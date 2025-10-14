Γκράφιτι στον καθεδρικό ναό του Canterbury διχάζουν το κοινό – «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;»

Τα γκράφιτι που εμφανίστηκαν στον καθεδρικό ναό του Canterbury στο Κεντ της Αγγλίας στο πλαίσιο μιας νέας έκθεσης, έχουν διχάσει το κοινό, με συντηρητικούς και ακροδεξιούς κύκλους να καταδικάζουν το καλλιτεχνικό πρότζεκτ, υποστηρίζοντας ότι «όλα τα όμορφα πράγματα γκρεμίζονται και καταστρέφονται».

Τα γκράφιτι δημιουργήθηκαν από τον ποιητή Alex Vellis και την επιμελήτρια Jacqueline Creswell.

«Έχει νόημα ο αγώνας μας;»

Τα έργα, τα οποία εμφανίζονται απευθείας στους τοίχους του καθεδρικού ναού του Canterbury, της παλαιότερης και πιο γνωστής εκκλησίας της Αγγλίας, θέτουν ερωτήματα σχετικά με την πνευματικότητα: «Ποια είναι η αρχιτεκτονική του παραδείσου;», «Έχει νόημα ο αγώνας μας;» και «Γιατί είσαι αδιάφορος απέναντι στον πόνο;».

Η έκθεση, με τίτλο «HEAR US» (Άκουσέ μας), ήταν το αποτέλεσμα κοινοτικών εργαστηρίων που επικεντρώθηκαν στο ερώτημα: «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;».

Σε δήλωση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το έργο, η Creswell ανέφερε: «Μέσω της συνεργασίας με περιθωριοποιημένες κοινότητες —συμπεριλαμβανομένων των Πουντζάμπι, της μαύρης διασποράς, των ανθρώπων από τη Νότια Ασία, την Ινδία, των ατόμων με νευροδιαφορετικότητα και των ΛΟΑΤΚΙΑ+ — η έκθεση προάγει την ένταξη και την εκπροσώπηση. Μεταμορφώνει τον καθεδρικό ναό σε έναν χώρο όπου μπορούν να ακουστούν διαφορετικές φωνές, επικυρώνοντας τις εμπειρίες τους και καλλιεργώντας το αίσθημα του ανήκειν».

«’Εχουμε πολλά να μάθουμε»

Η έκθεση έλαβε την έγκριση της θρησκευτικής ηγεσίας του Canterbury, με τον David Monteith, ηγούμενος του ναού, να δηλώνει: «Αυτή η έκθεση δημιουργεί σκόπιμα γέφυρες μεταξύ πολιτισμών, στυλ και ειδών και, ειδικότερα, μας επιτρέπει να δεχτούμε τα δώρα των νεότερων ανθρώπων που έχουν πολλά να πουν και από τους οποίους έχουμε πολλά να μάθουμε».

Η έκθεση «HEAR US» έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την εκλογή της Sarah Mullally ως 106η Αρχιεπίσκοπος του ναού στις 3 Οκτωβρίου 2025 – γεγονός που την καθιστά την τη πρώτη γυναίκα που ορίστηκε να ηγηθεί την Εκκλησία της Αγγλίας σε αυτόν τον ρόλο.

Ο διορισμός της έχει προκαλέσει αντιδράσεις μεταξύ των συντηρητικών αρχιεπισκόπων, οι οποίοι έχουν καταγγείλει ορισμένες από τις απόψεις της Mullally, και ιδίως τη θέση της ότι τα ομόφυλα ζευγάρια πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνουν την ευλογία της Εκκλησίας της Αγγλίας.

Πιο ρηξικέλευθη;

Ο Κιθ Γουντς, ένας ακροδεξιός σχολιαστής από την Ιρλανδία, έγραψε στο X σχετικά με την νέα έκθεση: «Τρομοκρατήθηκα όταν είδα τα γκράφιτι στον καθεδρικό ναό του Canterbury, που ιδρύθηκε από τον ίδιο τον Άγιο Αυγουστίνο, και μετά ανακάλυψα ότι ήταν στην πραγματικότητα μια πρωτοβουλία που χαιρέτισε η Εκκλησία της Αγγλίας!».

Ο Ντρου Παύλου, ένας συντηρητικός ακτιβιστής από την Αυστραλία -γνωστός κυρίως για την κριτική του προς το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας- έγραψε: «Κάνουν κυριολεκτικά γκράφιτι στους τοίχους αρχαίων καθεδρικών ναών. Όλα τα όμορφα πράγματα γκρεμίζονται και καταστρέφονται».

Για την κόντρα που έχει προκύψει, θέλησε να πάρει θέση και ο Τζέι Ντι Βανς, αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας στο X: «Μου φαίνεται παράξενο που αυτοί οι άνθρωποι δεν βλέπουν την ειρωνεία του να τιμούν τις ‘περιθωριοποιημένες κοινότητες’ κάνοντας ένα υπέροχο ιστορικό κτίριο πραγματικά άσχημο».

Στην αντίπερα όχθη του ποταμού, πολλοί θεώρησαν ότι η έκθεση θα έπρεπε να ήταν πιο ρηξικέλευθη. «Σε μια εποχή που ο σταυρός εξακολουθεί να σκοτώνει ανθρώπους και να προκαλεί σοκ, το μήνυμά του [θα έπρεπε] είναι πιο ανατρεπτικό και πιο αναγκαίο από ποτέ: αυτό θα μπορούσε να ήταν το κεντρικό σημείο μιας πραγματικά υπερβατικής έκθεσης», έγραψε ο Fergus Butler-Gallie, ένας Αγγλικανός ιερέας.

*Mε πληροφορίες από; ARTnews