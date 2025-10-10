«Για τις παλιές αγάπες»: Οι Πυξ Λαξ συναντούν τους Ζουγανέλη – Σταρόβα
Οι Πυξ Λαξ επιστρέφουν στη μουσική σκηνή του χειμώνα, μετά από πολλά χρόνια, με μια παράσταση που μιλάει κατευθείαν στην καρδιά.
Κάτω από τον τίτλο «Για τις παλιές αγάπες…», οι διαχρονικοί ύμνοι του γνωστού ελληνικού συγκροτήματος Πυξ Λαξ, οι μελωδίες που σημάδεψαν γενιές και οι στίχοι που έγιναν βάλσαμο σε αμέτρητες ψυχές, θα συναντήσουν το χιούμορ, τη ζεστασιά και τη μοναδική σκηνική παρουσία δύο ξεχωριστών καλεσμένων: του Γιάννη Ζουγανέλη και του Δημήτρη Σταρόβα.
Μια μουσική γιορτή
Δεν πρόκειται απλώς για μια συναυλία∙ είναι μια μουσικοθεατρική γιορτή, ένα ταξίδι γεμάτο συγκίνηση, γέλιο, μνήμες και απρόσμενες στιγμές. Οι παλιές αγάπες που «πάνε στον παράδεισο» ξαναβρίσκουν τη φωνή τους, οι παρέες γίνονται ξανά μια μεγάλη αγκαλιά και το κοινό καλείται να τραγουδήσει δυνατά «εκείνα που μας ενώνουν».
Τραγούδια που αγαπήθηκαν όσο λίγα, στίχοι που έγιναν συνθήματα, κι ένας ήχος που παραμένει ατόφιος, αληθινός, σημερινός.
«Λίγο χρώμα για τα σκούρα»
Το νέο άλμπουμ του συγκροτήματος «Λίγο χρώμα για τα σκούρα» θα μπλεχτεί με τα παλιότερα διαχρονικά τους τραγούδια και με την καλλιτεχνική πορεία, την αστείρευτη πηγή χιούμορ και την σπάνια έμπνευση των καλεσμένων τους !
Με την αυθεντικότητα και τη δύναμη των Πυξ Λαξ και με τις ανατρεπτικές πινελιές του απρόβλεπτου Γιάννη Ζουγανέλη και του εκρηκτικού Δημήτρη Σταρόβα, η βραδιά υπόσχεται να μείνει αξέχαστη.
Συμμετέχουν οι μουσικοί
Χάρης Μιχαηλίδης – Ηλεκτρική κιθάρα
Νίκος Σάλτας – Πιάνο, πλήκτρα
Ελευθερία Ναθαναήλ – Ακορντεόν, πλήκτρα
Αλέκος Κούρτης – τύμπανα
Άκης Αμπράζης – Ηλεκτρικό Μπάσο
Μάκης Τσώτσης “MaCho” – Σαξόφωνο, κλαρίνο
Αλέξανδρος Ζουγανέλης – πνευστά
Ηχοληψία: Νίκος Παππάς – Σάκης Πυριόχος
Φωτισμοί -προβολές: Περικλής Μαθιέλλης – Φίλιππος Τρέπας
Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.
