Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει το αριστούργημα του Άντον Τσέχοφ «Ιβάνοφ» σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει, στην επετειακή του σεζόν για τα 130 χρόνια από την ίδρυσή του, το αριστούργημα του Άντον Τσέχοφ «Ιβάνοφ» σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά
Ο διεθνώς καταξιωμένος σκηνοθέτης Γιάννης Χουβαρδάς, μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία του «Οιδίποδα», επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά με τον Τσεχοφικό «Ιβάνοφ» και ένα εξαιρετικό συνόλο συντελεστών και ηθοποιών.
Ο Νικολάι Αλεξέγεβιτς Ιβάνοφ, ένας αποτυχημένος σύζυγος, εραστής, γαιοκτήμονας και άνθρωπος, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας κενόδοξης κοινωνίας σε συνεχή αναβρασμό, που οι βασικές της αξίες είναι το χρήμα, η εκμετάλλευση και η διαφθορά. Μια κοινότητα ανθρώπων σ’ έναν τόπο και χρόνο που θα μπορούσε να είναι παντού και πουθενά. Άρα και σήμερα, εδώ. Υπάρξεις με ματαιωμένες φιλοδοξίες, όλα τα πρόσωπα του έργου αποτυπώνονται σε κρίσιμες στιγμές της ζωής τους. Μένουν πάντα μαζί, όλοι μαζί, στον ίδιο ποιητικό και ονειρικό χώρο. Ψάχνουν τη ζωή με απεγνωσμένη επιμονή. Μέχρι που όλα θα τιναχτούν στον αέρα με έναν εκκωφαντικό πάταγο…
Ο «Ιβάνοφ» θεωρείται ως ένα από τα πιο σημαντικά έργα του Τσέχοφ, γραμμένο κατά την πρώτη, νεανική περίοδο της λογοτεχνικής του καριέρας, και περιέχει όλα τα στοιχεία που αργότερα ανέδειξαν τον Ρώσο συγγραφέα ως έναν από τους κορυφαίους δραματουργούς παγκοσμίως: συνταρακτική θεματολογία, συναρπαστική γραφή, πολύπλοκοι χαρακτήρες, πρωτοποριακή φόρμα. Ο Τσέχοφ, με ποιητική πνοή αλλά και έναν σκληρό ρεαλισμό, αποτυπώνει στον «Ιβάνοφ» την κοινωνική παρακμή, την ηθική κρίση και την ψυχολογική κόπωση των ανθρώπων στην προεπαναστατική Ρωσία, λίγο πριν αλλάξουν οι ζωές τους για πάντα.
ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Μετάφραση: Λεωνίδας Καρατζάς
Διασκευή-Σκηνοθεσία: Γιάννης Χουβαρδάς
Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη
Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη
Μουσική: Blaine Reininger
Κίνηση: Μαρκέλλα Μανωλιάδη
Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου
Α’ Βοηθός σκηνοθέτη: Δέσποινα Λάρδη
Β’ Βοηθός σκηνοθέτη: Δανάη Παπακωνσταντίνου
Φωτογραφίες: Εύα Μανιδάκη
Γραφιστικά: Αντώνης Γλυκός
Επικοινωνία παράστασης: Ευαγγελία Σκρομπόλα
Διεύθυνση Επικοινωνίας Παράστασης & Social Media: Constantly Productions
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ:
Αργύρης Ξάφης
Γιάννης Νταλιάνης
Μαρία Σκουλά
Νίκος Χατζόπουλος
Κατερίνα Λυπηρίδου
Αλεξάνδρα Καζάζου
Πηνελόπη Τσιλίκα
Χάρης Φραγκούλης
Θανάσης Δόβρης
Νικόλας Χανακούλας
Ευάγγελος Βογιατζής
και ο Blaine Reininger των Tuxedo Moon ερμηνεύει ζωντανά τη μουσική και τα τραγούδια της παράστασης.
Συμπαραγωγή ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ & THEATRICAL ECOSYSTEMS
Συντονισμός Παραγωγής: InScene Productions
Προπώληση – Αγορά Εισιτηρίων: https://tickets.in.gr/gr-el/tickets/theater/ivanof/
καθώς και στο ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά (τηλέφωνο: 210 4143310) και σε όλα τα καταστήματα Public
Τιμές Εισιτηρίων:
Διακεκριμένη: 35€ / Early Bird: 30€
Α’ Ζώνη: 30€ Κανονικό (25€ Μειωμένο/ Φοιτητικό, Ανέργων, +65ετών) / Early Bird: 25€/20€
Β’ Ζώνη: 25€ Κανονικό (20€ Μειωμένο/ Φοιτητικό, Ανέργων, +65ετών) / Early Bird: 20€/15€
Γ’ Ζώνη: (Χωρίς αρίθμηση/Γ’ εξώστης & μειωμένης ορατότητας): 15€ Κανονικό (10€ Μειωμένο/ Φοιτητικό, Ανέργων, +65ετών) / Early Bird: 10€
Παραστάσεις στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά
Τέταρτη 19.00
Πέμπτη 20.30
Παρασκευή 20.30
Σάββατο 18.00 και 21.00
Κυριακή 19.00
Από τις 23 Ιανουαρίου μέχρι τις 5 Απριλίου 2026
