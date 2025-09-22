Black Rabbit – Η νέα σειρά του Netflix που οι κριτικοί «εκμηδένισαν» και οι θεατές αποθέωσαν

«Οι δύο ηθοποιοί υποδύονται δύο αδέλφια που μπλέκονται σε περιπέτειες με γκάνγκστερς, αλλά είναι τόσο ηλίθιοι και τόσο κακώς σχεδιασμένοι χαρακτήρες που δεν μπορείς να τους συμπαθήσεις. Είναι μια αδιακόπως θλιβερή ταινία» συνεχίζει η Lucy Mangan στον Guardian και εξηγεί τη θέση της: «Αμέσως μετά την αποπνικτική μιζέρια της νέας σειράς του Μαρκ Ρούφαλο, Task, έρχεται η ταινία Black Rabbit με τους Τζούντ Λο και Τζέισον Μπέιτμαν, η οποία έχει λίγο περισσότερη δράση, αλλά τον ίδιο αμείλικτο, θλιβερό τόνο και ακόμα λιγότερο επιεική φωτισμό».

«Ο Τζουντ Λο και ο Τζέισον Μπέιτμαν υποδύονται δύο αδελφούς με κακή συμπεριφορά στην κουραστική και ξεπερασμένη ταινία Black Rabbit του Netflix» συμπληρώνει η Alison Herman στο Variety.

Στέκι της μποέμ Νέας Υόρκης

Ο Λο και ο Μπέιτμαν είναι δύο αδέρφια της εργατικής τάξης Τζέικ (Λο) και Βινς (Μπέιτμαν) Φρίντκιν από το Κόνι Άιλαντ. Μεγάλωσαν σε ένα, όπως υποθέτουμε, σχετικά από νωρίς βίαιο σπίτι, όπου κυριαρχούσε ένας αλκοολικός πατέρας.

Έγιναν ένα ροκ συγκρότημα τύπου Nirvana – ο Τζέικ ο όμορφος τραγουδιστής, ο Βινς ο ντράμερ και η δημιουργική δύναμη – μέχρι που η ροπή του τελευταίου στα ναρκωτικά και τη βία έβαλε τέλος στην επιτυχία τους.

Ο Τζέικ ασχολείται κυρίως με το μανατζάρισμα του πολυτάλαντου μουσικού Γουές (Σόουπ Ντίρισου), και όταν ο Βινς αποκτά τη νηφαλιότητα και το όραμά του και βρίσκει ένα κτίριο που κεντρίζει τη φαντασία του, όλοι μαζί αρχίζουν να ασχολούνται με την εστίαση, δημιουργώντας το Black Rabbit – ένα τριώροφο κλαμπ που σύντομα έγινε το στέκι της μποέμ Νέας Υόρκης.

«Ε, τι, αλήθεια;»

Καθώς ξεκινά η σειρά, ο Τζέικ και η ομάδα του γιορτάζουν την επιτυχία τους με – στην πρώτη από πολλές ελαφρώς «ε, τι, αλήθεια;» αποσυντονιστικές λεπτομέρειες της σειράς – μια επίδειξη κοσμημάτων υψηλής ποιότητας για το υποτιθέμενο «κουλ» κοινό τους.

Δυστυχώς, μόλις ο Τζέικ περιγράφει τη χαρά τους για την κατασκευή «ενός σπιτιού για την οικογένειά μας, τους φίλους μας, τους δικούς μας… ενός μέρους όπου η νύχτα μπορεί να πάει οπουδήποτε», μια ομάδα ένοπλων ληστών εισβάλλει και ο Τζέικ παγώνει με ένα όπλο στο πρόσωπό του, ενώ εμείς μεταφερόμαστε πίσω στο «ένα μήνα νωρίτερα».

Υπερφορτωμένη αφήγηση

Ο Βινς βρίσκεται στο Ρίνο και προσπαθεί να φύγει από εκεί πριν τον βρουν ορισμένοι κάτοικοι της πόλης. Από την απελπισία του, τον τυχαίο φόνο ενός άνδρα σε ένα πάρκινγκ και το κούρεμά του, συμπεραίνουμε ότι η νηφαλιότητα του δεν κράτησε για πολύ. Ως έσχατη λύση, καλεί τον Τζέικ.

Παρά το γεγονός ότι ο Βινς προφανώς έφυγε από το Black Rabbit πριν από κάποιο καιρό και με πολύ άσχημο τρόπο, ο Τζέικ του αγοράζει ένα εισιτήριο για να γυρίσει σπίτι και – όταν η βασική υπάλληλος του μπαρ Άννα (Άμπι Λι) αρνείται να έρθει, για λόγους που έχουν να κάνουν με την τρίτη φάση της πλοκής και που θα πάρουν πολύ χρόνο να εξηγηθούν και θα παραμείνουν, όπως και πολλά άλλα σημεία στην υπερφορτωμένη αφήγηση, ανεπαρκώς αναπτυγμένα – του δίνει μια δουλειά.

Ξέρουμε πώς εξελίσσεσαι

Από εκεί και πέρα, ακολουθούμε κυρίως τους αδελφούς, καθώς ο Βινς συνεχώς τα κάνει θάλασσα και ο Τζέικ συνεχώς τον σώζει. Ο γιος ενός γκάνγκστερ κυνηγάει τον Βινς για εκκρεμείς οφειλές και, όπως γνωρίζει όποιος έχει δει το The Bear, ακόμα και το πιο επιτυχημένο εστιατόριο δεν πλέει στο χρήμα.

«Ο Τζέικ μπορεί να πληρώσει μόνο ένα συγκεκριμένο ποσό. Ξέρουμε πώς εξελίσσεται αυτή η ιστορία, οπότε, παρόλο που τα φυσικά διακυβεύματα για το δίδυμο αυξάνονται, ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης για τον θεατή εφαρμόζεται αρκετά γρήγορα» παρατηρεί η Lucy Mangan στον Guardian.

«Μπορείτε να δείτε σε όλο το έργο τι επιδιώκει το Black Rabbit – μια μελέτη της πίστης, της αδελφότητας, του πώς η αγάπη μπορεί να παραμορφωθεί υπό την πίεση των οικογενειακών μυστικών»

Εγωισμός κι ηλιθιότητα

«Η έλλειψη συναισθήματος επιδεινώνεται από το γεγονός ότι ακόμη και οι δύο κύριοι χαρακτήρες είναι δύσκολο να μας ενδιαφέρουν, ενώ οι άλλοι (παρόλο που έχουν μεγάλο δυναμικό, ειδικά η διάσημη σεφ Ρόξι, που υποδύεται η Αμάκα Οκαφόρ, και η σχέση της με την ταλαιπωρημένη Άννα, καθώς και ο Γουές και η ύποπτη στάση του απέναντι στη φίλη του Εστέλ – Κλεοπάτρα Κόλμαν – όταν αυτή απειλεί να τον επισκιάσει) είναι λίγο περισσότερο μη αναμενόμενοι.

Ο Βινς συμπεριφέρεται με τέτοιο εγωισμό και ηλιθιότητα που είναι πολύ δύσκολο να ενδιαφερθείς για τη μοίρα του, ενώ δεν είναι ποτέ σαφές τι είδους άνθρωπος είναι πραγματικά ο Τζέικ, πίσω από τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλει τόσο ως επιχειρηματίας όσο και ως φροντιστής του απαίσιου αδελφού του.

Αντιπαθητικό ζευγάρι

«Η σαφήνεια που παρέχεται για τους δύο ως άτομα και η εικόνα που δίνεται για τη διεστραμμένη σχέση τους έρχεται πολύ αργά για να προσφέρει έστω και αναδρομική ικανοποίηση σε όσους παραμένουν πιστοί στο αντιπαθητικό ζευγάρι και τις αγχωτικές περιπέτειές τους» σχολιάζει η Lucy Mangan και συνεχίζει:

«Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να τελειώσει κάτι τέτοιο, και έτσι τελειώνει – χωρίς το επίπεδο ανάπτυξης ή αλλαγής που θα απαιτούσε από τον Βινς για να το κάνει πιστευτό.

»Μπορείτε να δείτε σε όλο το έργο τι επιδιώκει το Black Rabbit – μια μελέτη της πίστης, της αδελφότητας, του πώς η αγάπη μπορεί να παραμορφωθεί υπό την πίεση των οικογενειακών μυστικών, που γίνεται αποδεκτή χάρη στο χάρισμα του Τζουντ Λο (όσο και αν ο εγγενώς ευγενικός ηθοποιός μπορεί να είναι αταίριαστος στο ρόλο ενός αγόρι από το Κόνι Άιλαντ που έγινε επιτυχημένος στο Μανχάταν) και την απεικόνιση της αμφιλεγόμενης πορείας που ακολουθεί προς αυτό που ελπίζει να είναι η νόμιμη μεγάλη επιτυχία.

»Αλλά είναι πολύ φορτωμένο, προσπαθεί να κάνει πάρα πολλά και χάνει την ευκρίνεια που χρειάζεται για να μας παρασύρει σε αυτό που είναι σχεδόν – αλλά όχι εντελώς – μια υπέροχη διαδρομή».

*Το Black Rabbit είναι τώρα στο Netflix.

*Με στοιχεία από theguardian.com και variety.com