«Αι γυμνισταί»: Το νέο έργου του Γιώργου Σίμωνα στο Rabbithole

Το νέο έργου του Γιώργου Σίμωνα έχει τον τίτλο «Αι γυμνισταί» και ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στις τις 20 Οκτωβρίου στο Rabbithole.

Δύο ηλικιωμένες κυρίες διασταυρώνονται κατά τύχη με δύο μεσήλικες άντρες, γυμνιστές, στην παραλία όπου σκόπευαν να κάνουν το μπάνιο τους. Αυτοί τις καλούν σε ένα ραντεβού το ίδιο απόγευμα στο κοντινό beach bar.

Η τυχαία αυτή γνωριμία φέρνει τους τέσσερις χαρακτήρες αντιμέτωπους με κρυφές επιθυμίες, τον φόβο του θανάτου και, φυσικά, με την ανάγκη του κάθε ανθρώπου να αγαπηθεί και να μοιραστεί τον κόσμο του με τον Άλλον. Οι τέσσερις ρόλοι ερμηνεύονται από δύο ηθοποιούς, προσδίδοντας περίσσειο χιούμορ στη σκηνική αφήγηση και, ταυτόχρονα, υπογραμμίζοντας την αξία της φιλίας -των φίλων που μας συντροφεύουν- στα εύκολα και στα δύσκολα.

Με όπλα το χιούμορ και την αθωότητα, το νέο έργο του Γιώργου Σίμωνα “Αι γυμνισταί” είναι ένα έργο για τους ανθρώπους που, ανεξαρτήτως ηλικίας, ψάχνουν τη Μεγάλη Περιπέτεια.

Με αναφορές από τις κωμωδίες του Όσκαρ Γουάιλντ έως το σινεμά του Γουες Άντερσον, η παράσταση αναμετριέται με το όνειρο της μη συμβατικής ζωής.

Συντελεστές

Συγγραφή: Γιώργος ΣίμωναςΣκηνοθεσία: Τώνια Ράλλη

Βοηθός σκηνοθεσίας: Ματίνα Περγιουδάκη

Σκηνογραφία: Γιώργος Σίμωνας

Φωτισμοί: Γιώργος Βλαχονικολός

Ενδυματολογία – Φροντιστήριο: Ηώς Αντωνοπούλου – Ιωάννα Μακαβέι

Μουσική επιμέλεια – σχεδιασμός: Ματίνα Περγιουδάκη – Τώνια Ράλλη

Ερμηνεύουν:

Γιώργος Τζαβάρας (Λεβάντα / Ήφαιστος)

Γιώργος Σίμωνας (Λουίζα / Λορέντζο)

Ματίνα Περγιουδάκη (σερβιτόρα)

Πληροφορίες

Παραστάσεις: από Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21:15

Τιμές εισιτηρίων: 15€ (γενική είσοδος), 10€ (φοιτητικό, ΑΜΕΑ, άνω των 65, ανέργων), 8€ (ατέλεια)

Διάρκεια παράστασης: 90 λεπτά

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.