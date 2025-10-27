Φωτιά σε όχημα στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού δίπλα στο εμπορικό κέντρο στο Αιγάλεω
Ο οδηγός αντιλήφθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα και το εγκατέλειψε εγκαίρως όταν η φωτιά άρχισε να εξαπλώνεται στο μικρό βαν στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού
- Η ΕΕ μιμείται τον Τραμπ: Θα κόψει τη διεθνή βοήθεια για την υγεία «για να ενισχύσει την παρουσία της αλλού»
- Οι όροι του πρίγκιπα Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον για να φύγουν από την πολυτελή οικία τους - Τι ζήτησαν
- Η ιστορία μιας 80χρονης θύματος τηλεφωνικής απάτης: «Θα σου κόψουμε το κεφάλι και θα το κρεμάσουμε στο μπαλκόνι»
- Άσκηση ετοιμότητας στην Ευρώπη για καταστροφική ηλιακή καταιγίδα
Φωτιά σε όχημα εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού και δίπλα στο εμπορικό κέντρο που βρίσκεται στο ύψος του Αιγάλεω.
Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα βαν που τυλίχθηκε στις φλόγες στη διασταύρωση της οδού Προόδου με τον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού.
Το όχημα στις φλόγες
Όπως φαίνεται και στις εικόνες που εξασφάλισε το in η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από το όχημα.
Ο οδηγός αντιλήφθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα και το εγκατέλειψε το βαν εγκαίρως.
Οι υπεύθυνοι ασφαλείας του εμπορικού κέντρου που είδαν τι συμβαίνει έσπευσαν στο σημείο με πυροσβεστήρες και περιόρισαν τις φλόγες ενώ άμεσα ενημερώθηκε και η Πυροσβεστική.
Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα που έσβησαν πλήρως της φωτιά.
- Η ανάλυση του Λανουά για τις αμφισβητούμενες φάσεις της 8ης αγωνιστικής της Super League (vid)
- Βρετανία και Τουρκία υπέγραψαν συμφωνία για 20 αεροσκάφη Eurofighter
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Τρεις νέες προφυλακίσεις – Ελεύθεροι ο λογιστής και ο πατέρας του φερόμενου ως αρχηγού
- Χιούστον: Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων δωρίζει την αμύθητη περιουσία του – Τι αφήνουν στους απογόνους τους
- Τα μυστικά της Γουίτνεϊ Χιούστον – Ένα coming out και δύο ρομαντικές σχέσεις ταυτόχρονα
- Φωτιά σε όχημα στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού δίπλα στο εμπορικό κέντρο στο Αιγάλεω
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις