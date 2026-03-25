Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
Ο «Άγγελος της Ιστορίας» εγκλωβίστηκε στην Ιερουσαλήμ
Angelus Novus 25 Μαρτίου 2026, 07:02

Το εμβληματικό έργο του Πάουλ Κλέε λείπει από έκθεση για τον φασισμό στο Εβραϊκό Μουσείο στην Ιερουσαλήμ λόγω των συνθηκών πολέμου στο Ισραήλ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Μια έκθεση για τον φασισμό, την εξορία και την ιστορική μνήμη ξεκινά με μια σημαντική απουσία. Το έργο που θα έπρεπε να βρίσκεται στο επίκεντρο — το «Angelus Novus» (1920) του Πάουλ Κλέε — δεν βρίσκεται καν στην αίθουσα. Στη θέση του, οι επισκέπτες βλέπουν ένα αντίγραφο, ενώ το πρωτότυπο παραμένει στο Μουσείο του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ, με τη μεταφορά του να έχει καθυστερήσει λόγω «των τρεχουσών συνθηκών» που επηρεάζουν τις διεθνείς μετακινήσεις έργων τέχνης.

Κι όμως, το έργο κυριαρχεί στην έκθεση Paul Klee: Other Possible Worlds του Εβραϊκού Μουσείου της Νέας Υόρκης, ακόμη και ως απουσία. Όχι μόνο γιατί αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά έργα του 20ού αιώνα, αλλά και επειδή η ιστορία του είναι άρρηκτα δεμένη με τον φιλόσοφο Βάλτερ Μπένγιαμιν — που το αγόρασε το 1921 και το μετέτρεψε σε σύμβολο της σκέψης του για την πρόοδο, λίγο πριν βρεθεί κυνηγημένος από τους Ναζί και οδηγηθεί στην αυτοκτονία το 1940.

Ο άγγελος, η πρόοδος και η καταστροφή

Δίπλα στο έργο — ή, πιο σωστά, στο αντίγραφό του — η έκθεση φροντίζει να κατευθύνει ευθέως την ανάγνωση του επισκέπτη. Το απόσπασμα από τις «Θέσεις για τη φιλοσοφία της ιστορίας» του Βάλτερ Μπένγιαμιν λειτουργεί σχεδόν σαν «οδηγός χρήσης»: ο «Άγγελος της Ιστορίας» δεν κοιτάζει απλώς προς τα πίσω, αλλά βλέπει το παρελθόν ως ένα ενιαίο, αδιάκοπο τοπίο καταστροφής, όπου τα ερείπια συσσωρεύονται χωρίς τέλος. Και ενώ θα ήθελε να σταθεί, να τακτοποιήσει αυτό το χάος, μια αόρατη δύναμη — η πρόοδος — τον σπρώχνει βίαια προς το μέλλον, στο οποίο προχωρά με την πλάτη γυρισμένη.

Αυτή η ερμηνεία δεν είναι απλώς μια από τις πολλές πιθανές· είναι εκείνη που έχει επικρατήσει ιστορικά και έχει σχεδόν ταυτιστεί με το ίδιο το έργο. Στην πράξη, ο πίνακας του Πάουλ Κλέε διαβάζεται μέσα από το πρίσμα του Μπένγιαμιν περισσότερο απ’ όσο μέσα από την ίδια την πρόθεση του δημιουργού του. Η μορφή του αδέξιου, σχεδόν εύθραυστου αγγέλου μετατρέπεται έτσι σε ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα του 20ού αιώνα για την αποτυχία της προόδου και τη βία της Ιστορίας.

Η ερμηνεία αυτή έχει καθορίσει τον τρόπο που προσεγγίζεται το έργο εδώ και δεκαετίες. Στην έκθεση, όμως, αποκτά σχεδόν δυσανάλογο βάρος, λειτουργώντας σαν βασικός φακός μέσα από τον οποίο διαβάζεται συνολικά η δημιουργία του Κλέε — ιδίως η περίοδος της δεκαετίας του 1930, στην οποία εστιάζει το εγχείρημα.

Μια έκθεση που ξεκινά πριν… από το θέμα της

Η αφήγηση της έκθεσης δεν περιορίζεται στα χρόνια της ανόδου του φασισμού. Αντίθετα, ανοίγει με έργα ακόμη και από το 1903, επιχειρώντας να δείξει την εξέλιξη της καλλιτεχνικής γλώσσας του Κλέε και να προϊδεάσει για τη μετέπειτα πολιτική της διάσταση.

Ωστόσο, αυτή η επιλογή συχνά μοιάζει περισσότερο με τρόπο να συμπεριληφθούν πιο «ελκυστικά» έργα των δεκαετιών του 1910 και του 1920 — με τις χαρακτηριστικές λεπτές γραμμές και τα φωτεινά, σχεδόν βιτρώ χρώματα — παρά με ουσιαστική προετοιμασία για το βασικό θέμα.

Κλέε και Μπένγιαμιν: παράλληλες αλλά όχι ταυτόσημες διαδρομές

Η έκθεση επιχειρεί να φέρει κοντά τον Πάουλ Κλέε και τον Βάλτερ Μπένγιαμιν, όμως οι διαδρομές τους —αν και διασταυρώνονται ιστορικά— δεν ταυτίζονται. Ο Κλέε δεν ήταν Εβραίος, παρ’ όλα αυτά στοχοποιήθηκε από το ναζιστικό καθεστώς, που τον χαρακτήριζε «Γαλικιανό Εβραίο». Όταν το όνομά του μπήκε στο στόχαστρο και το έργο του δυσφημίστηκε στη Γερμανία, εγκατέλειψε τη χώρα και κατέφυγε στην Ελβετία, ζώντας ουσιαστικά σε καθεστώς εξορίας — όπως και πολλοί καλλιτέχνες της εποχής.

Η περίπτωση του Μπένγιαμιν ήταν πολύ πιο επισφαλής. Ως Εβραίος διανοούμενος, βρέθηκε στο επίκεντρο των διώξεων, περνώντας χρόνια περιπλάνησης στην Ευρώπη. Το 1940, εγκλωβισμένος στα σύνορα και αντιμέτωπος με τον κίνδυνο απέλασης, έβαλε τέλος στη ζωή του στην Ισπανία.

Ήδη από τις 18 Μαρτίου 1933, ο Μπένγιαμιν είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει το Βερολίνο. Έφυγε παίρνοντας μαζί του μόλις δύο βαλίτσες, γεμάτες κυρίως βιβλία και χειρόγραφες σημειώσεις — ό,τι θεωρούσε απαραίτητο για να συνεχίσει το έργο του. Ανάμεσα στα ελάχιστα αντικείμενα που επέλεξε να κρατήσει ήταν και το «Angelus Novus».

Η απόφασή του δεν ήρθε ξαφνικά, αλλά μέσα σε ένα περιβάλλον που γινόταν ολοένα και πιο ασφυκτικό. Έξι εβδομάδες νωρίτερα, ο πρόεδρος Χίντενμπουργκ είχε αναθέσει την καγκελαρία στον Χίτλερ, θέτοντας τα θεμέλια για τη ναζιστική κυριαρχία. Την ίδια κιόλας νύχτα, τα Τάγματα Εφόδου εισέβαλαν στα σπίτια του οικονομολόγου Φρίντριχ Πόλλοκ και του φιλοσόφου Μαξ Χορκχάιμερ, βασικών μορφών του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών της Φρανκφούρτης — ενός πνευματικού κύκλου με τον οποίο συνδεόταν στενά και ο ίδιος ο Μπένγιαμιν.

Ο Μπένγιαμιν δεν ήταν ο μόνος που έφευγε. Το κλίμα στη Γερμανία είχε ήδη γίνει αφόρητο, με τις διώξεις και την καταστολή να εντείνονται διαρκώς και τον φόβο των εφόδων να καθορίζει την καθημερινότητα. Μετά τον εμπρησμό του Ράιχσταγκ, τα περιθώρια στένεψαν ακόμη περισσότερο και η φυγή μετατράπηκε σε αναγκαιότητα. Ο Μπέρτολτ Μπρεχτ, ο Ερνστ Μπλοχ και ο Ζήγκφριντ Κρακάουερ ήταν ανάμεσα σε εκείνους που πήραν τον δρόμο της εξορίας, αναζητώντας ασφάλεια εκτός χώρας.

Η σκέψη του Μπένγιαμιν για την ιστορία και την πρόοδο συνομιλεί με τα πιο υπαινικτικά έργα του Κλέε, χωρίς όμως να τα εξαντλεί. Η ανάγνωση του «Angelus Novus» μέσα από το πρίσμα του Μπένγιαμιν έχει κυριαρχήσει, αλλά δεν είναι η μοναδική. Άλλες ερμηνείες εξακολουθούν να αναδεικνύονται — όπως εκείνη της ιστορικού τέχνης Άνι Μπουρνέφ, που εντοπίζει πιθανές αναφορές σε θρησκευτικά έργα του 16ου αιώνα και σε παλαιότερα εικονογραφικά μοτίβα.

Πολιτική τέχνη ή υπερ-ερμηνεία;

Όταν η έκθεση φτάνει στα έργα της δεκαετίας του 1930, οι αναφορές στη ναζιστική Γερμανία γίνονται πιο εμφανείς. Το «Struck from the List» (1933), για παράδειγμα, συνδέεται άμεσα με την απομάκρυνση του Κλέε από τη διδακτική του θέση από το καθεστώς.

Άλλα έργα, όπως το «Suffering Fruit» (1934), λειτουργούν πιο υπαινικτικά, ενώ αρκετά — όπως το «Lonely Flower», το «Forest Witches» ή το «But the Red Roof!» — παραμένουν ανοιχτά σε πολλαπλές ερμηνείες, χωρίς σαφή πολιτική τοποθέτηση.

Όπως επισημαίνει η Νάταλι Χαντάντ στο Hyperallergic, το ζήτημα δεν είναι ότι αυτά τα έργα στερούνται πολιτικής διάστασης, αλλά ότι συχνά διαβάζονται υπερβολικά μέσα από το πρίσμα του Βάλτερ Μπένγιαμιν, προκειμένου να στηριχθεί η ιδέα πως ο Κλέε «αντιπαρατέθηκε» ευθέως στον φασισμό.

Οι άγγελοι της τελευταίας περιόδου

Τα έργα με αγγέλους από τα τέλη της δεκαετίας του 1930 — όπως το «Angel Applicant» — δείχνουν έναν κόσμο σε μετάβαση: φιγούρες που δεν είναι πλήρως υπερβατικές, αλλά παραμένουν βαθιά ανθρώπινες.

Καθώς έχουν δημιουργηθεί λίγο πριν τον θάνατό του, όταν ο Κλέε ήταν ήδη σοβαρά άρρωστος, αυτά τα έργα κινούνται ανάμεσα στον πόλεμο, την ανθρώπινη ευθραυστότητα και μια έντονη υπαρξιακή αγωνία.

Τα «κρυφά» έργα και η πιο αιχμηρή ματιά

Η πιο αιχμηρή πολιτική ματιά της έκθεσης δεν βρίσκεται τελικά στους μεγάλους, εντυπωσιακούς πίνακες που τραβούν το βλέμμα από μακριά, αλλά σε κάτι πιο διακριτικό — σχεδόν «κρυμμένο» στο κέντρο της αίθουσας. Σε προθήκες, με σχέδια από κιμωλία και μολύβι που εύκολα μπορεί να προσπεράσει κανείς, ο Πάουλ Κλέε φαίνεται να μιλά πιο άμεσα για τη βία της εποχής του.

Εκεί, η προσοχή στρέφεται στα παιδιά. Όχι όμως με την έννοια της αθωότητας, αλλά ως φορείς μιας σκοτεινής αλληγορίας. Σε έργα όπως το «Child Murder» (1933), το «Child-Eater» (1939), το «Difficult Children» (1933) ή το «Battle Among Children» (1938), οι παιδικές μορφές κινούνται σε ένα τοπίο βίας, σύγκρουσης και αποσύνθεσης. Οι σκηνές δεν ορίζουν ξεκάθαρα ηλικίες ή συγκεκριμένα πρόσωπα — αντίθετα, αφήνουν μια αίσθηση γενικευμένης απειλής.

Burdened Children, Πάουλ Κλέε

Αυτό που προκύπτει είναι μια διπλή ανάγνωση. Από τη μία, τα έργα αποτυπώνουν τον τρόμο και την ανασφάλεια που διαπερνούν μια κοινωνία σε κρίση, λίγο πριν και κατά τη διάρκεια της ναζιστικής περιόδου. Από την άλλη, λειτουργούν ως σχόλιο για τους ίδιους τους ενήλικες: για την ανωριμότητα, την επιθετικότητα και τη σχεδόν παιδική — αλλά επικίνδυνη — ανάγκη για κυριαρχία που χαρακτηρίζει την εξουσία.

Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά στα σχέδια του Κλέε παύουν να είναι απλώς θέμα και μετατρέπονται σε καθρέφτη. Δεν δείχνουν μόνο την ευαλωτότητα, αλλά και το πώς η κοινωνία μπορεί να διολισθήσει σε μια κατάσταση όπου οι «μεγάλοι» συμπεριφέρονται σαν παιδιά — με τη διαφορά ότι οι συνέπειες είναι απολύτως πραγματικές: βία, καταστολή και θάνατος.

Μια επίκαιρη έκθεση που αποφεύγει το παρόν

Αυτά τα σχέδια είναι ίσως τα πιο δυνατά και επίκαιρα έργα της έκθεσης. Κι όμως, παρά το ότι το θέμα είναι ο φασισμός, ο πόλεμος και οι επικίνδυνα ανώριμοι ηγέτες, δεν γίνεται καμία αναφορά σε σύγχρονες καταστάσεις ή πρόσωπα.

Σαν να υπάρχει μια συνειδητή αποφυγή του παρόντος.

Κι αυτό αφήνει μια αίσθηση ανολοκλήρωτου: γιατί, αν κάτι υπενθυμίζει ο «Άγγελος της Ιστορίας», είναι ότι η βαρβαρότητα δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν.

Πόλεμος στο Ιράν: Αρχίζει να πλήττει την παγκόσμια οικονομία – Τι δείχνουν διεθνείς έρευνες

Οι παλιές σας επιλογές σάς… «χειραγωγούν» – και δεν το καταλαβαίνετε

UBS: Ο Τραμπ άνοιξε ένα «παράθυρο» στις αγορές… οι δύο στρατηγικές

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Η έφηβη Παλαιστίνια που ζωγραφίζει «για τα παιδιά της Γάζας»
Η Παλαιστίνια καλλιτέχνιδα Marah Khaled al-Za’anin μετέτρεψε τη σκηνή της στη Γάζα σε γκαλερί τέχνης, εκθέτοντας τα σχέδια και τους πίνακές της στους τοίχους και στην οροφή.

Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy
Ο ανώνυμος γκραφιτάς δεν είναι πλέον ανώνυμος. Αλλά τι κρύβεται πίσω από το προπέτασμα καπνού; Και τι ισχύει τελικά για τον μυθικό Banksy; Είναι αυτός ή κάποιος άλλος;

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς θέλει να γιατρέψει την πληγωμένη σας καρδιά με έμπνευση από τη Μαρία Κάλλας
Στο έργο «Seven Deaths», η καλλιτέχνιδα πεθαίνει επανειλημμένα για χάρη του έρωτα στα χέρια του Γουίλεμ Νταφόε, σε μια σειρά μελοδραματικών ταινιών μικρού μήκους εμπνευσμένων από τη Μαρία Κάλλας.

O Ντόναλντ Ντακ και η ενεργειακή κρίση: Τι μας δίδαξαν τα Μίκυ Μάους για όσα συμβαίνουν σήμερα
Η ιστορία «Ο Ντόναλντ και η Ενεργειακή Κρίση», από παλιό τεύχος του Μίκυ Μάους, στον απόηχο της πετρελαϊκής κρίσης του 1979-80, έχει ανατριχιαστικές ομοιότητες με το σήμερα.

Μονέ, ένας φτωχός καλλιτέχνης που αναγκάστηκε να πάρει ληστρικό δάνειο
Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, ο Μονέ αναγκάστηκε να εξασφαλίσει δάνειο 1.000 φράγκων από τον Γκυστάβ Μανέ, αδελφό του καλλιτέχνη Εντουάρ Μανέ.

Όλα όσα δεν κατάλαβε ο Τζέφρι Έπσταϊν για την «Λολίτα» του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ
Οι αποκαλύψεις από τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν αναζωπυρώνουν τη συζήτηση γύρω από τη σχέση του με τη «Λολίτα», το αμφιλεγόμενο μυθιστόρημα του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ

«Είναι απλώς ένα μη γεγονός»: Αμφιβάλλουν οι ειδικοί για τον πίνακα που αποδίδεται στον Μιχαήλ Άγγελο
Μια μελέτη 600 σελίδων του ιστορικού τέχνης Μισέλ Ντραγκέ υποστηρίζει ότι ένας πίνακας του 16ου αιώνα είναι έργο του Μιχαήλ Αγγέλου. Ωστόσο, κορυφαίοι ειδικοί εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις

Η Ιταλία αγόρασε σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο για 30 εκατ. ευρώ – Θα εκτεθεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι
Σε μία από τις μεγαλύτερες κρατικές επενδύσεις για έργο τέχνης των τελευταίων δεκαετιών, η Ιταλία απέκτησε ένα σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο που απεικονίζει τον μελλοντικό πάπα Ουρβανό Η΄ και θα παρουσιαστεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι της Ρώμης

Spirituali Pietà: Πιθανή ανακάλυψη άγνωστου πίνακα του Μιχαήλ Άγγελου στο Βέλγιο – Ίσως το πέμπτο έργο του σε καμβά
Δύο νέα έργα —ο πίνακας «Spirituali Pietà» και μια μαρμάρινη προτομή του Χριστού στη Ρώμη— αποδίδονται στον Μιχαήλ Άγγελο, προκαλώντας έντονη συζήτηση στον κόσμο της τέχνης

«Παράσιτο»: Queer εικαστικός φόρεσε 24 πάνες ακράτειας και βυθίστηκε στον μολυσμένο Τάμεση – Το πλήρωσε με την υγεία του
Ακροβατώντας ανάμεσα στον ρεαλισμό και την ακραία καλλιτεχνική διαμαρτυρία, ο ζακ μένελ (γράφει το όνομα του με πεζά) έγινε παράσιτο και βυθίστηκε στα μολυσμένα νερά του Τάμεση, επιδιώκοντας να δώσει πρόσωπο στην περιβαλλοντική υποβάθμιση. Το πλήρωσε με την υγεία του

Φυλακή από τα 20, ληστείες, τον υποδύθηκε ο Τομ Χάρντι: Σε δημοπρασία τα έργα τέχνης του Τσαρλς Μπρόνσον
Εκατοντάδες σχέδια δια χειρός του πιο διαβόητου καλλιτέχνη Τσαρλς Μπρόνσον, πρόκειται να δημοπρατηθούν αυτον τον μήνα από τον οίκο David Duggleby Auctioneers.

Σουρεαλισμός στο σφυρί: Το «παρανοϊκό-κριτικό μπαλέτο» Bacchanale του Σαλβαδόρ Νταλί αναμένεται να αγγίξει τα 300.000 ευρώ
Ένας από τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά έργα του Σαλβαδόρ Νταλί, με τίτλο Bacchanale, βγαίνει σε δημοπρασία με τους ειδικούς να υπολογίζουν ότι μπορεί να πωληθεί μέχρι και για 300.000 ευρώ.

Αντίο στον Αντόνιο Λόμπο Αντούνες: Σίγησε μια από τις σπουδαιότερες φωνές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας
Ο πορτογάλος συγγραφέας Αντόνιο Λόμπο Αντούνες, μια από τις σημαντικότερες μορφές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, πέθανε σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του έργο που κατέγραψε με δύναμη τη μνήμη, τον πόλεμο και την πορτογαλική κοινωνία

Σίντνεϊ Σουίνι – Κίρστεν Ντανστ: Η ξεχωριστή συνάντηση στο σίκουελ του «The Housemaid»
Μετά την επιτυχία της ταινίας «The Housemaid», η Lionsgate κινείται ταχύτατα για την παραγωγή της συνέχειας και οι Σίντνεϊ Σουίνι και Κίρστεν Ντανστ ετοιμάζονται για μια εκρηκτική συνεργασία.

Βουλιάζει η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη: H πιο ραγδαία πτώση από την εισβολή στην Ουκρανία
Μνήμες από την ενεργειακή κρίση του 2022 ξυπνάει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη βούλιαξε τον Μάρτιο, με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και τέσσερα χρόνια.

Fuel Pass 2026: Οδηγός «επιβίωσης» από το αυξημένο κόστος των καυσίμων – Ο «χάρτης» των επιδομάτων και οι δικαιούχοι
Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επαναφορά του Fuel Pass για το 2026. Το πρόγραμμα αφορά φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Μαξίμου: Πού αποσκοπούν τα δηλητηριώδη «καρφιά» κατά Καραμανλή – Νέες αιχμές και για Σαμαρά
Έχοντας ήδη κατατάξει τον Αντ. Σαμαρά στους πολιτικούς του αντιπάλους, το Μαξίμου επιλέγει με «καρφιά» και υπαινιγμούς τη σύγκρουση με τον Κ. Καραμανλή. Ποια ημερομηνία προτείνει ο Κακλάμανης για τη συζήτηση περί Κράτους Δικαίου στη Βουλή

Ο πυρηνικός γρίφος της Ντιμόνα: Το Ιράν, ο πόλεμος και το πυραυλικό πλήγμα-μήνυμα σε ΗΠΑ και Ισραήλ
Με τις «κόκκινες γραμμές» να επαναχαράσσονται στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή, τα αντίποινα του Ιράν φέρνουν ξανά στο προσκήνιο το πυρηνικό κέντρο της Ντιμόνα, την πιο φυλασσόμενη εγκατάσταση στο Ισραήλ

Πετρέλαιο: Μειώνονται οι τιμές του WTI και του Μπρεντ στις ασιατικές αγορές
Η τιμή του βαρελιού Μπρεντ υποχωρούσε κατά 5,92%,και του WTI κατά 5,01% στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών, με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο του Ιράν.

Ιταλία: Δύο παραιτήσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης στη σκιά του αρνητικού αποτελέσματος στο δημοψήφισμα
Το αρνητικό αποτέλεσμα στο δημοψήφισμα για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος στην Ιταλία προκαλεί αναταράξεις στην κυβέρνηση, με τις πρώτες παραιτήσεις να γίνονται δεκτές από τη Μελόνι.

Μεξικό: 15χρονος μαθητής πυροβόλησε και σκότωσε 2 γυναίκες σε ιδιωτικό σχολείο
Νεκρές με πολλαπλά τραύματα από σφαίρες εντοπίστηκαν δυο γυναίκες σε ιδιωτικό σχολείο στο Μεξικό, τις οποίες φέρεται να σκότωσε 15χρονος μαθητής, ο οποίος έχει συλληφθεί.

Ποιοι βλέπουν τον χρυσό στα 10.000 δολάρια
Η πρόσφατη απότομη πτώση που γνωρίζει ο χρυσός αποτελεί σημείο εισόδου για επενδυτές, ενώ βετεράνοι της αγοράς εμμένουν σε φιλόδοξες μακροπρόθεσμες προβλέψεις

O Ντίλιαν ξαναμίλησε και «το σκοτεινό πρόσωπο της κυβέρνησης αποκαλύφθηκε» – Οι πρώτες πολιτικές αντιδράσεις
Ο ιδρυτής της Intellexa Ταλ Ντίλιαν δηλώνει με νόημα πως «δεν θα γίνει αποδιοπομπαίος τράγος» στέλνοντας μηνύματα. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν πως το «πουλόβερ ξηλώνεται» ενώ ακολουθούν νέες κινήσεις σε νομικό και πολιτικό επίπεδο.

Βαλένθια – Ολυμπιακός 85-84: Έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια του…
Ο Ολυμπιακός ήταν «αγκαλιά» με τη νίκη τη Βαλένθια, όμως δύο 2/3 βολές του Ντε Λαρέα με 2,9'' για τη λήξη και στη συνέχεια ένα άστοχο τρίποντο του εξαιρετικού ως τότε Φουρνιέ οδήγησαν σε ήττα....

Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ: Ποιο είναι το πρόσωπο που προκρίνει ο Τραμπ για την ηγεσία του Ιράν
Ο πρόεδρος της Σούρα, του ιρανικού κοινοβουλίου, φέρεται από πολλά διεθνή ΜΜΕ ως η πιθανή επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ για να ηγηθεί του Ιράν. Ο ίδιος ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ έχει κάνει πολύ σκληρές δηλώσεις εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Αταμάν: «Ο Κέντρικ έπαιξε απίστευτα στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού»
Σχολιάζοντας την κομβική νίκη που πέτυχε ο Παναθηναϊκός επί της Ντουμπάι στο Σεράγεβο ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στην εξαιρετική εμφάνιση του Κέντρικ Ναν ειδικά στο 4ο δεκάλεπτο.

Όσα είπε ο Jay-Z σε μια νέα, εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη
Ο Jay-Z μιλά για τις κατηγορίες περί σεξουαλικής κακοποίησης, τα beef της σκηνής και την ατζέντα της Δεξιάς

Σε μια νέα συνέντευξή με το περιοδικό GQ, ο Jay-Z αναφέρθηκε στις κατηγορίες περί κακοποίησης, στο beef μεταξύ Drake και Kendrick Lamar αλλά και στο «αντι-χιπ χοπ» κίνημα της Δεξιάς.

Νέα Αριστερά: Εποχή Σακελλαρίδη μετά την παραίτηση Χαρίτση – Ο δρόμος που ανοίγει για αλλαγή επικεφαλής στην ΚΟ
Αλλαγή σκυτάλης στη Νέα Αριστερά μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την προεδρία. Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναλαμβάνει χρέη προέδρου στο κόμμα της Πατησίων ενώ ανοιχτό παραμένει ακόμα το πρόσωπο που θα αναλάβει επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

