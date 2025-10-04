magazin
Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Αι γυμνισταί»: Το νέο έργου του Γιώργου Σίμωνα στο Rabbithole
Culture Live 04 Οκτωβρίου 2025 | 08:20

«Αι γυμνισταί»: Το νέο έργου του Γιώργου Σίμωνα στο Rabbithole

Η πρεμιέρα για το έγο «Αι γυμνισταί» έχει προγραμματιστρί για τις 20 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η άσκηση αναπνοής που μπορείς να κάνεις κάθε πρωί για να πάει καλά η μέρα

Η άσκηση αναπνοής που μπορείς να κάνεις κάθε πρωί για να πάει καλά η μέρα

Spotlight

Το νέο έργου του Γιώργου Σίμωνα έχει τον τίτλο «Αι γυμνισταί» και ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στις τις 20 Οκτωβρίου στο Rabbithole.

Δύο ηλικιωμένες κυρίες διασταυρώνονται κατά τύχη με δύο μεσήλικες άντρες, γυμνιστές, στην παραλία όπου σκόπευαν να κάνουν το μπάνιο τους. Αυτοί τις καλούν σε ένα ραντεβού το ίδιο απόγευμα στο κοντινό beach bar.

Η τυχαία αυτή γνωριμία φέρνει τους τέσσερις χαρακτήρες αντιμέτωπους με κρυφές επιθυμίες, τον φόβο του θανάτου και, φυσικά, με την ανάγκη του κάθε ανθρώπου να αγαπηθεί και να μοιραστεί τον κόσμο του με τον Άλλον. Οι τέσσερις ρόλοι ερμηνεύονται από δύο ηθοποιούς, προσδίδοντας περίσσειο χιούμορ στη σκηνική αφήγηση και, ταυτόχρονα, υπογραμμίζοντας την αξία της φιλίας -των φίλων που μας συντροφεύουν- στα εύκολα και στα δύσκολα.

Με όπλα το χιούμορ και την αθωότητα, το νέο έργο του Γιώργου Σίμωνα “Αι γυμνισταί” είναι ένα έργο για τους ανθρώπους που, ανεξαρτήτως ηλικίας, ψάχνουν τη Μεγάλη Περιπέτεια.

Με αναφορές από τις κωμωδίες του Όσκαρ Γουάιλντ έως το σινεμά του Γουες Άντερσον, η παράσταση αναμετριέται με το όνειρο της μη συμβατικής  ζωής.

Συντελεστές

Συγγραφή: Γιώργος ΣίμωναςΣκηνοθεσία: Τώνια Ράλλη

Βοηθός σκηνοθεσίας: Ματίνα Περγιουδάκη

Σκηνογραφία: Γιώργος Σίμωνας

Φωτισμοί: Γιώργος Βλαχονικολός

Ενδυματολογία – Φροντιστήριο: Ηώς Αντωνοπούλου – Ιωάννα Μακαβέι

Μουσική επιμέλεια – σχεδιασμός: Ματίνα Περγιουδάκη – Τώνια Ράλλη

Ερμηνεύουν:

Γιώργος Τζαβάρας (Λεβάντα / Ήφαιστος)

Γιώργος Σίμωνας (Λουίζα / Λορέντζο)

Ματίνα Περγιουδάκη (σερβιτόρα)

Πληροφορίες

Παραστάσεις: από Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21:15

Τιμές εισιτηρίων: 15€ (γενική είσοδος), 10€ (φοιτητικό, ΑΜΕΑ, άνω των 65, ανέργων), 8€ (ατέλεια)

Διάρκεια παράστασης: 90 λεπτά

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Τι φέρνει η εξαγορά της ΕΧΑΕ – Η ακτινογραφία της πρότασης 

Euronext: Τι φέρνει η εξαγορά της ΕΧΑΕ – Η ακτινογραφία της πρότασης 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η άσκηση αναπνοής που μπορείς να κάνεις κάθε πρωί για να πάει καλά η μέρα

Η άσκηση αναπνοής που μπορείς να κάνεις κάθε πρωί για να πάει καλά η μέρα

Xρηματιστήριο Αθηνών
Εισηγμένες: Πόσο έγραψε το κοντέρ της Λεωφόρου Αθηνών το α’ εξάμηνο 

Εισηγμένες: Πόσο έγραψε το κοντέρ της Λεωφόρου Αθηνών το α’ εξάμηνο 

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε μια παράσταση Σαίξπηρ»: Πώς το wrestling σπάει τα ταμπού με «όπλο» το γέλιο
Βondage & Κωμωδία 03.10.25

«Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε μια παράσταση Σαίξπηρ»: Πώς το wrestling σπάει τα ταμπού με «όπλο» το γέλιο

Μακριά από τον πλούτο και τη φαντασμαγορία της WWE, stand-up κωμικοί, καλλιτέχνες performance και drag queens υιοθετούν το άθλημα και το οδηγούν σε απρόσμενα, νέα δημιουργικά μονοπάτια

Σύνταξη
Νεκροφιλία ως σέξι ψυχαγωγία; Η εμμονή με τον Χασάπη Εντ Γκέιν και η εμπορευματοποίηση του πόνου στο Monster του Netflix
Streaming 03.10.25

Νεκροφιλία ως σέξι ψυχαγωγία; Η εμμονή με τον Χασάπη Εντ Γκέιν και η εμπορευματοποίηση του πόνου στο Monster του Netflix

Το 1957, ο Εντ Γκέιν γέννησε τα κινηματογραφικά τέρατα. Σήμερα, η ιστορία του Χασάπη του Πλέινφιλντ επιστρέφει στο Netflix, με τον Τσάρλι Χάναμ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, πυροδοτώντας ένα νέο πόλεμο. Πόσο ηθικό είναι να πουλάς τον πόνο ως «σέξι» ψυχαγωγία;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιατί ο Όργουελ είναι πάντα και για πάντα επίκαιρος; – Ραούλ Πεκ και Άλεξ Γκίμπνεϊ απαντούν πώς 2 + 2= 5
1984 03.10.25

Γιατί ο Όργουελ είναι πάντα και για πάντα επίκαιρος; – Ραούλ Πεκ και Άλεξ Γκίμπνεϊ απαντούν πώς 2 + 2= 5

«Ζούμε ξανά και ξανά — όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες — το ίδιο εγχειρίδιο που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά», είπε ο Ραούλ Πεκ, σκηνοθέτης του Όργουελ: 2+2=5 μεταξύ άλλων

Σύνταξη
Good Boy – Έξυπνος, υπερφυσικός τρόμος με πρωταγωνιστή έναν ηρωικό σκύλο
Kάτι στοιχειωμένο 03.10.25

Good Boy – Έξυπνος, υπερφυσικός τρόμος με πρωταγωνιστή έναν ηρωικό σκύλο

Ένα αξιαγάπητο κατοικίδιο είναι ο απίθανος πρωταγωνιστής μιας ταινίας 73 λεπτών με τίτλο Good Boy και θέμα ένα στοιχειωμένο σπίτι -«κάποιες ευφυείς στιγμές αλλά και έντονη επανάληψη» γράφει ο Benjamin Lee στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σφαίρες, φόνοι και αγάπη: Ο αιματηρός έρωτας των Μπόνι και Κλάιντ μέσα από 600 φωτογραφίες
Η Μεγάλη Ύφεση 03.10.25

Σφαίρες, φόνοι και αγάπη: Ο αιματηρός έρωτας των Μπόνι και Κλάιντ μέσα από 600 φωτογραφίες

Περίπου 600 φωτογραφίες ειδαν το φως της δημοσιότητας πριν από λίγες ημέρες, δίνοντάς μας μια εικόνα για την καθημερινότητα του πιο διάσημου ζευγαριού κακοποιών των ΗΠΑ και της ποπ κουλτούρας, των Μπόνι και Κλάιντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Λι Μίλερ: Το Tate Britain τιμά την πολεμική ανταποκρίτρια της Vogue με μια νέα έκθεση
Αξέχαστη 03.10.25

Λι Μίλερ: Το Tate Britain τιμά την πολεμική ανταποκρίτρια της Vogue με μια νέα έκθεση

Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 2 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως τις 15 Φεβρουαρίου 2026 και είναι η μεγαλύτερη που έχει οργανωθεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη σπουδαία δημιουργό

Σύνταξη
Τελευταίος Πειρασμός ξανά; Οργή για τον βιβλικό τρόμο του Νίκολας Κέιτζ – «Σατανιστική προπαγάνδα»
Απεταξάμην 02.10.25

Τελευταίος Πειρασμός ξανά; Οργή για τον βιβλικό τρόμο του Νίκολας Κέιτζ – «Σατανιστική προπαγάνδα»

Το Χόλιγουντ προκαλεί ακόμη μια φορά τους σκληροπυρηνικούς Χριστιανούς και η νέα ταινία τρόμου του Νίκολας Κέιτζ για τα παιδικά χρόνια του Ιησού ήδη λιθοβολείται ως «βλάσφημη»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Peaky Blinders: Επική επιστροφή, νέο αίμα με δύο spin-off σειρές και μία ταινία για τους Σέλμπι
Κανένα τέλος 02.10.25

Peaky Blinders: Επική επιστροφή, νέο αίμα με δύο spin-off σειρές και μία ταινία για τους Σέλμπι

Η θρυλική σειρά Peaky Blinders επιστρέφει με δύναμη με το BBC και το Netflix να ανακοινώνουν επίσημα την επιστροφή στο σύμπαν των Σέλμπι με δύο spin-off τηλεοπτικές παραγωγές και μία ταινία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
UNESCO: Παρουσίασε το πρώτο στον κόσμο εικονικό μουσείο κλεμμένων πολιτιστικών αντικειμένων
Culture Live 02.10.25

UNESCO: Παρουσίασε το πρώτο στον κόσμο εικονικό μουσείο κλεμμένων πολιτιστικών αντικειμένων

Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της ψηφιακής πλατφόρμας της UNESCO ανέλαβε ο Φράνσις Κερέ, σε συνεργασία με την Interpol, ενώ τη χρηματοδότηση παρείχε το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας

Σύνταξη
«Τελικά ο Iron Man δεν ήταν από σίδερο»: Μαριχουάνα, σκανδαλιές και δάκρυα για τον Όζι στο νέο τρέιλερ
Φαμίλια 02.10.25

«Τελικά ο Iron Man δεν ήταν από σίδερο»: Μαριχουάνα, σκανδαλιές και δάκρυα για τον Όζι στο νέο τρέιλερ

Ένας φόρος τιμής στον Πρίγκιπα του Σκότους, Όζι Όσμπορν, το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ του BBC θέλει να συγκινήσει, να υπενθυμίσει και να αποθεώσει το πνεύμα του θρυλικού ρόκερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων: Σπάνια είδη της χώρας μας – Οι κίνδυνοι και οι απειλές που αντιμετωπίζουν
Πολύτιμοι «συγκάτοικοι» 04.10.25

Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων: Σπάνια είδη της χώρας μας - Οι κίνδυνοι και οι απειλές που αντιμετωπίζουν

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και μειώνεται ο πληθυσμός των ζώων που ζουν στη φύση. Γεγονός που ανησυχεί έντονα επιστήμονες και περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Θεσσαλία: Αναβρασμός στον αγροτικό κόσμο από τα SMS του ΕΛΓΑ που ζητάει επιστροφή αποζημιώσεων για τον Daniel
Αναβρασμός 04.10.25

Mε SMS ζητεί ο ΕΛΓΑ επιστροφή αποζημιώσεων για τον Daniel - «Φιάσκο» καταγγέλλουν βουλευτές της αντιπολίτευσης

Σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ διαπιστώθηκε ότι προϊόντα που είχαν δηλωθεί ως ολοκληρωτικά κατεστραμμένα, εμφανίστηκαν αργότερα να παραδίδονται κανονικά στις αγορές - Αντιδράσεις από βουλευτές της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Ο… ανέτοιμος Σορτς και το δύσκολο έργο του Αταμάν (vids)
Euroleague 04.10.25

Ο… ανέτοιμος Σορτς και το δύσκολο έργο του Αταμάν (vids)

Ο Τι Τζέι Σορτς αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό μετά από μια φανταστική σεζόν στη Euroleague, όμως το ξεκίνημα του στο τριφύλλι δεν είναι καλό – Το δύσκολο έργο του Αταμάν με τον Αμερικανό και η ασθένεια που τον κράτησε πίσω…

Σύνταξη
Super League: Σέντρα στην έκτη αγωνιστική
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Super League: Σέντρα στην έκτη αγωνιστική

Τις αναμετρήσεις Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης και ΑΕΛ Novibet – Βόλος και ΟΦΗ – Άρης περιλαμβάνει η πρώτη μέρα της 6ης αγωνιστικής της Super League, το Σάββατο.

Σύνταξη
Λάρισα: Πέθανε έξω από κέντρο υγείας 47χρονη γυναίκα κατά τη μεταφορά της λόγω ξαφνικών πόνων
Θλίψη 04.10.25

Πέθανε έξω από κέντρο υγείας 47χρονη γυναίκα κατά τη μεταφορά της λόγω ξαφνικών πόνων

Η άτυχη γυναίκα είχε διαμαρτυρηθεί στους συγγενείς της για πόνους που ένιωσε, οι οποίοι κάλεσαν το ΕΚΑΒ - Εξέπνευσε λίγο προτού εισαχθεί στο Κέντρο Υγείας Γόννων στη Λάρισα

Σύνταξη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Τα «τρελά» χρήματα που έχει δώσει σε αποζημιώσεις προπονητών στη μετά-Φέργκιουσον εποχή (pics)
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Τα «τρελά» χρήματα που έχει δώσει η Γιουνάιτεντ σε αποζημιώσεις προπονητών στη μετά-Φέργκιουσον εποχή (pics)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παραπαίει με την πάροδο των χρόνων και αυτό αποτυπώνεται στο απίστευτο ποσό που έχουν καταβάλει οι «κόκκινοι διάβολοι» σε αποζημιώσεις προπονητών μετά τη θητεία του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Σύνταξη
Ερντογάν: Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως όλες τις επιθέσεις του και να σεβαστεί το σχέδιο εκεχειρίας
Κόσμος 04.10.25

Ερντογάν: Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως όλες τις επιθέσεις του και να σεβαστεί το σχέδιο εκεχειρίας

«Αυτή η γενοκτονία, αυτή η ντροπιαστική εικόνα που έχει πληγώσει βαθιά την παγκόσμια συνείδηση, πρέπει τώρα να τερματιστεί» τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Golden Visa: Το top 10 των χωρών που επενδύουν σε ακίνητα υψηλής αξίας (Γραφήματα)
Έκρηξη ενδιαφέροντος 04.10.25

Το top 10 των χωρών που επενδύουν σε ακίνητα υψηλής αξίας μέσω της Golden Visa (Γραφήματα)

Κορυφαίος προορισμός η Ελλάδα για για επενδυτές που αναζητούν διαβατήριο προς την Ευρώπη - Στοιχεία του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου για την Golden Visa

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Ευλογιά προβάτων: Μία ανάσα πριν το lockdown – «Κανείς δεν ξέρει να μας πει πότε θα σταματήσει όλο αυτό και με ποιον τρόπο»
Ελλάδα 04.10.25

Ευλογιά προβάτων: Μία ανάσα πριν το lockdown – «Κανείς δεν ξέρει να μας πει πότε θα σταματήσει όλο αυτό και με ποιον τρόπο»

3.000 θανατώσεις προβάτων στις Σέρρες μέσα σε λίγες μέρες- Οι αλχημείες με τα ψευδώς δηλωμένα ζώα στον ΟΠΕΚΕΠΕ- Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι που έχασαν όλα τους τα ζώα και αντιπεριφερειάρχες

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αμαλιάδα: Άγνωστοι «άδειασαν» κοσμηματοπωλείο σε ένα λεπτό και έφυγαν με λεία 150.000 ευρώ
Στην Αμαλιάδα 04.10.25

Άγνωστοι «άδειασαν» κοσμηματοπωλείο σε ένα λεπτό και έφυγαν με λεία 150.000 ευρώ (βίντεο)

Στο στόχαστρο έβαλαν τέσσερις ληστές κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Αμαλιάδας, στο οποίο εισέβαλαν σπάζοντας το ρολό ασφαλείας και πήραν κοσμήματα και πολύτιμους λίθους

Σύνταξη
Παραβατικότητα ανηλίκων: Και οι γονείς στη φυλακή
Τα στοιχεία 04.10.25

Και οι γονείς στη φυλακή για την παραβατικότητα των ανηλίκων

Κάθε ημέρα συλλαμβάνονται έξι για παραμέληση των παιδιών τους - Επτά έχουν οδηγηθεί στη φυλακή το 2025 - Το πρώτο οκτάμηνο του 2025 η αναλογία στις συλλήψεις ανηλίκων και γονιών ανήλθε στο 23%

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο