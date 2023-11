TikTok: «Δεν πριμοδοτεί ο αλγόριθμος τους Παλαιστίνιους, οι έφηβοι χρήστες μας υποστηρίζουν την Παλαιστίνη»

Η δημοφιλής πλατφόρμα για τις νεότερες ηλικίες δέχεται πυρά από Ρεπουμπλικανούς, συντηρητικά μέσα ενημέρωσης και…γονείς πως προωθεί φιλοπαλαιστινιακό υλικό, με το Tik Tok να απαντά πως «οι έφηβοι είναι υπέρ της Παλαιστίνης».

Το Tik Tok έχει δεχτεί πυρά από το πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και το Ρεπουμπλικανικό κόμμα τις τελευταίες εβδομάδες, αφού η εφαρμογή παρουσίασε μια μεγάλη αύξηση του φιλοπαλαιστινιακού περιεχομένου μετά την έναρξη της εκστρατείας βομβαρδισμού της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό.

Ρεπουμπλικάνοι πολιτικοί, υποστηριζόμενοι από μέσα ενημέρωσης έχουν ισχυριστεί δημοσίως ότι η εταιρεία προωθεί φιλοπαλαιστινιακό περιεχόμενο με στόχο την «πλύση εγκεφάλου της νεολαίας μας» ώστε να υποστηρίξει τη Χαμάς.

Η εταιρεία ανέφερε σε δελτίο τύπου πως ο πολλαπλασιασμός του φιλοπαλαιστινιακού περιεχομένου στο TikTok δεν οφείλεται στον αλγόριθμο της εφαρμογής. Αλλά υποστήριξε ότι οι έφηβοι απλά τείνουν να υποστηρίζουν περισσότερο την Παλαιστίνη.

«Η στάση των νέων έτεινε προς την Παλαιστίνη πολύ πριν από την ύπαρξη του TikTok», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Η υποστήριξη προς το Ισραήλ είναι χαμηλότερη μεταξύ των νεότερων Αμερικανών εδώ και αρκετό καιρό. Αυτό αποδεικνύεται εξετάζοντας τα στοιχεία δημοσκοπήσεων της Gallup για τους millennials που χρονολογούνται από το 2010, πολύ πριν καν υπάρξει το TikTok» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τα στοιχεία που συνδέονται με την ανακοίνωση αναφέρουν ότι η συμπάθεια προς το Ισραήλ είναι σταθερά θετική μεταξύ των παλαιότερων γενεών, αλλά ότι οι millennials ήταν ισομερώς διχασμένοι, με το 42% να συμπαθεί περισσότερο την Παλαιστίνη και το 40% να συμπαθεί περισσότερο το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το TikTok στην Μέση Ανατολή και τη Νοτιοανατολική Ασία τα εκατομμύρια των κατοίκων αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσοστό των προβολών στα hashtags. «Ως εκ τούτου, υπάρχει περισσότερο περιεχόμενο με #freepalestine και #standwithpalestine και περισσότερες συνολικές προβολές. Είναι εύκολο να επιλέξει κανείς τα hashtags για να υποστηρίξει μια λανθασμένη αφήγηση σχετικά με την πλατφόρμα».

Ενώ η κινέζικη πλατφόρμα εξηγεί:«Επιπλέον, ο αριθμός των βίντεο που σχετίζονται με ένα hashtag, από μόνος του, δεν παρέχει επαρκές πλαίσιο. Για παράδειγμα, το hashtag #standwithIsrael μπορεί να συνδέεται με λιγότερα βίντεο από το #freePalestine, αλλά έχει 68% περισσότερες προβολές ανά βίντεο στις ΗΠΑ, πράγμα που σημαίνει ότι περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν το περιεχόμενο».

Περισσότερο το Instagram αλλά και το Facebook και τα δύο της Meta του Mark Zuckerberg κατηγορούνται για shadowban. Το shadowban είναι όταν ο αλγόριθμος της πλατφόρμας υποπριμοδοτεί λέξεις-κλειδιά, για να υποβιβάσει το περιεχόμενο και να είναι ορατό σε λιγότερα άτομα.

Το shadowban είναι ύπουλο γιατί υποβαθμίζει το υλικό, βάσει ιδεολογίας, χωρίς να παραβιάζονται όροι και κανονισμοί της πλατφόρμας. Shadowban στην Ελλάδα είχε συμβεί τελευταία φορά από το Facebook για την περίπτωση της απεργίας πείνας του Δημήτρη Κουφοντίνα. Όπου οι χρήστες αναγκάστηκαν να γράφουν για το ζήτημα με τα αρχικά ως ΔΚ.

Πλέον οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων, αν θέλουν να ξεπεράσουν το shadowban πρέπει να μην αναφέρουν τις λέξεις «Γάζα», «Παλαιστίνη» και «Δυτική Όχθη», ενώ οι υπόλοιπες και η αρνητική χρήση της λέξης «Ισραήλ» ελέγχονται βάσει νοήματος από την τεχνητή νοημοσύνη της πλατφόρμας. Σενάριο εφιαλτικό, βγαλμένο από δυστοπικές ταινίες ενός μακρινού μέλλοντος.

Αυτό συμβαίνει σε όλους όσους τηρούν γραμμή υπέρ της Παλαιστίνης και μπορεί να επιβεβαιωθεί ειδικά για το Facebook από δεκάδες χρήστες και στην Ελλάδα.

Για το Instagram λογαριασμοί εκατομμυρίων ατόμων δεν είναι ορατοί στους ακολούθους τους, εκτός και αν μπουν στον λογαριασμό τους. Ακόμα και αν θεωρεί κανείς φιλοπαλαιστινιακό το Al Jazeera δεν μπορεί να ειπωθεί το ίδιο για τον Guardian, ιστοσελίδες τεχνολογίας ή την Independent πριν 2 χρόνια. Καταγγελίες που φιλοξενούν και οι New York Times. Ταυτόχρονα ειδικά στο Instagram κλείνουν λογαριασμοί φωτογράφων και δημοσιογράφων της Παλαιστίνης με θαυμαστή ευκολία.

Η Meta, η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, μαζί με το TikTok έλαβαν περισσότερα από 8.000 αιτήματα από το Ισραήλ να κατεβάσουν αναρτήσεις που σχετίζονται με τον πόλεμο στη Γάζα.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εισαγγελία, το 94% του περιεχομένου που έχει επισημανθεί έχει αφαιρεθεί.

Η ισραηλινή εισαγγελία δήλωσε στο Forbes ότι τα αιτήματά της προς όλες τις μεγάλες εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης έχουν δεκαπλασιαστεί από τις 7 Οκτωβρίου.

Meta & TikTok recieved 8k removal requests from Israel. 94% of the flagged content has been taken down. FB & IG received 60% of the 9.5k total requests, TikTok got 26%, X 10%, & YouTube & Telegram less than 5%

Israel’s requests surged 10fold since October7https://t.co/jVcKk7NB2e pic.twitter.com/N9MGc5znKP

— Mona shtaya (@Monashtayya) November 18, 2023