«Τζιν λεμόνι»: Το σύγχρονο έργο της Ζωής Ξανθοπούλου στον «Χώρο Κ4»

Έχεις σκεφτεί ποτέ τι μπορείς να βρεις στο διαδίκτυο; Έστω ότι κάλεσες για μια υπηρεσία, είσαι έτοιμος να τη δεχτείς; Δύο άνθρωποι με διαφορετική φιλοσοφία ζωής συναντιούνται για να λύσουν ένα θέμα «ζωής και θανάτου». To τζιν λεμόνι μπορεί να κάνει τη διαφορά;

Ο Χρόνης δεν νιώθει κομμάτι της κοινωνίας και μέσα στη θλίψη του θέλει να βγει από αυτήν.

Η Εύα προτίθεται να τον βοηθήσει, αλλά με το αζημίωτο. Ιστορίες, συνήθειες και πάθη γίνονται πιόνια στη συναισθηματική σκακιέρα δύο ηρώων, που το παραμύθι τους μπορεί να μην έχει ευχάριστο τέλος. Μια έκκληση για βοήθεια, μια επαγγελματική εκτέλεση και ένα συμβόλαιο θανάτου. Μπορεί να αλλάξει τη συμφωνία λίγο τζιν λεμόνι;

Ποιος θα αποφασίσει για το νικητή;

Σημείωμα σκηνοθέτη

Ακόμα και στο έργο, όπου δύο άνθρωποι, οι δυο χαρακτήρες του, συναντιούνται με διαφορετικό στόχο, δύναται να αποτελέσει ο ένας τη σανίδα σωτηρίας του άλλου. Αλλά είναι έτσι τα πράγματα;

Ακόμα κι αν μια απόφαση θανάτου θεωρείται ειλημμένη, ποιος αποφασίζει αν τελικά θα ζήσεις; Είμαστε όλοι έτοιμοι να πάρουμε αποφάσεις και να σηκώσουμε βάρος των αποφάσεων μας; Τι θα πει ο κόσμος;

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Νικόλας Σούλης

Κείμενο: Ζωή Ξανθοπούλου

Ερμηνεύουν: Δημήτρης Μπουρας, Ζωή Ξανθοπούλου

Φωτισμοί: Νίκος Θετάκης

Πληροφορίες

ΧΩΡΟΣ Κ4 (ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗ ΓΗ)

Βεΐκου 28, Κουκάκι, (πλησίον μετρό Ακρόπολης & Συγγρού-Φιξ), Τ.: 211 423 4814

Από 26 Οκτωβρίου

Κυριακή, στις 20:00 | Δευτέρα, στις 21:00

Διάρκεια: 80 λεπτά

Εισιτήρια

Στο ταμείο του θεάτρου

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.