Ευχάριστα νέα από το Τορίνο: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η μεταμόσχευση ήπατος στον 18χρονο Μάριο
Ελλάδα 22 Νοεμβρίου 2025 | 13:37

Ευχάριστα νέα από το Τορίνο: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η μεταμόσχευση ήπατος στον 18χρονο Μάριο

Η μητέρα του ανέφερε ότι ο Μάριος γεννήθηκε το 2007 με μια σπάνια γενετική πάθηση, το σύνδρομο Alagille, που προσβάλλει κυρίως το ήπαρ.

Υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα: Συνδέονται με βλάβες σε κάθε ανθρώπινο όργανο

Υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα: Συνδέονται με βλάβες σε κάθε ανθρώπινο όργανο

Επιτυχής ήταν η μεταμόσχευση ήπατος στην οποία υποβλήθηκε ο 18χρονος Μάριος από το Αγρίνιο.

Ο νεαρός, που γεννήθηκε με το σπάνιο σύνδρομο Alagille, είχε μεταφερθεί στο Τορίνο της Ιταλίας, όπου πραγματοποιήθηκε η επέμβαση.

Ο Μάριος νοσηλευόταν διασωληνωμένος τις τελευταίες ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Η σοβαρότητα της κατάστασής του οδήγησε τους γιατρούς να ελπίζουν σε μια μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο στο Τορίνο, όπου θα μπορούσε να βρεθεί συμβατό μόσχευμα.

Η μητέρα του τόνισε ότι η κύρια επιπλοκή της πάθησης του Μάριου αφορούσε το ήπαρ, καθιστώντας τη μεταμόσχευση απαραίτητη για τη ζωή του.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Ξενοδοχεία: Έκρηξη ενδιαφέροντας από διεθνή brands για είσοδο στην Ελλάδα 

Ξενοδοχεία: Έκρηξη ενδιαφέροντας από διεθνή brands για είσοδο στην Ελλάδα 

Vita.gr
Υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα: Συνδέονται με βλάβες σε κάθε ανθρώπινο όργανο

Υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα: Συνδέονται με βλάβες σε κάθε ανθρώπινο όργανο

Business
ΔΕΗ: Έως την άνοιξη του 2026 σε λειτουργία οι τρεις πρώτες μονάδες αποθήκευσης

ΔΕΗ: Έως την άνοιξη του 2026 σε λειτουργία οι τρεις πρώτες μονάδες αποθήκευσης

Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σούσι: 22χρονος δηλητηριάστηκε μετά την κατανάλωσή του – Τι είναι το παράσιτο «anisakis»
Ελλάδα 22.11.25

Στο νοσοκομείο 22χρονος μετά από δηλητηρίαση από σούσι - Τι είναι το παράσιτο «anisakis»

Ο 22χρονος ένιωσε έντονη αδιαθεσία μετά την κατανάλωση σούσι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Πρόκειται για την πρώτη δηλητηρίαση από το παράσιτο anisakis που καταγράφεται στην Ελλάδα

Σύνταξη
Αττική: Πώς δρούσε η συμμορία που έκλεβε ρούχα από μαγαζιά στην Αττική και τα πωλούσε στα Τίρανα
Σχηματίστηκε δικογραφία 22.11.25

Πώς δρούσε το κύκλωμα που έκλεβε ρούχα από μαγαζιά στην Αττική και τα πωλούσε στα Τίρανα

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και η 54χρονη αρχηγός του κυκλώματος που δρούσε στην Αττική καθώς και μέλη της οικογένειάς της - Πλήθος κλοπιμαίων κατασχέθηκαν σε αποθήκη στα Πετράλωνα

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο διαρρήκτες που έπεσαν από ύψος 6 μέτρων επιχειρώντας να διαφύγουν από το μπαλκόνι
Στη Θεσσαλονίκη 22.11.25

Στο νοσοκομείο διαρρήκτες που έπεσαν από ύψος 6 μέτρων επιχειρώντας να διαφύγουν από το μπαλκόνι

Όταν ο ιδιοκτήτης επιστρέφοντας στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη είδε τους διαρρήκτες, εκείνοι επιχείρησαν να διαφύγουν από το μπαλκόνι με αποτέλεσμα να πέσουν στο κενό από ύψος 6 μέτρων

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Γιατί χτύπησε επίμονα μόνο τη Βορειοδυτική Ελλάδα – Το φαινόμενο Οrographic lifting
Ανάρτηση Τσατραφύλλια 22.11.25

Γιατί η κακοκαιρία χτύπησε επίμονα μόνο τη Βορειοδυτική Ελλάδα - Το φαινόμενο Οrographic lifting

Όταν την ώρα που εκδηλώνεται η κακοκαιρία υπάρχει και βαρομετρικό χαμηλό ανοικτά του Ιονίου, η τροφοδοσία υγρασίας είναι συνεχής οπότε δημιουργούνται «rain trains», εξηγεί ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Σύνταξη
Βράβευση του Πρύτανη του ΕΚΠΑ, Γεράσιμου Σιάσου, από την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία
Ελλάδα 22.11.25

Βράβευση του Πρύτανη του ΕΚΠΑ, Γεράσιμου Σιάσου, από την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία

Ο κ. Σιάσος υπογράμμισε τη σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας, της προαγωγής της καινοτομίας και της συνεχούς εκπαίδευσης των νέων επιστημόνων στον τομέα της Χειρουργικής

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Σε εξέλιξη τα φαινόμενα στη Βορειοδυτική Ελλάδα – Πλημμύρες, κατολισθήσεις και αποκομμένα χωριά
Τεράστιες καταστροφές 22.11.25

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Βορειοδυτική Ελλάδα - Πλημμύρες, κατολισθήσεις και αποκομμένα χωριά

Στην Ήπειρο έπεσε βροχή ενός μηνός σε λίγες ώρες - Αποκομμένοι οικισμοί στα Τζουμέρκα, ζητήθηκε η συνδρομή του στρατού - Εκτεταμένες πλημμύρες στη Θεσπρωτία, η κακοκαιρία βύθισε καλλιέργειες στη λάσπη

Σύνταξη
Ουκρανία: «Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο» – Εξοργισμένη η ΕΕ για τις βλέψεις Τραμπ στα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια
Επωφελείται της κατάστασης 22.11.25

«Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο» - Οργή στην Ευρώπη για το σχέδιο Τραμπ και τις βλέψεις του για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια

Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία καταρτίστηκε χωρίς τη συμβολή ή τη γνώμη της ΕΕ και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει περιθώριο κέρδους για τις ΗΠΑ από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια στην Ευρώπη

Σύνταξη
Η Αφρική χρειάζεται… τουαλέτες – Τι αναφέρει νέα έρευνα
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 22.11.25

Η Αφρική χρειάζεται… τουαλέτες – Τι αναφέρει νέα έρευνα

Τα τροχαία και οι κακοί δρόμοι δεν είναι οι μόνες αιτίες που κάνουν τα ταξίδια κουραστική ή δυσάρεστη εμπειρία. Ένας ακόμη παράγοντας είναι η έλλειψη τουαλετών που στην Αφρική είναι μεγάλο πρόβλημα.

Σύνταξη
Μις Υφήλιος: Μετά τον εξευτελισμό, το στέμμα στη Μις Μεξικό – Δράμα, «στημένο παιχνίδι» και η Μις Παλαιστίνη
Σκάνδαλα 22.11.25

Μις Υφήλιος: Μετά τον εξευτελισμό, το στέμμα στη Μις Μεξικό – Δράμα, «στημένο παιχνίδι» και η Μις Παλαιστίνη

Ο διαγωνισμός ομορφιάς Μις Υφήλιος, ένας από τους μακροβιότερους στον κόσμο, έριξε αυλαία στην Μπανγκόκ με έναν θρίαμβο που ήρθε μετά από έναν μήνα γεμάτο πρωτοφανή σκάνδαλα, παραιτήσεις κριτών και καταγγελίες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έρευνα: Η Ευρώπη οδεύει σε 8μηνο καλοκαίρι λόγω υπερθέρμανσης της Αρκτικής, βάσει δεδομένων προ 6.000 ετών
Έρευνα 22.11.25

Η Ευρώπη οδεύει σε 8μηνο καλοκαίρι λόγω υπερθέρμανσης της Αρκτικής αποκαλύπτουν δεδομένα προ 6.000 ετών

Επιπλέον 42 ημέρες θα προστεθούν στα καλοκαίρια στην Ευρώπη μέχρι το 2100 αν η άνοδος της θερμοκρασίας συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς, δείχνει πρόσφατη έρευνα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Στα κάγκελα αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με Γουίτκοφ – «Μας παρέκαμψε συναντώντας το δεξί χέρι του Πούτι»
Κόσμος 22.11.25

Στα κάγκελα αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με Γουίτκοφ – «Μας παρέκαμψε συναντώντας το δεξί χέρι του Πούτι»

Από την Ευρώπη μέχρι και τους διαδρόμους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και της CIA ο τρόπος που διαπραγματεύεται ο Γουίτκοφ για την Ουκρανία είναι το λιγότερο απορριπτέος.

Σύνταξη
LIVE: Μπέρνλι – Τσέλσι
Premier League 22.11.25

LIVE: Μπέρνλι – Τσέλσι

LIVE: Μπέρνλι – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέρνλι – Τσέλσι για τη 12η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
«Τάση Δημητριάδη» στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ;
Παρασκήνιο 22.11.25

«Τάση Δημητριάδη» στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ;

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης όχι μόνο δεν έμεινε εκτός του νεοδημοκρατικού παρασκηνίου, μετά το σκάνδαλο των υποκλοπών, αλλά πυκνώνει την εσωκομματική δραστηριότητά του και, σύμφωνα με «γαλάζιες» φωνές, εμφανίζεται έτοιμος να διεκδικήσει την αύξηση της επιρροής του στις εσωκομματικές εκλογές της Κυριακής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μαρινάκης: Κατηγορεί την αντιπολίτευση για «φαρισαϊσμό» – Τι είπε για Βάρρα και Βορίδη
Πολιτική Γραμματεία 22.11.25

Για «φαρισαϊσμό» κατηγορεί την αντιπολίτευση ο Μαρινάκης σε σχέση με τον «Φραπέ» - Τι είπε για Βάρρα και Βορίδη

Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «φαρισαϊσμό» σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση είναι δύο βήματα μπροστά στην εξιχνίαση της υπόθεσης

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Πάνω από 70% ζητά αλλαγή κυβέρνησης – Μόλις 6% ζει άνετα και αποταμιεύει
Πρόθεση ψήφου 22.11.25

Νέα δημοσκόπηση: Πάνω από 70% ζητά αλλαγή κυβέρνησης - Μόλις 6% δηλώνει ότι ζει άνετα και αποταμιεύει

Απαισιοδοξία και αβεβαιότητα αισθάνεται η συντριπτική πλειοψηφία για την πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση - Τα ποσοστά των κομμάτων

Σύνταξη
Ένας ξεχασμένος θησαυρός στο πατάρι: Ο Superman επέστρεψε και «πέταξε» στα 9,12 εκατ. δολάρια
Ιούνιος, 1939 22.11.25

Ένας ξεχασμένος θησαυρός στο πατάρι: Ο Superman επέστρεψε και «πέταξε» στα 9,12 εκατ. δολάρια

Κρυμμένο για δεκαετίες κάτω από εφημερίδες, το αυθεντικό Superman #1 του 1939 ανακαλύφθηκε τυχαία από τρία αδέλφια στην Καλιφόρνια και έγινε το ακριβότερο κόμικ που έχει πουληθεί ποτέ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Ελλάς Σύρου
Super League 2 22.11.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Ελλάς Σύρου

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Ελλάς Σύρου. Παρακολουθήστε live στις 14:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Ελλάς Σύρου για την 11η αγωνιστική της Super League 2.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει – Εθνική προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ η αναγέννησή της
Μέσω Tik Tok 22.11.25

Μήνυμα Ανδρουλάκη: Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει - Εθνική προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ η αναγέννησή της

«Σήμερα στην ελληνική ύπαιθρο υπάρχει μια αγωνία που δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν βλέπουμε», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης και παρουσίασε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την περιφέρεια

Σύνταξη
Το season-high του Φουρνιέ, η «αγαπημένη» Παρί και η ατάκα για τους νέους ρόλους στον Ολυμπιακό (pics, vids)
Euroleague 22.11.25

Το season-high του Φουρνιέ, η «αγαπημένη» Παρί και η ατάκα για τους νέους ρόλους στον Ολυμπιακό (pics, vids)

Ο Εβάν Φουρνιέ είναι ξανά εδώ με εξαιρετική εμφάνιση, έχει αρχίσει και βρίσκει ρυθμό και γίνεται ξανά κομβικός στο παιχνίδι του Ολυμπιακού – Οι δηλώσεις για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα και τους ρόλους…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
«AI πάτα το κουμπί» – Όταν παντρεύονται πυρηνικά όπλα και τεχνητή νοημοσύνη τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα
Πόλεμος του μέλλοντος 22.11.25

«AI πάτα το κουμπί» – Όταν παντρεύονται πυρηνικά όπλα και τεχνητή νοημοσύνη τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα

Η λαϊκή κουλτούρα έχει προσφέρει άφθονες ιστορίες σχετικά με τους κινδύνους τόσο της AI, όσο και των πυρηνικών. Όμως η πραγματική απειλή ίσως να βρίσκεται στην ταχεία σύγκλιση αυτών των δύο τεχνολογιών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

