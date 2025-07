Βρετανία: Αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις έξω από ξενοδοχεία φιλοξενίας μεταναστών

Μεγάλες αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις πραγματοποιούνται στην Βρετανία, φέρνοντας στη μνήμη το περσινό δύσκολο καλοκαίρι της χώρας, με αφορμή τις ρατσιστικές και ακροδεξιές κινητοποιήσεις, αλλά και βίαιες επιθέσεις, με αφορμή τη δολοφονία τριών μικρών κοριτσιών στο Σάουθπορτ, από έναν Βρετανό 17χρονο πολίτη αφρικανικής καταγωγής, τον οποίο λανθασμένα χαρακτήρισαν πρόσφυγα.

Αυτή τη φορά, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για μία διαμαρτυρία έξω από ένα ξενοδοχείο που φιλοξενεί αιτούντες άσυλο, στο Νόργουιτς.

Πολλοί έφτασαν στο ξενοδοχείο με σημαίες του Αγίου Γεωργίου, πλακάτ και πανό, μερικά από τα οποία έγραφαν: «Σταματήστε την εισβολή».

Ένας δημοσιογράφος του BBC που βρισκόταν στον τόπο του γεγονότος ανέφερε ότι ήταν παρόντες τουλάχιστον 200 άνθρωποι.

THOUSANDS of people have turned up at the Brook Hotel, Norwich! What a sight to see!

Riot police keeping the two protests at a distance. As you can see from the photo, there aren’t many of the antifa mob.

Great effort, Norwich!@JournoJones05 @JamesHarvey2503 @sarahjo60329006 pic.twitter.com/qVGxrWbVGQ

— We Stand United (@StandUnitedGB) July 26, 2025