Σημαντική είδηση:
28.09.2025 | 23:21
Αποκεφάλισε 5χρονο μπροστά στη μητέρα του, ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου
Σημαντική είδηση:
28.09.2025 | 21:42
Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων στο Γαλαξίδι - Δύο νεκροί (εικόνες)
Σημαντική είδηση:
28.09.2025 | 19:43
Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στην Εύβοια - Ένας νεκρός
«Κοινωνική λογοδοσία»: Το σίκουελ του Social Network φέρνει το μοχθηρό Facebook στο φως
The Good Life 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:50

«Κοινωνική λογοδοσία»: Το σίκουελ του Social Network φέρνει το μοχθηρό Facebook στο φως

Δεκαπέντε χρόνια μετά τo Oσκαρικό The Social Network, ο σεναριογράφος Άαρον Σόρκιν επιστρέφει, αυτή τη φορά και ως σκηνοθέτης, για να υπογράψει τη συνέχεια της ταινίας για το σκοτεινό Facebook. Τίτλος της; The Social Reckoning (Η Κοινωνική Λογοδοσία)

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Spotlight

Το σίκουελ στο The Social Network που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 9 Οκτωβρίου 2026, δεν θα συνεχίσει την ιστορία της δημιουργίας της πλατφόρμας του Facebook, αλλά θα εστιάσει στις συγκλονιστικές αποκαλύψεις των Facebook Files -τη σειρά των αποκαλυπτικών εγγράφων που έφερε στο φως η Wall Street Journal.

Η πλοκή της ταινίας που υπογράφει αλλά και σκηνοθετεί ο Άαρον Σόρκιν με τίτλο The Social Reckoning (Κοινωνική Λογοδοσία) μεταφέρεται χρονικά και επικεντρώνεται στην Φράνσις Χάουγκεν, την πρώην υπάλληλο του Facebook που το 2021 διέρρευσε έναν τεράστιο όγκο εσωτερικών εγγράφων σε δημοσιογράφο της WSJ.

Τον ρόλο της Χάουγκεν θα υποδυθεί η ηθοποιός Μάικι Μάντισον, τον ρεπόρτερ θα ενσαρκώσει ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ ενώ ο Τζέρεμι Στρονγκ θα είναι ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ των πιο σκοτεινών στιγμών που αποκαλύφθηκαν σοκάροντας τον ψηφιακό χάρτη το 2021.

View this post on Instagram

A post shared by The Film Enthusiast (@thefilmthusiasts)

Η Χάουγκεν κατηγόρησε δημόσια την εταιρεία ότι «βάζει τα κέρδη πάνω από τους ανθρώπους». Ανάμεσα στις πιο σοβαρές αποκαλύψεις που έγιναν γνωστές από τα έγγραφα της Χάουγκεν ήταν ότι η εταιρεία γνώριζε πολύ καλά πως το Instagram έβλαπτε την ψυχική υγεία των έφηβων κοριτσιών.

Η Χάουγκεν κατέθεσε στο Κογκρέσο ότι το Facebook «κυριολεκτικά υποκινεί την εθνοτική βία» στην Αιθιοπία, καθώς οι προσπάθειες συντονισμού περιεχομένου σε μη αγγλικές γλώσσες είχαν υποχρηματοδοτηθεί ενώ σύμφωνα με τα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα, το 87% των δαπανών της Meta για τη μείωση της παραπληροφόρησης αφορούσε περιεχόμενο στην αγγλική γλώσσα, παρόλο που οι αγγλόφωνοι αποτελούν μόλις το 9% των χρηστών.

Μετά τις αποκαλύψεις η μετοχή της Facebook κατρακύλησε, φέρνοντας απώλειες δισεκατομμυρίων δολαρίων ενώ οι μέτοχοι κατέθεσαν ψήφισμα για να μειώσουν τις υπερεξουσίες του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου, Μαρκ Ζάκερμπεργκ.

Η Facebook αρνήθηκε τις καταγγελίες ότι ο Ζούκερμπεργκ και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη προσπάθησαν να την απαξιώσουν, λέγοντας ότι δεν είναι ειδική στα θέματα για τα οποία μίλησε δημόσια.

YouTube thumbnail

Στην πρώτη δημόσια εμφάνισή της αφότου αποκάλυψε εσωτερικά έγγραφα της Facebook που καίνε την εταιρεία, η Φράνσις Χάουγκεν κάλεσε το πρώην αφεντικό της να παραιτηθεί για να ανοίξει το δρόμο σε αλλαγές, αντί να αφοσιώνεται στο rebranding του κοινωνικού δικτύου.

«Πιστεύω πως είναι απίθανο να αλλάξει η εταιρεία αν [ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ] παραμείνει διευθύνων σύμβουλος» δήλωσε η πληροφοριοδότης στην εναρκτήρια εκδήλωση του Web Summit 2021 στη Λισαβώνα της Πορτογαλίας.

«Ίσως είναι ευκαιρία να αναλάβει άλλος τα ηνία […] Η Facebook θα ήταν πιο ισχυρή με κάποιον που θα ήταν διατεθειμένος να αφοσιωθεί στην ασφάλεια» είπε η Χάουγκεν απαντώντας σε ερώτηση για το εάν ο Ζούκερμπεργκ πρέπει να παραιτηθεί.

YouTube thumbnail

Ένα μήνα πριν την εμφάνιση της στη Λισαβώνα, η Χάουγκεν μίλησε στο Κογκρέσο και ενώπιον βρετανών βουλευτών, προειδοποιώντας ότι η Facebook θα πυροδοτήσει βίαια επεισόδια σε όλο τον κόσμο αν δεν αλλάξει τους αλγορίθμους της που υποκινούν σε βία και βλάπτουν ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Ο Ζούκερμπεργκ και το Facebook (το οποίο μετονομάστηκε σε Meta λίγο μετά τις διαρροές Χόγκεν) ήταν πάντα δυσαρεστημένοι με τον τρόπο που η πρώτη ταινία απεικόνιζε την ιστορία της εταιρείας.

Νωρίτερα φέτος, ο Ζούκερμπεργκ αποκάλυψε σε συνέντευξή του ότι παρακολούθησε την ταινία μία φορά, οργανώνοντας μάλιστα ο ίδιος έξοδο με άλλους υπαλλήλους του Facebook.

«Ήταν περίεργο», είπε. «Πέτυχαν όλες αυτές τις πολύ συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το τι φορούσα, ή αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα, αλλά μετά όλη η αφηγηματική γραμμή γύρω από τα κίνητρά μου και όλα αυτά ήταν εντελώς λάθος» είπε ο αμφιλεγόμενος ολιγάρχης της τεχνολογίας που έχει εμμονή (ανάμεσα σε άλλα) με τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pubity (@pubity)

googlenews

Μπριζίτ Μπαρντό: Ο Θεός έπλασε την γυναίκα και αυτή… τον πλούτο της
Culture Live 28.09.25

Πόσο εκτιμάται η περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό - Από τα κοσμήματα έως τα ακίνητά της

Η θρυλική «Μπεμπέ» που γεννήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1934, δεν υπήρξε μόνο ηθοποιός, τραγουδίστρια, συγγραφέας και ακτιβίστρια. Ήταν και οξυδερκής επιχειρηματίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ο Κρις Σαράντον θέλησε να παρατήσει τον κινηματογράφο μετά την συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Μάικλ Γουίνερ
«Κακός» 28.09.25

Ο Κρις Σαράντον θέλησε να παρατήσει τον κινηματογράφο μετά την συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Μάικλ Γουίνερ

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian, ο Κρις Σάραντον αναφέρθηκε στα σκαμπανεβάσματα της καριέρας του και στάθηκε στο γεγονός ότι κάποτε θέλησε να παρατήσει την υποκριτική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καρχηδόνα: Η κλιματική αλλαγή απειλεί τα ερείπια της αρχαίας υπερδύναμης
Θλιβερό 28.09.25

Καρχηδόνα: Η κλιματική αλλαγή απειλεί τα ερείπια της αρχαίας υπερδύναμης

Η Καρχηδόνα, που κατεδαφίστηκε από τους Ρωμαίους το 146 π.Χ., βρίσκεται ξανά σε κίνδυνο. Τα ερείπιά της απειλούνται σήμερα από την κλιματική αλλαγή, τη διάβρωση και την άνοδο της θάλασσας

Σύνταξη
Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του
«Ανοιχτός διάλογος» 27.09.25

Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του

Ο Σον Πεν δήλωσε ότι παρόλο που δεν ενστερνίζεται την ακροδεξιά πολιτική ατζέντα του Τσάρλι Κερκ, άτομα σαν αυτόν «χρειάζονται» στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ για να γεννούν συζητήσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ο Γιώργος Λάνθιμος πάει για Όσκαρ»: Το BBC επιλέγει τις 12 ταινίες που θα διεκδικήσουν τρόπαια
Στοιχήματα 27.09.25

«Ο Γιώργος Λάνθιμος πάει για Όσκαρ»: Το BBC επιλέγει τις 12 ταινίες που θα διεκδικήσουν τρόπαια

Ο Γιώργος Λάνθιμος και η Βουγονία του είναι ανάμεσα στους κινηματογραφικούς τίτλους που θα διεκδικήσουν τα μεγάλα βραβεία των Όσκαρ φέτος. Ποιοί άλλοι είναι τα μεγάλα στοιχήματα του BBC;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η οικογένεια Gucci ετοιμάζει μια νέα σειρά ως απάντηση στην ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ – «Πόνος, χρήμα, δόξα»
Κράμα 27.09.25

Η οικογένεια Gucci ετοιμάζει μια νέα σειρά ως απάντηση στην ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ – «Πόνος, χρήμα, δόξα»

Η νέα σειρά έξι επεισοδίων με τίτλο «Gucci: Game Over» σε σκηνοθεσία Γκαμπριέλ Μουτσίνο, βασίζεται στις αναμνήσεις της Αλέγκρα Γκούτσι, κόρης του Μαουρίτσιο Γκούτσι και της Πατρίσια Ρετζιάνι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Έμα Γουάτσον για τη ρήξη με την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ελπίζω να συνεχίσω να αγαπώ αυτούς με τους οποίους διαφωνώ»
«Βαθύτερη επιθυμία» 27.09.25

Η Έμα Γουάτσον για τη ρήξη με την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ελπίζω να συνεχίσω να αγαπώ αυτούς με τους οποίους διαφωνώ»

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ είχε αναφέρει ότι «ποτέ δεν θα συγχωρήσει» την Έμα Γουάτσον για το ότι «συμμετείχε σε ένα κίνημα που αποσκοπεί στην υπονόμευση των γυναικείων δικαιωμάτων», αφού η ηθοποιός υποστήριξε τα τρανς άτομα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νταν Μπράουν: «Το ανθρώπινο είδος δεν δημιούργησε ποτέ τεχνολογία που να μην τη μετέτρεψε σε όπλο»
Culture Live 27.09.25

Νταν Μπράουν: «Το ανθρώπινο είδος δεν δημιούργησε ποτέ τεχνολογία που να μην τη μετέτρεψε σε όπλο»

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου The Secret of Secrets ο Ντάν Μπράουν έδωσε μια αφοπλιστική συνέντευξη σε σχέση με τη θρησκεία, την επιστήμη και τις θεωρίες συνωμοσίας

Σύνταξη
Το «Arcadia» του Γιώργου Ζώη είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ 2026
Culture Live 26.09.25

Το «Arcadia» του Γιώργου Ζώη είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ 2026

Το δράμα «Arcadia» που έχει ήδη διακριθεί διεθνώς και απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας στα Οσκαρ 2026

Σύνταξη
Loewe: Οι νέοι σχεδιαστές του οίκου επιλέγουν τη φωτογράφο Τάλια Σέτριτ για την πρώτη τους καμπάνια
Μακόλαφ & Ερνάντεζ 26.09.25

Loewe: Οι νέοι σχεδιαστές του οίκου επιλέγουν τη φωτογράφο Τάλια Σέτριτ για την πρώτη τους καμπάνια

Η φωτογράφος Τάλια Σέτριτ υπογράφει το νέο κεφάλαιο του Loewe, αποτυπώνοντας νεανικά πρόσωπα με ένταση, φυσικότητα και μια αισθησιακή, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: «Επιτυχημένο» το ταξίδι της ΥΠΕΞ στην Κίνα – Μυστικοπάθεια για το περιεχόμενο των συνομιλιών
Βόρεια Κορέα 29.09.25

«Επιτυχημένο» το ταξίδι της ΥΠΕΞ της Πιονγιάνγκ στην Κίνα - Μυστικοπάθεια για το περιεχόμενο των συνομιλιών

Η Πιονγιάνγκ ανέφερε πως οι υπουργοί Εξωτερικών Βόρειας Κορέας και Κίνας συμφώνησαν για όλα τα ζητήματα που είχαν στην ατζέντα τους, χωρίς σαφή αναφορά των θεμάτων που τέθηκαν επί τάπητος

Σύνταξη
Quantum Ink: To «κβαντικό μελάνι» φέρνει τη νυχτερινή όραση της επόμενης γενιάς
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 29.09.25

To «κβαντικό μελάνι» φέρνει τη νυχτερινή όραση της επόμενης γενιάς

Οι κατασκευαστές καμερών υπερύθρων αντιμετωπίζουν ένα αυξανόμενο πρόβλημα: Τα τοξικά βαρέα μέταλλα. Το «κβαντικό μελάνι» έρχεται να λύσει το πρόβλημα με οικολογικά φιλικούς κβαντικούς κρυστάλλους.

Σύνταξη
Όλα τα γκολ από τα παιχνίδια της Super League (vid)
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Όλα τα γκολ από τα παιχνίδια της Super League (vid)

Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από από τα έξι από τα επτά παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής της Super League, τα οποία πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο.

Σύνταξη
Βρετανία: Ανεργία, εσωκομματικές έριδες στο Εργατικό Κόμμα, ρεκόρ αντιδημοτικότητας
Γολγοθάς για Στάρμερ 28.09.25

Βρετανία: Ανεργία, εσωκομματικές έριδες στο Εργατικό Κόμμα, ρεκόρ αντιδημοτικότητας

Αντιμέτωπος με σειρά προβλημάτων είναι ο Κιρ Στάρμερ, μόλις 15 μήνες από τότε που κέρδισε τις εκλογές στη Βρετανία, ενώ έχει ανοιχτό μέτωπο με την ακροδεξιά.

Σύνταξη
Ένα «κομπιούτερ» στην… υπηρεσία του Αρτέτα
On Field 28.09.25

Ένα «κομπιούτερ» στην… υπηρεσία του Αρτέτα

Ο Ντέκλαν Ράις κάνει εκπληκτική σεζόν και είναι ο ηγέτης των «κανονιέρηδων». Έκανε τεράστια εμφάνιση και στο «διπλό» των Λονδρέζων επί της Νιούκαστλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μολδαβία: Προβάδισμα νίκης για το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα
Εκλογές 28.09.25

Μολδαβία: Προβάδισμα νίκης για το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα

Μέχρι στιγμής το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS προηγείται στις εκλογές στη Μολδαβία με περίπου 13,5 μονάδες έναντι του Πατριωτικού Μπλοκ. Το τελευταίο ζήτησε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα

Σύνταξη
Πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν: Η Τεχεράνη δεν θα δεχτεί διαπραγματεύσεις που θα προκαλέσουν «νέα προβλήματα»
Κυρώσεις ΟΗΕ 28.09.25

Πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν: Η Τεχεράνη δεν θα δεχτεί διαπραγματεύσεις που θα προκαλέσουν «νέα προβλήματα»

Οι κυρώσεις του ΟΗΕ σε βάρος του Ιράν, για μη τήρηση των δεσμεύσεων της Τεχεράνης σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, τέθηκαν εκ νέου σε ισχύ, δέκα χρόνια μετά την άρση τους.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-1: Ο Λεβαντόφσκι την έστειλε στην κορυφή
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Στην κορυφή η Μπαρτσελόνα με ανατροπή και «λυτρωτή» τον Λεβαντόφσκι (2-1)

Με γκολ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο 59', η Μπαρτσελόνα πέτυχε ανατροπή επί της Ρεάλ Σοσιεδάδ, επικρατώντας με 2-1 στην αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής. Στην κορυφή της La Liga οι Καταλανοί.

Σύνταξη
Μπεν Γουίνστον: Ο νέος παράγοντας της Άρσεναλ με 13 βραβεία Emmy
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Μπεν Γουίνστον: Ο νέος παράγοντας της Άρσεναλ με 13 βραβεία Emmy

Ο Γουίνστον είναι γνωστός διεθνώς για τη δουλειά του στην αμερικανική τηλεόραση, ενώ με την επιλογή του οι «κανονιέρηδες» θέλουν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την εικόνα τους εκτός γηπέδου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Θα το φέρουμε εις πέρας στη Μέση Ανατολή»: Αισιόδοξος ο Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα
Κόσμος 28.09.25

«Θα το φέρουμε εις πέρας στη Μέση Ανατολή»: Αισιόδοξος ο Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, ενόψει της επικείμενης συνάντησής του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό

Σύνταξη
Mετανάστευση στην Ευρώπη: Εκπληκτική η μείωσή της, τρομακτικές οι συνέπειες των μεθόδων
Economist 28.09.25

Mετανάστευση στην Ευρώπη: Εκπληκτική η μείωσή της, τρομακτικές οι συνέπειες των μεθόδων

Η μείωση στην παράνομη μετανάστευση στην Ευρώπη είναι κάτι περισσότερο από ορατή. Ωστόσο, οι σκληρές μέθοδοι που έφτιαξαν το «αόρατο τείχος» της αποτροπής είναι τουλάχιστον ανησυχητικές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Έξυπνο γάντι»: Κόστισε στο υπουργείο Υγείας 3 εκατομμύρια – Η Ομοσπονδία Κωφών αμφισβητεί τη χρησιμότητά του
Χωρίς διαβούλευση 28.09.25

«Έξυπνο γάντι»: Κόστισε στο υπουργείο Υγείας 3 εκατομμύρια – Η Ομοσπονδία Κωφών αμφισβητεί τη χρησιμότητά του

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας πρόκειται για εργαλείο που θα βοηθήσει του κωφούς, «μεταφράζοντας» τη νοηματική. Η Ομοσπονδία τους όμως λέει ότι δεν διασφαλίζει αμφίδρομη επικοινωνία.

Σύνταξη
