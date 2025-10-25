magazin
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Μισώ το γεγονός ότι δείχνουν τον πισινό μου στην πρώτη σκηνή!» – Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει (και) για ποίηση
Culture Live 25 Οκτωβρίου 2025 | 10:00

«Μισώ το γεγονός ότι δείχνουν τον πισινό μου στην πρώτη σκηνή!» – Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει (και) για ποίηση

Ο ρόλος του Φοξ Μόλντερ τον έκανε παγκόσμιο φαινόμενο... και μετά αποχώρησε για να σώσει τον εαυτό του. Καθώς πρωταγωνιστεί στην ταινία θρίλερ Malice, ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει για την τέχνη, τη διαμάχη του με την Τζίλιαν Άντερσον και για το νέο βιβλίο του με ποιήματα.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Διατροφικό quiz: Είναι πράσινο, εποχιακό και ρίχνει την συστολική πίεση

Διατροφικό quiz: Είναι πράσινο, εποχιακό και ρίχνει την συστολική πίεση

Spotlight

«Στα μισά της ωριαίας συνομιλίας μας, ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι γέρνει λίγο στην καρέκλα του και μετά με επιπλήττει ευγενικά» γράφει ο Stuart Heritage στον Guardian και συνεχίζει: «Κουράστηκα ενώ μιλούσες, γκρινιάζει. Για να είμαι δίκαιος, μιλούσα πολύ, αλλά μόνο επειδή προσπαθούσα να απαριθμήσω όλα όσα κατάφερε να κάνει o Ντουκόβνι τον τελευταίο χρόνο».

Μια σειρά από νέα πρότζεκτ

«Υπάρχει το podcast του, Fail Better, στο οποίο έχει πάρει απίστευτα ειλικρινείς συνεντεύξεις από διαβόητα επιφυλακτικούς σταρ όπως ο Άλεκ Μπόλντουιν και ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, για τους οποίους θα μιλήσουμε αργότερα» συνεχίζει ο Stuart Heritage στον Guardian.

«Υπάρχει το βιβλίο ποίησης του, About Time, που κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα. Υπάρχει η εκπομπή του στο History Channel, Secrets Declassified With David Duchovny.

»Καθώς μιλάμε, μόλις τελείωσε μια περιοδεία οκτώ στάσεων, όπου ερμήνευσε τραγούδια από τα τρία folk-rock άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει την τελευταία δεκαετία. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε το Malice, τη νέα του σειρά στο Prime Video. Αν είχαμε μιλήσει μερικές εβδομάδες αργότερα, ο Θεός μόνο ξέρει σε πόσα νέα πρότζεκτ θα είχε ριχτεί. Με άλλα λόγια, δεν είναι περίεργο που είναι κουρασμένος» εξηγεί ο Stuart Heritage.

Η εισαγωγή του χαρακτήρα

Το Malice είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης. Πρόκειται για ένα ψυχολογικό θρίλερ έξι επεισοδίων που διαδραματίζεται εν μέρει στην Ελλάδα, όπου ο αγενής πλούσιος επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων Duchovny και η οικογένειά του τρομοκρατούνται από μια τρελή νταντά που υποδύεται, από όλους τους ανθρώπους, ο Τζακ Γουάιτολ.

Το Malice γράφτηκε από τον Τζέιμς Γουντ – τον δημιουργό της εξαιρετικής κωμικής σειράς Rev – οπότε ο τόνος του είναι ευχάριστα αιχμηρός και ώριμος. Και όποιος έχει την απελπισμένη ανάγκη να δει τον πισινό του Ντέιβιντ Ντουκόβνι θα μείνει απόλυτα ικανοποιημένος μέσα στα πρώτα πέντε λεπτά.

«Μισώ το γεγονός ότι αυτή είναι η εισαγωγή του χαρακτήρα», λέει με γκριμάτσα όταν του το θυμίζουν. «Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι αυτός ο χαρακτήρας που θα παίξει. Αλλά υποθέτω ότι δεν πειράζει».

Tο βιβλίο ποίησής του είναι μερικές φορές τόσο προσωπικό που είναι σχεδόν δυσάρεστο να το διαβάζει κανείς. Ένα ποίημα, το Dead Seven, αφορά τον θάνατο του πατέρα του

Να μην είναι ηλίθιος

Αυτό που πρόκειται να συμβεί  –και αυτό δεν είναι spoiler, αφού εξηγείται στην πρώτη σκηνή της σειράς – είναι ο Ντουκόβνι να βρεθεί νεκρός. Και μοιάζει κι αρκετά ξεκάθαρο ποιος το έκανε. «Ονομάστε το “Η τρελή νταντά του Τσέχωφ”, αν θέλετε» σχολιάζει ο Stuart Heritage.

«Δεν πρόκειται για αστυνομική ιστορία, γιατί ξέρεις αμέσως ποιος το έκανε» χαμογελά ο Ντουκόβνι. «Και αυτό με τρόμαξε στην αρχή. Ποιος θα συνεχίσει να παρακολουθεί αν το αποκαλύψουμε; Για μένα, η ισορροπία ήταν το πώς μπορεί να είναι λογικό ο χαρακτήρας μου να μην καταλάβει ότι αυτός ο τύπος προσπαθεί να τον σκοτώσει; Πώς μπορεί να μην είναι ηλίθιος;».

To Μalice είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ έξι επεισοδίων που διαδραματίζεται εν μέρει στην Ελλάδα

YouTube thumbnail

Γενναίοι άνθρωποι

Ο Ντουκόβνι δεν διστάζει να επαινέσει τον Γουάιτολ, για τον οποίο αυτή είναι η πρώτη σοβαρή δραματική του εμφάνιση. «Αν οι κωμικοί αφοσιωθούν στο κομμάτι της υποκριτικής, γίνονται από τους καλύτερους ηθοποιούς», λέει για την ανατριχιαστική ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο Γουάιτολ.

«Το stand-up είναι η πιο τρομακτική κατάσταση, να στέκεσαι μπροστά σε ένα πλήθος ανθρώπων και να πρέπει να τους κάνεις να γελάσουν. Μπορούν να είναι πολύ γενναίοι άνθρωποι».

Ο Ντουκόβνι, ωστόσο, είναι εξίσου θαρραλέος. Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς του εκτός της υποκριτικής περιστρέφεται γύρω από μια μορφή έντονα «προσωπικής αιματοχυσίας», που του επιτρέπει να εξερευνήσει τους δαίμονές του με έναν τρόπο που η καριέρα του ως ηθοποιός δεν του επιτρέπει.

Ανοίγεται πρώτος

Ένας από τους λόγους για τους οποίους καταφέρνει να κάνει τους καλεσμένους του στο Fail Better να ανοιχτούν τόσο ελεύθερα είναι η προθυμία του να το κάνει πρώτος. Έπεισε τον Ντάουνι Τζούνιορ να μιλήσει για την περίοδο της εξάρτησης και της φυλάκισής του – ένα θέμα που στο παρελθόν τον είχε κάνει να αποχωρήσει από συνεντεύξεις – αναφέροντας τις δικές του εμπειρίες με τους Ανώνυμους Αλκοολικούς.

Η συνέντευξή του με την Τζίλιαν Άντερσον, με την οποία είχε μια δύσκολη σχέση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του The X-Files, είναι αποκαλυπτική. Η στιγμή δύο ανθρώπων που συζητούν πράγματα που είχαν σκόπιμα παραμείνει ανείπωτα για δεκαετίες, από την απροθυμία του Ντουκόβνι να υποστηρίξει το αίτημα της Άντερσον για ίση αμοιβή μέχρι την αποτυχία τους να ενημερώσουν ο ένας τον άλλον για την επιθυμία τους να αποχωρήσουν από τη σειρά.

Επιπλέον, το βιβλίο ποίησής του είναι μερικές φορές τόσο προσωπικό που είναι σχεδόν δυσάρεστο να το διαβάζει κανείς. Ένα ποίημα, το Dead Seven, αφορά τον θάνατο του πατέρα του.

Ένα άλλο περιγράφει τη στιγμή που έπρεπε να αντιμετωπίσει την εικόνα ενός νεκρού ποντικιού κατά τη διάρκεια μιας βόλτας με την τρίχρονη κόρη του -«είναι ο μπαμπάς που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον θάνατο», γράφει.

«Παίρνω το παιχνίδι πολύ σοβαρά, αλλά δεν θέλω να γίνω και ένας ψευτοσνόμπ»

Απλά, να παίζουμε

Στην εισαγωγή του βιβλίου αναφέρεται ότι «Η ποίηση δεν είναι χρήσιμη. Και ακριβώς γι’ αυτό την χρειαζόμαστε». Πάνω απ’ όλα, αυτή η άποψη φαίνεται να διαμορφώνει ολόκληρη την κοσμοθεωρία του Ντουκόβνι: ότι η περιπλανώμενη αναζήτηση της προσωπικής ικανοποίησης θα υπερισχύει πάντα της αμείλικτης καριέρας.

«Έχω δει μικρά παιδιά που μπαίνουν στην αγορά εργασίας και η κατάσταση τους φαίνεται πολύ πιο ζοφερή από ό,τι ήταν όταν ήμουν στην ηλικία τους», λέει.

«Όταν πήγαιναν σχολείο, όλα περιστρέφονταν γύρω από το “πώς είναι χρήσιμο αυτό; Πώς θα χρησιμοποιηθεί;”. Όλα χρησιμοποιούνται. Όλα είναι αποδοτικά. Σαν να λέμε, αν δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, τότε κάτι δεν πάει καλά με αυτό. Φανταστείτε να μην χρειάζεται να ανησυχούμε για το αν μπορούμε να βγάλουμε λεφτά από κάτι και να είναι απλά αυτό με το οποίο παίζουμε».

Ως εκ τούτου, λέει, τα γραπτά του, η μουσική του και τα podcast του αποτελούν μια μορφή παιχνιδιού. «Μου αρέσει να παίζω διαφορετικά παιχνίδια», λέει. «Παίρνω το παιχνίδι πολύ σοβαρά, αλλά δεν θέλω να γίνω και ένας ψευτοσνόμπ».

Τον κούρασε

Ο Ντουκόβνι έφυγε από το The X-Files μετά από επτά σεζόν. Αν και αυτό οφειλόταν εν μέρει στην κούραση, άρχισε επίσης να αισθάνεται περιορισμένος από το φαινόμενο που είχε γίνει η σειρά.

«Όταν έφυγα από το The X-Files, σκεφτόμουν ότι θέλω απλώς να κάνω τέχνη και θέλω να αρέσει μόνο σε 100 άτομα. Αντιδρούσα σε αυτή την παγκόσμια αποδοχή. Σκεφτόμουν, ποτέ ξανά. Θα κάνω καλλιτεχνικά πράγματα και μικρά θέατρα και θα φτιάξω μια πραγματικά μη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά».

Αναμφισβήτητα, ήταν η καλύτερη απόφαση που μπορούσε να πάρει. Αν και συνέχισε να πρωταγωνιστεί σε μια άλλη μακροχρόνια σειρά (Californication, αρκετά δημοφιλής ώστε να του χαρίσει μια Χρυσή Σφαίρα), το γεγονός ότι αποχώρησε από μια σειρά όπως το The X-Files στο αποκορύφωμα της παγκόσμιας επιτυχίας της του έδωσε τόσο το χώρο όσο και το θάρρος να δείξει ποιος είναι πραγματικά.

Οικογενειακή υπόθεση

Παραδέχεται ότι εξακολουθεί να είναι διχασμένος μεταξύ της ασφάλειας της τηλεόρασης, με τα προγράμματά της, τη ρουτίνα και τα χρήματα, και των πιο περιπετειώδεις διαδρομών της καριέρας του, όπου είναι πρόθυμος να δώσει περισσότερο από τον εαυτό του σε ένα ενδεχομένως μικρότερο κοινό.

«Προσεγγίζω τα μικρότερα πράγματα σχεδόν σαν οικογενειακές υποθέσεις, επειδή τα ελέγχω όλα», λέει. «Και μετά το αντιπαραβάλλεις με κάτι όπως το X-Files ή μια μεγάλη σειρά της Amazon, που δεν είναι οικογενειακή υπόθεση».

«Για μένα, σε αυτό το σημείο, το θέμα είναι πάντα να προσπαθώ να βρω αυτό που μου μιλάει», συνεχίζει. «Και μερικά από τα πρότζεκτ που κάνω δεν μου μιλάνε τόσο δυνατά, αλλά είναι ενδιαφέροντα από την άποψη της ζωής. Ξέρεις, νομίζω ότι το να λες ναι σε πάει πιο μακριά από το να λες όχι».

*Το Malice είναι διαθέσιμο στο Prime Video από τις 14 Νοεμβρίου.

*Με στοιχεία από theguardian.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Εισηγμένες: «Σήκωσαν» πάνω από 9 δισ. μέσα σε 10 μήνες

Εισηγμένες: «Σήκωσαν» πάνω από 9 δισ. μέσα σε 10 μήνες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διατροφικό quiz: Είναι πράσινο, εποχιακό και ρίχνει την συστολική πίεση

Διατροφικό quiz: Είναι πράσινο, εποχιακό και ρίχνει την συστολική πίεση

Ενέργεια
Τιμολόγια ρεύματος: Τι χρώμα επιλέγουν οι καταναλωτές

Τιμολόγια ρεύματος: Τι χρώμα επιλέγουν οι καταναλωτές

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναρωτιέται αν θα πιάσουν τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο – «Έκαναν καλή δουλειά»
«Ocean’s 14» 24.10.25

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναρωτιέται αν θα πιάσουν τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο – «Έκαναν καλή δουλειά»

Το γεγονός ότι οι δράστες κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τη ληστεία στο Λούβρο «μέρα μεσημέρι», εξέπληξε τον Τζορτζ Κλούνεϊ, όπως αναφέρει το περιοδικό Variety.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Όταν οι γονείς μου βρέθηκαν μαζί, ήταν παντρεμένοι με άλλους» – H Ιζαμπέλα Ροσελίνι για το οικογενειακό σκάνδαλο
Δεσμοί αίματος 24.10.25

«Όταν οι γονείς μου βρέθηκαν μαζί, ήταν παντρεμένοι με άλλους» - H Ιζαμπέλα Ροσελίνι για το οικογενειακό σκάνδαλο

Η καριέρα του Ιταλού σκηνοθέτη, Ρομπέρτο Ροσελίνι, εκτροχιάστηκε για λίγο όταν η «σκανδαλώδης» σχέση του με την ηθοποιό του Χόλιγουντ Ίνγκριντ Μπέργκμαν έγινε πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες τη δεκαετία του 1950. Η κόρη τους Ιζαμπέλα θυμάται έναν αφοσιωμένο γονιό και έναν λαμπρό σκηνοθέτη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο πρίγκιπας Άντριου παρακαλούσε φίλους και συνεργάτες να του βρουν γυναίκες για σεξ – «Ήθελε ξανθιές και χορεύτριες»
«Δεν είμαι νταβατζής» 24.10.25

Ο πρίγκιπας Άντριου παρακαλούσε φίλους και συνεργάτες να του βρουν γυναίκες για σεξ – «Ήθελε ξανθιές και χορεύτριες»

Ένα νέο βιβλίο βγάζει στη φόρα λεπτομέρειες από τις σεξουαλικές εμμονές του πρίγκιπα Άντριου, ρίχνοντας κι άλλο λάδι στη φωτιά που ήδη «καίει» τη βασιλική οικογένεια και το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το Μπρόντγουεϊ ξαναβρίσκει τη φωνή του: Δεύτερη νίκη για τους (παραλίγο απεργούς) μουσικούς της Νέας Υόρκης
Culture Live 24.10.25

Το Μπρόντγουεϊ ξαναβρίσκει τη φωνή του: Δεύτερη νίκη για τους (παραλίγο απεργούς) μουσικούς της Νέας Υόρκης

Μετά από μήνες αβεβαιότητας, οι μουσικοί του Μπρόντγουεϊ πέτυχαν μια ιστορική συμφωνία που εγγυάται καλύτερες αποδοχές και υγειονομική κάλυψη – μια νίκη για την τέχνη και την αξιοπρέπεια της εργασίας.

Σύνταξη
Ο μονοχρωματικός μπλέ πίνακας του Υβ Κλάιν άγγιξε τα 18 εκατομμύρια σε δημοπρασία, καταρρίπτοντας το ρεκόρ
«Βιώνει το υπερφυσικό» 23.10.25

Ο μονοχρωματικός μπλέ πίνακας του Υβ Κλάιν άγγιξε τα 18 εκατομμύρια σε δημοπρασία, καταρρίπτοντας το ρεκόρ

Το California (IKB 71) είναι ένα από τα λίγα έργα του Υβ Κλάιν που φέρει τίτλο, ο οποίος προέρχεται από την πολιτεία των ΗΠΑ όπου εκτέθηκε ο πίνακας λίγο μετά τη δημιουργία του το 1961.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η γειτονιά της Νέας Υόρκης, όπου έζησε και δούλεψε ο Μπασκιά παίρνει το όνομα του
Great Jones Street 23.10.25

Η γειτονιά της Νέας Υόρκης, όπου έζησε και δούλεψε ο Μπασκιά παίρνει το όνομα του

Με σταθερή παρουσία στην avant-garde σκηνή της Nέας Υόρκης και εισχωρόντας στα κινήματα του νεοεξπρεσσιονισμού και πριμιτιβισμού, ο Μπασκιά άφησε πίσω του μια κληρονομιά που αναπνέει ακόμη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Μέσι παρέλαβε το «Χρυσό Παπούτσι» και το γιόρτασε με δύο ακόμη γκολ (vids)
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Ο Μέσι παρέλαβε το «Χρυσό Παπούτσι» και το γιόρτασε με δύο ακόμη γκολ (vids)

Ο Λιονέλ Μέσι βγήκε πρώτος σκόρερ του αμερικανικού πρωταθλήματος στα 38 του και στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι επί της Νάσβιλ παρέλαβε το βραβείο και... κέρασε δύο γκολ για να το γιορτάσει!

Σύνταξη
Το νερό μένει στους Δήμους
Αυτοδιοικητική επιτυχία 25.10.25

Το νερό μένει στους Δήμους

Οι προσπάθειες της ΚΕΔΕ και των δήμων της χώρας να παραμείνουν υπό δημοτικό έλεγχο οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης φαίνεται πως καρποφόρησαν.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
«Καθάρισε» ο Ντόντσιτς με 49αρα για τους Λέικερς – «Τρομακτικός» Γουεμπανιάμα και διπλό για τους Σπερς (vids)
Μπάσκετ 25.10.25

«Καθάρισε» ο Ντόντσιτς με 49αρα για τους Λέικερς – «Τρομακτικός» Γουεμπανιάμα και διπλό για τους Σπερς (vids)

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ασταμάτητος στο LA, οδηγώντας τους Λέικερς σε επιβλητική νίκη με 128-110 επί των Τίμπεργουλβς – Μεγάλη εμφάνιση από τον Γουεμπανιάμα, όλα τα αποτελέσματα στο ΝΒΑ

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/10): Δράση σε Super League και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/10): Δράση σε Super League και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Πλήρες είναι το αθλητικό μενού του Σαββάτου (25/10) με τρία ματς για την Super League και το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον να ξεχωρίζει από την Premier League. - Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Γιατί δεν έπαιξε καθόλου ο Σέιμπεν Λι – Από τα 12+ λεπτά στα πρώτα 5 ματς, στο «DNP» κόντρα στην Μπάγερν (vids)
Euroleague 25.10.25

Γιατί δεν έπαιξε καθόλου ο Σέιμπεν Λι - Από τα 12+ λεπτά στα πρώτα 5 ματς, στο «DNP» κόντρα στην Μπάγερν (vids)

Ο Ολυμπιακός πέρασε σαν… σίφουνας από το Μόναχο, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αποφασίσει να μην χρησιμοποιήσει καθόλου τον Σέιμπεν Λι – Ποιος είναι ο λόγος που δεν αγωνίστηκε ο Αμερικανός.

Σύνταξη
Επιστροφή ενοικίου: Μέχρι πότε θα την έχουν λάβει οι δικαιούχοι – Προϋποθέσεις
Στεγαστικό 25.10.25

Πλησιάζει η ώρα της επιστροφής του ενός ενοικίου - Προϋποθέσεις και δικαιούχοι

Η επιστροφή ενοικίου καταβάλλεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια - Πώς αντλούνται τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να γίνει διασταύρωση

Σύνταξη
Ο πόλεμος για το εμβόλιο της ευλογιάς στα πρόβατα, η πρόχειρη επιδημιολογική επιτήρηση και οι νεφελώδεις απαντήσεις της ΕΕ
Ζητείται λύση 25.10.25

Ο πόλεμος για το εμβόλιο της ευλογιάς στα πρόβατα, η πρόχειρη επιδημιολογική επιτήρηση και οι νεφελώδεις απαντήσεις της ΕΕ

Σε ένα σιρκουί αντεγκλήσεων έχουν επιδοθεί το ΥΠΑΑΤ με συγκεκριμένη ομάδα επιστημόνων και από την άλλη, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, οι κτηνοτρόφοι και διαφορετική επιστημονική ομάδα - Τι λένε στο in οι εμπλεκόμενοι στο θέμα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μόλις έκλεψες κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας απ’ το Λούβρο – Ποια είναι η επόμενη σου κίνηση;
Bella ciao! 25.10.25

Μόλις έκλεψες κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας απ’ το Λούβρο – Ποια είναι η επόμενη σου κίνηση;

Η ληστεία στο Λούβρο ήταν δύσκολη, καλομελετημένη και φαντασμαγορική· αλλά το πραγματικό στοίχημα για τους δράστες είναι άλλο: πώς θα αξιοποιήσουν τα κλεμμένα κοσμήματα χωρίς να πιαστούν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό το Σάββατο με μικρή πτώση της θερμοκρασίας – Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου
Καιρός 25.10.25

Ανοιξιάτικο σκηνικό το Σάββατο με μικρή πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου

Τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές στην ανατολική νησιωτική χώρα μέχρι το μεσημέρι - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Τετάρτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο