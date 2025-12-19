Γιώργος Μαζωνάκης: Με αποθέωση η πρεμιέρα του στην Ακτή Πειραιώς – Τι είπε ο ίδιος στο κοινό
Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε δυναμικά στις πίστες.
«Κυρίες και κύριοι καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης ο αληθινός», με αυτό το σχόλιο καλωσόρισμα και εν μέσω χειροκροτημάτων έκανε την έναρξη του φετινού προγράμματος του στην Ακτή Πειραιώς, ο τραγουδιστής, που τις τελευταίες ημέρες βιώνει μια νέα δικαστική διαμάχη.
Η λαμπερή πρεμιέρα
Ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεκίνησε τραγουδώντας το «Ανήκω σε εμένα», με τον κόσμο να τραγουδά μαζί του, ενώ σε μια μικρή παραλλαγή του στίχου είπε «δεν θέλω κανέναν μέσα στη μοναχικότητά μου».
Γιώργος Μαζωνάκης: Λίγο πριν την πρεμιέρα, τα δικαστήρια
Χθες το πρωί ο νεαρός τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος κατέθεσε μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη, κατηγορώντας τον για ασελγείς και ανήθικες προτάσεις, με τον ίδιο να τονίζει στις κάμερες:
«Ό,τι έζησα και ό,τι είδα το κατέθεσα στην Ελληνική Δικαιοσύνη, δεν υπάρχει κάποιος σκοπός, δεν ζήτησα ούτε χρήματα ούτε τίποτα, μόνος σκοπός η ηθική δικαίωση. Είναι κάτι δύσκολο και πρωτόγνωρο θέλω να βγει η αλήθεια».
Η θέση του Γιώργου Μαζωνάκη
Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στο Mega διευκρίνισε πως ο καλλιτέχνης έχει υποδείξει στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος Ασφάλειας Αττικής, τον «ηθικό αυτουργό», ο οποίος φέρεται να βρίσκεται πίσω από την καταγγελία για ασελγείς πράξεις.
«Κατονόμασε τον ηθικό αυτουργό αρμοδίως στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος και θα υποβάλλουμε μήνυση σε τρία πρόσωπα, με τα μηνύματα όπου του ζητούν χρήματα» σημείωσε ο κ. Λυκούδης για την υπόθεση Μαζωνάκη.
«Είναι συνιδιοκτήτες και πραγματικοί ιδιοκτήτες κέντρων νυχτερινής διασκέδασης.
Είναι η τελευταία πράξη του εκβιασμού, έχει ξεκινήσει ο εκβιασμός του Γιώργου Μαζωνάκη από επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων αρκετό καιρό πριν και πιο συγκεκριμένα από τέλη Αυγούστου, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης αποφάσισε να μην συνεχίσει τη συνεργασία που του πρότειναν.
Έκτοτε, έχει υποστεί έναν σωρό εκβιαστικές πρακτικές, χρησιμοποιήθηκαν βαριά ονόματα των φυλακών δήθεν ότι θα του δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στη ζωή και στην υγεία του, και επειδή ο Μαζωνάκης δεν ενέδωσε, δεν υπέκυψε σε αυτές τις πιέσεις, εξυφάνθηκε το καινούριο σχέδιο που του είχε προαναγγελθεί, δηλαδή ότι θα προσπαθήσουν να του καταστρέψουν τη ζωή και την υπόληψή του» πρόσθεσε και κατέληξε:
«Κατονόμασε τον ηθικό αυτουργό αρμοδίως στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος και θα υποβάλλουμε μήνυση σε τρία πρόσωπα, με τα μηνύματα όπου του ζητούν χρήματα.
Είναι συνιδιοκτήτες και πραγματικοί ιδιοκτήτες κέντρων νυχτερινής διασκέδασης».
