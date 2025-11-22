Ευχάριστα νέα από το Τορίνο: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η μεταμόσχευση ήπατος στον 18χρονο Μάριο
Η μητέρα του ανέφερε ότι ο Μάριος γεννήθηκε το 2007 με μια σπάνια γενετική πάθηση, το σύνδρομο Alagille, που προσβάλλει κυρίως το ήπαρ.
Επιτυχής ήταν η μεταμόσχευση ήπατος στην οποία υποβλήθηκε ο 18χρονος Μάριος από το Αγρίνιο.
Ο νεαρός, που γεννήθηκε με το σπάνιο σύνδρομο Alagille, είχε μεταφερθεί στο Τορίνο της Ιταλίας, όπου πραγματοποιήθηκε η επέμβαση.
Ο Μάριος νοσηλευόταν διασωληνωμένος τις τελευταίες ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Η σοβαρότητα της κατάστασής του οδήγησε τους γιατρούς να ελπίζουν σε μια μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο στο Τορίνο, όπου θα μπορούσε να βρεθεί συμβατό μόσχευμα.
Η μητέρα του τόνισε ότι η κύρια επιπλοκή της πάθησης του Μάριου αφορούσε το ήπαρ, καθιστώντας τη μεταμόσχευση απαραίτητη για τη ζωή του.
