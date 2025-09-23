Θέατρο Άλφα Ληναίος Φωτίου: Το ιστορικό θέατρο της οδού Πατησίων ανακαινίστηκε πλήρως

Ανακαινισμένο και εναρμονισμένο με τη αισθητική της εποχής ανοίγει σε λίγες μέρες το Θέατρο Άλφα Ληναίος Φωτίου, ένα από τα λίγα ιστορικά θέατρα της Αθήνας.

Η ιστορία του θεάτρου ξεκινά πριν 5 δεκαετίες

Κανείς δεν ξεχνά ότι αποτέλεσε καταφύγιο/κρυψώνα των εξεγερμένων φοιτητών όταν ξέσπασαν τα γεγονότα του Πολυτεχνείου το 1973.

Ακόμα και στους δύσκολους καιρούς για την περιοχή το Θέατρο του Ληναίου, όπως ήταν ευρύτερα γνωστό στεκόταν αγέρωχο στην οδό Πατησίων θυμίζοντας ένδοξες μέρες όταν ακόμα τα θέατρα στην Αθήνα δεν ξεπερνούσαν τα δέκα.

Τάσος Ιορδανίδης – Θάλεια Ματίκα: Το θέατρο στα χέρια των δύο ηθοποιών

Στα χέρια του Τάσου Ιορδανίδη και της Θάλειας Ματίκα εδώ και πέντε χρόνια έχει σημειώσει μια εξαιρετική πορεία. Η επιχείρηση δεν επαναπαύτηκε στις δόξες της επιτυχίας και των sold out, αλλά θέλησε να παραδώσει στο κοινό μια θεατρική στέγη που σέβεται τον θεατή και τον πολιτισμό.

Πριν από λίγους μήνες επισκέφτηκαν το θέατρο ο Στέφανος Ληναίος και η Έλλη Φωτίου και παρακολούθησαν την παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» .

Στη συνέχεια μίλησαν με αγάπη για την διάδοχη κατάσταση, για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στη Θάλεια και τον Τάσο και πόσο χαρούμενοι νιώθουν που το Θέατρο βρίσκεται σε πολύ καλά χέρια.

Οι παραστάσεις της νέας θεατρικής σεζόν

Η παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» ανεβαίνει για 5η συνεχή σεζόν με την αποδοχή κοινού και κριτικής (από τις 19 του Σεπτέμβρη και κάθε ΠΣΚ). Στα μέσα του Οκτώβρη θα ξεκινήσει και η παράσταση Τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού σε σκηνοθεσία του Δημοσθένη Παπαδόπουλου.

Η ανακαίνιση του θεάτρου

Η ανακαίνιση του θεάτρου ξεκίνησε τον περασμένο Ιούλιο Νέα αναπαυτικά και εργονομικά καθίσματα, η ράμπα προσβασιμότητας για ΑμεΑ »φιλοδοξούν» να αποτελέσει το θέατρο ένα σημαντικό τοπόσημο πολιτισμού.

Σήμερα το θέατρο Αλφα Ληναίος Φωτίου διαθέτει 300 θέσεις, θέσεις ΑμεΑ ενώ οι υλικοτεχνικές εργασίες αφορούν και την σκηνή (ιταλικού τύπου).

