«Malice» και γυρίσματα στην Ελλάδα – Η νέα σειρά με τον Ντέιβιντ Ντουκόβνι για τους πλούσιους, δυστυχισμένους ανθρώπους

Αν υπάρχει κάτι που το κοινό δεν χορταίνει ποτέ, με βάση την λατρεία για σειρές όπως «The White Lotus», «Succession» και «Big Little Lies», είναι να βλέπει πλούσιες λευκές οικογένειες να υποφέρουν. Μας αρέσει να θαυμάζουμε τον πολυτελή τρόπο ζωής τους, να τους κρίνουμε για την σκληρότητα τους, να τους βλέπουμε να συνειδητοποιούν ότι όλα τα χρήματα του κόσμου δεν μπορούν να αγοράσουν την ικανοποίηση, να βλέπουμε αν θα πάρουν το μάθημα τους ή αν θα τιμωρηθούν. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στο γυαλιστερό θρίλερ «Malice», στο οποίο ο Τζακ Γουάιτολ υποδύεται τον Άνταμ, έναν δάσκαλο που προάγεται σε manny (αρσενική νταντά -nunny-, για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τους όρους των πλουσίων), ο οποίος είναι αποφασισμένος – για λόγους που δεν είναι ακόμη γνωστοί – να καταστρέψει τον πλούσιο επιχειρηματία Τζέιμι Τάνερ (Ντουκόβνι).

Δεν είναι σαφές αν έχει βάλει στο μάτι και την υπόλοιπη οικογένεια και τους φίλους του Τάνερ ή αν αυτοί είναι απλώς καταδικασμένοι να υποστούν παράπλευρες απώλειες, αλλά αυτό δεν χαλάει τη μακιαβελική διασκέδαση.

Η περίπτωση της αρσενικής νταντάς

Ο Άνταμ φτάνει στο πολυτελές κτήμα των Τάνερ σε ένα ελληνικό νησί ως δάσκαλος των παιδιών των καλεσμένων του Τζέιμι, της Τζουλς (Κριστίν Άνταμς) και του Ντάμιεν (Ράζα Τζάφρι), που είναι σε μεγάλο βαθμό το βήτα φόντο για την άλφα επίδειξη των Τάνερ.

Ο Άνταμ γρήγορα τραβάει το ενδιαφέρον (με τις γνώσεις του για τη μυθική κληρονομιά των γύρω νησιών, χάρη στις κλασικές σπουδές του στο πανεπιστήμιο) και χρήσιμος (με τις γνώσεις του για την παρασκευή κοκτέιλ και καλαμαριών και την προθυμία του να κάνει οικιακές δουλειές, ενώ παράλληλα έχει χρόνο να συνοδεύει τον Τζέιμι σε τοπικά στριπτιζάδικα).

Καθώς προχωρά, συλλέγει πληροφορίες για τους οικοδεσπότες του (συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης ότι κρύβονται όσο και κάνουν διακοπές, με την ελπίδα ότι «μια κατάσταση» που αφορά το μεγαλύτερο παιδί τους θα επιλυθεί από μόνη της).

Πετάει το διαβατήριο του Τζέιμι στη θάλασσα, δηλητηριάζει το φαγητό, φλερτάρει με τη σύζυγο του Τζέιμι, την Νατ (Καρίς φαν Χόυτεν), και στήνει διάφορες παγίδες για την απρόσεκτη οικογένεια και τους εργοδότες τους. Μερικές κλείνουν γρήγορα. Μερικές χρειάζονται χρόνο.

To trailer του «Malice»

Ο ρόλος-γάντι για τον Ντουκόβνι

«Ενώ ο Άνταμ εξαπατά και συνωμοτεί, ο Τζέιμι και ο Ντουκόβνι περνάνε υπέροχα. Ο Τζέιμι επειδή είναι ένας πλούσιος, αλαζονικός μαλάκας που προστατεύεται από τις συνέπειες των πράξεών του – τουλάχιστον μέχρι τώρα – χάρη στον πλούτο και την εξουσία του» γράφει η Lucy Mangan στον Guardian και συνεχίζει: «Ο Ντουκόβνι επειδή οι πλούσιοι, αλαζονικοί μαλάκες στις γυαλιστερές τηλεοπτικές ταινίες θρίλερ έχουν τις καλύτερες ατάκες».

Ο ρόλος του Τζέιμι αναδεικνύει όλα τα δυνατά σημεία του Ντουκόβνι ως ηθοποιού: την ευφυΐα, το ξηρό χιούμορ και την αδιαμφισβήτητη αποστασιοποίηση από τα γεγονότα. Τον πιστεύουμε ως αδίστακτο πολυεκατομμυριούχο και ως άντρα αρκετά καλό για να μην του αξίζει ό,τι του συμβαίνει.

Η ολοφάνερη κακία

Μέχρι το τέλος των δύο πρώτων επεισοδίων, ο Άνταμ έχει βρει τη θέση του στο τραπέζι των Τάνερ – το οποίο έχει πλέον μεταφερθεί από την Ελλάδα στην έπαυλη τους στο Λονδίνο και επιβλέπεται από ένα μεγάλο πορτρέτο της ευτυχισμένης οικογένειας.

Η κακία δεν έρχεται διακριτικά. Στην αρχή της σειράς, διάφοροι χαρακτήρες εκφράζουν κάποια σχόλια του τύπου «αυτός ο Άνταμ – τον βρίσκω ανησυχητικό με κάποιο ακαθόριστο τρόπο», ενώ μια άλλη στιγμή ο Άνταμ στέκεται πάνω από τον μεθυσμένο, αναίσθητο Τζέιμι και του λέει ότι θα μπορούσε να τον σκοτώσει εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν θα το κάνει επειδή θέλει να υποφέρει όπως υπέφερε ο ίδιος.

Είναι τόσο τέλειος όσο φαίνεται;

Κάποια απροσδόκητα εμπόδια λειτουργούν ως plot twist – ένας επίμονος Έλληνας ντετέκτιβ που έχει αναλάβει την υπόθεση της ληστείας του άντρα με τον οποίο ο Τζέιμι έχει μια μακροχρόνια διαμάχη για το οικόπεδο που έχτισε, ή ένα στομάχι ασυνήθιστα ανθεκτικό στο δηλητηριασμένο αβοκάντο.

Αναμφίβολα, στην πορεία θα προκύψουν πολλά ακόμα, καθώς η οικογένεια αρχίζει να αναρωτιέται γιατί η τέλεια ζωή τους καταρρέει και αν αυτός ο νέος τύπος που έχει εισβάλει στο σπίτι τους είναι τόσο τέλειος όσο φαίνεται.

Εθιστικό

«Είναι το The White Lotus που συναντά τον Ταλαντούχο κύριο Ρίπλεϊ, φυσικά, αξιοποιώντας την αποστροφή και τη γοητεία των θεατών για τη ζωή των απίστευτα πλούσιων και την αιώνια έλξη για τον αουτσάιντερ που φαίνεται αποφασισμένος να καταστρέψει όλη αυτή τη λαμπερή εικόνα» σχολιάζει η Lucy Mangan στον Guradian και συνεχίζει:

«Είναι μια υπέροχη διαδρομή και ο Γουάιτολ τα καταφέρνει καλά στον πρώτο του πρωταγωνιστικό δραματικό ρόλο, ακόμα κι αν είναι καλύτερος στις έμμεσες απειλές παρά στις ευθείες δολοφονικές ομιλίες.

»Ο Ντουκόβνι είναι εξίσου ικανός, ευκίνητος και χαρισματικός όπως πάντα, παρουσιάζοντάς μας έναν Χανκ από το Californication, που ασχολήθηκε με τα ακίνητα αντί για το γράψιμο και έβγαλε αρκετά χρήματα για να κρατήσει το χάος μακριά του. Ένα εθιστικό, απολαυστικό έργο που θα σας κρατήσει ευτυχισμένους μέχρι τα Χριστούγεννα» καταλήγει η Lucy Mangan.

*Όλα τα επεισόδια του Malice είναι τώρα διαθέσιμα στο Prime.