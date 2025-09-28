newspaper
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
28.09.2025 | 21:42
Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων στο Γαλαξίδι - Δύο νεκροί (εικόνες)
Σημαντική είδηση:
28.09.2025 | 19:43
Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στην Εύβοια - Ένας νεκρός
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πώς το Facebook έγινε θερμοκήπιο για ακροδεξιές ιδεολογίες
Κόσμος 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:39

Πώς το Facebook έγινε θερμοκήπιο για ακροδεξιές ιδεολογίες

Η διαδικτυακή διάδοση ακραίων ιδεών δεν αποτελεί απλώς φαινόμενο του ψηφιακού κόσμου, αλλά έχει απτές επιπτώσεις στην πραγματική κοινωνία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Spotlight

Οι ακροδεξιές ιδέες κερδίζουν έδαφος. Ανθίζουν σε διαδικτυακούς κόσμους που δεν είναι εύκολα ορατοί στο ευρύ κοινό, αλλά οι οποίοι διασπείρουν παραπληροφόρηση που έχει επιπτώσεις στον πραγματικό κόσμο.

Μια έρευνα που διήρκεσε ένα χρόνο αποκάλυψε πώς λειτουργούν αυτές οι κοινότητες και γιατί έχουν σημασία.

Τα κρυφά δίκτυα πίσω από τη βία στον πραγματικό κόσμο

Το καλοκαίρι του 2024, ξέσπασαν ταραχές σε διάφορα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου, τροφοδοτούμενες εν μέρει από ψευδείς πληροφορίες που κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο.

Αυτές οι ταραχές στόχευαν κυρίως τους αιτούντες άσυλο και τους μουσουλμάνους, συμπεριλαμβανομένου ενός περιστατικού όπου έβαλαν φωτιά σε ένα ξενοδοχείο που φιλοξενούσε αιτούντες άσυλο.

Αυτό που συγκλόνισε πολλούς παρατηρητές ήταν το προφίλ των συμμετεχόντων: οι περισσότεροι δεν είχαν επίσημη σχέση με ακροδεξιές ομάδες.

Μερικοί μάλιστα απέρριψαν την ταμπέλα της ακροδεξιάς, φέρνοντας πανό με το σύνθημα

«Δεν είμαστε ακροδεξιοί, είμαστε απλά δεξιοί».

Η εφημερίδα The Guardian εντόπισε τη δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχεδόν δύο δωδεκάδων ατόμων που κατηγορήθηκαν για διαδικτυακά αδικήματα συνδεόμενα με τις ταραχές.

Οι περισσότεροι διώχθηκαν για αναρτήσεις στο Facebook. Χαρτογραφώντας τις διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις τους, οι ερευνητές εντόπισαν τρεις βασικές δημόσιες ομάδες στο Facebook με συνολικό αριθμό μελών 267.000.

Αυτές οι ομάδες αποτελούσαν μέρος ενός ευρύτερου δικτύου τουλάχιστον 16 συνδεδεμένων ομάδων, που συγκέντρωναν συνολικά σχεδόν 600.000 μέλη και αυξάνονταν κάθε εβδομάδα.

Μια κοινότητα που χαρακτηρίζεται από δυσπιστία

Ένα κυρίαρχο θέμα σε όλα αυτά τα δίκτυα ήταν η βαθιά ριζωμένη δυσπιστία απέναντι στους κυρίαρχους θεσμούς.

Οι αναρτήσεις συχνά επικρίνουν κυβερνητικούς αξιωματούχους, πολιτικά κόμματα, τις αρχές επιβολής του νόμου και ακόμη και οργανισμούς όπως το RNLI, παρουσιάζοντάς τους ως διεφθαρμένους, μεροληπτικούς ή αναποτελεσματικούς.

Εμπειρογνώμονες όπως η Anki Deo του Hope Not Hate και ο καθηγητής Sander van der Linden του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ σημείωσαν ότι αυτό το μοτίβο αντικατοπτρίζει ιστορικές φασιστικές στρατηγικές: υπονόμευση των θεσμών της αλήθειας και καλλιέργεια απογοήτευσης μεταξύ των πολιτών.

Η Δρ Julia Ebner του Ινστιτούτου Στρατηγικού Διαλόγου πρόσθεσε ότι ακόμη και άτομα που δεν θεωρούν τον εαυτό τους ακροδεξιό μπορούν να επηρεαστούν από αυτή τη ρητορική λόγω της ψυχολογικής της ελκυστικότητας.

Η μετατροπή των μεταναστών σε εξιλαστήρια θύματα

Η μετανάστευση ήταν ένα κεντρικό θέμα σε αυτά τα δίκτυα.

Ενώ υπήρχε κριτική για την πολιτική ή τα στατιστικά στοιχεία για τη μετανάστευση, περίπου μία στις δέκα αναρτήσεις ήταν ανοιχτά ρατσιστική, παρουσιάζοντας τους μετανάστες ως επικίνδυνους, δόλιους ή πολιτισμικά ασυμβίβαστους.

Οι αναρτήσεις συχνά αναφέρονταν σε «άνδρες σε ηλικία στράτευσης» ή «συμμορίες παιδόφιλων», κωδικοποιημένη γλώσσα που χρησιμοποιείται για να σηματοδοτήσει μια αντιληπτή απειλή από τους μετανάστες.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτή η συνεχής δαιμονοποίηση και αποανθρωποποίηση των «ξένων» ομάδων μπορεί να οδηγήσει στην κανονικοποίηση των εξτρεμιστικών ιδεολογιών.

Ο Deo τονίζει ότι οι εύλογοι κοινωνικοί προβληματισμοί, όπως η κρίση του κόστους διαβίωσης, συχνά αναδιατυπώνονται για να κατηγορηθούν οι μετανάστες, δημιουργώντας μια τοξική δυναμική εξιλαστήριου θύματος.

Νατιβισμός και η «θυματοποιημένη ενδοομάδα»

Στενά συνδεδεμένο με το αντιμεταναστευτικό συναίσθημα ήταν ένα ισχυρό ρεύμα νατιβισμού.

Πολλές αναρτήσεις τόνιζαν την «ιθαγένεια», το «λευκό» και το «χριστιανικό» στοιχείο, παρουσιάζοντας αυτή την ομάδα ως απειλούμενη. Μία στις 25 αναρτήσεις είχε αυτό το θέμα, υποδηλώνοντας την αντίληψη μιας υπαρξιακής απειλής για την ομάδα.

Οι ψυχολόγοι σημειώνουν ότι η συχνή έκθεση σε τέτοια μηνύματα δημιουργεί ένα φαινόμενο «ψευδούς αλήθειας»: οι επαναλαμβανόμενες ισχυρισμοί, ακόμη και οι ψευδείς, αρχίζουν να φαίνονται αληθινοί.

Ο Δρ Ebner εξηγεί ότι όταν ένα ισχυρό αίσθημα ταυτότητας συνδυάζεται με αντιληπτές απειλές, τα άτομα μπορεί να υιοθετήσουν ακραία μέτρα για να προστατεύσουν την ομάδα τους.

«Δεν είμαι ακροδεξιός, είμαι απλά δεξιός»

Ένα αξιοσημείωτο μοτίβο σε όλες αυτές τις ομάδες είναι η επιμονή ότι οι συμμετέχοντες δεν είναι ακροδεξιοί, ακόμη και όταν υποστηρίζουν εξτρεμιστικές αφηγήσεις.

Οι αναρτήσεις που υπερασπίζονται τους ταραξίες ή επικρίνουν τις συλλήψεις συχνά παρουσιάζουν τους συμμετέχοντες ως απλούς πολίτες που ασκούν το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου.

Πολλοί συμμετέχοντες ταλαντεύονται μεταξύ παθητικής παρατήρησης και ενεργού συμμετοχής, αντανακλώντας μια ασαφή γραμμή μεταξύ του κυρίαρχου πολιτικού λόγου και της ακροδεξιάς ιδεολογίας.

Οι διαδικτυακοί χώροι ενισχύουν αυτή τη δυναμική, επιταχύνοντας τη ριζοσπαστικοποίηση μέσω αλγοριθμικών συστημάτων προτάσεων, αυτοματοποιημένων bots και deepfake περιεχομένου.

Συνωμοσιολογικές θεωρίες ως σημεία εισόδου

Οι συνωμοσιολογικές θεωρίες και η παραπληροφόρηση ήταν επίσης διαδεδομένες, αποτελώντας περίπου το 5% των αναρτήσεων.

Τα θέματα κυμαίνονταν από την άρνηση της κλιματικής αλλαγής έως τη «θεωρία αντικατάστασης» και τον υποτιθέμενο έλεγχο της παγκόσμιας ελίτ. Αυτές οι αφηγήσεις ευδοκιμούν σε κοινότητες που είναι ήδη προδιατεθειμένες να μην εμπιστεύονται τις κυρίαρχες πηγές, παρέχοντας ένα σημείο εισόδου για πιο ριζοσπαστικές ιδεολογίες.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν το ρόλο της προκατάληψης επιβεβαίωσης: τα άτομα που αναζητούν επικύρωση για τις ανησυχίες τους.

Μόλις εδραιωθούν, αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας μπορούν να εξελιχθούν σε βία εκτός διαδικτύου, όπως έχει φανεί σε πολλές περιπτώσεις.

Οι ψυχολογικοί μηχανισμοί που διαδραματίζονται

Αρκετοί ψυχολογικοί μηχανισμοί υπογραμμίζουν την εξάπλωση του ακροδεξιού περιεχομένου σε αυτά τα δίκτυα:

  • Προκατάληψη επιβεβαίωσης: Οι χρήστες έλκονται από περιεχόμενο που ενισχύει προϋπάρχουσες πεποιθήσεις.
  • Σύγχυση ταυτότητας: Μια ισχυρή αίσθηση ενότητας με μια ομάδα μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες ενέργειες για την προστασία της.
  • Ψευδής αλήθεια: Η επανάληψη της παραπληροφόρησης αυξάνει την αντιληπτή αξιοπιστία.
  • Αλγοριθμική ενίσχυση: Οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων επιταχύνουν την έκθεση σε ριζοσπαστικό περιεχόμενο, δημιουργώντας «ηχητικές αίθουσες».

Ο Van der Linden σημειώνει ότι τα κοινωνικά μέσα επιτρέπουν στα άτομα να συνδεθούν αμέσως με χιλιάδες ομοϊδεάτες, δημιουργώντας μια ψευδή αντίληψη κοινωνικής συναίνεσης.

Αυτό ενισχύει τα εξτρεμιστικά μηνύματα και διευκολύνει τις offline ενέργειες.

Κανονικοποίσης της εξτρεμιστικής ρητορικής

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η ρητορική σε αυτά τα δίκτυα κανονικοποιείται. Δημοσιεύσεις που στο παρελθόν θα μπορούσαν να έχουν λογοκριθεί ή περιθωριοποιηθεί είναι πλέον ευρέως ορατές, ενίοτε ενισχυμένες από αλλαγές στις πολιτικές διαχειριστών των πλατφορμών.

Αν και δεν επιδεικνύουν όλοι οι συμμετέχοντες εξτρεμιστική συμπεριφορά, το περιβάλλον παρέχει γόνιμο έδαφος για ριζοσπαστικοποίηση.

Κατανόηση της απειλής

Η μελέτη αυτών των δικτύων στο Facebook αποκαλύπτει ένα πολύπλοκο οικοσύστημα όπου συγκλίνουν το αντικαθεστωτικό συναίσθημα, η αντιμεταναστευτική ρητορική και οι θεωρίες συνωμοσίας.

Αυτοί οι χώροι μπορεί να φαίνονται αβλαβείς, αλλά έχουν απτή επίδραση στις στάσεις, τις πεποιθήσεις και ακόμη και στις πράξεις στον πραγματικό κόσμο.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η κατανόηση αυτών των δυναμικών είναι ζωτικής σημασίας.

Η συνειδητοποίηση των ψυχολογικών μηχανισμών που διαδραματίζονται, του ρόλου των αλγορίθμων των κοινωνικών μέσων και της ασαφούς γραμμής μεταξύ του mainstream και του εξτρεμιστικού περιεχομένου μπορεί να βοηθήσει την κοινωνία να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που θέτουν οι ακροδεξιές κοινότητες στο διαδίκτυο.

Ο ψηφιακός κόσμος, όπως γίνεται εμφανές, αναδιαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο εξαπλώνεται ο εξτρεμισμός, και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Η μετοχή που ξεχωρίζει εν μέσω χάους στον τομέα του χαλκού

Wall Street: Η μετοχή που ξεχωρίζει εν μέσω χάους στον τομέα του χαλκού

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Ναυτιλία
Κρουαζιέρα: Προς νέο ρεκόρ, αλλά σύννεφα μετά το 2026-2027

Κρουαζιέρα: Προς νέο ρεκόρ, αλλά σύννεφα μετά το 2026-2027

inWellness
Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;
Sunday Scaries 28.09.25

Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;

Η Κυριακή είναι μια περίεργη μέρα. Ναι μεν ανήκει σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι μόλις περάσει έρχεται η Δευτέρα και η επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Θα το φέρουμε εις πέρας στη Μέση Ανατολή»: Αισιόδοξος ο Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα
Κόσμος 28.09.25

«Θα το φέρουμε εις πέρας στη Μέση Ανατολή»: Αισιόδοξος ο Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, ενόψει της επικείμενης συνάντησής του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό

Σύνταξη
Mετανάστευση στην Ευρώπη: Εκπληκτική η μείωσή της, τρομακτικές οι συνέπειες των μεθόδων
Economist 28.09.25

Mετανάστευση στην Ευρώπη: Εκπληκτική η μείωσή της, τρομακτικές οι συνέπειες των μεθόδων

Η μείωση στην παράνομη μετανάστευση στην Ευρώπη είναι κάτι περισσότερο από ορατή. Ωστόσο, οι σκληρές μέθοδοι που έφτιαξαν το «αόρατο τείχος» της αποτροπής είναι τουλάχιστον ανησυχητικές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Αποκάλυψη» ή εξαφάνιση; Η απειλή του πυρηνικού πολέμου, των βιολογικών όπλων και της παράνομης AI
Το κουτί της Πανδώρας 28.09.25

«Αποκάλυψη» ή εξαφάνιση; Η απειλή του πυρηνικού πολέμου, των βιολογικών όπλων και της παράνομης AI

Σε ένα πρόσφατο trend, χιλιάδες χρήστες του TikTok παρασύρθηκαν από αποκαλυπτικές προφητείες. Ωστόσο, η «Αρπαγή» δεν ήρθε, αφήνοντας πολλούς να αναρωτιούνται πώς θα ήταν η πραγματική αποκάλυψη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μολδαβία: Δύο «ψηφοδέλτια» στις κάλπες – Η επιλογή των πολιτών είναι μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας
Κρίσιμη αναμέτρηση 28.09.25

Μολδαβία: Δύο «ψηφοδέλτια» στις κάλπες – Η επιλογή των πολιτών είναι μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας

Ανάλυση δημοσκοπήσεων δείχνει ελάχιστή τη διαφορά μεταξύ του φιλοευρωπαϊκού PAS και του φιλορωσικού BEP. Η νίκη του ενός ή του άλλου θα κρίνει περισσότερα από το ποιος θα κυβερνήσει τη Μολδαβία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιατί η Βόρεια Κορέα γίνεται πιο επικίνδυνη
«Βορειοκορεοποίηση» 28.09.25

Γιατί η Βόρεια Κορέα γίνεται πιο επικίνδυνη

Ο Economist υποστηρίζει ότι η «Βορειοκορεοποίηση» στη Βόρεια Κορέα θα καταστήσει τη χώρα πιο επικίνδυνη στο εξωτερικό και πιο καταπιεστική προς τον ίδιο τον λαό της.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Έρχεται η εποχή της σιωπής; Πώς Ευρώπη και ΗΠΑ υπονομεύουν την ελευθερία του λόγου
Κόσμος 28.09.25

Έρχεται η εποχή της σιωπής; Πώς Ευρώπη και ΗΠΑ υπονομεύουν την ελευθερία του λόγου

Η ελευθερία του λόγου φάινεται ότι δέχεται πλήγμα κατά τα τελευταία χρόνια, με τις ΗΠΑ να μπαίνουν σε ένα νέο σκοτεινό κεφάλαιο της ιστορίας τους και την Ευρώπη να δείχνει σημαντικές ρωγμές

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Κυρώσεις στο Ιράν και θνησιμότητα: Η μελέτη που «καίει» τις πρακτικές της Δύσης – τι λέει για ΟΗΕ
Χιλιάδες θάνατοι 28.09.25

Κυρώσεις στο Ιράν και θνησιμότητα: Η μελέτη που «καίει» τις πρακτικές της Δύσης – τι λέει για ΟΗΕ

Μπορεί οι κυρώσεις να φαίνονται αδύναμες να ρίξουν καθεστώτα και να αλλάξουν κυβερνήσεις, αλλά επιστήμονες αποκαλύπτουν ότι σκοτώνουν πάνω από 560.000 ανθρώπους ετησίως.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-1: Ο Λεβαντόφσκι την έστειλε στην κορυφή
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Στην κορυφή η Μπαρτσελόνα με ανατροπή και «λυτρωτή» τον Λεβαντόφσκι (2-1)

Με γκολ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο 59', η Μπαρτσελόνα πέτυχε ανατροπή επί της Ρεάλ Σοσιεδάδ, επικρατώντας με 2-1 στην αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής. Στην κορυφή της La Liga οι Καταλανοί.

Σύνταξη
Μπεν Γουίνστον: Ο νέος παράγοντας της Άρσεναλ με 13 βραβεία Emmy
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Μπεν Γουίνστον: Ο νέος παράγοντας της Άρσεναλ με 13 βραβεία Emmy

Ο Γουίνστον είναι γνωστός διεθνώς για τη δουλειά του στην αμερικανική τηλεόραση, ενώ με την επιλογή του οι «κανονιέρηδες» θέλουν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την εικόνα τους εκτός γηπέδου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Θα το φέρουμε εις πέρας στη Μέση Ανατολή»: Αισιόδοξος ο Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα
Κόσμος 28.09.25

«Θα το φέρουμε εις πέρας στη Μέση Ανατολή»: Αισιόδοξος ο Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, ενόψει της επικείμενης συνάντησής του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό

Σύνταξη
Mετανάστευση στην Ευρώπη: Εκπληκτική η μείωσή της, τρομακτικές οι συνέπειες των μεθόδων
Economist 28.09.25

Mετανάστευση στην Ευρώπη: Εκπληκτική η μείωσή της, τρομακτικές οι συνέπειες των μεθόδων

Η μείωση στην παράνομη μετανάστευση στην Ευρώπη είναι κάτι περισσότερο από ορατή. Ωστόσο, οι σκληρές μέθοδοι που έφτιαξαν το «αόρατο τείχος» της αποτροπής είναι τουλάχιστον ανησυχητικές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Έξυπνο γάντι»: Κόστισε στο υπουργείο Υγείας 3 εκατομμύρια – Η Ομοσπονδία Κωφών αμφισβητεί τη χρησιμότητά του
Χωρίς διαβούλευση 28.09.25

«Έξυπνο γάντι»: Κόστισε στο υπουργείο Υγείας 3 εκατομμύρια – Η Ομοσπονδία Κωφών αμφισβητεί τη χρησιμότητά του

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας πρόκειται για εργαλείο που θα βοηθήσει του κωφούς, «μεταφράζοντας» τη νοηματική. Η Ομοσπονδία τους όμως λέει ότι δεν διασφαλίζει αμφίδρομη επικοινωνία.

Σύνταξη
Γιατί αυτό το χρυσό του Στέφανου Ντούσκου είναι το καλύτερο μετάλλιο της καριέρας του
Άλλα Αθλήματα 28.09.25

Γιατί αυτό το χρυσό του Στέφανου Ντούσκου είναι το καλύτερο μετάλλιο της καριέρας του

Παρότι ο Στέφανος Ντούσκος έχει κατακτήσει σχεδόν τα πάντα στα 11 χρόνιας της σπουδαίας πορείας του στον αθλητισμό, αυτό το χρυσό είχε τη μεγαλύτερη λάμψη.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Μπριζίτ Μπαρντό: Από σεξουαλική Αμαζόνα, μισάνθρωπη Μαινάδα
«Μίσος» 28.09.25

Μπριζίτ Μπαρντό: Από σεξουαλική Αμαζόνα, μισάνθρωπη Μαινάδα

Η Μπριζίτ Μπαρντό, που κάποτε υπήρξε το απόλυτο σύμβολο της σεξουαλικής απελευθέρωσης και η «ατμομηχανή της ιστορίας των γυναικών» σύμφωνα με τη Σιμόν ντε Μποβουάρ, έχει περάσει τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής της αφοσιωμένη αποκλειστικά στον ακτιβισμό για τα δικαιώματα των ζώων πασπαλισμένο με ρατσιστικές κορώνες μισαλλοδοξίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τα σύννεφα στο Μπερναμπέου και το «μήνυμα» του Φλορεντίνο Πέρεθ
On Field 28.09.25

Τα σύννεφα στο Μπερναμπέου και το «μήνυμα» του Φλορεντίνο Πέρεθ

Η Ρεάλ Μαδρίτης «χτυπήθηκε» από τον… τυφώνα Ατλέτικο στο ντέρμπι της ισπανικής πρωτεύουσας και η βαριά ήττα των «μερένχες» με 5-2 προκάλεσε την παρέμβαση του Φλορεντίνο Πέρεθ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Αποκάλυψη» ή εξαφάνιση; Η απειλή του πυρηνικού πολέμου, των βιολογικών όπλων και της παράνομης AI
Το κουτί της Πανδώρας 28.09.25

«Αποκάλυψη» ή εξαφάνιση; Η απειλή του πυρηνικού πολέμου, των βιολογικών όπλων και της παράνομης AI

Σε ένα πρόσφατο trend, χιλιάδες χρήστες του TikTok παρασύρθηκαν από αποκαλυπτικές προφητείες. Ωστόσο, η «Αρπαγή» δεν ήρθε, αφήνοντας πολλούς να αναρωτιούνται πώς θα ήταν η πραγματική αποκάλυψη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 28.09.25

LIVE: Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός

Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Στο στόχαστρο όσοι στηρίζουν την Παλαιστίνη: Απειλές, στοχοποιήσεις και εκστρατείες δυσφήμησης
Έλληνες & Ελληνίδες 28.09.25

Στο στόχαστρο όσοι στηρίζουν την Παλαιστίνη: Απειλές, στοχοποιήσεις και εκστρατείες δυσφήμησης

Στο στόχαστρο εγχώριων και ξένων παραγόντων έχουν μπει οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που στηρίζουν τον Παλαιστινιακό λαό και ζητούν να σταματήσει η γενοκτονία που διαπράττει το κράτος του Ισραήλ.

Σύνταξη
Μπορούν ένας προβοκάτορας, μια δυσλειτουργική οικογένεια και μια Ντέμι Μουρ να σώσουν τη Gucci από τη «βαρεμάρα»;
Ρίσκο 28.09.25

Μπορούν ένας προβοκάτορας, μια δυσλειτουργική οικογένεια και μια Ντέμι Μουρ να σώσουν τη Gucci από τη «βαρεμάρα»;

Η Gucci, η ναυαρχίδα του ομίλου πολυτελείας Kering, βλέπει τις πωλήσεις της να έχουν μειωθεί και το hype να έχει περάσει. Μπορεί ο αιρετικός Demna να σώσει την κατάσταση;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Παναθηναϊκός: Με Τζούρισιτς και Ίνγκασον η 11άδα του Κόντη για την αναμέτρηση με Παναιτωλικό
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Παναθηναϊκός: Με Τζούρισιτς και Ίνγκασον η 11άδα του Κόντη για την αναμέτρηση με Παναιτωλικό

Αυτές είναι οι επιλογές του Χρήστου Κόντη για τους παίκτες που θα συνθέσουν την αρχική 11άδα του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με αντίπαλο τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 28.09.25

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ

LIVE: Αστέρας – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Αστέρας – ΠΑΟΚ, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο