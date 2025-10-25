«Μισώ το γεγονός ότι δείχνουν τον πισινό μου στην πρώτη σκηνή!» – Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει (και) για ποίηση

«Στα μισά της ωριαίας συνομιλίας μας, ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι γέρνει λίγο στην καρέκλα του και μετά με επιπλήττει ευγενικά» γράφει ο Stuart Heritage στον Guardian και συνεχίζει: «Κουράστηκα ενώ μιλούσες, γκρινιάζει. Για να είμαι δίκαιος, μιλούσα πολύ, αλλά μόνο επειδή προσπαθούσα να απαριθμήσω όλα όσα κατάφερε να κάνει o Ντουκόβνι τον τελευταίο χρόνο».

Μια σειρά από νέα πρότζεκτ

«Υπάρχει το podcast του, Fail Better, στο οποίο έχει πάρει απίστευτα ειλικρινείς συνεντεύξεις από διαβόητα επιφυλακτικούς σταρ όπως ο Άλεκ Μπόλντουιν και ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, για τους οποίους θα μιλήσουμε αργότερα» συνεχίζει ο Stuart Heritage στον Guardian.

«Υπάρχει το βιβλίο ποίησης του, About Time, που κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα. Υπάρχει η εκπομπή του στο History Channel, Secrets Declassified With David Duchovny.

»Καθώς μιλάμε, μόλις τελείωσε μια περιοδεία οκτώ στάσεων, όπου ερμήνευσε τραγούδια από τα τρία folk-rock άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει την τελευταία δεκαετία. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε το Malice, τη νέα του σειρά στο Prime Video. Αν είχαμε μιλήσει μερικές εβδομάδες αργότερα, ο Θεός μόνο ξέρει σε πόσα νέα πρότζεκτ θα είχε ριχτεί. Με άλλα λόγια, δεν είναι περίεργο που είναι κουρασμένος» εξηγεί ο Stuart Heritage.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη David Duchovny (@davidduchovny)

Η εισαγωγή του χαρακτήρα

Το Malice είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης. Πρόκειται για ένα ψυχολογικό θρίλερ έξι επεισοδίων που διαδραματίζεται εν μέρει στην Ελλάδα, όπου ο αγενής πλούσιος επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων Duchovny και η οικογένειά του τρομοκρατούνται από μια τρελή νταντά που υποδύεται, από όλους τους ανθρώπους, ο Τζακ Γουάιτολ.

Το Malice γράφτηκε από τον Τζέιμς Γουντ – τον δημιουργό της εξαιρετικής κωμικής σειράς Rev – οπότε ο τόνος του είναι ευχάριστα αιχμηρός και ώριμος. Και όποιος έχει την απελπισμένη ανάγκη να δει τον πισινό του Ντέιβιντ Ντουκόβνι θα μείνει απόλυτα ικανοποιημένος μέσα στα πρώτα πέντε λεπτά.

«Μισώ το γεγονός ότι αυτή είναι η εισαγωγή του χαρακτήρα», λέει με γκριμάτσα όταν του το θυμίζουν. «Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι αυτός ο χαρακτήρας που θα παίξει. Αλλά υποθέτω ότι δεν πειράζει».

Tο βιβλίο ποίησής του είναι μερικές φορές τόσο προσωπικό που είναι σχεδόν δυσάρεστο να το διαβάζει κανείς. Ένα ποίημα, το Dead Seven, αφορά τον θάνατο του πατέρα του

Να μην είναι ηλίθιος

Αυτό που πρόκειται να συμβεί –και αυτό δεν είναι spoiler, αφού εξηγείται στην πρώτη σκηνή της σειράς – είναι ο Ντουκόβνι να βρεθεί νεκρός. Και μοιάζει κι αρκετά ξεκάθαρο ποιος το έκανε. «Ονομάστε το “Η τρελή νταντά του Τσέχωφ”, αν θέλετε» σχολιάζει ο Stuart Heritage.

«Δεν πρόκειται για αστυνομική ιστορία, γιατί ξέρεις αμέσως ποιος το έκανε» χαμογελά ο Ντουκόβνι. «Και αυτό με τρόμαξε στην αρχή. Ποιος θα συνεχίσει να παρακολουθεί αν το αποκαλύψουμε; Για μένα, η ισορροπία ήταν το πώς μπορεί να είναι λογικό ο χαρακτήρας μου να μην καταλάβει ότι αυτός ο τύπος προσπαθεί να τον σκοτώσει; Πώς μπορεί να μην είναι ηλίθιος;».

To Μalice είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ έξι επεισοδίων που διαδραματίζεται εν μέρει στην Ελλάδα

Γενναίοι άνθρωποι

Ο Ντουκόβνι δεν διστάζει να επαινέσει τον Γουάιτολ, για τον οποίο αυτή είναι η πρώτη σοβαρή δραματική του εμφάνιση. «Αν οι κωμικοί αφοσιωθούν στο κομμάτι της υποκριτικής, γίνονται από τους καλύτερους ηθοποιούς», λέει για την ανατριχιαστική ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο Γουάιτολ.

«Το stand-up είναι η πιο τρομακτική κατάσταση, να στέκεσαι μπροστά σε ένα πλήθος ανθρώπων και να πρέπει να τους κάνεις να γελάσουν. Μπορούν να είναι πολύ γενναίοι άνθρωποι».

Ο Ντουκόβνι, ωστόσο, είναι εξίσου θαρραλέος. Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς του εκτός της υποκριτικής περιστρέφεται γύρω από μια μορφή έντονα «προσωπικής αιματοχυσίας», που του επιτρέπει να εξερευνήσει τους δαίμονές του με έναν τρόπο που η καριέρα του ως ηθοποιός δεν του επιτρέπει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Glamour (@glamourmag)

Ανοίγεται πρώτος

Ένας από τους λόγους για τους οποίους καταφέρνει να κάνει τους καλεσμένους του στο Fail Better να ανοιχτούν τόσο ελεύθερα είναι η προθυμία του να το κάνει πρώτος. Έπεισε τον Ντάουνι Τζούνιορ να μιλήσει για την περίοδο της εξάρτησης και της φυλάκισής του – ένα θέμα που στο παρελθόν τον είχε κάνει να αποχωρήσει από συνεντεύξεις – αναφέροντας τις δικές του εμπειρίες με τους Ανώνυμους Αλκοολικούς.

Η συνέντευξή του με την Τζίλιαν Άντερσον, με την οποία είχε μια δύσκολη σχέση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του The X-Files, είναι αποκαλυπτική. Η στιγμή δύο ανθρώπων που συζητούν πράγματα που είχαν σκόπιμα παραμείνει ανείπωτα για δεκαετίες, από την απροθυμία του Ντουκόβνι να υποστηρίξει το αίτημα της Άντερσον για ίση αμοιβή μέχρι την αποτυχία τους να ενημερώσουν ο ένας τον άλλον για την επιθυμία τους να αποχωρήσουν από τη σειρά.

Επιπλέον, το βιβλίο ποίησής του είναι μερικές φορές τόσο προσωπικό που είναι σχεδόν δυσάρεστο να το διαβάζει κανείς. Ένα ποίημα, το Dead Seven, αφορά τον θάνατο του πατέρα του.

Ένα άλλο περιγράφει τη στιγμή που έπρεπε να αντιμετωπίσει την εικόνα ενός νεκρού ποντικιού κατά τη διάρκεια μιας βόλτας με την τρίχρονη κόρη του -«είναι ο μπαμπάς που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον θάνατο», γράφει.

«Παίρνω το παιχνίδι πολύ σοβαρά, αλλά δεν θέλω να γίνω και ένας ψευτοσνόμπ»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lemonada Media (@lemonadamedia)

Απλά, να παίζουμε

Στην εισαγωγή του βιβλίου αναφέρεται ότι «Η ποίηση δεν είναι χρήσιμη. Και ακριβώς γι’ αυτό την χρειαζόμαστε». Πάνω απ’ όλα, αυτή η άποψη φαίνεται να διαμορφώνει ολόκληρη την κοσμοθεωρία του Ντουκόβνι: ότι η περιπλανώμενη αναζήτηση της προσωπικής ικανοποίησης θα υπερισχύει πάντα της αμείλικτης καριέρας.

«Έχω δει μικρά παιδιά που μπαίνουν στην αγορά εργασίας και η κατάσταση τους φαίνεται πολύ πιο ζοφερή από ό,τι ήταν όταν ήμουν στην ηλικία τους», λέει.

«Όταν πήγαιναν σχολείο, όλα περιστρέφονταν γύρω από το “πώς είναι χρήσιμο αυτό; Πώς θα χρησιμοποιηθεί;”. Όλα χρησιμοποιούνται. Όλα είναι αποδοτικά. Σαν να λέμε, αν δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, τότε κάτι δεν πάει καλά με αυτό. Φανταστείτε να μην χρειάζεται να ανησυχούμε για το αν μπορούμε να βγάλουμε λεφτά από κάτι και να είναι απλά αυτό με το οποίο παίζουμε».

Ως εκ τούτου, λέει, τα γραπτά του, η μουσική του και τα podcast του αποτελούν μια μορφή παιχνιδιού. «Μου αρέσει να παίζω διαφορετικά παιχνίδια», λέει. «Παίρνω το παιχνίδι πολύ σοβαρά, αλλά δεν θέλω να γίνω και ένας ψευτοσνόμπ».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη David Duchovny (@davidduchovny)

Τον κούρασε

Ο Ντουκόβνι έφυγε από το The X-Files μετά από επτά σεζόν. Αν και αυτό οφειλόταν εν μέρει στην κούραση, άρχισε επίσης να αισθάνεται περιορισμένος από το φαινόμενο που είχε γίνει η σειρά.

«Όταν έφυγα από το The X-Files, σκεφτόμουν ότι θέλω απλώς να κάνω τέχνη και θέλω να αρέσει μόνο σε 100 άτομα. Αντιδρούσα σε αυτή την παγκόσμια αποδοχή. Σκεφτόμουν, ποτέ ξανά. Θα κάνω καλλιτεχνικά πράγματα και μικρά θέατρα και θα φτιάξω μια πραγματικά μη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά».

Αναμφισβήτητα, ήταν η καλύτερη απόφαση που μπορούσε να πάρει. Αν και συνέχισε να πρωταγωνιστεί σε μια άλλη μακροχρόνια σειρά (Californication, αρκετά δημοφιλής ώστε να του χαρίσει μια Χρυσή Σφαίρα), το γεγονός ότι αποχώρησε από μια σειρά όπως το The X-Files στο αποκορύφωμα της παγκόσμιας επιτυχίας της του έδωσε τόσο το χώρο όσο και το θάρρος να δείξει ποιος είναι πραγματικά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη David Duchovny (@davidduchovny)

Οικογενειακή υπόθεση

Παραδέχεται ότι εξακολουθεί να είναι διχασμένος μεταξύ της ασφάλειας της τηλεόρασης, με τα προγράμματά της, τη ρουτίνα και τα χρήματα, και των πιο περιπετειώδεις διαδρομών της καριέρας του, όπου είναι πρόθυμος να δώσει περισσότερο από τον εαυτό του σε ένα ενδεχομένως μικρότερο κοινό.

«Προσεγγίζω τα μικρότερα πράγματα σχεδόν σαν οικογενειακές υποθέσεις, επειδή τα ελέγχω όλα», λέει. «Και μετά το αντιπαραβάλλεις με κάτι όπως το X-Files ή μια μεγάλη σειρά της Amazon, που δεν είναι οικογενειακή υπόθεση».

«Για μένα, σε αυτό το σημείο, το θέμα είναι πάντα να προσπαθώ να βρω αυτό που μου μιλάει», συνεχίζει. «Και μερικά από τα πρότζεκτ που κάνω δεν μου μιλάνε τόσο δυνατά, αλλά είναι ενδιαφέροντα από την άποψη της ζωής. Ξέρεις, νομίζω ότι το να λες ναι σε πάει πιο μακριά από το να λες όχι».

*Το Malice είναι διαθέσιμο στο Prime Video από τις 14 Νοεμβρίου.

*Με στοιχεία από theguardian.com