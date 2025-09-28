«Κοινωνική λογοδοσία»: Το σίκουελ του Social Network φέρνει το μοχθηρό Facebook στο φως

Το σίκουελ στο The Social Network που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 9 Οκτωβρίου 2026, δεν θα συνεχίσει την ιστορία της δημιουργίας της πλατφόρμας του Facebook, αλλά θα εστιάσει στις συγκλονιστικές αποκαλύψεις των Facebook Files -τη σειρά των αποκαλυπτικών εγγράφων που έφερε στο φως η Wall Street Journal.

Η πλοκή της ταινίας που υπογράφει αλλά και σκηνοθετεί ο Άαρον Σόρκιν με τίτλο The Social Reckoning (Κοινωνική Λογοδοσία) μεταφέρεται χρονικά και επικεντρώνεται στην Φράνσις Χάουγκεν, την πρώην υπάλληλο του Facebook που το 2021 διέρρευσε έναν τεράστιο όγκο εσωτερικών εγγράφων σε δημοσιογράφο της WSJ.

Τον ρόλο της Χάουγκεν θα υποδυθεί η ηθοποιός Μάικι Μάντισον, τον ρεπόρτερ θα ενσαρκώσει ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ ενώ ο Τζέρεμι Στρονγκ θα είναι ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ των πιο σκοτεινών στιγμών που αποκαλύφθηκαν σοκάροντας τον ψηφιακό χάρτη το 2021.

Η Χάουγκεν κατηγόρησε δημόσια την εταιρεία ότι «βάζει τα κέρδη πάνω από τους ανθρώπους». Ανάμεσα στις πιο σοβαρές αποκαλύψεις που έγιναν γνωστές από τα έγγραφα της Χάουγκεν ήταν ότι η εταιρεία γνώριζε πολύ καλά πως το Instagram έβλαπτε την ψυχική υγεία των έφηβων κοριτσιών.

Η Χάουγκεν κατέθεσε στο Κογκρέσο ότι το Facebook «κυριολεκτικά υποκινεί την εθνοτική βία» στην Αιθιοπία, καθώς οι προσπάθειες συντονισμού περιεχομένου σε μη αγγλικές γλώσσες είχαν υποχρηματοδοτηθεί ενώ σύμφωνα με τα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα, το 87% των δαπανών της Meta για τη μείωση της παραπληροφόρησης αφορούσε περιεχόμενο στην αγγλική γλώσσα, παρόλο που οι αγγλόφωνοι αποτελούν μόλις το 9% των χρηστών.

Μετά τις αποκαλύψεις η μετοχή της Facebook κατρακύλησε, φέρνοντας απώλειες δισεκατομμυρίων δολαρίων ενώ οι μέτοχοι κατέθεσαν ψήφισμα για να μειώσουν τις υπερεξουσίες του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου, Μαρκ Ζάκερμπεργκ.

Η Facebook αρνήθηκε τις καταγγελίες ότι ο Ζούκερμπεργκ και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη προσπάθησαν να την απαξιώσουν, λέγοντας ότι δεν είναι ειδική στα θέματα για τα οποία μίλησε δημόσια.

Στην πρώτη δημόσια εμφάνισή της αφότου αποκάλυψε εσωτερικά έγγραφα της Facebook που καίνε την εταιρεία, η Φράνσις Χάουγκεν κάλεσε το πρώην αφεντικό της να παραιτηθεί για να ανοίξει το δρόμο σε αλλαγές, αντί να αφοσιώνεται στο rebranding του κοινωνικού δικτύου.

«Πιστεύω πως είναι απίθανο να αλλάξει η εταιρεία αν [ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ] παραμείνει διευθύνων σύμβουλος» δήλωσε η πληροφοριοδότης στην εναρκτήρια εκδήλωση του Web Summit 2021 στη Λισαβώνα της Πορτογαλίας.

«Ίσως είναι ευκαιρία να αναλάβει άλλος τα ηνία […] Η Facebook θα ήταν πιο ισχυρή με κάποιον που θα ήταν διατεθειμένος να αφοσιωθεί στην ασφάλεια» είπε η Χάουγκεν απαντώντας σε ερώτηση για το εάν ο Ζούκερμπεργκ πρέπει να παραιτηθεί.

Ένα μήνα πριν την εμφάνιση της στη Λισαβώνα, η Χάουγκεν μίλησε στο Κογκρέσο και ενώπιον βρετανών βουλευτών, προειδοποιώντας ότι η Facebook θα πυροδοτήσει βίαια επεισόδια σε όλο τον κόσμο αν δεν αλλάξει τους αλγορίθμους της που υποκινούν σε βία και βλάπτουν ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Ο Ζούκερμπεργκ και το Facebook (το οποίο μετονομάστηκε σε Meta λίγο μετά τις διαρροές Χόγκεν) ήταν πάντα δυσαρεστημένοι με τον τρόπο που η πρώτη ταινία απεικόνιζε την ιστορία της εταιρείας.

Νωρίτερα φέτος, ο Ζούκερμπεργκ αποκάλυψε σε συνέντευξή του ότι παρακολούθησε την ταινία μία φορά, οργανώνοντας μάλιστα ο ίδιος έξοδο με άλλους υπαλλήλους του Facebook.

«Ήταν περίεργο», είπε. «Πέτυχαν όλες αυτές τις πολύ συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το τι φορούσα, ή αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα, αλλά μετά όλη η αφηγηματική γραμμή γύρω από τα κίνητρά μου και όλα αυτά ήταν εντελώς λάθος» είπε ο αμφιλεγόμενος ολιγάρχης της τεχνολογίας που έχει εμμονή (ανάμεσα σε άλλα) με τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία.