Από soul μελωδίες και συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες μέχρι viral trends και αξέχαστα live: η Νίνα Μαζάνη φωτίζει τη νέα ελληνική μουσική

Φρέσκια, δυναμική και με μια φωνή που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Ο λόγος για τη Νίνα Μαζάνη, η οποία αποτελεί μια από τις πιο συναρπαστικές παρουσίες της νέας γενιάς ερμηνευτριών.

Με καταγωγή από την Ξάνθη, σπουδές στη φωνητική και την υποκριτική και μια χροιά που συνδυάζει το πάθος με την ευαισθησία, η Νίνα Μαζάνη έχει ήδη καταφέρει να κερδίσει το κοινό της τόσο δισκογραφικά όσο και μέσα από τις ζωντανές της εμφανίσεις.

Από την πρώτη της επανεκτέλεση —το «Η νύχτα μυρίζει γιασεμί»— μέχρι την πρόσφατη viral επιτυχία του «Είναι εντάξει μαζί μου», η πορεία της αποδεικνύει ότι δεν πρόκειται για ένα ακόμα νέο πρόσωπο στη μουσική, αλλά για μια καλλιτέχνιδα με ταυτότητα, η οποία ήρθε για να μείνει!

Η σχέση της με τη μουσική είναι σχεδόν καρμική· αυτό φαίνεται όχι μόνο στις ερμηνείες της, αλλά και στον τρόπο που επικοινωνεί με τον κόσμο. Οι διασκευές της στο TikTok έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα, με εκατοντάδες χιλιάδες θεάσεις και χιλιάδες χρήστες να τις κάνουν δικές τους, αποδεικνύοντας πως η φωνή της Νίνας ξεπερνά τα σύνορα της σκηνής και φτάνει κατευθείαν στην καρδιά του κοινού. Παράλληλα, έχει δανείσει τη φωνή της σε ήρωες ταινιών της Disney όπως τα Lion King, Encanto και Wish, κάτι που φανερώνει την ευελιξία και το εύρος της ερμηνείας της.

Το 2024 κυκλοφόρησε το πρώτο της album με τίτλο «ΦΩΣ» από τη Minos EMI / Universal, επιβεβαιώνοντας ότι η Νίνα Μαζάνη είναι μια καλλιτέχνιδα που ήρθε για να μείνει. Και αν κάτι τη χαρακτηρίζει, αυτό είναι η ακαταμάχητη ενέργεια που μεταδίδει στα live της. Είτε ερμηνεύει ξένα classics είτε αγαπημένα ελληνικά τραγούδια, καταφέρνει να μετατρέπει κάθε εμφάνιση σε μια γιορτή συναισθημάτων — μια εμπειρία που δύσκολα ξεχνιέται.

Με αφορμή τα νέα της live στο Club του Σταυρού του Νότου, συναντήσαμε τη Νίνα Μαζάνη για μια κουβέντα γεμάτη μουσική, αλήθεια και χαμόγελο. Μας μίλησε για το ταξίδι της μέχρι σήμερα, για τη δύναμη των social media στη σύγχρονη δισκογραφία, αλλά και για εκείνο το «φως» που την οδηγεί σε κάθε της βήμα.

Η ιστορία σου μοιάζει με ταινία – από την Ξάνθη, στις σπουδές υποκριτικής και τελικά στη μουσική σκηνή. Πότε ένιωσες ότι η φωνή σου είναι ο δρόμος που θέλεις να ακολουθήσεις;

Από πάντα με θυμάμαι να τραγουδάω.Οταν πήγα να σπουδάσω υποκριτική μου ανοίχτηκε ένας κόσμος που δεν ήξερα που θα με οδηγήσει. Τελικά με έκανε να αγαπήσω ακόμη περισσότερο το τραγούδι και να μάθω να ερμηνεύω τα τραγούδια μου σαν ρόλους.

Το πρώτο σου βήμα έγινε μέσα από το «Η Νύχτα Μυρίζει Γιασεμί» που κυκλοφόρησε από τη Minos EMI, A Universal Music Company. Τι σε τράβηξε σε αυτό το τραγούδι και πώς θυμάσαι εκείνη την πρώτη στιγμή που το άκουσες ολοκληρωμένο με τη δική σου φωνή;

Με τράβηξε η ευαισθησία του, ο ρομαντισμός στον στίχο και όλες οι εικόνες που μου δημιούργησε όταν το τραγούδησα. Όταν το άκουσα ολοκληρωμένο ήμουν σίγουρη ότι ναι « αυτό θέλω να είναι η πρώτη μου γνωριμία με τον κόσμο»

Πόσο σε επηρέασε η καταγωγή σου από την Ξάνθη; Έχεις πει ποτέ ότι κουβαλάς κάτι από τον ήχο ή το φως του τόπου σου μέσα στα τραγούδια σου;

Αν θεωρήσουμε ότι ο Βορράς έχει ζεστασιά, ανοιχτότητα και πολύ αυθορμητισμό σαν λαός, τότε σίγουρα έχω επηρεαστεί πολύ και νιώθω πολύ περήφανη για αυτό. Ούτως ή άλλως όλοι κουβαλάμε όλο όσα έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα.

Η συνεργασία σου με τον Πάνο Μουζουράκη στο τραγούδι «Γιορτή» για την πολύ επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά του MEGA «Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ» ήταν μια από τις πρώτες που σε έφεραν στο ευρύ κοινό. Τι κράτησες από αυτή τη συνεργασία;

Είναι τρομερός καλλιτέχνης. Με τον Πάνο ένιωσα τι πάει να πει να παίζεις στο στούντιο και ότι η καλή τεχνική δεν είναι το μόνο απαραίτητο για έναν τραγουδιστή.

Έχεις μοιραστεί τη σκηνή με τη θρυλική Μαρινέλλα — μια στιγμή που λίγοι καλλιτέχνες της νεότερης γενιάς μπορούν να διηγηθούν. Τι θυμάσαι πιο έντονα από εκείνες τις βραδιές; Και τι σου δίδαξε η παρουσία της πάνω στη σκηνή;

Την ατέλειωτη ενέργεια της. Δεν υπάρχει τίποτα το προσποιητό στην παρουσία της όταν ανεβαίνει πάνω στη σκηνή. Η λάμψη ενός καλλιτέχνη δεν έρχεται από τα φώτα αλλά από μέσα του. Και η κ. Μαρινέλλα είναι το πιο τρανό παράδειγμα.

Στο δικό σου μουσικό DNA ακούμε blues, jazz, soul και funk. Αν έπρεπε να περιγράψεις τη Νίνα Μαζάνη με ένα μόνο μουσικό είδος, ποιο θα ήταν;

Soul. Μέσα στην soul μουσική χωράει ο πόνος,η χαρά,η αλήθεια και η ελευθερία μου σαν άνθρωπος.

Το «Είναι εντάξει μαζί μου» με τον Papazo έγινε τεράστιο TikTok trend, με εκατομμύρια views. Περίμενες ότι θα αγγίξει τόσο πολύ τον κόσμο, ειδικά τις νεότερες ηλικίες;

Ο στίχος του αγαπημένου μου Κώστα Λειβαδά πρόλαβε και «έκανε τη δουλειά του» πολύ πριν το επανεκτελέσουμε. Ό,τι αγγίζει πρωτίστως εμένα,είμαι σίγουρη ότι θα αγγίξει δευτερευόντως και πολύ κόσμο. Χαίρομαι ειλικρινά που οι πολύ κοντινές μου -νεαρότερες- ηλικίες μαθαίνουν κομμάτια που λατρέψαμε εμείς και οι προηγούμενοι και οι προ προηγούμενοι…

Αν το «ΦΩΣ» — ο πρώτος σου δίσκος — είχε ένα μήνυμα, ποιο θα ήταν; Τι ήθελες να πεις μέσα από αυτόν τον τίτλο;

Να μη φοβάσαι να δεις μέσα σου, ακόμα και αν πονάει. Μόνο έτσι βρίσκεις το φως σου.

Πώς φαντάζεσαι τη Νίνα Μαζάνη σε πέντε χρόνια από τώρα;

Να γράφω τα δικά μου τραγούδια να κάνω ωραίες συνεργασίες και να είμαι ευτυχής.

Τι σημαίνει για σένα επιτυχία σήμερα;

Να νιώθω περήφανη, πλήρης, ευτυχής και να κοιμάμαι ήσυχη τα βράδια.

Τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο επιστρέφεις στο Σταυρό του Νότου με νέες εμφανίσεις; Τι να περιμένουμε μετά την περσινή επιτυχία των live σου στον ίδιο χώρο;

Πολύ συναίσθημα,νέες ιδέες,διασκευές αλλά και δικά μου κομμάτια.Θέλω κάθε βραδιά να είναι μία μικρή γιορτή-δική μας.

Σταυρός του Νότου Club

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Ώρα Προσέλευσης: 21.00

Ώρα έναρξης: 21:30

Φραντζή & Θαρύππου 35, Νέος Κόσμος

Εισιτήριο Ορθίων: 13€ d(Αφορά την είσοδο στον χώρο)

Πώληση εισιτηρίων θέασης την ίδια μέρα στο ταμείο του καταστήματος.

Για κράτηση θέσης καθημένου σε τραπέζι επικοινωνείτε στο τηλ. 210.9226975