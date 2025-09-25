Το Κρυφτό: Ένα ψυχολογικό δράμα με τις Μαριάνα Τουμασάτου και Λένα Δροσάκη στο «Κάτια Δανδουλάκη»
Η πρεμιέρα της παράστασης Το Κρυφτό έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 21 Οκτωβρίου.
Το Κρυφτό είναι ένα ψυχολογικό δράμα που διερευνά τα οράματα της εξουσίας που πηγάζουν από μια αυταρχική οικογένεια ως τόπο καταφυγίου και καταστροφής και το πώς η σιωπή μετατρέπεται σε δηλητήριο και η αγάπη σε όπλο.
Μια τραγωδία που γεννιέται από την αδυναμία να ειπωθεί η αλήθεια
Η Βάσια Αργέντη γράφει και σκηνοθετεί το ψυχολογικό δράμα «Κρυφτό» με πρωταγωνίστριες τις Μαριάννα Τουμασάτου και Λένα Δροσάκη, που θα παρουσιάζεται στο Θέατρο «Κάτια Δανδουλάκη» κάθε Τρίτη και Τετάρτη.
Υπόθεση
Στα Ιωάννινα, δύο αδελφές ζουν υπό τη βαριά σκιά μιας αυταρχικής μητέρας και των μυστικών που στοιχειώνουν την οικογένεια. Η Ηρώ, μεγαλύτερη και καλλιτέχνις με ταλέντο στη ζωγραφική, παλεύει με τις αδυναμίες της και τη δική της ευαλωτότητα, ενώ η μικρότερη αδελφή της φαίνεται να γνωρίζει περισσότερα από όσα αποκαλύπτει.
Το έργο κινείται διαρκώς μπρος και πίσω στο χρόνο, φωτίζοντας παρελθόν και παρόν, ενοχές και ψευδείς ερμηνείες, στιγμές αγάπης και ζήλιας, καθώς οι δύο γυναίκες παίζουν το δικό τους αδυσώπητο κρυφτό με την αλήθεια.
Όταν η μητέρα τους πεθαίνει, οι σχέσεις δοκιμάζονται και οι κατηγορίες γίνονται όπλα, οδηγώντας σε μια αλυσιδωτή τραγωδία που ξεπερνά τα όρια της συγγένειας. Στο τέλος, οι αλήθειες φανερώνονται αλλά η συνειδητοποίηση έρχεται πολύ αργά.
Συντελεστές
Πρωτότυπο κείμενο: Βάσια Αργέντη
Σκηνοθεσία: Βάσια Αργέντη
Παίζουν
Μαριάννα Τουμασάτου, Λένα Δροσάκη
Στο βίντεο παίζουν: η 8χρονη Α.Μ και η 14χρονη Χ.Σ.
Βοηθός σκηνοθέτη: Χρυσαφένια Λουγιάκη
Σκηνικά: Ντέιβιντ Νεγρίν
Πληροφορίες
Αγίου Μελετίου 61, Αθήνα τηλ. 210 8640414
Ημέρες και ώρες παραστάσεων
Κάθε Τρίτη στις 21:00 και Τετάρτη στις 19:30
Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.
