Το «Task» φέρνει έξτρα φόνους στην οθόνη μαζί με 3,1 εκατομμύρια θεατές τις τρεις πρώτες ημέρες

Οι «βλάχικες» προφορές είναι τόσο έντονες όσο ένα μπέργκερ με έξτρα τυρί στο νέο αστυνομικό δράμα «Task», που δημιουργήθηκε από τον Μπραντ Ίνγκελσμπι. Οι ιδιαιτερότητες της διαλέκτου θα είναι γνωστές σε όσους έχουν παρακολουθήσει την τελευταία σειρά του Ίνγκελσμπι, «Mare of Easttown», η οποία παρουσίαζε ένα σκοτεινό, συναρπαστικό μυστήριο δολοφονίας, αλλά είναι πιο γνωστή για την απογυμνωμένη από γκλάμουρ Κέιτ Γουίνσλετ που τρώει Cheez Whiz και ισοπεδώνει τα φωνήεντά της.

Το «Task», που έκανε πρεμιέρα την Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου, στο HBO, δεν είναι sequel του «Mare», αλλά διαδραματίζεται στον ίδιο κόσμο της αγροτικής, καταθλιπτικής Πενσυλβάνιας.

Και είναι μια αξιόλογη συνέχεια, με σταθερή ερμηνεία από τον Μαρκ Ράφαλο και αρκετές εκπληκτικές ερμηνείες από το εκτεταμένο, υποστηρικτικό καστ.

Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο σειρών είναι ότι στο «Task» οι θεατές γνωρίζουν ποιος διαπράττει τα εγκλήματα, με τον Τομ του Ράφαλο, έναν πρώην ιερέα που έγινε πράκτορας του FBI, να καταδιώκει μια συμμορία ληστών με αρχηγό τον Ρόμπι, έναν ως επί το πλείστον καλοπροαίρετο αποτυχημένο που υποδύεται ο Τομ Πέλφρι.

Ο Ρόμπι, που κλέβει χρήματα από άλλους εγκληματίες, αρχικά παρουσιάζεται ως μια μορφή Ρομπέν των Δασών. Αλλά τα σχέδιά του για εύκολο χρήμα πάνε περίπατο όταν μια ληστεία καταλήγει σε τέσσερις νεκρούς.

Δείτε το τρέιλερ

Οι «Μαύρες Καρδιές» και κάμποσο αίμα

Η αιματοχυσία εντείνει την πίεση στον Τομ και την ομάδα του να εντοπίσουν τους δράστες και να θέσουν τέλος στην εγκληματική τους δράση. Καθώς προχωρούν τα επεισόδια, που κυκλοφορούν κάθε εβδομάδα, η ομάδα του Τομ πλησιάζει τον Ρόμπι, ενώ και οι δύο απειλούνται από μια βίαιη συμμορία γνωστή ως Dark Hearts (Μαύρες Καρδιές) — τραχείς, τατουαζαρισμένοι κακοποιοί που είναι το λιγότερο ενδιαφέρον μέρος της ιστορίας.

Το «Task» δεν βασίζεται σε μεγάλες αποκαλύψεις. Αντίθετα, λειτουργεί καλύτερα ως μια σειρά μελέτης χαρακτήρων — του Τομ και του Ρόμπι, που και οι δύο παλεύουν με τον πόνο μετά από προσωπικές απώλειες, και των ανθρώπων στον κύκλο τους.

Η Εμίλια Τζόουνς ξεχωρίζει ως ανιψιά του Ρόμπι, που αναγκάστηκε να αναλάβει ρόλο φροντιστή σε πολύ μικρή ηλικία. Αντίστοιχη φιγούρα και η Λίζι (Άλισον Όλιβερ), ένα ασταθές και εκκεντρικό μέλος της ομάδας του Τομ, που είναι καλύτερη στη δουλειά της από ό,τι φαίνεται αρχικά.

Ο Ίνγκελσμπι χρησιμοποιεί αυτές και άλλες χαμένες ψυχές για να δημιουργήσει μια τραγική, αλλά τελικά ελπιδοφόρα ιστορία για τη συγχώρεση και τη λύτρωση, που αξίζει μια επιστροφή στην Πενσυλβάνια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Blex (@blex_media)

Το «Task» δεν βασίζεται σε μεγάλες αποκαλύψεις. Αντίθετα, λειτουργεί καλύτερα ως μια σειρά μελέτης χαρακτήρων — του Τομ και του Ρόμπι, που και οι δύο παλεύουν με τον πόνο μετά από προσωπικές απώλειες, και των ανθρώπων στον κύκλο τους

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dan Deacon (@dandeacon)

Η σειρά «Task» μπήκε στην πρώτη πεντάδα των σειρών

Το «Task», στην πρεμιέρα της Κυριακής το βράδυ -σύμφωνα με την Warner Bros. Discovery-, έφτασε τα 3,1 εκατομμύρια θεατές στις πρώτες τρεις ημέρες.

Αυτό σημαίνει ότι η τηλεθέαση του πρώτου επεισοδίου ήταν 36% υψηλότερη από εκείνη της πρεμιέρας του «Mare of Easttown» το 2021.

Αν και το «Task» δεν είναι sequel του «Mare of Easttown», και οι δύο μίνι σειρές είναι αστυνομικά δράματα που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή της Φιλαδέλφειας και έχουν δημιουργηθεί από τον ίδιο άνθρωπο.

Το «Mare of Easttown» γνώρισε μεγάλη επιτυχία για το HBO, με μέσο όρο 12,9 εκατομμύρια θεατές στα επτά επεισόδια του σε 90 ημέρες, κάτι που προμηνύει καλά πράγματα για το «Task». Αυτές οι στατιστικές προέρχονται από τον συνδυασμό των μετρήσεων της Nielsen για τους θεατές του καλωδιακού καναλιού HBO και των δεδομένων της WBD σχετικά με τις ροές στο HBO Max.

Επιπλέον, η σειρά «Task» μπήκε στην πρώτη πεντάδα των σειρών με τις καλύτερες πρεμιέρες στην πενταετή ιστορία του HBO Max.

Αν και τα συνολικά στοιχεία τηλεθέασης για τις πέντε πρώτες θέσεις δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, οι άλλες τέσσερις σειρές στη λίστα είναι «House of the Dragon», το οποίο έκανε πρεμιέρα με σχεδόν 10 εκατομμύρια θεατές σε μία μέρα, το «The Last of Us», το οποίο έκανε πρεμιέρα με 4,7 εκατομμύρια θεατές σε μία μέρα, το «The Penguin», το οποίο έκανε πρεμιέρα με 5,3 εκατομμύρια θεατές σε τέσσερις μέρες, και το «Dune: Prophecy», το οποίο έκανε πρεμιέρα με 2,1 εκατομμύρια θεατές σε δύο μέρες.

*Με στοιχεία από nytimes.com και variety.com