να βρεθεί συμβατό μόσχευμα, κάτι που όντως συνέβη.

Η μητέρα του τόνισε ότι η κύρια επιπλοκή της πάθησης του Μάριου αφορούσε το ήπαρ, καθιστώντας τη μεταμόσχευση απαραίτητη για τη ζωή του.