Παπασταύρου: Επενδύσεις 2,5 δισ. για τη λειψυδρία – Οι επτά δράσεις για τη θωράκιση Αττικής και Θεσσαλονίκης

Οι παρεμβάσεις για το κρίσιμο ζήτημα της λειψυδρίας ανακοινώθηκαν κατά τη σημερινή εκδήλωση για τα 100 χρόνια λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ, στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.

Ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, παρουσία του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη, τόνισε ότι τα μέτρα διασφάλισης παροχής νερού σε Αττική και Θεσσαλονίκης θα γίνουν με επενδύσεις ύψους 2,5 δισ. ευρώ.

«Το νερό είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό ενώ θα παραμείνει το ποιοτικότερο νερό στην Ευρώπη», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός. Όπως ανακοίνωσε ο ΥΠΕΝ, το μεγάλο έργο είναι ο Εύρυτος: η μερική Εκτροπή Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο και θα θωρακίσει την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια.

«Θα παραμείνει κρατική η ΕΥΔΑΠ»

«Η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει μια κρατική εταιρεία» σημείωσε από την πλευρά του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι «η ΕΥΔΑΠ ανήκει κατά 51% στο Δημόσιο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει». Σε κάθε περίπτωση, τόνισε ότι η ελπίδα δεν είναι στρατηγική και η Αττική αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα, αν δεν πάρουμε μέτρα. Με το έργο Εύρητος, στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η Αττική δεν θα έχει πρόβλημα για τα επόμενα 30 χρόνια.

Δείτε τις ανακοινώσεις:

Η Ελλάδα είναι 19η στον κόσμο σε κίνδυνο λειψυδρίας, ενώ η ευρύτερη περιοχή μας είναι από τις πιο ευάλωτες και άμεσα επηρεαζόμενες από την κλιματική αλλαγή, είπε ο κ. Παπασταύρου.

Ο υπουργός τόνισε ότι «η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει μετά την Κύπρο το υψηλότερο υδατικό στρες στην Ευρώπη» και πρόσθεσε ότι «υλοποιούμε επτά άξονες. Μέτρα που θωρακίζουν την ύδρευση για πάνω από το 50% της χώρας».

Οι επτά δράσεις για τη θωράκιση της Αττικής και Θεσσαλονίκης στην παροχή νερού:

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μεγάλων Έργων Αντιμετώπισης Λειψυδρίας Αττικής

Γεωγραφική Επέκταση ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ

Θεσμική Ενίσχυση ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ

Εφαρμογή Ρυθμιστικού Πλαισίου

Αναδιάρθρωση ΔΕΥΑ

Αντιμετώπιση Άμεσων Προβλημάτων Νησιών

Το μεγάλο έργο για την Αττική

Ο κ. Παπασταύρου ανακοίνωσε ότι το μεγάλο έργο είναι ο Εύρυτος: η μερική Εκτροπή Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο. Το έργο αυτό συμβολίζει την καλή, ανεμπόδιστη ροή [Εὖ + ῥέω] και θα θωρακίσει την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια. Εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση του Έργου «Εύρυτος» θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο εξάμηνο 2029 – σε περίπου 4 έτη από σήμερα – και 100 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του φράγματος του Μαραθώνα.

Ταυτόχρονα, η ΕΥΔΑΠ τρέχει βραχυπρόθεσμες δράσεις, με στόχο την άμεση υδροδοτική θωράκιση της Αττικής: Μεταξύ άλλων, αξιοποιεί και ενεργοποιεί γεωτρήσεις σε Μαυροσουβάλα, Ούγγρους και Βοιωτικό Κηφισό με συνολική συνεισφορά περίπου 150 εκατ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο, μόλις ολοκληρωθούν.

Σε περίπτωση που χρειαστεί, σύμφωνα πάντα με τον κ. Παπασταύρου:, ωριμάζουν μεσοπρόθεσμα και δύο σημαντικά έργα: (α) Το έργο αγωγού ανύψωσης νερού στο Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα (ΕΥΣ) για διασύνδεση με αφαλάτωση και (β) τη χερσαία Αφαλάτωση: 87,5 εκ. κ.μ./έτος.

Παράλληλα, προβλέπεται η Γεωγραφική Επέκταση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στην άρδευση στη γεωγραφική περιοχή της αρμοδιότητάς τους ενώ έκανε λόγο για ένα μεταρρυθμιστικό πρώτο βήμα στο νοικοκύρεμα 750 παρόχων σε ένα κατακερματισμένο τοπίο.

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, για να μπορέσουν οι πυλώνες αυτοί να είναι ισχυροί, χρειάζονται θεσμικές ενισχύσεις που περιλαμβάνουν:- Εκσυγχρονισμό διατάξεων ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, κάποιες από τις οποίες ισχύουν αμετάβλητες από το 1980. -Εργασιακές και μισθολογικές ευελιξίες, που θα ξεκλειδώσουν τη δυναμική των εταιρειών αυτών, θα προσελκύσουν νέα στελέχη και θα δώσουν τη δυνατότητα στην ΕΥΔΑΠ να εφαρμόσει πλήρως ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο 2,5 δις.

Ταυτόχρονα, από την πλευρά του, το υπουργείο Εσωτερικών προχωρά σε κωδικοποίηση και βελτίωση της νομοθεσίας, με στόχο την εξυγίανση των 110 Δημοσίων Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της χώρας που δεν απορροφώνται από ΕΥΔΑΠ/ΕΥΑΘ.

Συνολικά, όπως έκανε γνωστό ο ΥΠΕΝ, 151 έργα με π/υ άνω των 320 εκατ. ευρώ υλοποιούνται ήδη σε περισσότερα από 40 νησιά για βελτίωση ύδρευσης και αποχέτευσης. Από το μεγάλο έργο της Χρυσηίδας στην Κέρκυρα ως την ύδρευση του Ηρακλείου, από την αφαλάτωση στο Καστελόριζο ως τις δύο αφαλατώσεις στην Αμοργό, το Υπουργείο στηρίζει με άμεσα έργα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά μας.

Ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ, Γιώργος Στεργίου, έκανε μία ιστορική αναδρομή, υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, τον ρόλο του Ελ. Βενιζέλου, ο οποίος με τη συνεργασία της Ούλεν, δημιούργησε το πρώτο δίκτυο νερού στην πρωτεύουσα, αλλά και του Κωνσταντίνου Καραμανλή, στις μέρες του οποίου έγινε πράξη η ολοκληρωμένη διαχείριση του νερού από την ΕΥΔΑΠ.

Αναφέρθηκε επίσης στη σημαντική συμβολή των πρωθυπουργών Κωνσταντίνου Μητσοτάκη που διαχειρίστηκε με απόλυτη επιτυχία την κρίση της λειψυδρίας στην αρχή της δεκαετίας του 90′, αλλά και του Κώστα Σημίτη.

«Δεν θα αφήσουμε την Αθήνα χωρίς νερό»

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης τόνισε ότι «δεν θα αφήσουμε την Αθήνα χωρίς νερό. Έχουμε Plan B με τις αφαλατώσεις σε Θίσβη, Ν. Πέραμο και Λαύριο αλλά και Plan C. Το δημόσιο έχει δώσει 100 εκατ. ευρώ για να μειωθούν οι διαρροές. Οι διαρροές είναι στο μέσο επίπεδο της Ευρώπης, στο 15%, ωστόσο στόχος είναι η μείωση στο 11%.

«Θέλουμε να κρατήσουμε τα τιμολόγια χαμηλά και πρέπει να προσέξουμε την ισορροπία», είπε.

Επίσης, ο κ. Σαχινίδης υπογράμμισε ότι «το δίκτυο ύδρευσης είναι ίσο περίπου με την απόσταση Ελλάδας και Αυστραλίας. Κάτι ανάλογο γίνεται και στην αποχέτευση. Η ποιότητα του νερού είναι η καλύτερη στην Ευρώπη και από τις καλύτερες στον κόσμο. Πέραν των μετρήσεων κάθε μέρα, κάτι ανάλογο γίνεται και στην αποχέτευση. Η εταιρεία δεν περιορίζεται στην Αττική, αλλά στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες στην Ελλάδα».

Διευκρινίσεις για τα μέτρα αντιμετώπισης της λειψυδρίας

Συνέντευξη Τύπου βρίσκεται σε εξέλιξη του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΥΔΑΠ Χάρη Σαχίνη, όπου εξειδικεύονται τα μέτρα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Μεταξύ άλλων ο κ. Σαχίνης τόνισε ότι είναι σε λειτουργία οι γεωτρήσεις της Μαυροσουβάλας και έχει επιτευχθεί μείωση κατά 70% της 1ης περιβαλλοντικής παροχής του Ταμιευτήρα Ευήνου, ενώ σε εξέλιξη είναι άλλα έργα.

Αναφορικά με τα έργα του Βοιωτικού Κηφισού που εξασφαλίζουν νερό για άρδευση και ύδρευση, οι παροχές των δοκιμαστικών αντλήσεων ήταν μεγάλες, με πολύ μικρή πτώση στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα. Παράλληλα, η επαναφορά της στάθμης ήταν άμεση μετά το πέρας της άντλησης.

«Έχεις μία λίμνη εκεί που είναι δέκα μέτρα κάτω από το έδαφος, από αυτή τη λίμνη αντλούμε», ανέφερε ο κ. Σαχίνης, δηλώνοντας ότι η άντληση δεν θα είναι 24 ώρες, αλλά 18 ανά ημέρα.

«Σε συνεργασία με το υπουργείο καταλήξαμε στο τι μπορούμε να κάνουμε πιο γρήγορα και πιο φτηνά, η αφαλάτωση δεν ειναι φτηνή λύση», υποστήριξε ο ίδιος.

Στόχος είναι να γίνουν χερσαίες modular αφαλατώσεις, καθώς οι πλωτές αφαλατώσεις αυξάνουν περαιτέρω την αξία του έργου.

Περισσότερα σε λίγο…