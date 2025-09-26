Η ιταλική Gen Z αγκαλιάζει την ακροδεξιά: Εθνικισμός, μετανάστευση και η νέα γενιά ψηφοφόρων

Στην Ιταλία, μια νέα γενιά βρίσκει πολιτική ταυτότητα στην ακροδεξιά. Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιχειρεί να κάνει τον συντηρητισμό ελκυστικό στους νέους, ενώ ταυτόχρονα οι ιδέες της αμερικανικής δεξιάς βρίσκουν πρόσφορο έδαφος σε φοιτητές και μαθητές.

Από τη Ρώμη έως το Μιλάνο, χιλιάδες νέοι συμμετέχουν σε φεστιβάλ-πολιτικές συγκεντρώσεις, συνδυάζοντας μουσική και κοινωνικότητα με εθνικιστικά συνθήματα και επιθέσεις κατά της αριστεράς.

Για μια γενιά που αποφοίτησε εν μέσω πανδημίας και ενηλικιώθηκε στον ψηφιακό κόσμο, το κίνημα προσφέρει αντίδοτο στη μοναξιά της διαδικτυακής εποχής: φιλίες στον πραγματικό κόσμο, σκοπό και στόχους.

Οι νέοι έλκονται από τη δυνατότητα της «κοινότητας», είπε ο Φάμπιο Ροσκάνι, επικεφαλής της νεολαίας και βουλευτής του κόμματος της Μελόνι, μιλώντας στο Politico.

Ενώ οι νέοι συχνά στερεοτυπικά θεωρούνται αδιάφοροι, αυτή η γενιά θέλει να συσπειρωθεί γύρω από έναν κοινό σκοπό, συνέχισε ο Ροσκάνι. «Τόσα πολλά στη ζωή είναι online — η πολιτική δράση είναι, θα έλεγα, μια υγιής δόση πραγματικότητας».

Ο 21χρονος φοιτητής-ακτιβιστής Νικολό Σαντζιόργκι συμφώνησε. «Ο κόσμος νιώθει σαν στο σπίτι του και γρήγορα αισθάνεται μέρος μιας μεγάλης οικογένειας».

Το κίνημα συχνά γίνεται «όλη σου η ζωή, 360 μοίρες», εις βάρος κάθε άλλης δραστηριότητας, είπε άλλος ακτιβιστής. «Μέσα στο παράρτημα δημιουργείς ισχυρούς δεσμούς, γίνεστε φίλοι και εκτός πολιτικής. Υπάρχει εμπιστοσύνη, υπάρχει φιλία, βγαίνετε μαζί το βράδυ, βρίσκετε ακόμη και τον έρωτα. Αυτό συμβαίνει, απολύτως».

Κλείνοντας το μάτι στην ακροδεξιά

Περίπου 10.000 ακτιβιστές από τη νεολαία του κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας συγκεντρώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στους περιποιημένους κήπους του EUR — της προθήκης της Ρώμης του Μουσολίνι — για να αποχαιρετήσουν το καλοκαίρι με ένα φεστιβάλ-πολιτική συγκέντρωση.

Ανάμεσα σε DJ sets, φουσκωτά εμπόδια και πινγκ-πονγκ, μια λίστα πρώτης γραμμής από ευρωσκεπτικιστές, κυβερνητικούς υπουργούς και σταρ του TikTok μίλησαν κατά των απειλών στη «ελευθερία του λόγου» και κατήγγειλαν την «βίαιη» μισαλλοδοξία της αριστεράς.

Σκιά έριχνε στη φετινή διοργάνωση η δολοφονία του Αμερικανού συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ο οποίος πυροβολήθηκε σε πανεπιστημιακή συγκέντρωση στη Γιούτα δύο εβδομάδες νωρίτερα.

Οι ακτιβιστές τον γνώριζαν από τα social media. Ο θάνατός του έχει προκαλέσει ανησυχία μέσα στο κίνημα, σύμφωνα με τον Αντόνιο Τοσκάνo, έναν 31χρονο Σικελό επιχειρηματία και ηγετική φυσιογνωμία της ομάδας. «Πολλοί ακτιβιστές δέχονται καθημερινά επιθέσεις με παρόμοια φρασεολογία· τους αποκαλούν ‘αηδιαστικούς’ ή ‘φασίστες’», είπε.

Η ίδια η Μελόνι αναφέρθηκε σε αυτές τις παραλληλίες στην καταληκτική της ομιλία την Κυριακή, χρησιμοποιώντας τη δολοφονία για να παρουσιάσει το κυβερνών κόμμα της ως «αουτσάιντερ».

Στα μάτια της αριστεράς, είπε, ο Κερκ «ήταν επικίνδυνος» και «έπρεπε να σταματήσει επειδή ήταν ελεύθερος, θαρραλέος και ικανός». Πρόσθεσε ότι «η αριστερά θέλει να επιβάλλει τις πεποιθήσεις της με τη βία».

Το κίνητρο πίσω από τη δολοφονία του Κερκ παραμένει ασαφές, αλλά η ιδέα ότι ο ύποπτος ήταν αντιφασίστας έχει διαχυθεί στον πολιτικό διάλογο των ΗΠΑ. Ο κατηγορούμενος διώκεται για επιβαρυμένη ανθρωποκτονία, η οποία ενδέχεται να επιφέρει θανατική ποινή σε περίπτωση καταδίκης.

«Πρέπει να πάρουμε τον Τσάρλι ως παράδειγμα», είπε η 20χρονη φοιτήτρια Φραντσέσκα Τζεράτσι, μαζί με «όλους όσοι δεν έπαψαν ποτέ να εκφράζουν τις ιδέες, τις αξίες και τις αρχές τους από φόβο μήπως δεχτούν επίθεση ή σκοτωθούν».