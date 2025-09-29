magazin
Το “#Cancel” του David Ireland ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Αθηνών για τη σεζόν 2025-2026 και… αναβιώνει τις μεταμεσονύκτιες παραστάσεις
Culture Live 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:12

Το “#Cancel” του David Ireland ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Αθηνών για τη σεζόν 2025-2026 και… αναβιώνει τις μεταμεσονύκτιες παραστάσεις

Το Θέατρο Αθηνών αναβιώνει μια αγαπημένη θεατρική παράδοση, επαναφέροντας τις μεταμεσονύκτιες παραστάσεις και προσκαλεί το κοινό να ζήσει την εμπειρία του θεάτρου... αλλιώς

Spotlight

Το Θέατρο Αθηνών υποδέχεται την ερχόμενη θεατρική σεζόν 2025-2026 μία από τις πιο πολυσυζητημένες, ανατρεπτικές και βαθιά πολιτικές μαύρες κωμωδίες των τελευταίων ετών. Το “#Cancel” (πρωτότυπος τίτλος: Ulster American) του πολυβραβευμένου Βορειοϊρλανδού συγγραφέα David Ireland έρχεται σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια, επιχειρώντας να φωτίσει με αιχμηρό χιούμορ και απρόβλεπτες ανατροπές τα όρια της πολιτικής ορθότητας, την cancel culture, τη μάχη για πολιτισμική ταυτότητα και τις αντιφάσεις της σύγχρονης προοδευτικότητας. Πρωταγωνιστούν οι Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου και Θανάσης Κουρλαμπάς.

Στην καρδιά της ιστορίας, τρεις χαρακτήρες συναντιούνται σε ένα άδειο θέατρο: ο Τζέι, Αμερικανός ηθοποιός βραβευμένος με Όσκαρ, που επιδιώκει να επανασυνδεθεί με τις ιρλανδικές του ρίζες, ο Λη, φιλόδοξος Άγγλος σκηνοθέτης που δεν διστάζει να ξεπεράσει όρια για να διακριθεί και η Ρουθ, μια δυναμική συγγραφέας από τη Βόρεια Ιρλανδία, αποφασισμένη να ακουστεί σε έναν κόσμο που συχνά φιμώνει τις γυναικείες φωνές.

Όλα δείχνουν να πηγαίνουν καλά, μέχρι την στιγμή που αρχίζουν να συζητούν τις προκλήσεις του έργου. Σύντομα οι διαφορές στην ιδεολογία, στην ηθική, στο φύλο και στην καταγωγή μετατρέπουν τη συζήτηση σε πεδίο σύγκρουσης. Οι μάσκες πέφτουν, τα όρια δοκιμάζονται και η πολιτική ορθότητα διαλύεται μέσα σε έναν καταιγισμό αποκαλύψεων, προσβολών και ανατροπών.

Το #Cancel είναι ένα έργο που τολμά εκεί που οι περισσότεροι διστάζουν. Με φόντο τη μετα-#metoo εποχή, αναδεικνύει την κατάχρηση εξουσίας στον καλλιτεχνικό χώρο, την εκρηκτική ισχύ των social media και της δημόσιας κατακραυγής, τις αντιφάσεις της «woke» κουλτούρας αλλά και την προσπάθεια ανάδειξης της φεμινιστικής φωνής, μέσα σε ένα ανδροκρατούμενο σύστημα.
Με ένα καυστικό, ανατρεπτικό, συχνά σοκαριστικό και απροσδόκητα χιουμοριστικό κείμενο, ο David Ireland προσφέρει ένα έργο-καθρέφτη της εποχής μας. Ένα έργο για το ποιοι νομίζουμε ότι είμαστε, ποιοι προσποιούμαστε ότι είμαστε και ποιοι πραγματικά είμαστε!

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα και την παγκόσμια πορεία του έργου:

Ο David Ireland είναι από τις πλέον ισχυρές φωνές του σύγχρονου ευρωπαϊκού θεάτρου. Το Ulster American πρωτοπαρουσιάστηκε το 2018 στο Εδιμβούργο, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές και βραβεία. Έκτοτε έχει ανέβει σε πολλές διεθνείς σκηνές, καθώς και στο Λονδίνο, με τους Woody Harrelson, Andy Serkis και Louisa Harland.

Μεταμεσονύκτιες παραστάσεις στο Θέατρο Αθηνών:

Το Θέατρο Αθηνών αναβιώνει μια αγαπημένη θεατρική παράδοση, επαναφέροντας τις μεταμεσονύκτιες παραστάσεις και προσκαλεί το κοινό να ζήσει την εμπειρία του θεάτρου… αλλιώς. Κάθε Παρασκευή βράδυ, όταν η πόλη ζωντανεύει και οι δρόμοι φωτίζονται από τη νυχτερινή ενέργεια της Αθήνας, η σκηνή του Θεάτρου Αθηνών παραμένει ανοιχτή και προσκαλεί τους θεατές σε μια θεατρική απόδραση στην καρδιά της νύχτας.

Ταυτότητα παράστασης:
Μετάφραση – Σκηνοθεσία: Μανώλης Δούνιας
Σκηνικά – Δημήτρης Πολυχρονιάδης
Κοστούμια: Έλενα Σκουλά
Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου
Βοηθός Σκηνοθέτη: Θάνος Χατζόπουλος
Φωτογραφίες – Artwork: Gridfox

Πρωταγωνιστούν οι Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου και Θανάσης Κουρλαμπάς.
Παραγωγή: Θεατρικές επιχειρήσεις Κάρολου Παυλάκης
Επικοινωνία – Γραφείο τύπου: Μαρκέλλα Καζαμία, mkazamia@react.com.gr

Θέατρο Αθηνών
Βουκουρεστίου 10
Τηλ.: 2103312343
Ώρες ταμείου: 10:30 – 13:30 & 17:00 – 21:30 (από Τρίτη έως και Κυριακή)

Πρεμιέρα: 2 Οκτωβρίου 2025
Ημέρες και ώρες παραστάσεων:
Τετάρτη – Κυριακή: 19:00
Πέμπτη: 20:00
Παρασκευή: 21:00 & 12:00 (μεταμεσονύκτια)
Σάββατο: 18:00 (λαϊκή απογευματινή) & 21:00

Για την πρώτη εβδομάδα παραστάσεων, διατίθενται τα πρώτα 100 εισιτήρια με γενική είσοδο 13 ευρώ, αποκλειστικά στην πλατφόρμα πώλησης της Ticketmaster

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
€25 (γενική είσοδος), €22, €18 (λαϊκή απογευματινή),
€16 (φοιτητικό, νεανικό έως 26 ετών, άνω των 65 ετών, ΑΜΕΑ κάθε Τετάρτη & Πέμπτη),
€13 (ανέργων κάθε Τετάρτη & Πέμπτη)

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.ticketmaster.gr/cancel_sen_2007333.html

World
Σεμπαστιάν Λεκορνί: Όλο και πιο μόνος

Σεμπαστιάν Λεκορνί: Όλο και πιο μόνος

Business
Όμιλος Motor Oil: Eγκαινιάζει το πρώτο αυτόνομο κατάστημα Smartshop στην Ελλάδα

Όμιλος Motor Oil: Eγκαινιάζει το πρώτο αυτόνομο κατάστημα Smartshop στην Ελλάδα

inWellness
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Stream magazin
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε περιγράφει την συνεργασία του με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον ως «δύο μποξέρ στο ρινγκ»
«Ωχ, άρχισε» 29.09.25

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε περιγράφει την συνεργασία του με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον ως «δύο μποξέρ στο ρινγκ»

Μιλώντας στο περιοδικό People για την τρίτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Tulsa King», ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποκάλυψε ότι η συνεργασία του με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον του δημιούργησε νευρικότητα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στο πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Jay Kelly», ο Τζορτζ Κλούνεϊ παλεύει να βρει το (χαμένο) νόημα της ζωής του
«Συμβιβασμός» 29.09.25

Στο πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Jay Kelly», ο Τζορτζ Κλούνεϊ παλεύει να βρει το (χαμένο) νόημα της ζωής του

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ταινία «ακολουθεί τον διάσημο ηθοποιό Τζέι Κέλι (Τζορτζ Κλούνεϊ), καθώς ξεκινά ένα ταξίδι αυτογνωσίας, αντιμετωπίζοντας τόσο το παρελθόν όσο και το παρόν του».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«’Εχετε δει το Bibi Files;» – Ανελέητο σφυροκόπημα του Τζον Όλιβερ στον Μπενιαμίν Νετανιάχου – «Ο Νονός»
«Η Χαμάς εργαλείο» 29.09.25

«’Εχετε δει το Bibi Files;» – Ανελέητο σφυροκόπημα του Τζον Όλιβερ στον Μπενιαμίν Νετανιάχου – «Ο Νονός»

Ο Τζον Όλιβερ στο τελευταίο επεισόδιο του Last Week Tonight του ΗΒΟ επιτέθηκε ανελέητα στον Νετανιάχου και την εργαλειοποίηση του πολέμου για να μείνει στην εξουσία με κάθε κόστος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 100% στις ταινίες που γυρίζονται εκτός ΗΠΑ – «Σαν να κλέβεις καραμέλα από μωρό»
«Προπαγάνδα» 29.09.25

Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 100% στις ταινίες που γυρίζονται εκτός ΗΠΑ – «Σαν να κλέβεις καραμέλα από μωρό»

«Η κινηματογραφική μας βιομηχανία έχει κλαπεί από άλλες χώρες» ανέφερε σε ανάρτηση του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Hθοποιός-προϊόν ΑΙ προκαλεί αντιδράσεις στο Χόλιγουντ – «Δεν αντικαθιστά τους ανθρώπους» λέει η δημιουργός
Τίλι Νόργουντ 29.09.25

Hθοποιός-προϊόν ΑΙ προκαλεί αντιδράσεις στο Χόλιγουντ – «Δεν αντικαθιστά τους ανθρώπους» λέει η δημιουργός

Η δημιουργός της ΑΙ ηθοποιού, συνέκρινε το έργο της με το κουκλοθέατρο, την κινούμενη εικόνα και τα CGI - «Πόσο αηδιαστικό», έγραψε η Μελίσα Μπαρέρα στο Instagram.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κακά μαντάτα για την κουλτούρα της Δεξιάς: Η αποτυχία μιας ταινίας δεν εξαρτάται από το πόσο «woke» είναι
Νέα έρευνα 29.09.25

Κακά μαντάτα για την κουλτούρα της Δεξιάς: Η αποτυχία μιας ταινίας δεν εξαρτάται από το πόσο «woke» είναι

«Go woke, go broke», διαλαλούν συντηρητικοί με στόμφο και περίσσεια βεβαιότητα. Ωστόσο, νέα μελέτη του αναλυτή κινηματογραφικών δεδομένων Στίβεν Φόλοουζ φαίνεται να μην αποδεικνύει τίποτα τέτοιο

Σύνταξη
To «αντιστασιακό» βιντεοκλάμπ της Γαλλίας που αγάπησε ο Μπραντ Πιτ και ο Τιμ Μπάρτον
Κοιτίδα πολιτισμού 29.09.25

To «αντιστασιακό» βιντεοκλάμπ της Γαλλίας που αγάπησε ο Μπραντ Πιτ και ο Τιμ Μπάρτον

Το JM Vidéo, ένα από τα δύο βιντεοκλάμπ που απομένουν στο Παρίσι, έχει γίνει το σκηνικό μιας δημοφιλούς σειράς στο YouTube με πρωταγωνιστές αστέρες πρώτης γραμμής. Ωστόσο, χρειάζεται 35.000 ευρώ για να παραμείνει σε λειτουργία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Γιώργος Καραμίχος μάς ξεναγεί στο σύμπαν του «Ευγένιου» λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα της παράστασης που σκηνοθετεί
Culture Live 29.09.25

Ο Γιώργος Καραμίχος μάς ξεναγεί στο σύμπαν του «Ευγένιου» λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα της παράστασης που σκηνοθετεί

«Ευγένιος», ένα έργο με πολύ χιούμορ. Μαύρο χιούμορ. Πικρό. Σαν τη γεύση της θάλασσας και των ονείρων. Όταν δεν έχεις βάρκα ή συγχώρεση για να τα ταξιδέψεις. Ο Γιώργος Καραμίχος σε σκηνοθεσία-ανατροπή

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει το αριστούργημα του Άντον Τσέχοφ «Ιβάνοφ» σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά
Culture Live 29.09.25

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει το αριστούργημα του Άντον Τσέχοφ «Ιβάνοφ» σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει, στην επετειακή του σεζόν για τα 130 χρόνια από την ίδρυσή του, το αριστούργημα του Άντον Τσέχοφ «Ιβάνοφ» σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
«Κοινωνική λογοδοσία»: Το σίκουελ του Social Network φέρνει το μοχθηρό Facebook στο φως
Τοξικός αλγόριθμος 28.09.25

«Κοινωνική λογοδοσία»: Το σίκουελ του Social Network φέρνει το μοχθηρό Facebook στο φως

Δεκαπέντε χρόνια μετά τo Oσκαρικό The Social Network, ο σεναριογράφος Άαρον Σόρκιν επιστρέφει, αυτή τη φορά και ως σκηνοθέτης, για να υπογράψει τη συνέχεια της ταινίας για το σκοτεινό Facebook. Τίτλος της; The Social Reckoning (Η Κοινωνική Λογοδοσία)

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μπριζίτ Μπαρντό: Ο Θεός έπλασε την γυναίκα και αυτή… τον πλούτο της
Culture Live 28.09.25

Πόσο εκτιμάται η περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό - Από τα κοσμήματα έως τα ακίνητά της

Η θρυλική «Μπεμπέ» που γεννήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1934, δεν υπήρξε μόνο ηθοποιός, τραγουδίστρια, συγγραφέας και ακτιβίστρια. Ήταν και οξυδερκής επιχειρηματίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ο Κρις Σαράντον θέλησε να παρατήσει τον κινηματογράφο μετά την συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Μάικλ Γουίνερ
«Κακός» 28.09.25

Ο Κρις Σαράντον θέλησε να παρατήσει τον κινηματογράφο μετά την συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Μάικλ Γουίνερ

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian, ο Κρις Σάραντον αναφέρθηκε στα σκαμπανεβάσματα της καριέρας του και στάθηκε στο γεγονός ότι κάποτε θέλησε να παρατήσει την υποκριτική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καρχηδόνα: Η κλιματική αλλαγή απειλεί τα ερείπια της αρχαίας υπερδύναμης
Θλιβερό 28.09.25

Καρχηδόνα: Η κλιματική αλλαγή απειλεί τα ερείπια της αρχαίας υπερδύναμης

Η Καρχηδόνα, που κατεδαφίστηκε από τους Ρωμαίους το 146 π.Χ., βρίσκεται ξανά σε κίνδυνο. Τα ερείπιά της απειλούνται σήμερα από την κλιματική αλλαγή, τη διάβρωση και την άνοδο της θάλασσας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μαδαγασκάρη: Αποπομπή της κυβέρνησης – Τουλάχιστον 22 νεκροί σε διαδηλώσεις
Κόσμος 30.09.25

Αποπομπή της κυβέρνησης της Μαδαγασκάρη - Θέλουμε να ζήσουμε, όχι να επιβιώσουμε λένε οι διαδηλωτές

Στη διάλυση της κυβέρνησης στη Μαδαγασκάρη, προχωρά ο πρόεδρος της χώρας, μετά από τα σοβαρά επεισόδια και την ακραία βία που μεταχειρίστηκαν οι αρχές, που έχουν στοιχίσει την ζωή σε 22 πολίτες

Σύνταξη
Το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου για τη Γάζα, το τελεσίγραφο στη Χαμάς και οι πρώτες αντιδράσεις
Κόσμος 30.09.25 Upd: 00:50

Το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου για τη Γάζα, το τελεσίγραφο στη Χαμάς και οι πρώτες αντιδράσεις

Την Δευτέρα παρουσιάστηκε το σχέδιο Τραμπ για την Ειρήνη στη Γάζα, παρουσία του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Παρουσιάζονται σχηματικά οι πιο σημαντικές από τις 20 διατάξεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το σχέδιο Τραμπ αντικατοπτρίζει τις ισραηλινές θέσεις λέει η Ισλαμική Τζιχάντ
Κόσμος 29.09.25

Το σχέδιο Τραμπ αντικατοπτρίζει τις ισραηλινές θέσεις λέει η Ισλαμική Τζιχάντ

Η δεύτερη πολυπληθέστερη οργάνωση στη Γάζα μετά την Χαμάς, η Ισλαμική Τζιχάντ ανακοίνωσε πως οι θέσεις στο σχέδιο που παρουσιάστηκε από τους Τραμπ και Νετανιάχου αντικατοπτρίζει τις θέσεις του Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ 29.09.25

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Κατά την ορκωμοσία τονίστηκε ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα έχει ως αποστολή την προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα.

Σύνταξη
Κρεμλίνο προειδοποιεί ΗΠΑ: Κίνδυνος κλιμάκωσης, αν στείλετε Τόμαχοκ στην Ουκρανία
Τι ζυγίζουν οι ΗΠΑ 29.09.25

Κρεμλίνο προειδοποιεί ΗΠΑ: Κίνδυνος κλιμάκωσης, αν στείλετε Τόμαχοκ στην Ουκρανία

Οι πύραυλοι Tomahawk έχουν εμβέλεια 2.500 χλμ. Συνεπώς, μπορούν να πλήξουν τη Μόσχα και το μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής Ρωσίας εάν εκτοξευθούν από την Ουκρανία.

Σύνταξη
Ροντινέι: «Ζητώ συγγνώμη που θα μείνω εκτός με την Άρσεναλ, θα επιστρέψω σύντομα» (pic)
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Ροντινέι: «Ζητώ συγγνώμη που θα μείνω εκτός με την Άρσεναλ, θα επιστρέψω σύντομα» (pic)

Συγκινητικός Ροντινέι καθώς με σχετική του ανάρτηση ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο του Ολυμπιακού, καθώς λόγω τραυματισμούθα απουσιάσει από τον αγώνα με την Άρσεναλ.

Σύνταξη
Εκατομμύρια ευρώ χρέη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – Ποιος χρωστά τα περισσότερα
Πόθεν Έσχες 29.09.25

Εκατομμύρια ευρώ χρέη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – Ποιος χρωστά τα περισσότερα

Ενδιαφέροντα τα ευρήματα που προκύπτουν από τις ετήσιες δηλώσεις «πόθεν έσχες» που δόθηκαν στη δημοσιότητα και αφορά τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου με τα υψηλότερα ποσά οφειλών.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Λειτουργώντας με αυτόματο πιλότο: Πόσο εχουμε τελικά τον έλεγχο της ζωής μας;
Έξις δευτέρα φύσις 29.09.25

Λειτουργώντας με αυτόματο πιλότο: Πόσο εχουμε τελικά τον έλεγχο της ζωής μας;

Μπορεί να πιστεύετε ότι ελέγχετε κάθε στιγμή της ημέρας σας, αλλά η αλήθεια είναι πως οι περισσότερες ενέργειες σας γίνονται από συνήθεια, χωρίς καν να το καταλάβετε.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ποιες χώρες της Ευρώπης έχουν φόρο περιουσίας
Tax the rich 29.09.25

Ποιες χώρες της Ευρώπης φορολογούν τον πλούτο

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν καταργήσει τους φόρους περιουσίας τις τελευταίες δεκαετίες. Από το 2025, μόνο τρεις εξακολουθούν να επιβάλλουν φόρο επί της ατομικής καθαρής περιουσίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Κάρμεν Ηλέκτρα απαντά στο αν θα συμμετάσχει στο reboot του Baywatch – «Φαίνομαι ακόμη ωραία με αυτό το μαγιό»
Εντάσεις, προκλήσεις 29.09.25

Η Κάρμεν Ηλέκτρα απαντά στο αν θα συμμετάσχει στο reboot του Baywatch – «Φαίνομαι ακόμη ωραία με αυτό το μαγιό»

Η Κάρμεν Ηλέκτρα είπε ότι «θα είχε πλάκα» να επαναλάβει τον ρόλο της Λένι ΜακΚένζι στη νέα σειρά, ωστόσο εξέφρασε έναν προβληματισμό.

Σύνταξη
Ουκρανία: Έξι μέρες χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια – Ενέργειες ΔΟΑΕ για την επανηλεκτροδότηση
Τεστ αντοχής 29.09.25

Ουκρανία: Έξι μέρες χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια – Ενέργειες ΔΟΑΕ για την επανηλεκτροδότηση

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, παραμένει χωρίς ηλεκτροδότηση για έξι συνεχόμενες ημέρες. Ανοιχτός ο κίνδυνος ατυχήματος, σύμφωνα με ειδικούς.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» – Υποχωρεί το ποσοστό της ΝΔ
Δημοσκόπηση 29.09.25

Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» - Υποχωρεί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σε νέα δημοσκόπηση, όχι μόνο δεν κερδίζει μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων στη ΔΕΘ αλλά χάνει και μία μονάδα στην πρόθεση ψήφου. Κακή η εικόνα για το Μαξίμου σε θέματα διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Ψήφο διαμαρτυρίας επιλέγει η πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές.

Σύνταξη
Βρυξέλλες: «Χτίζουν» σχέδιο για τη στεγαστική κρίση με ρυθμίσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις
Τύπου Airbnb 29.09.25

Οι Βρυξέλλες «χτίζουν» σχέδιο για τη στεγαστική κρίση με ρυθμίσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Η επιδεινούμενη στεγαστική κρίση βάζει σε «κίνηση» την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ψάχνει τρόπους περιορισμού της κερδοσκοπίας στην αγορά ακινήτων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Είναι άσχετη επειδή είναι πλούσια»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ ρίχνει το γάντι στην Έμα Γουάτσον για τις τρανς
Εμφύλιος 29.09.25

«Είναι άσχετη επειδή είναι πλούσια»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ ρίχνει το γάντι στην Έμα Γουάτσον για τις τρανς

Η δημόσια κόντρα μεταξύ της συγγραφέως Τζ. Κ. Ρόουλινγκ και της ηθοποιού Έμα Γουάτσον, της «Ερμιόνης» του Χάρι Πότερ, συνεχίζεται για τα τρανς δικαιώματα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
