Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Το «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, που παρουσιάστηκε την περσινή σεζόν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τον καλλιτεχνικό οργανισμό Altera Pars, αποσπώντας τη θερμή υποδοχή κοινού και κριτικών, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από 12 Οκτωβρίου, σε σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμναουήλ και τη Μίνα Χειμώνα στον κεντρικό ρόλο της μητέρας. Mια σύγχρονη, τρυφερή, οικογενειακή ιστορία που με συναισθηματική ένταση και αμεσότητα πραγματεύεται το ευαίσθητο θέμα της διαχείρισης και συμπερίληψης των ατόμων με νοητική αναπηρία.

Παραστάσεις: κάθε Σάββατο στις 21.00 και Κυριακή στις 20.30 από 12 Οκτωβρίου.

Υπόθεση του έργου «Μαζί»

Η Ιζαμπέλα ζει με το μοναχογιό της Μικέλε. Οι δυο τους έχουν μια λιτή και ήρεμη ζωή γεμάτη από μικρές καθημερινές δυσκολίες, αλλά και πολλή αγάπη: μοιράζονται τις δουλειές του σπιτιού, λύνουν σταυρόλεξα, πίνουν καφέ, παίζουν χαρτιά με τη γειτόνισσα. Ο Μικέλε είναι ένας νέος άνδρας διαφορετικός από τους άλλους: γλυκός, αστείος, παρορμητικός και τρυφερός. Ο Μικέλε είναι ένας άνθρωπος με νοητική αναπηρία και ζει στην προστατευμένη ρουτίνα που η Ιζαμπέλα έχει διαμορφώσει για εκείνον. Η ζωή τους κυλά ήρεμα μέχρι που η απροσδόκητη επιστροφή της κόρης της οικογένειας Σάντρα, έπειτα από 10 χρόνια, θα προκαλέσει αναταράξεις στα ήρεμα νερά της καθημερινότητάς τους. Η παρέμβασή της θα αναστατώσει το οικογενειακό οικοδόμημα, θα το αποσυνθέσει για να επανασυντεθεί στο τέλος με περισσότερη ειλικρίνεια, αγάπη και ουσιαστική αποδοχή. Όλα τα ανείπωτα έρχεται η ώρα που θα ειπωθούν, τα μυστικά θα αποκαλυφθούν και όλοι θα έρθουν αντιμέτωποι με το βασικό ερώτημα: Τι σημαίνει άραγε να είναι κανείς φυσιολογικός;

Μια γλυκόπικρη οικογενειακή ιστορία φτιαγμένη με απλά, καθημερινά υλικά, γεμάτη χιούμορ, τρυφερότητα και αγάπη, που μας προσκαλεί να αναλογιστούμε και ν’ απαντήσουμε:

– Έχουν όλες οι ζωές ίση αξία; Ή μήπως υπάρχουν ζωές που αξίζουν λιγότερο; Και ποιος αποφασίζει γι’ αυτό;

-Τι σημαίνει «αγαπώ»; Και ποια είναι η αξία της αυτοθυσίας στη σύγχρονη εποχή;

– Μπορεί να υπάρξει ουσιαστική συμπερίληψη και αποδοχή του διαφορετικού στις κοινωνίες;

– Πότε σταματήσαμε να κάνουμε πράγματα «μαζί»; Κι εν κατακλείδι, πώς μπορούμε να γίνουμε «η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας» χωρίς την πολύτιμη ανταλλαγή που μας προσφέρει η ζωή «μαζί» με τους άλλους;

Για το έργο «Μαζί»

Το έργο του Μάρρα, σύγχρονο, φρέσκο, τρυφερό, ανθρώπινο και αληθινό εκτυλίσσεται γύρω από ένα θέμα τόσο άγνωστο όσο και καθολικό: την κανονικότητα. Θέτει σε πρώτο πλάνο ένα άτομο με νοητική αναπηρία και διερευνά τις άρρητες επιθυμίες του, την πολυπλοκότητα των συναισθημάτων του, τη δυσκολία επικοινωνίας με το περιβάλλον του και τις αναπόφευκτες συγκρούσεις στις οποίες οδηγούνται όλοι όσοι σχετίζονται μαζί του.

Το «Μαζί» δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του φεστιβάλ Avignon Off 2015, με την υποστήριξη του Théâtre le Moulin des muses de Breuillet, όπου και έκανε πρεμιέρα με τον τίτλο “Ensemble” . Απέσπασε δυο υποψηφιότητες για τα βραβεία Moliere, μία για το έργο και μία για την πρωταγωνίστρια Catherine Arditi, που ερμήνευσε τον ρόλο της μητέρας. Μεταφράστηκε στα ισπανικά, τσέχικα, γερμανικά, ιταλικά και βουλγαρικά και ελληνικά. Μετά από 500 παραστάσεις στη Γαλλία και περιοδείες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τα επιτυχημένα ανεβάσματά του στην Ισπανία και τη Ν. Κορέα, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα την περσινή σεζόν, από τον καλλιτεχνικό οργανισμό Altera Pars σε σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, μετάφραση Mαρίας Χατζηεμμανουήλ και τη Μίνα Χειμώνα στο ρόλο της μητέρας.

Για τον Φάμπιο Μάρρα

Γεννήθηκε το 1984 στη Νάπολη. Ξεκίνησε την σταδιοδρομία του στο ιστορικό θέατρο Bellini στη Νάπολη. Το 2005 εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Παρίσι και το 2007 ίδρυσε το Carrozzone Teatrο του οποίου είναι συγγραφέας, σκηνοθέτης και ηθοποιός. Με όχημα τη λεπτή ειρωνεία και το τρυφερό του χιούμορ, το δημιουργικό του έργο εστιάζει σε θέματα που συχνά τείνουμε να αποφεύγουμε, από φόβο ή άγνοια.

Το 2008 έγραψε και σκηνοθέτησε την πρώτη του παράσταση στη Γαλλία, Teresina , στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Αβινιόν. Το τελευταίο του έργο είναι το Un pas après l’autre που εκδόθηκε το 2021.

Από το 2012 συνεργάζεται με την ομοσπονδία κοινωνικών κέντρων του Sein Saint Dennis και συμμετείχε στην υλοποίηση του TRANSIT FESTIVAL το 2013 και 2014. Είναι επίσης μέλος της SACD, μέλος της Εθνικής Ένωσης Σκηνοθετών και της κοινότητας Autore y Autoras του θεάτρου της Ισπανίας.

Ταυτότητα παράστασης «Μαζί»

Συγγραφέας: Φάμπιο Μάρρα

Mετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ

Σκηνοθεσία – Φωτισμοί: Πέτρος Νάκος

Σκηνικά – Κοστούμια: Altera Pars

Mουσική επιμέλεια: Αγγελική Κοντού – Πέτρος Νάκος

Επεξεργασία ήχων: Νίκος Κριτσέλης – Διονύσης Μανιώτης

Κατασκευή σκηνικού: Στέφανος Λώλος

Φωτογραφίες Παράστασης: Γιάννης Αρμυριώτης

Επικοινωνία:LeCanardquiParle/lecanardpr@gmail.com

Παίζουν: Μίνα Χειμώνα, Ηλίας Τσούμπελης, Αγγελική Κοντού, Xαρά Νικολάου

Παραγωγή: AlteraPars 2024-25

Κάθε Σάββατο στις 21.00, κάθε Κυριακή στις 20.30 από 12 Οκτωβρίουστο θέατρο

