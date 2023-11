Meta: Έρευνα αποδεικνύει πως Facebook και Instagram επιτρέπουν διαφημίσεις μίσους εναντίον Παλαιστινίων

Το Facebook έχει κατηγορηθεί και στο παρελθόν πως άφηνε περιεχόμενο μίσους ελεύθερο στα κοινωνικά δίκτυα, παρότι στρέφονταν ενάντια στην πολιτική του. Μάλιστα έχουν γίνει μηνύσεις στις ΗΠΑ, καθώς μέσω αυτών των διαφημίσεων έχουν διαπραχθεί επιθέσεις.

Μια έρευνα του 7amleh – The Arab Center for the Advancement of Social Media σχετικά με την ικανότητα της Meta να απαγορεύει τη ρητορική μίσους και την υποκίνηση σε πληρωμένες διαφημίσεις αποκάλυψε μια ανησυχητική πραγματικότητα: Η Meta αποκομίζει οικονομικά οφέλη από τη διάδοση επιβλαβούς περιεχομένου στις πλατφόρμες της. Συμπεριλαμβάνεται και ο πόλεμος που λαμβάνει χώρα στην Γάζα.

Η Meta δυσκολεύεται να εφαρμόσει τις πολιτικές της, αν ο διαφημιζόμενος πληρώνει

Η έρευνα προκλήθηκε από την ανακάλυψη ότι το Facebook έτρεξε στοχευμένες διαφημίσεις που καλούσαν σε δολοφονία ατόμων, καθώς και διαφημίσεις που καλούσαν σε βίαιη εκδίωξη Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη στην Ιορδανία, ανέφερε η 7amleh σε ανακοίνωσή της.

Το έρευνα που ανέδειξε πως «το μίσος είναι καλό αν ο πελάτης πληρώνει»

Η έρευνα της 7amleh ανέδειξε την ταχεία έγκριση 19 διαφημίσεων που περιείχαν ρητορική μίσους και υποκίνηση στα εβραϊκά εναντίον Αράβων και Παλαιστινίων στο πλαίσιο του πολέμου στη Γάζα.

«Αυτό ρίχνει φως στην αποτυχία των μηχανισμών επιβολής αυτοματοποιημένης και χειροκίνητης αναθεώρησης της Meta που αποσκοπούν στην απαγόρευση του εμπρηστικού διαφημιστικού περιεχομένου στις πλατφόρμες της, καθώς και στα ακούσια οικονομικά κέρδη της εταιρείας από τη διάδοση αυτής της ρητορικής», ανέφερε η δήλωση της οργάνωσης.

Η έρευνα της 7amleh δοκίμασε τους εχθρικούς ταξινομητές της Meta στα εβραϊκά και τους αυτοματοποιημένους μηχανισμούς επιβολής των διαφημιστικών προτύπων. Διενήργησε μια στοχευμένη εκστρατεία 19 διαφημίσεων, που περιείχαν ρητορική μίσους και υποκίνηση σε βία στα εβραϊκά, σε όλες τις πλατφόρμες της Meta.

Το τρομακτικό περιεχόμενο

Οι εγκεκριμένες διαφημίσεις περιλάμβαναν εκκλήσεις για «εξάλειψη της Γάζας, των γυναικών, των παιδιών και των ηλικιωμένων της» και άλλες εμπρηστικές φράσεις που ζητούσαν ρητά τη δολοφονία Παλαιστινίων, την πυρπόληση ολόκληρης της Γάζας, την απέλαση ανθρώπων σε άλλες χώρες και εκκλήσεις για την πραγματοποίηση μιας δεύτερης Νάκμπα!

Για την έρευνα αυτή, η 7amleh εξέτασε τις ίδιες διαφημίσεις και στα αραβικά και, όπως και στα εβραϊκά, όλες οι αραβικές διαφημίσεις εγκρίθηκαν επίσης. «Αυτό ακολουθεί μια ανησυχητική εξέλιξη του Facebook που επιτρέπει διαφημιστικές καμπάνιες που στοχεύουν Παλαιστίνιους στη μητρική τους γλώσσα», ανέφερε.

Για παράδειγμα, ένα προφίλ στο Facebook με την ονομασία «Migrate Now» (Μεταναστεύστε τώρα) άρχισε πρόσφατα να δημοσιεύει διαφημίσεις που καλούσαν τους «Άραβες στην Ιουδαία και τη Σαμάρια» (Δυτική Όχθη) να μεταναστεύσουν στην Ιορδανία «πριν να είναι πολύ αργά».

«Αυτή η κωδικοποιημένη γλώσσα αποτελεί προφανή χρήση εκφοβισμού και δεν έχει θέση στις πλατφόρμες της Meta. Επιπλέον, η Meta σίγουρα δεν θα έπρεπε να επωφελείται από ομάδες που εκτελούν τέτοιου είδους μισητές διαφημίσεις», δήλωσε η 7amleh.

Για να φανεί το μέγεθος του προβλήματος, μόλις η 7amleh μοιράστηκε την έρευνα με το The Intercept και το τελευταίο ζήτησε σχόλιο από την Meta, οι διαφημίσεις απαγορεύτηκαν μεταχρονολογημένα!

Δεν είναι η χρονιά της Ελευθερίας του Λόγου για την Meta

Η έρευνα έρχεται να προστεθεί στις καταγγελίες σε Facebook και Instagram για Shadowban, δηλαδή της τακτικής να λογοκρίνει χρήστες των κοινωνικών δικτύων της. Κάτι που έχει αποτελέσει αντικείμενο ρεπορτάζ και στο in

Το Shadowban δεν συμβαίνει όταν ο χρήστης παραβιάζει τους κανόνες της Meta, αλλά όταν είναι ιδεολογικά αντίθετος από αυτά που πρεσβεύει η εταιρεία. Δηλαδή τα κοινωνικά δίκτυα παρότι θα έπρεπε να λειτουργούν με όρους δημοκρατίας, αυτό δεν συμβαίνει.

Το ίδιο μέσο έχει κλείσει τουλάχιστον 4 λογαριασμούς δημοσιογράφων από την Παλαιστίνη για μεγαλύτερα ή μικρότερα χρονικά διαστήματα όπως της Maha Hussaini, του Motaz Azaiza (θύμα και του X πρώην Twitter) του Ahmed Hijazee και άλλων.