«Απορρίπτεται» του Τζωρτζ Μπέρναρντ Σω: Από 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο 104

Ο νομπελίστας δραματουργός Τζωρτζ Μπέρναρντ Σω, από το μακρινό 1912 γράφει το θεατρικό μονόπρακτο «Απορρίπτεται» (Overruled) με τρόπο διορατικό, φέρνοντας στο προσκήνιο μια θεματολογία που παραμένει ταμπού ακόμα και μέχρι τις μέρες μας: ο έρωτας και ο γάμος και οι κοινωνικές συμβάσεις που τους διέπουν.

Ο Τάσος Πυργιέρης, παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα αυτό το υλικό μεταπλάθοντας το σε μια φαρσοκωμωδία-μινιατούρα, όπου μέσα από πιπεράτους διαλόγους, λεπτεπίλεπτο χιούμορ, διαυγές πνεύμα και μυστηριώδη ατμόσφαιρα, λέξεις όπως αρχές, ηθική, διαγωγή, καθήκον, αντιπαραβάλλονται με λέξεις όπως αμαρτίες, σφάλματα και τιμωρίες.

Οι ανθρώπινες σχέσεις στο… μικροσκόπιο

Το «τι πρέπει» δίνει τη θέση του στο «τι συμβαίνει» μέσα από το μικροσκόπιο του «τι θέλω». Και οι ανθρώπινες σχέσεις αποκαλύπτονται μέσα από συγκρούσεις, διλήμματα, επιθυμίες και αντιστάσεις σε κοινωνικά όρια και αποκλεισμούς.

Ο Τζώρτζ Μπέρναρντ Σω υψώνει έναν καθρέφτη απέναντι στην ανθρώπινη φύση και με το δικό του πνευματώδη τρόπο μας δείχνει ότι η αλήθεια της επιθυμίας είναι ευτυχέστερη από το ψέμα της ευπρέπειας.

Και γελώντας μας κλείνει το μάτι και δηλώνει κατηγορηματικά «…είμαστε άνθρωποι και τελειώνουμε».

Συντελεστές

Μετάφραση | Μεταφραστική Ομάδα του ΕΚΕΜΕΛ

Επίβλεψη Μετάφρασης | Χριστίνα Μπάμπου – Παγκουρέλη

Σκηνοθεσία | Τάσος Πυργιέρης

Σκηνικά/ Κοστούμια | Αλεξία Θεοδωράκη

Σχεδιασμός φωτισμών | Στέβη Κουτσοθανάση

Μουσική Επιμέλεια | Τάσος Πυργιέρης

Ηθοποιοί με σειρά εμφάνισης

Γκρέγκορι Τζέιμς Λαν| Θωμάς Βούλγαρης

Μαργκρέτε Ρόουζ Τζούνο| Αγγελική Καρυστινού

Σεραφίτα Σάλλυ Λαν| Αντιγόνη Κουλουκάκου

Σιμπθορπ Τοπς Τζούνο| Χρήστος Σταθούσης

*Το τραγούδι Aντίο σε όλες τις όμορφες Σπανιόλες είναι σε μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη

Πληροφορίες Παράστασης

Πρεμιέρα: Σάββατο 11 Οκτωβρίου στις 21:00

Παραστάσεις: Από Σάββατο 11 Οκτωβρίου έως Κυριακή 16 Νοεμβρίου

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Σάββατο 21:00, Κυριακή 21:00

Προπώληση εισιτηρίων στοinTickets.