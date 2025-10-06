«Τζιν λεμόνι»: Το σύγχρονο έργο της Ζωής Ξανθοπούλου στον «Χώρο Κ4»
Η πρεμιέρα της παράστασης «Τζιν λεμόνι» έχει προγραμματιστεί για τις 26 Οκτωβρίου 2025.
- Νάμπια, Αμπερ-Μπαϊτζάν, «Θηλή» – Η… γεωγραφία Τραμπ
- Shutdown: Ο πρόεδρος Τραμπ βάζει στο τραπέζι τις μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων
- Ένας 60χρονος στο Σίδνεϊ πυροβολούσε περαστικούς με αυτόματο για δύο ώρες - Έριξε 50 με 100 σφαίρες
- Δασμοί Τραμπ: Οι τυροκόμοι αντιστέκονται στην πολιτική του Αμερικανού προέδρου
Έχεις σκεφτεί ποτέ τι μπορείς να βρεις στο διαδίκτυο; Έστω ότι κάλεσες για μια υπηρεσία, είσαι έτοιμος να τη δεχτείς; Δύο άνθρωποι με διαφορετική φιλοσοφία ζωής συναντιούνται για να λύσουν ένα θέμα «ζωής και θανάτου». To τζιν λεμόνι μπορεί να κάνει τη διαφορά;
Ο Χρόνης δεν νιώθει κομμάτι της κοινωνίας και μέσα στη θλίψη του θέλει να βγει από αυτήν.
Η Εύα προτίθεται να τον βοηθήσει, αλλά με το αζημίωτο. Ιστορίες, συνήθειες και πάθη γίνονται πιόνια στη συναισθηματική σκακιέρα δύο ηρώων, που το παραμύθι τους μπορεί να μην έχει ευχάριστο τέλος. Μια έκκληση για βοήθεια, μια επαγγελματική εκτέλεση και ένα συμβόλαιο θανάτου. Μπορεί να αλλάξει τη συμφωνία λίγο τζιν λεμόνι;
Ποιος θα αποφασίσει για το νικητή;
Σημείωμα σκηνοθέτη
Ακόμα και στο έργο, όπου δύο άνθρωποι, οι δυο χαρακτήρες του, συναντιούνται με διαφορετικό στόχο, δύναται να αποτελέσει ο ένας τη σανίδα σωτηρίας του άλλου. Αλλά είναι έτσι τα πράγματα;
Ακόμα κι αν μια απόφαση θανάτου θεωρείται ειλημμένη, ποιος αποφασίζει αν τελικά θα ζήσεις; Είμαστε όλοι έτοιμοι να πάρουμε αποφάσεις και να σηκώσουμε βάρος των αποφάσεων μας; Τι θα πει ο κόσμος;
Συντελεστές
Σκηνοθεσία: Νικόλας Σούλης
Κείμενο: Ζωή Ξανθοπούλου
Ερμηνεύουν: Δημήτρης Μπουρας, Ζωή Ξανθοπούλου
Φωτισμοί: Νίκος Θετάκης
Πληροφορίες
ΧΩΡΟΣ Κ4 (ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗ ΓΗ)
Βεΐκου 28, Κουκάκι, (πλησίον μετρό Ακρόπολης & Συγγρού-Φιξ), Τ.: 211 423 4814
Από 26 Οκτωβρίου
Κυριακή, στις 20:00 | Δευτέρα, στις 21:00
Διάρκεια: 80 λεπτά
Εισιτήρια
Στο ταμείο του θεάτρου
Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.
- Βόμβα Τσίπρα – Παραιτήθηκε από βουλευτής με επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής
- «Δεν έχουμε κανένα από τα δικαιώματα του εργαζόμενου πολίτη»: Χωρίς ασφάλιση αθλήτριες σε ομαδικά αθλήματα (vid)
- Έβερεστ: 200 ορειβάτες παραμένουν παγιδευμένοι λόγω χιονοθύελλας
- Πέτρου Ράλλη: Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε 44χρονο με πατίνι
- Το χρονοδιάγραμμα, το φορμάτ και ο αριθμός των ομάδων στο NBA Europe – Όλα τα δεδομένα
- Σαρλίζ Θερόν: Αγνοεί επιδεικτικά τον Τζόνι Ντεπ στο σόου της Dior στο Παρίσι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις