«Ο Σταθμάρχης» του Γιώργου Αγγελίδη έρχεται στο θέατρο Αργώ

Η παράσταση «Ο Σταθμάρχης» του Γιώργου Αγγελίδη με τον Βύρωνα Κολάση, ένα έργο εμπνευσμένο από τη νουβέλα του Κάρολου Ντίκενς «The Signal-man», έρχεται τον Οκτώβριο στο θέατρο Αργώ.

Λίγα λόγια για το έργο

Σε έναν απομονωμένο σιδηροδρομικό σταθμό, ένας σταθμάρχης παλεύει να κρατήσει τη γραμμή ασφαλή. Μα όταν αρχίζει να βλέπει οράματα, να ακούει κραυγές και να νιώθει πως το ίδιο το σκοτάδι τον κοιτά, η πραγματικότητα αρχίζει να ραγίζει. Είναι τρελός ή μήπως γίνεται μάρτυρας ενός προαιώνιου κύκλου προειδοποίησης και θανάτου;

Μια ατμοσφαιρική διασκευή που μετατρέπει την νουβέλα του Ντίκενς σε έναν βαθιά ψυχολογικό μονόλογο τρόμου και υπαρξιακής αγωνίας. Ένα έργο για τον φόβο, τη μοναξιά, την ευθύνη και το τίμημα που πληρώνουν εκείνοι που στέκουν άγρυπνοι φρουροί, ενώ ο κόσμος προσπερνά χωρίς να κοιτάξει ποτέ πίσω.

Ταυτότητα παράστασης «Ο Σταθμάρχης»

Κείμενο: Γιώργος Αγγελίδης

Σκηνοθεσία: Νατάσα Παπαδάκη

Σκηνικά: Βασίλης Δαρόγλου

Ενδυματολόγος: Έλενα Στρατηγοπούλου

Σχεδιασμός φώτων: The Chameleon

Βοηθός σκηνοθέτη/παραγωγής: Μαρία Μπακάρα

Επικοινωνία: Καλλ. Εταιρεία Cald / Le Canard qui Parle

Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Λέπουρης

Επιμέλεια Μουσικής: Νατάσα Παπαδάκη

Social Media/Βίντεο: Blacklist Productions

Παραγωγή: Chameleon Productions

Οργάνωση παραγωγής: Μαντάμ Σαρδάμ

Πρωταγωνιστεί ο Βύρων Κολάσης

Πληροφορίες

– Από 16 Οκτωβρίου, κάθε Πέμπτη στις 20.00 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο Θέατρο Αργώ, Ελευσινίων 13-15 (Πλησίον του Μετρό Μεταξουργείο) | Τηλέφωνο: 2105201684 | www.argotheater.gr

– Διάρκεια Παράστασης: 60 λεπτά

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets