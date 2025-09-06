The Girlfriend – Μια σειρά που δημιουργεί «άβολες, οικογενειακές συζητήσεις»

«To είδος του θρίλερ είναι εκπληκτικά ευέλικτο. Μπορείτε να ξεκινήσετε με μια μαϊμού που δραπέτευσε, ένα μυστηριώδες πτώμα στην παγωμένη τούνδρα ή απλά δύο γυναίκες που δεν αντέχουν να βρίσκονται μαζί στο ίδιο δωμάτιο. Μπορείτε να φτιάξετε τους δικούς σας κανόνες, αρκεί να το κάνετε με στυλ και να μας οδηγήσετε σε κάποιο απροσδόκητο σημείο. Όπως το να χρησιμοποιήσετε ένα τρίκυκλο για να εισβάλετε στο Met Gala» σχολιάζει ο Rhik Samadder στον Guardian και διευκρινίζει: «Η σειρά The Girlfriend (Prime Video, από την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου) είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα».

«Υπάρχουν ανατριχίλες. Αλλά είναι και καυτό»

«Παίρνει μια προφανή υπόθεση – τι θα γινόταν αν η μητέρα σου και ο/η σύντροφός σου δεν τα πήγαιναν καλά; – και την οδηγεί στα άκρα» εξηγεί ο Rhik Samadder. «Όταν ο προνομιούχος χειρουργός Ντάνιελ παίρνει τη νέα του κοπέλα, τη Τσέρι, που υποδύεται η Ολίβια Κουκ, να γνωρίσει την οικογένειά του, η κατάσταση είναι τεταμένη από την αρχή.

»Η μητέρα του Ντάνιελ, η Λόρα, είναι εξαιρετικά προστατευτική και αισθάνεται ότι η Τσέρι κρύβει κάτι. Οι γυναίκες προσπαθούν να παραμείνουν ευγενικές εξωτερικά, ενώ η πραγματική σχέση τους εξελίσσεται σε μια σχέση κρυφών απειλών, μυστικών και ψεμάτων, πονηριών και προδοσίας. Υπάρχουν ανατριχίλες. Αλλά είναι και καυτό».

Το θέμα του The Girlfriend είναι πόσο επικίνδυνοι μπορεί να γίνουμε – ή να θεωρηθούμε – όταν προστατεύουμε αυτό που αγαπάμε

Η μητέρα και ο γιος

«Η σειρά θα αρέσει, και το λέω αυτό με αγάπη, στους ανώμαλους» καταλήγει ο Rhik Samadder. Μεγάλο μέρος της έντασης προέρχεται από την πειράγματα της σχέσης μεταξύ του Ντάνιελ (Λόρι Ντέιβιντσον) και της κτητικής μητέρας του, την οποία υποδύεται η Ρόμπιν Ράιτ.

Ακόμη και ο πατέρας του Ντάνιελ – με τον οποίο η Λόρα έχει μια ανοιχτή σχέση – σχολιάζει ότι είναι παράξενο.

Βλέπουμε για πρώτη φορά τη μητέρα και τον γιο μαζί όταν αυτός την αιφνιδιάζει στην ιδιωτική της πισίνα, ενώ αυτή κάνει προπόνηση κολύμβησης. Παλεύουν υποβρυχίως και αργότερα χαλαρώνουν στη σάουνα, με το πόδι της να ακουμπά στον μηρό του.

Η Τσέρι τους βλέπει να φιλιούνται στα χείλη. Υπάρχουν πολλές σκηνές όπου η Λόρα και η Τσέρι ανταλλάσσουν ματιές ενώ η μία ή η άλλη έχει μια οικεία στιγμή με τον Ντάνιελ.

«Η σειρά απολαμβάνει την αντικανονικότητά της» παρατηρεί ο Rhik Samadder στον Guardian.

Η Τσέρι πηγαίνει διακοπές στην Ισπανία με την ευρύτερη οικογένεια του Ντάνιελ, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης φίλης της Λόρα και της κόρης της Μπριτζίτ. Η Τσέρι νιώθει ταπεινωμένη όταν μαθαίνει ότι «ο Ντάνιελ έχασε την παρθενιά του με τη Μπριτζίτ».

Αυτός την καθησυχάζει λέγοντάς της «είναι το πιο κοντινό πρόσωπο που έχω σε αδελφή».

Το φαινόμενο Ροσομόν*

Το θέμα του The Girlfriend είναι πόσο επικίνδυνοι μπορεί να γίνουμε – ή να θεωρηθούμε – όταν προστατεύουμε αυτό που αγαπάμε. Είναι ένα ολισθηρό, έξυπνο παιχνίδι συνεπειών και όταν εμφανίζεται η βία, αυξάνει το διακύβευμα. Χρησιμοποιεί το φαινόμενο Ροσομόν* για να κλιμακώσει την ιστορία του.

(*Το φαινόμενο Ροσομόν αφορά καταστάσεις όπου διαφορετικοί μάρτυρες ή συμμετέχοντες περιγράφουν ένα κοινό γεγονός με εντελώς διαφορετικές, αντικρουόμενες, αλλά όλες αληθοφανείς εκδοχές. Οφείλει το όνομά του στην ταινία «Rashomon» του Akira Kurosawa (1950), η οποία παρουσιάζει ένα έγκλημα μέσα από τις διαφορετικές, συχνά ασυμβίβαστες, μαρτυρίες των εμπλεκομένων).

Ψυχοπαθής Vs ναρκισσίτριας;

«Σε κάθε επεισόδιο, εναλλάσσουμε την οπτική γωνία της Λόρα και της Τσέρι – η κάθε μία ανακοινώνεται με ένα έντονο κόκκινο τίτλο, όπως σε μια ταινία του Σέτζιο Λεόνε ή στο εξώφυλλο ενός άλμπουμ της Λάνα Ντελ Ρέι» συνεχίζει ο Rhik Samadder.

«Η επανάληψη των ίδιων γεγονότων από αντίθετες οπτικές γωνίες μας κάνει να αμφισβητούμε την πραγματικότητα. Είναι η Τσέρι μια ψυχοπαθής που κυνηγάει τα χρήματα; Είναι η Λόρα μια ασφυκτική ναρκισσίστρια με δίψα για εκδίκηση; Και τα δύο μπορεί να είναι αλήθεια, ή κανένα από τα δύο».

Κύρος κι επιρροή

«Το The Girlfriend έχει μια περιπετειώδη πλοκή, αναξιόπιστους αφηγητές, ανατριχιαστικές αποκαλύψεις. Εξετάζει το κύρος και την επιρροή» σχολιάζει ο Rhik Samadder συνεχίζοντας:

«Η Τσέρι είναι νέα, όμορφη και ανήκει στην εργατική τάξη – υπονοώντας μια απειλή για τους παλιούς πλούσιους. Υποδηλώνει επίσης πώς η θλίψη μέσα στις οικογένειες μπορεί να ρίξει μια μακρά, σκοτεινή σκιά. Κάθε σειρά που αντιπαραθέτει μια γυναίκα με μια άλλη, με έναν άντρα ως έπαθλο, είναι επικίνδυνη.

»Αλλά αυτή η σειρά είναι ευέλικτη. Βασισμένη στο μυθιστόρημα της Μισέλ Φράνσις, έχει προσαρμοστεί από την Γκάμπι Άσερ και το ανερχόμενο αστέρι Ναόμι Σέλντον, μια ηθοποιό-συγγραφέα που συνδιοργανώνει το The Pleasure Podcast.

»Η Ρόμπιν Ράιτ σκηνοθετεί το μισό μέρος της σειράς. Είναι, με κάθε έννοια, ένα εξελιγμένο παιχνίδι εξουσίας.

»Ίσως να θέλετε να το παραλείψετε από την οικογενειακή βραδιά, εκτός αν σας αρέσουν οι αμήχανες συζητήσεις. Αλλά ποιος μπορεί να πει ότι δεν μπορούν να είναι και συναρπαστικές;» καταλήγει ο Rhik Samadder.

*Με στοιχεία από theguardian.com