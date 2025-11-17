Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
17.11.2025 | 13:18
Αστυνομικοί στη Γερμανία πυροβόλησαν 12χρονο κορίτσι - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Σημαντική είδηση:
17.11.2025 | 13:09
Έκρηξη σε πολωνική σιδηροδρομική γραμμή - «Άνευ προηγουμένου ενέργεια δολοφθιοράς» λέει ο Τουσκ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
O Ρενάτο Ρίπο μάς μιλά για όσα θα δούμε «Γύρω από τον Σοστακόβιτς» στις 25 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής
Plus 17 Νοεμβρίου 2025 | 16:17

O Ρενάτο Ρίπο μάς μιλά για όσα θα δούμε «Γύρω από τον Σοστακόβιτς» στις 25 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής

Ο Ρενάτο Ρίπο μιλά στο in για όλα όσα θα δούμε και κυρίως θα ακούσουμε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής

Πάνος Καισσαράτος
ΚείμενοΠάνος Καισσαράτος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στόχοι: Τι κοινό έχουν όσοι πετυχαίνουν στα δύσκολα;

Στόχοι: Τι κοινό έχουν όσοι πετυχαίνουν στα δύσκολα;

Spotlight

Η επέτειος των πενήντα χρόνων από το θάνατο του κορυφαίου σοβιετικού συνθέτη Ντμίτρι Ντμίτριεβιτς Σοστακόβιτς, δίνει την αφορμή μιας επαναπροσέγγισης του έργου του.

Η συναυλία της Φιλαρμόνια Ορχήστρας Αθηνών την Τρίτη 25 Νοεμβρίου στις 20:30 στο Μέγαρο Μουσικής, υπό τη μουσική διεύθυνση του Βύρωνα Φιδετζή, πραγματοποιεί αυτή την επαναπροσέγγιση ιστορικά, παρουσιάζοντας δύο έργα του τιμώμενου συνθέτη: Αποφεύγοντας ηθελημένα τις γνώριμες και αναμενόμενες συμφωνίες του, παρουσιάζει την Εισαγωγή  πάνω σε ρωσικά και κιργιζιανά λαϊκά θέματα, έργο 115, του 1963 και το συμφωνικό ποίημα «Οκτώβρης» έργο 131 του 1967.

Μαζί τους παρουσιάζονται δημιουργίες δύο άλλων σπουδαίων σοβιετικών συνθετών διαφορετικών γενιών. Εκείνης που προηγήθηκε της γενιάς Σοστακόβιτς και εκείνης που ακολούθησε. Έτσι, τη Φιλαρμόνια φέρνει το κοινό κοντά σε τρεις διαδοχικές γενιές ρωσικής μουσικής – και ο Σοστακόβιτς, στη μέση, μοιάζει να παίρνει και να δίνει τη σκυτάλη.

Εκπρόσωπος της πρώτης γενιάς είναι ο Νικολάι Μιασκόφσκυ (1881-1950), ο θεωρούμενος πατέρας της σοβιετικής συμφωνίας. Στο πρόγραμμα  περιλαμβάνεται η επιβλητική επικολυρική 25η του συμφωνία, έργο 69, γραμμένη στα 1945/46, μία από τις σημαντικότερες εκ των 27 που συνολικά συνέθεσε. Ακλόνητα προσηλωμένος στη ρωσική συμφωνική παράδοση, επιδέξιος χειριστής των ορχηστρικών ηχοχρωμάτων, ο Μιασκόφσκι μας οδηγεί πάνω στη γραμμή που συνδέει το συμφωνικό σύμπαν του Τσαϊκόφσκι και της Ομάδας των Πέντε με τη ρωσική συμφωνική μουσική του 20ού αιώνα.

Από την αμέσως μετά τη γενιά Σοστακόβιτς γενιά, αναδεικνύεται στις μέρες μας όλο και περισσότερο η δημιουργική μορφή του Μίετσισλαβ Βάινμπεργκ (1919-1996), του εβραϊκής καταγωγής Πολωνού, που κατέφυγε νεότατος στη Σοβιετική Ένωση το 1939 μπροστά στην προέλαση των ναζί, όπου και γνωρίστηκε και συνδέθηκε με φιλία με τον Σοστακόβιτς. Συμφωνικό έργο του Βάινμπεργκ παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα: πρόκειται για την υπέροχη Φαντασία για βιολοντσέλο και ορχήστρα έργο 52, γραμμένη το 1952, έργο που μαρτυρεί σε κάθε νότα την εκλεκτική συγγένεια του συνθέτη με το έργο του Σοστακόβιτς. Σολίστ στο έργο αυτό θα είναι ο σπουδαίος Ρενάτο Ρίπο, σόλο βιολοντσελίστας της ΦΟΑ.

Όλα τα έργα του προγράμματος δίνονται σε πρώτη ελληνική εκτέλεση, πλην του «Οκτώβρη» τον οποίο η ΦΟΑ πρωτοπαρουσίασε στο ελληνικό κοινό στις 30/11/2017 υπό τη διεύθυνση του καλλιτεχνικού διευθυντή της Βύρωνα Φιδετζή.

Ο Ρενάτο Ρίπο μιλά στο in για όλα όσα θα δούμε και κυρίως θα ακούσουμε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής

Η συναυλία «Γύρω από τον Σοστακόβιτς» ενώνει τρεις γενιές Σοβιετικών συνθετών. Πώς αντιλαμβάνεστε προσωπικά αυτόν τον μουσικό διάλογο ανάμεσα στους Μιασκόφσκι, Σοστακόβιτς και Βάινμπεργκ;

Πρόκειται για μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα επιλογή προγράμματος της Φιλαρμόνιας. Το παγκόσμιο έτος Σοστακόβιτς τιμά τη συμπλήρωση 50 χρόνων από τον θάνατο του μεγάλου αυτού συνθέτη, αλλά μία συναυλία αποκλειστικά με έργα του θα φαινόταν να ξεχνά το γεγονός ότι και ο Σοστακόβιτς, όπως και όλοι οι μεγάλοι και ξεχωριστοί συνθέτες, είναι μέρη μιας συνέχειας ευρωπαϊκού μουσικού πολιτισμού που κρατά πολλούς αιώνες. Κάθε γενιά παίρνει τη σκυτάλη από την προηγούμενη και την δίνει στην επόμενη, μαζί με όλα τα επιτεύγματα που εκείνη, η προηγούμενη γενιά, κατάφερε. Μαζί όμως με τα επιτεύγματα δίνει στους επόμενους και τα στοιχεία εκείνα της παράδοσης που αμφισβητούνται από την ίδια την εξέλιξη του ανθρώπινου πνεύματος και χρειάζονται ανανέωση ή επανεκκίνηση. Ο Μιασκόφσκυ είναι ο συνδετικός κρίκος της μεγάλης ρωσικής συμφωνικής σχολής του 19ου αιώνα και της τέχνης που επηρεάστηκε από τα κοινωνικά μηνύματα και τις πολιτικές διεργασίες που έθεσε σε κίνηση η ίδρυση της Σοβιετικής Ένωσης, που εκπροσωπείται από τους δύο επόμενους συνθέτες, τον Σοστακόβιτς και τον Βάινμπεργκ. Αυτή τη συνέχεια την εκπροσωπεί όμως ο κάθε συνθέτης με τον δικό του τρόπο και αυτή ακριβώς είναι η γοητεία της Τέχνης.

Ερμηνεύετε τη Φαντασία για Βιολοντσέλο και Ορχήστρα του Βάινμπεργκ, ένα έργο που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Τι σας τράβηξε σε αυτό και τι το κάνει ξεχωριστό για εσάς;

Ομολογώ ότι το έργο αυτό δεν το γνώριζα. Γνώριζα μόνο το όνομα του συνθέτη ως ενός από τους συνθέτες της τελευταίας γενιάς Σοβιετικών συνθετών που έζησαν και την κατάρρευση του συστήματος αυτού στη δεκαετία του 1990. Το έργο μου το πρότεινε ο μαέστρος Βύρων Φιδετζής, που πάντοτε αναζητεί έργα λιγότερο γνωστά στο ευρύτερο κοινό. Εν τω μεταξύ έμαθα ότι ο Βάινμπεργκ έχει γράψει πολλή κινηματογραφική μουσική με μεγάλη επιτυχία, καθώς και μουσική δωματίου, πολλές συμφωνίες και κοντσέρτα (μεταξύ αυτών και ένα ωραιότατο κοντσέρτο για βιολοντσέλο, το οποίο ελπίζω κάποτε να ερμηνεύσω). Επίσης, είναι ένας συνθέτης που τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζεται διεθνώς. Εκείνο που θέλω να σημειώσω είναι ότι έχει μια μελαγχολία στη μουσική του, ίσως λόγω της εβραϊκής του καταγωγής, που με γοητεύει και με συγκινεί, ενώ μέσα από την τέχνη του έχει αναδείξει και το πολωνέζικο φολκλόρ με τους χορούς που έχει γράψει.

Ο Βάινμπεργκ είχε στενή φιλία με τον Σοστακόβιτς. Νιώθετε αυτή τη σύνδεση στη μουσική; Πώς διαφοροποιείται η φωνή του από εκείνη του μέντορά του;

Υπάρχουν αρκετά στοιχεία και ενδείξεις της επίδρασης που άσκησε ο παλιότερος και εμπειρότερος συνθέτης στον νεαρότερο. Έχει για παράδειγμα σε πολλά σημεία έντονα ρυθμικά μοτίβα, που τα συνήθιζε πολύ και ο Σοστακόβιτς και χαρακτηρίζουν τη μουσική του. Κάνει εντύπωση επίσης η πολύ διακριτική ενορχήστρωση, που μαρτυρεί βαθιά γνώση της τεχνικής της ορχήστρας. Από την άλλη είναι ένας διαφορετικός συνθέτης με τη δική του προσωπικότητα, διαφορετική καταγωγή και προσλαμβάνουσες και το έργο του έχει τη δική του φυσιογνωμία.

Ως ερμηνευτής, ποιες είναι οι ιδιαίτερες προκλήσεις ή τα συναισθηματικά βάθη της Φαντασίας; Απαιτεί διαφορετική ευαισθησία από άλλα έργα για βιολοντσέλο;

Μια φαντασία έχει συνήθως μια ιδιαίτερη ευαισθησία και ελευθερία έκφρασης. Η προετοιμασία και η ερμηνεία εντός τέτοιου έργου αλλά και γενικότερα, είναι δίδυμες αδελφές που δεν μοιάζουν 100%. Θέλει μια ηρεμία και μια εσωτερικότητα για να μελετηθεί σωστά. Το έργο δεν μου ήταν γνωστό και χαίρομαι που μου δόθηκε η ευκαιρία να το προσεγγίσω και να το παρουσιάσω για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Και έχει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μένα, διότι το μήνα αυτό, που συμμετέχω ως σολίστ σε αυτή τη συναυλία, συμπληρώνονται ακριβώς 50 χρόνια από το πρώτο μου δημόσιο ρεσιτάλ, σε ηλικία 13 χρονών.

Το πρόγραμμα τονίζει μια ιστορική «επανεξέταση» του Σοστακόβιτς. Πώς θεωρείτε ότι πρέπει να ακούμε σήμερα τη μουσική του, πενήντα χρόνια μετά τον θάνατό του;

Είναι γνωστό ότι ο Σοστακόβιτς έχει συνδέσει το έργο του με την ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης… Ωστόσο, σήμερα πρέπει να βλέπουμε το έργο του Σοστακόβιτς πέρα από χρονικές συγκυρίες και να τον αντιμετωπίζουμε γι’ αυτό που πραγματικά είναι: ένας εκ των κορυφαίων και πιο παραγωγικών συνθετών του 20ού αιώνα.

Έχετε συνεργαστεί εκτενώς με την Athens Filarmonia Orchestra. Πώς θα περιγράφατε τη σχέση της ορχήστρας με το ρωσικό/σοβιετικό ρεπερτόριο;

Η Φιλαρμόνια επιλέγει να παρουσιάζει έργα άγνωστα ή πολύ λίγο γνωστά στο ευρύτερο κοινό… Η Ρωσία είναι μια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα και έχει προσφέρει στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό όχι μόνο στη μουσική, αλλά και στη λογοτεχνία, στο θέατρο κ.λπ.

Υπό τη διεύθυνση του Βύρων Φιδετζή, πόσο επηρεάζεται η δική σας ερμηνεία;

Όπως ξέρουμε, ο Βύρων Φιδετζής υπήρξε ο κορυφαίος Έλληνας σολίστ του βιολοντσέλου… Το έργο είναι νέο και για τους δυο μας, το ανακαλύπτουμε μαζί και μας γοητεύει να αναζητούμε τις κρυφές του ομορφιές.

Πολλά έργα του προγράμματος παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Τι σημαίνει για εσάς να συστήνετε αυτή τη μουσική σε νέο κοινό;

Όπως όλοι οι σολίστ ερμηνεύουμε και δημιουργούμε πάνω στη σκηνή… Είναι μεγάλη μας τιμή όταν έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάζουμε ένα σημαντικό έργο για πρώτη φορά στον χώρο που εργαζόμαστε τόσα χρόνια.

Ο Σοστακόβιτς ισορροπούσε ανάμεσα στη δημόσια έκφραση και την προσωπική αλήθεια. Νιώθετε την ίδια ένταση στη Φαντασία του Βάινμπεργκ;

Νομίζω ότι η Φαντασία του Βάινμπεργκ έχει λιγότερο να κάνει με δημόσια παρουσία… Πάντα όμως με την ίδια υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα.

Τι θα θέλατε να κρατήσει το κοινό από αυτή τη συναυλία;

Να πάρει μαζί του μια εικόνα ενός σπουδαίου ευρωπαϊκού μουσικού πολιτισμού… Είναι προνόμιο να επικοινωνούμε χωρίς λέξεις, αλλά μόνο με το βαθύ και αληθινό μήνυμα της μεγάλης μουσικής.

Πρόγραμμα

DMITRI SHOSTAKOVICH | Εισαγωγή σε ρωσικά και κιργκιζιανά λαϊκά θέματα
MIECZYSLAW WEINBERG | Φαντασία για τσέλο και ορχήστρα, έργο 52
DMITRI SHOSTAKOVICH | Συμφωνικό ποίημα «Οκτώβρης», έργο 131
NIKOLAI MYASKOVSKY | Συμφωνία αρ. 25, έργο 69

Σολίστ: Ρενάτο Ρίπο, βιολοντσέλο
Μουσική Διεύθυνση: Βύρων Φιδετζής

Πληροφορίες για την εκδήλωση, στην ιστοσελίδα του Μεγάρου: https://www.megaron.gr/event/filarmonia-orchistra-athinon-gyro-apo-ton-sostakovits/

Συμπαραγωγή
Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η προπώληση έχει αρχίσει
Τιμές εισιτηρίων
7 € (εκπτωτικά) • 10 € • 15 €

Eισιτήρια 210 72 82 333 • megaron.gr

Πληροφορίες: http://www.megaron.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αγορά, έκλεισε πτωτικά με χαμηλό τζίρο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αγορά, έκλεισε πτωτικά με χαμηλό τζίρο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στόχοι: Τι κοινό έχουν όσοι πετυχαίνουν στα δύσκολα;

Στόχοι: Τι κοινό έχουν όσοι πετυχαίνουν στα δύσκολα;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Euronext: Έπεσε η αυλαία της δημόσιας προσφοράς για την ΕΧΑΕ – Πότε αναμένονται οι ανακοινώσεις

Euronext: Έπεσε η αυλαία της δημόσιας προσφοράς για την ΕΧΑΕ – Πότε αναμένονται οι ανακοινώσεις

inWellness
inTown
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Plus
«Στο Παρά Πέντε 20 χρόνια μετά»: Νέο backstage video από τα γυρίσματα του reunion
Media 17.11.25

«Στο Παρά Πέντε 20 χρόνια μετά»: Νέο backstage video από τα γυρίσματα του reunion

Οι προετοιμασίες των συντελεστών για το επετειακό επεισόδιο «Στο Παρά Πέντε». Εκτός από την Ντάλια, τη Ζουμπουλία, την Αγγέλα, τον Φώτη και τον Σπύρο, θα δούμε και πολλούς ακόμη ηθοποιούς που άφησαν το στίγμα τους στην κωμωδία-σταθμό του MEGA.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπόρις Πιστόριους: Η απάντηση της Μόσχας στην εκτίμηση ότι «η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι»
«Παιχνίδια» με τη «φωτιά» 17.11.25

Η απάντηση της Μόσχας στην εκτίμηση ότι «η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι»

Η προειδοποίηση - εκτίμηση του Γερμανού υπουργού Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, ότι το περασμένο καλοκαίρι μπορεί να ήταν «το τελευταίο ειρηνικό» για την Ευρώπη δεν πέρασε άνευ σχολιασμού από τη Μόσχα.

Σύνταξη
Τέσσερα μηνύματα από τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν – Οι δύο δείκτες που φέρνουν ανάπτυξη
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17.11.25

Τέσσερα μηνύματα από τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν – Οι δύο δείκτες που φέρνουν ανάπτυξη

Οι φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Κομισιόν για το 2025 δείχνουν ότι η ανάπτυξη κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2025 υπερέβη τις προσδοκίες

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Ματέους: «Ο Μαραντόνα κι εγώ ήμασταν όπως οι Μέσι και Ρονάλντο, αλλά εμείς κάναμε πάρτι μαζί»
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Ματέους: «Ο Μαραντόνα κι εγώ ήμασταν όπως οι Μέσι και Ρονάλντο, αλλά εμείς κάναμε πάρτι μαζί»

Ο Λόταρ Ματέους έκανε τη σύγκριση της δικής του εποχής και τις «κόν» αναφέρθηκε στις… μάχες του Μέσι με τον Ρονάλντο, θυμήθηκε τη δική του εποχή, ενώ στάθηκε και στην Εθνική Γερμανίας.

Σύνταξη
Λούβρο: Βέλγοι TikTokers κρέμασαν «έργο τέχνης» κοντά στη Μόνα Λίζα – Δεν τους ενόχλησε κανείς
Νέο φιάσκο 17.11.25

Λούβρο: Βέλγοι TikTokers κρέμασαν «έργο τέχνης» κοντά στη Μόνα Λίζα – Δεν τους ενόχλησε κανείς

Η ασφάλεια στο Λούβρο δέχθηκε ακόμη ένα πλήγμα, μετά την κλοπή των κοσμημάτων. Δύο Βέλγοι TikTokers κατόρθωσαν ανενόχλητοι να κρεμάσουν δικό τους «έργο τέχνης» κοντά στη Μόνα Λίζα.

Σύνταξη
Εβελίνα Σκίτσκο: Συγκινητική ανάρτηση για τη διάγνωση με καρκίνο από το μοντέλο – «Το μυαλό είναι εχθρός»
«Εϊμαστε πολλοί» 17.11.25

Εβελίνα Σκίτσκο: Συγκινητική ανάρτηση για τη διάγνωση με καρκίνο από το μοντέλο – «Το μυαλό είναι εχθρός»

Σε μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση προχώρησε το μοντέλο και πρώην παίκτρια σε ριάλιτι Εβελίνα Σκίτσκο, αποκαλύπτοντας πως δίνει μάχη με τον καρκίνο

Σύνταξη
Δίκη για υποκλοπές: «Οι στόχοι παρακολουθήθηκαν πρώτα από ΕΥΠ και μετά από Predator» κατέθεσε ο Θ. Κουκάκης
Ελλάδα 17.11.25

Δίκη για υποκλοπές: «Οι στόχοι παρακολουθήθηκαν πρώτα από ΕΥΠ και μετά από Predator» κατέθεσε ο Θ. Κουκάκης

Υπήρχε ενιαίο κέντρο παρακολουθήσεων είπε στην εξάωρη κατάθεση του στη δίκη για τις υποκλοπές ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης. Αναφέρθηκε στη σχέση των κατηγορουμένων με τις εταιρείες που φέρονται να εμπορεύονται το Predator και τόνισε τον ρόλο που φέρονται να είχαν στην υπόθεση ο τότε διοικητής της ΕΥΠ Π.Κοντολέων και ο τότε Γενικός Διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Γρηγόρης Δημητριάδης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Zelensky’s Athens Visit Seals Seven-Point Strategic Pact
English edition 17.11.25

Zelensky’s Athens Visit Seals Seven-Point Strategic Pact

Ukraine and Greece reached a wide-ranging seven-point agreement during President Volodymyr Zelensky’s six-hour visit to Athens, covering ceasefire terms, security guarantees, energy cooperation, cyber resilience, reconstruction—and a new deal on maritime drones

Σύνταξη
Τα περασμένα μεγαλεία των Ιταλών
On Field 17.11.25

Τα περασμένα μεγαλεία των Ιταλών

Η εντός έδρας συντριβή της σκουάντρα ατζούρα από τη Νορβηγία έκανε τους Ιταλούς ν’ αναπολούν παίκτες που έγραψαν ιστορία με την φανέλα της Ιταλίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τουρκία: Έντεκα συλλήψεις για τη δηλητηρίαση δύο παιδιών και μιας ενήλικης στην Κωνσταντινούπολη
Τουρκία 17.11.25

Έντεκα συλλήψεις για τη δηλητηρίαση δύο παιδιών και μιας ενήλικης στην Κωνσταντινούπολη

Τα μέλη της οικογένειας, Τούρκοι πολίτες που διέμεναν στη Γερμανία και είχαν πάει για διακοπές στην Κωνσταντινούπολη, αρρώστησαν αφού κατανάλωσαν δημοφιλή εδέσματα στη συνοικία Ορτάκιοϊ

Σύνταξη
Le Monde: Η Ελλάδα βοήθησε τη Γαλλία να… ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό της – Αποπληρώνοντας δάνειο του 2010
Με τι τίμημα 17.11.25

Le Monde: Η Ελλάδα βοήθησε τη Γαλλία να… ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό της – Αποπληρώνοντας δάνειο του 2010

Σημαντική η συμβολή της Ελλάδας στην αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους, σύμφωνα με την εφημερίδα. Αποπλήρωσε δάνειο του 2010, ύψους 1,1 δισ. και η Γαλλία κατόρθωσε να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό.

Σύνταξη
Peugeot 3008: Πιο πληθωρικό και πιο προσιτό ταυτόχρονα
Αυτοκίνητο 17.11.25

Peugeot 3008: Πιο πληθωρικό και πιο προσιτό ταυτόχρονα

Σχεδιασμένο για να ξεχωρίζει, πιο γενναιόδωρο από ποτέ σε κάθε επίπεδο αλλά και πιο προσιτό το νέο 3008 με την υπερπλήρη γκάμα του έχει την απάντηση όποια και αν είναι η ερώτηση

Νατάσσα Κοντογιάννη
Ο ανιψιός του θύματος ελέγχεται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Κλήθηκε να καταθέσει και η φίλη του
Ελλάδα 17.11.25

Ο ανιψιός του θύματος ελέγχεται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - Κλήθηκε να καταθέσει και η φίλη του

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα φαίνεται πως έχει προχωρήσει στην πώληση ενός ακινήτου, το οποίο ήταν στο όνομά του, έναντι 160.000 ευρώ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Πότε κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Champions League 17.11.25

Ολυμπιακός: Πότε κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια του μεγάλου αγώνα κόντρα στη, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, τίθενται σε κυκλοφορία από την Τετάρτη (19/11) στις 16:00.

Σύνταξη
Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης με προσωπικούς ιατρούς απευθύνει ο ΕΟΠΠΥ – Αύξηση της αμοιβής ζητά ο ΙΣΑ
Για τους συμβεβλημένους 17.11.25

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης με προσωπικούς ιατρούς απευθύνει ο ΕΟΠΠΥ – Αύξηση της αμοιβής ζητά ο ΙΣΑ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά στη νέα σύμβαση των προσωπικών ιατρών του ΕΟΠΠΥ να υπάρξει αμοιβή για την κατ' οίκον επίσκεψη, καθώς και την υλοποίηση της δέσμευσης του υπουργού Υγείας για την αύξηση της ιατρικής αμοιβής

Σύνταξη
Το Met επιστρέφει πίνακα που είχε κλαπεί από ναό μετά τον πόλεμο της Κορέας – Ο ρόλος του αμερικανικού στρατού
1953-1954 17.11.25

Το Met επιστρέφει πίνακα που είχε κλαπεί από ναό μετά τον πόλεμο της Κορέας – Ο ρόλος του αμερικανικού στρατού

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, ο πίνακας αφαιρέθηκε «παράνομα» από το ναό το 1954, ενόσω ο αμερικανικός στρατός βρισκόταν στην χώρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ουκρανία: Συναγερμός σε Οδησσό και Ρουμανία μετά από ρωσική επίθεση – Επλήγη τάνκερ με 4.000 τόνους υγραέριο
Ουκρανία 17.11.25

Συναγερμός σε Οδησσό και Ρουμανία μετά από ρωσική επίθεση - Επλήγη τάνκερ με 4.000 τόνους υγραέριο

Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το τουρκικό τάνκερ ORINDA ενώ ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι Izmail της Ουκρανίας στην περιοχή της Οδησσού, προκαλώντας πυρκαγιά στο πλοίο και αναγκάζοντας τις αρχές να διατάξουν εκκένωση των κοντινών περιοχών λόγω κινδύνου έκρηξης.

Σύνταξη
Μυστηριώδη drones πετούν τη νύχτα πάνω από αεροδρόμια στην Ευρώπη – Πόσο πρέπει να ανησυχούμε;
Υβριδικός πόλεμος 17.11.25

Μυστηριώδη drones πετούν τη νύχτα πάνω από αεροδρόμια στην Ευρώπη – Πόσο πρέπει να ανησυχούμε;

Πρώτα έρχεται η προειδοποίηση από το μεγάφωνο: «Παρακαλώ την προσοχή σας. Σειρήνα αεράμυνας. Μεταβείτε στο καταφύγιο». Στη συνέχεια εμφανίζεται ένα σμήνος ρωσικά drones. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην Ουκρανία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νέος χαμός στην Αγγλία με Μπέλινγκχαμ
On Field 17.11.25

Νέος χαμός στην Αγγλία με Μπέλινγκχαμ

Πρώτο θέμα ο νεαρός άσος στον αγγλικό Τύπο, καθώς οι σχέσεις του παίκτη με τον Τούχελ έχουν φτάσει στο… απροχώρητο και το Μουντιάλ πλησιάζει

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χούντα προς Βρυξέλλες: Για τη βία του Νοεμβρίου φταίει ο… Ανδρέας Παπανδρέου
Ντοκουμέντο 17.11.25

Χούντα προς Βρυξέλλες: Για τη βία του Νοεμβρίου φταίει ο… Ανδρέας Παπανδρέου

Τα επιχειρήματα από τη Χούντα για να δικαιολογήσει το όργιο βίας που εξαπέλυσε τις μέρες που προηγήθηκαν της 17ης Νοεμβρίου 1973 ήθελαν τον Ανδρέα Παπανδρέου ηθικό αυτουργό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η ανάπηρη Μαρίσα Μπόντε γράφει ιστορία στο Wicked και επιτίθεται στο μισαναπηρισμό – «Δεν είναι αστείο»
Ορόσημο 17.11.25

Η ανάπηρη Μαρίσα Μπόντε γράφει ιστορία στο Wicked και επιτίθεται στο μισαναπηρισμό – «Δεν είναι αστείο»

Η Μαρίσα Μπόντε είναι η πρώτη ηθοποιός με αναπηρία που υποδύεται το ρόλο της Νέσαροουζ Θροπ στο franchise του Wicked γράφοντας ξανά τους κανόνες της ορατότητας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο