«Εξουσία. Απληστία. Τρέλα»: Το βιβλίο που το Facebook δεν θέλει να διαβάσετε αποκαθηλώνει τον Ζούκερμπεργκ

Λίγο αφότου έσπασαν τα νερά της, η Σάρα Γουίν-Γουίλιαμς ήταν ξαπλωμένη στο νοσοκομείο πληκτρολογώντας ένα memo στο φορητό της υπολογιστή ανάμεσα στις συσπάσεις. Η διευθύντρια παγκόσμιας δημόσιας πολιτικής του Facebook έπρεπε να στείλει στο αφεντικό της, Σέριλ Σάντμπεργκ, σημεία ενδιαφέροντος πριν εκκινηθεί η δραστηριότητα του τεχνολογικού γίγαντα στη Μιανμάρ. Στη συνέχεια θα γεννούσε το πρώτο της παιδί.

Ο σύζυγος της ήταν εξοργισμένος αλλά, όπως γίνεται με τους άνδρες στις αίθουσες τοκετού, ανίκανος να κάνει οτιδήποτε. Ο γιατρός έκλεισε απαλά τον φορητό υπολογιστή της. «Σας παρακαλώ, αφήστε με να κάνω αποστολή», κλαψούρισε η εγκυμονούσα. «Θα έπρεπε να σπρώχνετε κάτι άλλο», ανταπάντησε ο γιατρός με απίθανο συγχρονισμό. «Αλλά όχι ένα memo».

To περιστατικό είναι χαρακτηριστικό όσων εξομολογείται στις 400 σελίδες της η συγγραφέας του βιβλίου Careless People: A Story of Where I Used to Work όπου αποτυπώνει τις εμπειρίες επτά χρόνων εργασίας της στο Facebook από το 2011 – όταν το κραταιό ψηφιακό μέσο μεταλλάχθηκε από κοινωνικό δίκτυο για κοινότητες σε παγκόσμια δύναμη ικανή να επηρεάσει τις εκλογές, να στοχεύσει τους έφηβους που ντρέπονται για το σώμα τους με προϊόντα ομορφιάς και να εκμεταλλευτεί τα μέχρι πρότινος προσωπικά και ιδιωτικά δεδομένα εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η Γουίν-Γουίλιαμς είχε γίνει μέρος αυτής της «διαβολικής αίρεσης που διοικείται από συναισθηματικά καχεκτικά ανδρόγυνα μωρά, θεσμικά ενεργοποιημένους σεξουαλικούς παρενοχλητές και υποκριτές ναρκισσιστές που δηλώνουν αθώοι».

Η εμπειρία της είναι ακόμη πιο ενοχλητική όταν παραθέτει αποσπάσματα από το βιβλίο που είχε υπογράψει το πρώην αφεντικό της, η Σάντμπεργκ το 2013 με τίτλο Lean In: Women, Work, and the Will to Lead.

Στα σαγόνια του καρχαρία